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Новини За кордоном
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вибори (6145) Держдума (672) путін (21449) росія (47327) США (14513)

Вибори в РФ показали, що Путін все більше боїться втратити владу, - Гельсінська комісія США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вибори в РФ показали, що Путін все більше боїться втратити владу, - Гельсінська комісія США

Гельсінська комісія США, до якої входять впливові сенатори, конгресмени і члени адміністрації, заявляє про масштабні фальсифікації з боку влади Росії на останніх виборах Держдуми.

Про це йдеться в офіційній заяві Комісії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Існує чимало доказів, що ці парламентські вибори можуть вважатися найбільш сфальсифікованими з-поміж усіх інших – від заборони участі опозиційних кандидатів до вкидання бюлетенів та маніпулюваннями загальною кількістю голосів", - вказав голова Комісії сенатор Бен Кардін.

Він підкреслив, що Кремль укотре продемонстрував повне ігнорування норм і цінностей, які він зобов’язувався поважати: "Всупереч своїм міжнародним зобов’язанням російська влада невиправдано обмежила кількість міжнародних спостерігачів настільки, що ОБСЄ не могла контролювати ці вибори своїми перевіреними методами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори до Держдуми РФ в ОРДЛО і в окупованому Криму - бутафорія. Україна зафіксувала їх як злочин Росії, - Кулеба

Співголова Комісії конгресмен Стів Коен заявив, що кремлівська верхівка позбавила росіян можливості вільно обирати опозиційних кандидатів, чим викрила свій страх втратити владу.

"З кожними виборами в Росії стає все менше й менше можливостей для інакомислення, що свідчить про дедалі більшу невпевненість Путіна у своїй здатності залишатися при владі без сторонньої допомоги", - підкреслив Коен.

Водночас конгресмен-республіканець Джо Вілсон привітав сміливість незалежних спостерігачів, які викривали махінації Кремля, а також знаходили численні докази нелегітимності виборів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Росія в жопі це її природній стан. Ніколи не буде по іншому. Або це вже буде не росія.
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22.09.2021 10:07
+3
Наше чудо, яке копіює поведінку і методи фуйлуші, так само боїться.
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22.09.2021 09:51
+3
немного не так . Сев. Корея это такой испытательный полигон . лаборатория . методы управления сперва проверяют на лабораторных крысах корейцах а потом самые передовые используют в России и Беларуси
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22.09.2021 09:54
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Наше чудо, яке копіює поведінку і методи фуйлуші, так само боїться.
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22.09.2021 09:51 Відповісти
Засрашка-это провинция Северной Кореи.
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22.09.2021 09:51 Відповісти
немного не так . Сев. Корея это такой испытательный полигон . лаборатория . методы управления сперва проверяют на лабораторных крысах корейцах а потом самые передовые используют в России и Беларуси
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22.09.2021 09:54 Відповісти
Власть взята ФСБ будет вечной если ее не вынесут вперед ногами...
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22.09.2021 09:51 Відповісти
история показывает что всех властителей рано или поздно выносят вперед ногами . просто как обычно в Московии все это будет происходить с большим шумом . коммунизм у них был . капитализм был . империализм был . какой из измов они оберут для следующего витка своей кровавой истории остается вопросом
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22.09.2021 09:59 Відповісти
Актер Андрей Панин испольняющий роль Путлера...так будет точнее назвать мавзолейного хмыря....
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22.09.2021 09:59 Відповісти
Сравните это фото и то что цензор поставил совершенно разные чуваки..
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22.09.2021 10:00 Відповісти
А все дуже просто - Єльцин прийшов до влади коли Росія була в "економічній жопі" Однак на час його відходу від влади Росія потроху почала з цієї "жопи" видряпуваться Саме тому у нього не було проблем в отриманні "гарантій недоторканності" взамін на передачу влади У Путіна такий "финт ушами" не вийде - Росія влізає в ще більшу "жопу" - не тільки фінансово-економічну але й політичну І тому хто прийде на зміну Путіну "не позаздриш" - йму прийдеться Росію з цієї "жопи" витягать! Але такі речі не робляться за день "розчерком пера" - Росія продовжить "котиться по путінських рейках" мінімум два роки поки зупинять падіння А народ мовчить все менше! Тому його озлоблення треба на когось "переключить" Улюблений спосіб у кацапів - все "валить на попередників" (На Путіна і його оточення) Саме цього вони і бояться!
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22.09.2021 10:01 Відповісти
Росія в жопі це її природній стан. Ніколи не буде по іншому. Або це вже буде не росія.
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22.09.2021 10:07 Відповісти
Путін *****!
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22.09.2021 10:09 Відповісти
Це і без виборів зрозуміло, тільки щур вилізе з нори так відразу і прихлопнуть, вот і буде сидіти до скону.
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22.09.2021 10:13 Відповісти
Путин боится всего, поэтому побздел ехать на Генассамблею ООН и опять спрятался в бункер.
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22.09.2021 10:22 Відповісти
Путинское правление сформировало в РФ огромную прослойку "выгодополучателей" такого правления. Поэтому и без путина, они сделают все возможное чтобы продлить себе гешефт. Именно поэтому "путинизм" в РФ это всерьез и надолго.
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22.09.2021 10:24 Відповісти
Какие ещё выборы?! Сборище пустозвонов...
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22.09.2021 10:30 Відповісти
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22.09.2021 10:33 Відповісти
какие выборы? на параше есть только голосование. я могу уже сейчас со стопроцентной точностью объявить результаты голосования за ***** на паРаше, в каком там году его выбирают? в 24-м? итак результаты: если ***** доживет до голосования за *****, то в голосовании за ***** победу одержит *****.
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22.09.2021 10:59 Відповісти
 
 