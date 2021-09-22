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Завтра під ВР заплановано 3 мітинги. Олігархат перешкоджає тому, щоб йому "зламали хребет", - Гетманцев
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Завтра, 23 вересня, заплановано три мітинги під стінами ВР.
Про це в інтерв'ю журналістам у Раді сказав нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Планується три акції: профспілок металургів, ФОПів і євробляхерів (чому ці прийдуть, взагалі не зрозуміло, бо не розглядається жодного такого питання. - Гетм.). Ми розуміємо, чому збирають людей в той день, коли ми збираємося розглянути закон про олігархів - олігархат пручається", - зазначив нардеп.
За словами Гетманцева, противники законопроєкту про деолігархізацію намагаються перешкоджати тому, щоб "слуги народу" "зламали хребет олігархату". У той же час він пообіцяв, що депутати "Слуги народу" все одно ухвалять цей законопроєкт.
Топ коментарі
+11 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар22.09.2021 10:58
+7 MausMike
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+5 Senator S 01a656ec
показати весь коментар22.09.2021 10:34
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев записал все имущество на маму.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Давно я так не ржал ))))