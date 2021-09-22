ОПЗЖ привітала "Єдину Росію" з перемогою на виборах до Держдуми РФ: "Сподіваємося на зміцнення міжпартійного співробітництва"

Партія кума Путіна Віктора Медведчука ОПЗЖ привітала з перемогою на виборах до Держдуми РФ партію "Єдина Росія".

Про це повідомляється на сайті політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо всіх членів партії, кандидатів від неї, які пройшли до Державної Думи Російської Федерації, керівництво та голову Всеросійської політичної партії "Єдина Росія" Дмитра Медведєва з переконливою перемогою на виборах", - йдеться в повідомленні.

В ОПЗЖ побажали "мудрості, натхнення, професіоналізму" політичній силі країни-агресора.

"Сподіваємося також на продовження діалогу і зміцнення міжпартійного співробітництва між "Єдиною Росією" і "Опозиційною Платформою - За життя" в ім'я відновлення добросусідських відносин між нашими країнами і взаємовигідного економічного співробітництва України та Росії, дружніх відносин між братніми українським і російським народами", - додали в політсилі.

Крім того, як повідомляється на сайті "Єдиної Росії", кум Путіна, глава політради "ОПЗЖ" Віктор Медведчук провів телефонну розмову з Дмитром Медведєвим.

"Упевнений, що російський і український народи нікому не вдасться посварити, тому що нас об'єднують наша спільна тисячолітня історія, спільне слов'янське коріння, спільна православна віра, спільна культура і мова, якою розмовляють понад половина громадян України, мільйони родичів, які проживають у наших країнах, і наша спільна Перемога у Великій вітчизняній війні", - сказав Медведчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окремі п#дараси торгують, заробляючи гроші", - нардеп ОПЗЖ Кива звинуватив керівництво партії в продажу місць на виборах у Полтавській області. ВIДЕО