Зеленський на полях Генасамблеї ООН зустрівся з Ердоганом: Відносини України і Туреччини наповнюються практичними проєктами

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в США провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський подякував лідеру Туреччини за тверду позицію щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією, висловлену під час виступу на сесії Генасамблеї ООН. Також президент України подякував за підтримку "Кримської платформи".

"Володимир Зеленський відзначив стратегічний характер українсько-турецьких відносин і важливість нарощування темпів двостороннього співробітництва в політичній, торговельно-економічній, військово-технічній та гуманітарній сферах. Зокрема, були обговорені питання взаємодії в сфері енергетики в контексті диверсифікації енергоносіїв", - випливає з повідомлення.

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Також відзначено, що глави держав обговорили темпи реалізації спільних проєктів, зокрема щодо будівництва житла для представників кримськотатарського народу. Також приділили увагу питанню звільнення незаконно утримуваних кримських татар.

Сторони розглянули і питання підтримки стабільної ситуації з безпекою в регіоні Чорного моря.

Президенти домовилися активізувати роботу із завершення процесу укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.

Крім цього, повідомляється, що Ердоган прийняв запрошення відвідати Україну для проведення 10-го засідання Ради стратегічної співпраці.

"Під час зустрічі з моїм другом з Реджепом Ердоганом обговорили весь спектр співпраці України і Туреччини - від зони вільної торгівлі до військово-технічної співпраці. Наші відносини стають дедалі конкретнішими та наповнюються практичними проектами", - прокоментував Зеленський зустріч з президентом Туреччини в Twitter.