УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16947 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 720 6
Зеленський (17522) Туреччина (2255) Ердоган (756) Чорне море (1363)

Зеленський на полях Генасамблеї ООН зустрівся з Ердоганом: Відносини України і Туреччини наповнюються практичними проєктами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський на полях Генасамблеї ООН зустрівся з Ердоганом: Відносини України і Туреччини наповнюються практичними проєктами

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в США провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський подякував лідеру Туреччини за тверду позицію щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією, висловлену під час виступу на сесії Генасамблеї ООН. Також президент України подякував за підтримку "Кримської платформи".

"Володимир Зеленський відзначив стратегічний характер українсько-турецьких відносин і важливість нарощування темпів двостороннього співробітництва в політичній, торговельно-економічній, військово-технічній та гуманітарній сферах. Зокрема, були обговорені питання взаємодії в сфері енергетики в контексті диверсифікації енергоносіїв", - випливає з повідомлення.

Читайте також: Туреччина не визнає анексії Криму Росією, - Ердоган в ООН

Також відзначено, що глави держав обговорили темпи реалізації спільних проєктів, зокрема щодо будівництва житла для представників кримськотатарського народу. Також приділили увагу питанню звільнення незаконно утримуваних кримських татар.

Сторони розглянули і питання підтримки стабільної ситуації з безпекою в регіоні Чорного моря.

Президенти домовилися активізувати роботу із завершення процесу укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Туреччиною.

Крім цього, повідомляється, що Ердоган прийняв запрошення відвідати Україну для проведення 10-го засідання Ради стратегічної співпраці.

"Під час зустрічі з моїм другом з Реджепом Ердоганом обговорили весь спектр співпраці України і Туреччини - від зони вільної торгівлі до військово-технічної співпраці. Наші відносини стають дедалі конкретнішими та наповнюються практичними проектами", - прокоментував Зеленський зустріч з президентом Туреччини в Twitter.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такие, как ЗЕ, в любом турецком отеле целыми командами туристов развлекают. И не только игрой на рояле.

Теперь Эрдоган знает, сколько потеряла турецкая развлекательная индустрия.
показати весь коментар
22.09.2021 09:45 Відповісти
с моим другом с Реджепом Эрдоганом

Господи, какое посмешище... Какой он тебе друг? Он с тобой на одном гектаре не сядет. Не ровня...
показати весь коментар
22.09.2021 09:54 Відповісти
Эрдоган такой же друг как и Трюдо.

Ув. Герхард очень точно подметил-ЗЕ в своих видениях друг всем, все его знают и конечно же уважают.

А в реале ЗЕ в Вашингтоне дарят книгу про черепно-мозговую травму.
показати весь коментар
22.09.2021 10:30 Відповісти
Зеленський більш органічно виглядав би на полях конопель...
показати весь коментар
22.09.2021 10:13 Відповісти
От взаимодействия Украиньі и Турции российскую пропаганду просто корежит , как и большинство комментаторов "Цензора" . Совпадение ? Не думаю...
показати весь коментар
22.09.2021 11:13 Відповісти
 
 