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Латвія (873) ООН (2767) росія (47327) Левітс (40)

Президент Латвії Левітс в ООН: Російська кампанія військового залякування України триває - Києву необхідна підтримка міжнародної спільноти

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Президент Латвії Левітс в ООН: Російська кампанія військового залякування України триває - Києву необхідна підтримка міжнародної спільноти

Продовження військової агресії Росії вимагає від міжнародної спільноти підтримки України.

Про це під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку сказав президент Латвії Егілс Левітс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська кампанія військового залякування України триває. Це підтверджує потребу у підтримці міжнародною спільнотою незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України", - сказав Левітс.

За його словами, Латвія вбачає новоутворену Кримську платформу "важливим форматом для підтримки деокупації Криму у світовому порядку денному". "Ми закликаємо до найширшого можливого залучення міжнародної спільноти до Кримської платформи", - наголосив президент.

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Автор: Анастасія Потіха
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дайте членство ЕС и НАТО, хватит жевать сопли! 30 лет уже жуете

нищая болгария в ес и не парится. коррумпированные фиёны в ес и не парятся
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22.09.2021 10:17 Відповісти
Латвийский президент Эгил Левит - это очень правильный и очень умный еврей. Московию он презирает и ненавидит буквально на физиологическом уровне. Доктор международного права Гамбургского университета. Надо предоставить ему гражданство Украины и всенародно избрать президентом в 2024 году.
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22.09.2021 10:27 Відповісти
Підтримка потрібна, але Київ вже як восьмий рік має проводити справжні системні реформи, а не бігати по світу з протягненою рукою в той час, коли місцева "еліта" вже не знає де ще замки собі побудувати, а піпл останній хрін без солі доїдає.
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22.09.2021 10:29 Відповісти
Пипл это заслужил: 30 лет по-идиотски ставил галки в бюллетенях.
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22.09.2021 11:17 Відповісти
І так і ні.
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22.09.2021 11:23 Відповісти
Оце я розумію, президент Латвії здорової людини, а не кремлівська шльондра!
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22.09.2021 11:02 Відповісти
 
 