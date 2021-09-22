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земля (804) ОДА (1539) Полтавщина (739) ОТГ (114)

Глава Опішнянської ОТГ заявив про шантаж і тиск з боку Полтавської ОДА: Сказали, якщо відмовлюся віддати землю, то буде "по-поганому"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава Опішнянської ОТГ заявив про шантаж і тиск з боку Полтавської ОДА: Сказали, якщо відмовлюся віддати землю, то буде

Глава ОТГ розповів, що йому пропонували віддати гектари земель людям із Харківщини. Така пропозиція нібито надійшла від імені заступника голови Полтавської ОДА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив глава Опішнянської об'єднаної територіальної громади Микола Резник.

Глава ОТГ розповів, що кілька місяців тому йому зателефонував один з перших осіб з ОДА і сказав, що до нього прийдуть люди, "які запропонують прогресивні ідеї".

"І дійсно через декілька днів, до мене зателефонували люди, які представились інвесторами з Харківщини. Прийшли до мене в кабінет, спочатку повідомили мені, що вся земля тепер належить громадам і треба правильно нею розпоряджатись, а правильно це віддати їхнім людям (фіз.особам з Харкова) по 2 гектари і поклали на стіл 500 кольорових викопіювань зроблених на карті нашої громади на 1000 Га землі.Поля, ліси, балки, все підряд. Коли я запитав кого вони представляють, вони перепитали чи телефонував мені один з заступників голови з Полтавської обласної державної адміністрації, я сказав що так", - розповів Резник.

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"Мій співрозмовник продовжив і повідомив мені, що якщо я погоджуся віддати всю землю, то можу розраховувати на усіляку підтримку з боку ОДА, на всілякі субвенсіі з держ бюджету, ДФРР (кошти на ремонти) та інше. Якщо ж відмовлюся то буде "по-поганому", як саме не уточнили. Я відмовився, бо роздати землю харків’янам - не моя історія", - додав він.

Коли прийшов час подачі проєктів на ДФРР (кошти з гос.бюджета) проєктний відділ ОТГ як зазвичай подав онлайн-заявку - термомодернізація опорного закладу, але допустив помилки, про що чесно повідомив листом і попросив не враховувати заявку цього року.

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"Але до мене зателефонували знову люди і попросили зустрітись. Зустріч була пізно ввечері в Полтаві на заправці. Ці особи представились друзями і повідомили або я даю 100 Га землі або вони заводять кримінальну справу проти селищної ради, за підробку документів під час подачі електронної заявки в ОДА. Звісно, я знову відмовився. І все б нічого, я навіть було подумав , що можливо ті люди прикривались "чесним ім’ям" заступника голови Полтавської ОДА. Але на днях ,я дізнаюсь, що на посадових осіб Опішнянської селищної ради написана заява і підписана знаєте ким? Так правильно тим самим заступником голови Полтавської ОДА. Все відбулося так як і говорили ті люди котрі вимагали землю", - розповів глава ОТГ.

За його словами, до багатьох главам ОТГ приходили ці люди: "Частина здалася і почала виконувати вимоги і віддавати землю, але є частина, яка не погоджується з таким станом речей. Ми пережили часи Януковича, не мовчали і не боялися, переживемо і це. Такими темпами через пару років Полтавщина залишиться без землі".

Автор: Наталя Джума
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Не понял. Так барыг же извели на корню.
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22.09.2021 10:21 Відповісти
Вони ще в 19 році втекли до Ростову. Разом з порохоботами. Зебіли підтвердять.
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22.09.2021 10:24 Відповісти
правильно . извели . Резник же и написал что приходили не барыги а хорошие люди . и звонил ему не барыга а заместитель председателя ОГА . так что все по честному . ни каких барыг
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22.09.2021 10:26 Відповісти
аместитель председателя ОГА від Порошенка?
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22.09.2021 15:38 Відповісти
ага . лично Порох . под прикрытием работает заместителем председателя ОГА
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22.09.2021 15:42 Відповісти
Ринок землі. Далі буде.
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22.09.2021 10:22 Відповісти
как говорили в 19-ом "хуже не будет " . или будет ?
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22.09.2021 10:23 Відповісти
Захват земель традиционен на теренах бывшей московии с 16 века.Сначала мелких обирают,а потом и крупные друг друга грызут и уничтожают.
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22.09.2021 10:28 Відповісти
Нічого, прийде Микола Княжицький, оформить всі ділянки на АТОшників, перекупить за безцінь, і покаже цим баригам !
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22.09.2021 10:53 Відповісти
Хто там проголосував разом з зеленими шлюхами за розбазарювання і крадіжку української землі, не нагадаєте? Чи не ви@лядки Петра Олексійовича в зРаді у повному складі на чолі з ним самим і в кампаніії з тупорилим Славком Вакарчуком до купи?
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22.09.2021 11:06 Відповісти
так, а до цього гройсман зі свиночолим утворили так звані отг та пооб'єднували десятки сіл в одне - з одним головою легше домовитися чим з тридцятьма
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22.09.2021 19:07 Відповісти
Навчіться захищатись, але не самостійно, а з допомогою громади. І обовязково оглоблі захопіть.
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22.09.2021 15:36 Відповісти
Так, саме для цього і утворювали так звані отг - щоб легко захоплювати майно сіл. Раніше треба було йти по десяткам сіл і з кожним домовлятися. Тепер пооб'єднували по 30 сіл, просто шик.
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22.09.2021 19:04 Відповісти
 
 