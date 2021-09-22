Запобігання мілітаризації окупованого Криму та протидію агресії РФ повинні бути пріоритетом сесії ГА ООН, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський на зустрічі з президентом 76-ї сесії Генасамблеї ООН Абдуллою Шахідом заявив, що протидія агресії РФ і захист прав людини на окупованих територіях України повинні бути пріоритетом сесії ООН.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"На зустрічі з Абдуллою Шахідом наголосив, що захист прав людини на окупованих територіях України, запобігання мілітаризації Криму та протидія агресії РФ мають бути пріоритетом 76-й сесії Генасамблеї ООН", - йдеться в повідомленні.
Зеленський підкреслив, що розраховує на тісну співпрацю та прийняття відповідних резолюцій, які ініціює Україна.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський провів переговори з генсеком і главою Генасамблеї ООН.
Також президент закликав генсека ООН Гутерріша посилити підтримку "Кримської платформи" і запросив його в Україну.
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tZE inform
@tZEinform
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Как и все заграничные поездки Зеленского заканчиваются дурацким блеянием что кто то " должен ...". На этот раз ООН А кто должен смотреть почему в стране получившей рекордный урожай растут цены на хлеб ? ООН ? Или вы, растащившие Госрезерв?