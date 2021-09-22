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За добу від коронавірусу в Києві померли три людини, виявили 465 нових випадків, - Кличко. КАРТА

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За добу в Києві виявили 465 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 231 117), зафіксовано три летальні випадки.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 266 жінок віком від 18 до 93 років, 147 чоловіків віком від 18 до 88 років, 18 дівчаток від 3 до 17 років і 25 хлопчиків від 2 місяців до 16 років.

Також зафіксовано 3 летальні випадки від вірусу (загалом 5345).

За добу до лікарень Києва госпіталізували 81 хворого на коронавірус і 70 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

138 жителів Києва подолали коронавірус (загалом 219 528).

Читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 105 осіб, зафіксовано 6754 нові випадки зараження, 2095 осіб одужали

Найбільше випадків захворювання зафіксували в таких районах: Деснянському (72), Дніпровському (71) та Святошинському (62).

За добу від коронавірусу в Києві померли три людини, виявили 465 нових випадків, - Кличко 01

Автор: Наталя Джума
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" Наконец" статистика по Ковиду вернулась в русло.. И Пидалик с неудачной попыткой изобразить "умное" лицо вернулся к своей основной работе ( правда он ее и не прекращал) ковидного диктора...Радио и ТВ. ( да подскажите ему что для не потери остатков 1,5% рейтинга ему лучше не появляться на экране, и уж тем более ни чего не "говорить", потому что легче медведя ездить на велосипеде и попугая говорить, чем Пидалику излагать заученный у зеркала текст. Поверьте виртуальные сообщения о нем, его " успехах" или показ его с расстояния 40-50 метров со спины только добавят ему десятые проценты рейтинга, а не наоборот).
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22.09.2021 10:45 Відповісти
 
 