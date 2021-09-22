Завтра під ВР заплановано 3 мітинги. Олігархат перешкоджає тому, щоб йому "зламали хребет", - Гетманцев

Завтра, 23 вересня, заплановано три мітинги під стінами ВР.

Про це в інтерв'ю журналістам у Раді сказав нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Планується три акції: профспілок металургів, ФОПів і євробляхерів (чому ці прийдуть, взагалі не зрозуміло, бо не розглядається жодного такого питання. - Гетм.). Ми розуміємо, чому збирають людей в той день, коли ми збираємося розглянути закон про олігархів - олігархат пручається", - зазначив нардеп.

За словами Гетманцева, противники законопроєкту про деолігархізацію намагаються перешкоджати тому, щоб "слуги народу" "зламали хребет олігархату". У той же час він пообіцяв, що депутати "Слуги народу" все одно ухвалять цей законопроєкт.

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