УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8266 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном
4 308 43
вибори (6145) Держдума (672) Єдина Росія (136) Опозиційна платформа - За життя (466)

ОПЗЖ привітала "Єдину Росію" з перемогою на виборах до Держдуми РФ: "Сподіваємося на зміцнення міжпартійного співробітництва"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

ОПЗЖ привітала

Партія кума Путіна Віктора Медведчука ОПЗЖ привітала з перемогою на виборах до Держдуми РФ партію "Єдина Росія".

Про це повідомляється на сайті політсили, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо всіх членів партії, кандидатів від неї, які пройшли до Державної Думи Російської Федерації, керівництво та голову Всеросійської політичної партії "Єдина Росія" Дмитра Медведєва з переконливою перемогою на виборах", - йдеться в повідомленні.

В ОПЗЖ побажали "мудрості, натхнення, професіоналізму" політичній силі країни-агресора.

"Сподіваємося також на продовження діалогу і зміцнення міжпартійного співробітництва між "Єдиною Росією" і "Опозиційною Платформою - За життя"  в ім'я відновлення добросусідських відносин між нашими країнами і взаємовигідного економічного співробітництва України та Росії, дружніх відносин між братніми українським і російським народами", - додали в політсилі.

Крім того, як повідомляється на сайті "Єдиної Росії", кум Путіна, глава політради "ОПЗЖ" Віктор Медведчук провів телефонну розмову з Дмитром Медведєвим.

"Упевнений, що російський і український народи нікому не вдасться посварити, тому що нас об'єднують наша спільна тисячолітня історія, спільне слов'янське коріння, спільна православна віра, спільна культура і мова, якою розмовляють понад половина громадян України, мільйони родичів, які проживають у наших країнах, і наша спільна Перемога у Великій вітчизняній війні", - сказав Медведчук.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окремі п#дараси торгують, заробляючи гроші", - нардеп ОПЗЖ Кива звинуватив керівництво партії в продажу місць на виборах у Полтавській області. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
" нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык "

- от себя добавлю . и общая линия фронта на Донбассе . только мы с одной стороны а москали с другой
показати весь коментар
22.09.2021 10:32
+21
скотный двор
показати весь коментар
22.09.2021 10:31
+20
Что эти долбоепы здесь делают???? .... Пусть валят в Ростофф
показати весь коментар
22.09.2021 10:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скотный двор
показати весь коментар
22.09.2021 10:31 Відповісти
да неее""" "допа" праздравила "фраку" с х..лом с очередным "химном" (идиома сатира неологизм игра слов иносказательность гипербола аллегория метафора политическая сатира)*****
показати весь коментар
22.09.2021 10:40 Відповісти
Параллельная реальность..
показати весь коментар
22.09.2021 10:31 Відповісти
" нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык "

- от себя добавлю . и общая линия фронта на Донбассе . только мы с одной стороны а москали с другой
показати весь коментар
22.09.2021 10:32 Відповісти
да-да, "общие славянские когни"
показати весь коментар
22.09.2021 10:35 Відповісти
Вчора про це казав зажопник на ПРЯМОМУ. Патамушта с росией надо вести диалог и торговлю.
показати весь коментар
22.09.2021 10:32 Відповісти
Казалось бы - вот оно, дно. А нет, снизу всё равно продолжают стучать..
показати весь коментар
22.09.2021 10:32 Відповісти
Что эти долбоепы здесь делают???? .... Пусть валят в Ростофф
показати весь коментар
22.09.2021 10:32 Відповісти
а с их лохторатом что делать ? с 10-15% населения совкодрочерами и мыжебратьями
показати весь коментар
22.09.2021 10:44 Відповісти
Фигушки! Пусть сначала отработают на разминировании освобожденных от оккупации районах Донбасса, а потом валят хоть в Тюмень, хоть в Зажопинск.
показати весь коментар
22.09.2021 11:01 Відповісти
Это всё что нужно знать о шайке предателей ОПЗЖ.
показати весь коментар
22.09.2021 10:33 Відповісти
Все что нужно знать о службе безопасности Украины за 7 лет войны, успехи и тенденции в безопасности: путинские агенты продолжают наживаться на вражеских схемах в Украине, содержат прикормленных украинских чиновников, своя партия в парламенте, официально поздравляют оккупантов в победе на непризнанных выборах.
показати весь коментар
22.09.2021 11:16 Відповісти
Тоесть поздравили убийц украинского народа с победой. Все равно что в 1942 поздравить Фюрера с победой. В нормальной стране уже бы на столбах висели и ли в тюрьмах гнили за измену Родины.
показати весь коментар
22.09.2021 10:35 Відповісти
Хотя оно и не удивительно. Отец Мертвечука тоже в свое время работал и поздравлял Гитлера.
показати весь коментар
22.09.2021 10:38 Відповісти
ОПЗЖ - на гілляку, СН - під сраку!
показати весь коментар
22.09.2021 11:04 Відповісти
Два мєдвєжонка от маму ушлі. Два мєдвжонка двустволку нашлі. Вистрєл дуплєтом - і оба бєз глаз. Дроб'ю двуствлкв набіл пі*ерас. Це про мєдвєдєва і медведчука? А пі*ерас - пуцин?
показати весь коментар
22.09.2021 10:35 Відповісти
И это парламентская фракция страны ведущей 7 лет оборонительную войну против агрессора, который оккупировал два региона страны, убил 14 тысяч граждан Украины, ранили до 50 тыс, блокирующая акватории Азовского и Черного морей, устроив бегство сотен тысяч беженцев и т.д. и .т.п. В какой стране и при какой войне ( пускай даже АТО), в какое время и в каком историческом примере подобное возможно. Объявление подобных партий вне закона, арест, суд и длительные посадки. Все происходящее это не только их преступление, это ( из за бездействия) преступление всей власти, включая судебную , Украины начиная с 2014 года по нынешнее время. ПОЗОР им , всем.
показати весь коментар
22.09.2021 10:39 Відповісти
А Петро ліпецкий ще в неділю жав руку по телефону ху й му.Цікаво кондитерська фабрика міста Ліпецк в єдиному пориві проголосувала за партію влади?А про опзажопу й так все давно було зрозуміло.
показати весь коментар
22.09.2021 10:40 Відповісти
Ну не позорься,номерной. Уже давно доказали американцы что это подделка и за это на Деркача наложили санкции и США и Украина. А тебе что методичку новую не подвезли или ты в запое пол года было.?
показати весь коментар
22.09.2021 10:55 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 10:42 Відповісти
Какое же всё таки исключительное гавно этот мертвечук. Ну просто в абсолюте.
показати весь коментар
22.09.2021 10:43 Відповісти
опжпідори процвітають за підтримки слюнявих прямих і 4 каналів, які не тільки запрошують це лайно та і надають можливість транслювати моспропаганду(((
показати весь коментар
22.09.2021 10:53 Відповісти
В этой истории вопросы к СБУ, сколько еще опзж будет скупать их и Украину за путинские деньги. Позорные ублюдки именно СБУ и прочая государственная обслуга этих всем давно известных предателей.
показати весь коментар
22.09.2021 10:58 Відповісти
спонсоры терроризма не только не сидят на шконках -

они поздравляют террористов с победами и продолжают разваливать ту страну, в которой сказочно богатеют

такого нет... ну - нигде, в этом мире !!!
показати весь коментар
22.09.2021 11:05 Відповісти
фуу аж тошнить начало после прочитанного....
показати весь коментар
22.09.2021 11:08 Відповісти
Це і є прямий та очевидний індикатор того, чим займається СБУ та РНБО України. А ви й далі дивіться різноманітні шоу на ТБ, де будуть імітувати боротьбу з ворогом.
показати весь коментар
22.09.2021 11:13 Відповісти
А головне - знайти, в чому ще звинуватити Порошенко.
показати весь коментар
22.09.2021 11:14 Відповісти
почему эти люди ещё на свободе?!
показати весь коментар
22.09.2021 11:14 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 11:18 Відповісти
МУРАЄВ, ШУФРИЧ , КОРОЛЕВСЬКА , БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,БОНДАРЕНКО, ВСІ ОПЗЖопники І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
показати весь коментар
22.09.2021 11:18 Відповісти
За часів Петра ця ракова пухлина так відверто не паразитуювала на тілі України.

Україна - країв для українофобів!

Радійте дебіли, ви зробили це РАЗОМ !
показати весь коментар
22.09.2021 11:20 Відповісти
Одним словом - ********!
показати весь коментар
22.09.2021 11:30 Відповісти
мертвечук, как лизнул клоаку *****, как лизнул!!!

Приятного аппетита, Отъявленный ******** За Жопу - ОПЗЖ!!!
показати весь коментар
22.09.2021 11:42 Відповісти
Перейменуйте сайт в цензура.є.Про Петра тільки хороше. А то в спам лизобдюди відправлять.
показати весь коментар
22.09.2021 11:55 Відповісти
Кучу лет назад ещё был репортаж с Липецкой фабрики, которая стоит законсервирована, забита досками. Ты отсталый лох.
показати весь коментар
23.09.2021 11:26 Відповісти
Скільки уже можна терпіти оте ************* блювотиння у ВР? Дограємось,блд,до перемоги зажопників разом із *********** над Україною.Пряма зрада: відкрито і цинічно поздоровляють смердячих трупом загарбників і вбивць наших дітей із перемогою єпідоросів на "виборах" у держдуру, у яких приймали участь і крисчани і даунбасці. Отже,вітають,падли, і тих відщепенців Вітають,суки, козломордських псів,які на увесь світ волають,що будуть бомбардувати Київ,а загалом,перетворять і всю Україну в руїну і "визволять" таки усіх нас від нас. По тюрмам,б-дей,на гілки, попід "стінки",а не в крісла у ВР! Сволота запроданська.
показати весь коментар
22.09.2021 12:01 Відповісти
"Тысячелетняя история"?Тысячу лет назад на месте Расеюшки и аборигенов не было)
показати весь коментар
22.09.2021 12:04 Відповісти
Колоборанти вітають своіх кураторів ,давно пора опзж збіговисько негідників заборонити в Украіні.
показати весь коментар
22.09.2021 13:09 Відповісти
ну где сектора правые левые и нацжоны которые по рельсам прыгали где унсо .....ладно гришин на киче..где все те право радикалы..ладно скакошвили прикролоормлен на должности зам дворника..нет их..банды ватных жон..нет..
показати весь коментар
22.09.2021 13:30 Відповісти
этих тварей, опзж, надо уничтожать.., в смысле физически.
показати весь коментар
22.09.2021 13:31 Відповісти
Братья навеки
показати весь коментар
22.09.2021 15:47 Відповісти
 
 