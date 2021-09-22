Вибори в РФ показали, що Путін все більше боїться втратити владу, - Гельсінська комісія США

Гельсінська комісія США, до якої входять впливові сенатори, конгресмени і члени адміністрації, заявляє про масштабні фальсифікації з боку влади Росії на останніх виборах Держдуми.

Про це йдеться в офіційній заяві Комісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Існує чимало доказів, що ці парламентські вибори можуть вважатися найбільш сфальсифікованими з-поміж усіх інших – від заборони участі опозиційних кандидатів до вкидання бюлетенів та маніпулюваннями загальною кількістю голосів", - вказав голова Комісії сенатор Бен Кардін.

Він підкреслив, що Кремль укотре продемонстрував повне ігнорування норм і цінностей, які він зобов’язувався поважати: "Всупереч своїм міжнародним зобов’язанням російська влада невиправдано обмежила кількість міжнародних спостерігачів настільки, що ОБСЄ не могла контролювати ці вибори своїми перевіреними методами".

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Співголова Комісії конгресмен Стів Коен заявив, що кремлівська верхівка позбавила росіян можливості вільно обирати опозиційних кандидатів, чим викрила свій страх втратити владу.

"З кожними виборами в Росії стає все менше й менше можливостей для інакомислення, що свідчить про дедалі більшу невпевненість Путіна у своїй здатності залишатися при владі без сторонньої допомоги", - підкреслив Коен.

Водночас конгресмен-республіканець Джо Вілсон привітав сміливість незалежних спостерігачів, які викривали махінації Кремля, а також знаходили численні докази нелегітимності виборів.