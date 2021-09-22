Ясна висіли шматками, тіло було в синцях: двоє підлітків серед білого дня жорстоко побили 12-річного хлопчика у Києві. Поліція і школа не діє, - мама постраждалої дитини
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18 вересня, в суботу, близько 16:00, двоє підлітків років 14-16 побили 12-річного хлопчика у Києві прямо на дитячому майданчику недалеко від його будинку, а відео побиття виклали в соцмережу "Інстаграм". Поліція і школа не діє.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написала користувачка соцмережі Наталія Миколаївна.
"Кілька днів тому мого 12-річного сина побив на вулиці старшокласник, а відео побиття виклали в інстаграм.
18 вересня, в суботу, приблизно о 16:00, мій син з друзями гуляли на дитячому майданчику недалеко від будинку.
До них підійшли двоє хлопців, приблизно 14-16 років, учні 226 школи, Максим (прізвисько "Пищалка") і Даня і почали в грубій формі примушувати їх прибрати пісочницю.
Син не погодився і був побитий Максимом по голові, обличчю і животу. Ясна дитини були настільки розбиті, що вони висіли шматками над верхніми зубами, вилиці опухли і посиніли, губи кровоточили, тіло по пояс в синцях.
В цей час другий старшокласників Даня знімав побиття на телефон і викладав в інстаграм", - написала вона.
Також мати постраждалого хлопчика повідомила, що цієї ж неділі вона з батьками друзів сина написали 4 заяви в Оболонське управління поліції і їм видали талон про внесення заяв до єдиного реєстру.
"У понеділок я додзвонилася по номеру, зазначеному в талоні, і мені назвали прізвище слідчого. Але, приїхавши в УП поговорити з ним, з’ясували, що ця людина давно у відпустці. Черговий порадив мені знову дзвонити за вказаним номером і просити розібратися з цим. Я подзвонила близько 50 разів, додзвонитися не вдалося. У цей момент мені стало зрозуміло, що ніхто не хоче захищати інтереси дитини і мене ще довго будуть відправляти "кудись дзвонити". Також в понеділок я ходила до директора 226 школи, щоб написати заяву з проханням посприяти і провести службове розслідування, в чому мені було відмовлено.
Незважаючи на те, що таких історій тисячі, я не розумію, чому ні поліція, ні школа не хоче допомогти? Чому моя дитина гуляючи вдень, у вихідний день, з друзями, в нормальному районі, може бути жорстоко побита і до цього нікому немає діла?
Адже таке, на жаль, може статися з абсолютно кожною дитиною і як з'ясувалося, ніхто не допоможе", - резюмувала мама постраждалого хлопчика.
У коментарях до поста їй порекомендували зробити судмедекспертизу і проконтролювати, чи внесено справу в ЄРДР: "Якщо справу внесено в ЄРДР, то зворотний зв'язок буде. Вам потрібно зробити судмедекспертизу, провулок Бондарський. Зазвичай направлення дає слідчий і тоді СМЕ безкоштовне. Але якщо самі, то в районі 700 грн. Далі збираєте всі чеки на лікування, робите скриншоти викладеного відео і коментарів. З дітьми, які побили Вашу дитину, не комунікуйте. ПІБ підлітків я б прибрала. Ще я б звернулася до національної психології, щоб отримати письмове підтвердження заподіяння моральної шкоди. Дуже співчуваю і бажаю пережити історію як можна швидше. Якщо тим підліткам є 14 років, то вони вже частково несуть кримінальну відповідальність. І перевірте чи бачите Ви номер в ЄРДР. На бездіяльність поліції можна написати скаргу до вищої інстанції".
Будь ласка, зачекайте...
такое тупое зверьё с полным отсутствием чувства чужой боли, как правило имеет кацапско-уголовное происхождение.
Этот простой сельский парень, ранее никогда не бывавший в России и не встречавший в своем селе до 18 лет ни одного кацапа, во время службы испытал сильнейший ужас и омерзение от патологическо-садистской жестокости кацапов, которую они систематически проявляли в изощренных издевательствах над конвоируемыми заключенными. Больше всего Олега потрясло то, что эти издевательства производились без всякого мотива, без всякой причины типа неповиновения заключенных или каких-либо нарушений порядка. Кацапские выродки издевались над людьми исключительно ради самого садистского процесса.
Простой селянин Олег, которому его украинская бабуся привила в детстве начатки Веры и духовной жизни, после страшного жизненного опыта службы среди кацапов-садистов всегда говорил с твёрдой убежденностью: "Кацапы - это нелюди. У них вообще нет ничего человеческого, ничего святого".
Зачем мы платим налоги? Ни один госорган не выполняет свои функции.
Какой гениальный тренер может что-либо насоветовать ребёнку 12-ти лет ростом примерно 1 м 40 см, как ему действовать, когда его бьют двое подростков-старшеклассников ростом под 1 м 75 см ?
Проблема неизмеримо шире и масштабнее, чем курсы каратэ: проблема в том, что в обществе глобально понизилась мораль., что даже среди детей стали господствовать уголовно-тюремные нравы.
Вы можете себе представить, чтобы в Праге два гимназиста-старшеклассника стали бы среди бела дня зверски избивать ребёнка в песочнице до такой степени, что у него дёсны кровавыми кусками-лохмотьями свисали изо рта?