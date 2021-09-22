УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8266 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїКиївські новини
9 160 28
діти (4418) побиття (844) Київ (13832) Нацполіція (13906)

Ясна висіли шматками, тіло було в синцях: двоє підлітків серед білого дня жорстоко побили 12-річного хлопчика у Києві. Поліція і школа не діє, - мама постраждалої дитини

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Ясна висіли шматками, тіло було в синцях: двоє підлітків серед білого дня жорстоко побили 12-річного хлопчика у Києві. Поліція і школа не діє, - мама постраждалої дитини

18 вересня, в суботу, близько 16:00, двоє підлітків років 14-16 побили 12-річного хлопчика у Києві прямо на дитячому майданчику недалеко від його будинку, а відео побиття виклали в соцмережу "Інстаграм". Поліція і школа не діє.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала користувачка соцмережі Наталія Миколаївна.

"Кілька днів тому мого 12-річного сина побив на вулиці старшокласник, а відео побиття виклали в інстаграм.

18 вересня, в суботу, приблизно о 16:00, мій син з друзями гуляли на дитячому майданчику недалеко від будинку.

До них підійшли двоє хлопців, приблизно 14-16 років, учні 226 школи, Максим (прізвисько "Пищалка") і Даня і почали в грубій формі примушувати їх прибрати пісочницю.

Син не погодився і був побитий Максимом по голові, обличчю і животу. Ясна дитини були настільки розбиті, що вони висіли шматками над верхніми зубами, вилиці опухли і посиніли, губи кровоточили, тіло по пояс в синцях.

В цей час другий старшокласників Даня знімав побиття на телефон і викладав в інстаграм", - написала вона.

Також мати постраждалого хлопчика повідомила, що цієї ж неділі вона з батьками друзів сина написали 4 заяви в Оболонське управління поліції і їм видали талон про внесення заяв до єдиного реєстру.

"У понеділок я додзвонилася по номеру, зазначеному в талоні,  і мені назвали прізвище слідчого. Але, приїхавши в УП поговорити з ним, з’ясували, що ця людина давно у відпустці. Черговий порадив мені знову дзвонити за вказаним номером і просити розібратися з цим. Я подзвонила близько 50 разів, додзвонитися не вдалося. У цей момент мені стало зрозуміло, що ніхто не хоче захищати інтереси дитини і мене ще довго будуть відправляти "кудись дзвонити". Також в понеділок я ходила до директора 226 школи, щоб написати заяву з проханням посприяти і провести службове розслідування, в чому мені було відмовлено.

Незважаючи на те, що таких історій тисячі, я не розумію, чому ні поліція, ні школа не хоче допомогти? Чому моя дитина гуляючи вдень, у вихідний день, з друзями, в нормальному районі, може бути жорстоко побита і до цього нікому немає діла?

Адже таке, на жаль, може статися з абсолютно кожною дитиною і як з'ясувалося, ніхто не допоможе", - резюмувала мама постраждалого хлопчика.

Також дивіться: До смерті побив перехожого і зник з місця події: поліція затримала у Львові 21-річного хлопця. ФОТО

У коментарях до поста їй порекомендували зробити судмедекспертизу і проконтролювати, чи внесено справу в ЄРДР: "Якщо справу внесено в ЄРДР, то зворотний зв'язок буде. Вам потрібно зробити судмедекспертизу, провулок Бондарський. Зазвичай направлення дає слідчий і тоді СМЕ безкоштовне. Але якщо самі, то в районі 700 грн. Далі збираєте всі чеки на лікування, робите скриншоти викладеного відео і коментарів. З дітьми, які побили Вашу дитину, не комунікуйте. ПІБ підлітків я б прибрала. Ще я б звернулася до національної психології, щоб отримати письмове підтвердження заподіяння моральної шкоди. Дуже співчуваю і бажаю пережити історію як можна швидше. Якщо тим підліткам є 14 років, то вони вже частково несуть кримінальну відповідальність. І перевірте чи бачите Ви номер в ЄРДР. На бездіяльність поліції можна написати скаргу до вищої інстанції".

Ясна висіли шматками, тіло було в синцях: двоє підлітків серед білого дня жорстоко побили 12-річного хлопчика у Києві. Поліція і школа не діє, - мама постраждалої дитини 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Аваков - чорт! Чорта прогнали! Як там поживає доблесна поліція під керівництвом зеленого лай-на ?
показати весь коментар
22.09.2021 10:29
+9
Новый министр, новые порядки!
показати весь коментар
22.09.2021 10:33
+9
схоже на те, що держ органи виконують завдання зробити життя в Україні нестерпним
показати весь коментар
22.09.2021 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аваков - чорт! Чорта прогнали! Як там поживає доблесна поліція під керівництвом зеленого лай-на ?
показати весь коментар
22.09.2021 10:29 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 10:30 Відповісти
Новый министр, новые порядки!
показати весь коментар
22.09.2021 10:33 Відповісти
омг, а школа-то хоть при чем тут?!
показати весь коментар
22.09.2021 10:49 Відповісти
Які вовчиці народжують цих вовчат?
показати весь коментар
22.09.2021 10:57 Відповісти
Эти волчата скорее всего кацапского или даунбассовского происхождения:

такое тупое зверьё с полным отсутствием чувства чужой боли, как правило имеет кацапско-уголовное происхождение.
показати весь коментар
22.09.2021 11:17 Відповісти
Так, погоджуюсь. Етнічні українці не мають такої жорстокості, як кацапи. Недарма ж їх так колись давно прозвали, кацап - м'ясник - шкуродер
показати весь коментар
22.09.2021 12:01 Відповісти
Мой давний знакомый, Олег Листопад, уроженец Черкасской области, в 1981 году попал служить во внутренние конвойные войска, в караульную команду, которая возила заключенных по этапу из тюрем центральных областей РСФСР на Урал и на в Сибирь.

Этот простой сельский парень, ранее никогда не бывавший в России и не встречавший в своем селе до 18 лет ни одного кацапа, во время службы испытал сильнейший ужас и омерзение от патологическо-садистской жестокости кацапов, которую они систематически проявляли в изощренных издевательствах над конвоируемыми заключенными. Больше всего Олега потрясло то, что эти издевательства производились без всякого мотива, без всякой причины типа неповиновения заключенных или каких-либо нарушений порядка. Кацапские выродки издевались над людьми исключительно ради самого садистского процесса.

Простой селянин Олег, которому его украинская бабуся привила в детстве начатки Веры и духовной жизни, после страшного жизненного опыта службы среди кацапов-садистов всегда говорил с твёрдой убежденностью: "Кацапы - это нелюди. У них вообще нет ничего человеческого, ничего святого".
показати весь коментар
23.09.2021 04:27 Відповісти
Ну, "бездеятельность"- вопрос спорный. Иное дело КАК действуют и кто... Я всецело согласен с пользователем выше, только расширил бы- чертей прогнали. Получили ангелочков. Фотографируйтесь с ними, обнимайтесь, как с пуделями. Очень старая книга "Новые центурионы" там много ответов, почему так, хотите- почитайте...
показати весь коментар
22.09.2021 10:59 Відповісти
Колись українцям, можливо, дійде, що всі 144 потужні рехворми і були направлені виключно на знищення всіх державних інституцій.
показати весь коментар
22.09.2021 15:15 Відповісти
Огласка , это конечно хорошо. Но без заключения медэкспертов ни как не получится. Заява, экспертиза, плюс адвокат толковый. И дело пойдет. С видеофиксацией черти сами постарались. На свою голову, весьма недалекую. Теперь их родителям придется листать бабулес. В нашем мире за все приходится платить. За недостаток в воспитании так же.
показати весь коментар
22.09.2021 11:17 Відповісти
схоже на те, що держ органи виконують завдання зробити життя в Україні нестерпним
показати весь коментар
22.09.2021 11:20 Відповісти
Полиция свои функции не выполняет, тупо саботирует. Аваков хорохо поработал 8 лет. Жаловаться некуда и бессмысленно. Прокуратура с какого то года их уже не контролирует. Этот орган необходимо разгонять полностью и набирать новых, без опыта работы.
показати весь коментар
22.09.2021 11:37 Відповісти
Если государство не будет действовать, это приведет к судам Линча.

Зачем мы платим налоги? Ни один госорган не выполняет свои функции.
показати весь коментар
22.09.2021 11:57 Відповісти
Мусарня в повній мірі підтверджує свою назву,от тільки чому платники податків досі утримують цю кримінальну банду?
показати весь коментар
22.09.2021 12:30 Відповісти
Мусарні в Україні нема з 2015 року.
показати весь коментар
22.09.2021 15:23 Відповісти
Мусарня була і є, і нічого не змінилось,досі служить беркутня яка стріляла людей на майдані а мусарня бере хабарі і катує людей.Ніякої реформи не відбулось окрім назви поліцаї.
показати весь коментар
22.09.2021 16:55 Відповісти
Посоветовать, что делать "после того как", можно, но уже поздновато... Мальчишки всегда самоутверждаться посредством силы. Вопрос только в понимании ими границ применения. Мамочке раньше надо было отдать ребенка на единоборства - карате, борьба, бокс... И сейчас ещё не поздно, но к толковому тренеру, чтобы кроме физических навыков он давал воспитательные установки... Конфликт точно разгорелся не за 3 секунды, а как себя вести пострадавший явно не понимал... Полицию не оправдываю, но постового к каждой песочнице не поставиш... В таком возрасте у детей уже должны быть навыки оценки конфликтных ситуаций и понимание как действовать...
показати весь коментар
22.09.2021 12:54 Відповісти
Тобто усім треба стати боксерами, каратистами, борцями?
показати весь коментар
22.09.2021 15:02 Відповісти
Зовсім ні... Це не можливо, та і не потрібно... Питання у моделі поведінки, яку надає тренер, та у фізичній формі. Майбутній чоловік має бути. підготовленим до таких ситуацій...
показати весь коментар
22.09.2021 15:11 Відповісти
ув. Геннадий Лаврик, зверски избитому мальчику 12(двенадцать) лет, это ребёнок младшего школьного возраста, а избили его уроды которым 14 и 16 лет.

Какой гениальный тренер может что-либо насоветовать ребёнку 12-ти лет ростом примерно 1 м 40 см, как ему действовать, когда его бьют двое подростков-старшеклассников ростом под 1 м 75 см ?

Проблема неизмеримо шире и масштабнее, чем курсы каратэ: проблема в том, что в обществе глобально понизилась мораль., что даже среди детей стали господствовать уголовно-тюремные нравы.

Вы можете себе представить, чтобы в Праге два гимназиста-старшеклассника стали бы среди бела дня зверски избивать ребёнка в песочнице до такой степени, что у него дёсны кровавыми кусками-лохмотьями свисали изо рта?
показати весь коментар
23.09.2021 06:12 Відповісти
хотя бы до родителей этого ребенка дошло, что живут в банановой республике, в которой конституционные права - пустая декларация
показати весь коментар
22.09.2021 13:23 Відповісти
Шоколадна гівнореформа полції закінчилась 2 роки тому, а зараз зелена гівнореформа йде. Висновок: Люди в Україні - гівно.
показати весь коментар
22.09.2021 13:39 Відповісти
Придбайте себе таку звичку, як відповідати конкретно за самого себе....
показати весь коментар
22.09.2021 15:16 Відповісти
я Вам раджу застосовувати замість: "придбати звичку" оберт: "набути звичку".
показати весь коментар
22.09.2021 22:01 Відповісти
А вот не надо в игры стрелялки позволять, а то с арбалетами скоро гулять пойдут, в засаду например
показати весь коментар
22.09.2021 15:45 Відповісти
 
 