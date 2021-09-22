ОПЗЖ привітала "Єдину Росію" з перемогою на виборах до Держдуми РФ: "Сподіваємося на зміцнення міжпартійного співробітництва"
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Партія кума Путіна Віктора Медведчука ОПЗЖ привітала з перемогою на виборах до Держдуми РФ партію "Єдина Росія".
Про це повідомляється на сайті політсили, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаємо всіх членів партії, кандидатів від неї, які пройшли до Державної Думи Російської Федерації, керівництво та голову Всеросійської політичної партії "Єдина Росія" Дмитра Медведєва з переконливою перемогою на виборах", - йдеться в повідомленні.
В ОПЗЖ побажали "мудрості, натхнення, професіоналізму" політичній силі країни-агресора.
"Сподіваємося також на продовження діалогу і зміцнення міжпартійного співробітництва між "Єдиною Росією" і "Опозиційною Платформою - За життя" в ім'я відновлення добросусідських відносин між нашими країнами і взаємовигідного економічного співробітництва України та Росії, дружніх відносин між братніми українським і російським народами", - додали в політсилі.
Крім того, як повідомляється на сайті "Єдиної Росії", кум Путіна, глава політради "ОПЗЖ" Віктор Медведчук провів телефонну розмову з Дмитром Медведєвим.
"Упевнений, що російський і український народи нікому не вдасться посварити, тому що нас об'єднують наша спільна тисячолітня історія, спільне слов'янське коріння, спільна православна віра, спільна культура і мова, якою розмовляють понад половина громадян України, мільйони родичів, які проживають у наших країнах, і наша спільна Перемога у Великій вітчизняній війні", - сказав Медведчук.
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- от себя добавлю . и общая линия фронта на Донбассе . только мы с одной стороны а москали с другой
они поздравляют террористов с победами и продолжают разваливать ту страну, в которой сказочно богатеют
такого нет... ну - нигде, в этом мире !!!
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
Україна - країв для українофобів!
Радійте дебіли, ви зробили це РАЗОМ !
Приятного аппетита, Отъявленный ******** За Жопу - ОПЗЖ!!!