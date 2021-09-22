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Запобігання мілітаризації окупованого Криму та протидію агресії РФ повинні бути пріоритетом сесії ГА ООН, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Запобігання мілітаризації окупованого Криму та протидію агресії РФ повинні бути пріоритетом сесії ГА ООН, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом 76-ї сесії Генасамблеї ООН Абдуллою Шахідом заявив, що протидія агресії РФ і захист прав людини на окупованих територіях України повинні бути пріоритетом сесії ООН.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"На зустрічі з Абдуллою Шахідом наголосив, що захист прав людини на окупованих територіях України, запобігання мілітаризації Криму та протидія агресії РФ мають бути пріоритетом 76-й сесії Генасамблеї ООН", - йдеться в повідомленні.

Зеленський підкреслив, що розраховує на тісну співпрацю та прийняття відповідних резолюцій, які ініціює Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на полях Генасамблеї ООН зустрівся з Ердоганом: Відносини України і Туреччини наповнюються практичними проєктами

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський провів переговори з генсеком і главою Генасамблеї ООН.

Також президент закликав генсека ООН Гутерріша посилити підтримку "Кримської платформи" і запросив його в Україну.

Автор: Анастасія Потіха
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Вовка не зря поехал . фоток наделает . лайков заработает
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22.09.2021 09:50 Відповісти
Лайок заробить без сумніву, та і сорому наберемся.
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22.09.2021 09:53 Відповісти
А "пріоритет" України - відвід військ від лінії фронту, заборгованість по виплатам військовим, зменшення оборонзамовлень.
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22.09.2021 09:52 Відповісти
Крымские татары терроризируют РАБссию уже 500 лет....
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22.09.2021 09:52 Відповісти
Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"... Тогда что подписывает и что декларирует этот человек от имени Украины???
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22.09.2021 09:57 Відповісти
а может у него автограф красиво получается ?
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22.09.2021 10:01 Відповісти


tZE inform


@tZEinform

·



Как и все заграничные поездки Зеленского заканчиваются дурацким блеянием что кто то " должен ...". На этот раз ООН А кто должен смотреть почему в стране получившей рекордный урожай растут цены на хлеб ? ООН ? Или вы, растащившие Госрезерв?
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22.09.2021 10:26 Відповісти
Хуже нібудіт казали лошари в 19 році.
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22.09.2021 10:29 Відповісти
Правильно действует Президент , успехов ему и Украине !
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22.09.2021 11:16 Відповісти
 
 