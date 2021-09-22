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Новини Політика України
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ВР (11779) олігарх (688) Железняк Ярослав (398)

Якщо закон про олігархів розглядатимуть з порушенням регламенту, то не мовчатимемо, готуємо креативний підхід, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо закон про олігархів розглядатимуть з порушенням регламенту, то не мовчатимемо, готуємо креативний підхід, - нардеп

Опозиція перешкоджатиме, якщо під час розгляду законопроєкту про деолігархізацію буде порушення регламенту.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Ми готуємо креативний підхід. В тому числі зі спецефектами. Точно мовчати не будемо. Я зараз говорю не тільки про фракцію "Голос". Думаю, інші фракції приєднаються", - зазначив він.

За словами нардепа, поки точно невідомо, коли в залі буде цей законопроєкт, тому що влада знає про такі плани опозиційних фракцій.

"Але не турбуйтеся. Ми обов'язково підготуємося", - підкреслив політик.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Ну достали уже клоуны зеленые.Что вообще несет Украине это ноу-хау с зеленой помойки?
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22.09.2021 10:59
+3
Вчора на "Прямому" в програмі Світлани Орловської "НЕЙТРАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ" була нардеп СН, але в додепутатську свою діяльність в структурах Ахметова Людмила Буймістер. Треба сказати, що це взагалі непересічна подія з липня, коли члени партії і фракції "Євросолідарність" в знак протесту проти брехні та гівна з боку Мосейчук-Скобеєввої та її "гостей" (зокрема, на Ірину Геращенко, це стало останньою краплею терпіння) відмовились приходити на ту її пердячку на Г+Г. Бо у відповідь слуги уродів забойкотували і "Прямий; але от, Буймістер прийшла вчора... Мало того, вона здала зрозуміти, що в СН існує велика група, яка категорично проти цього "закону". Вона сама вчора нещадно критикувала "закон", і навіть критикувала члена фракції/групи "Довіра" олігарха Верейського Бакунця, які готові пдтримати "закон". Ще більше того, вона дуже схвально відзивалась про Разумкова, з чого можна зробити висновки: 1) що Ахметов зі своїми людьми цей "закон" блокуватимуть; 2) що Разумков відійшов до сфери впливу Ахметова; 3) якщо уродам не вдасться знести Разумкова з посади - вони зноситимуть Шмигаля - оскільки дві особи Ахметова на ключових посадах, це явно перебор.
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22.09.2021 12:25
+2
от просто цікаво - звідки ти взяв, що саме оці особи мають роздавати бабло? Тому що ти вирішив, що вони олігархи? А якщо я вирішу, що ти олігарх - може, також пожертвуєш мільон?
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22.09.2021 11:51
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Разумков по умному свалил на больничный, теперь он не при делах.))
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22.09.2021 10:58 Відповісти
Ну достали уже клоуны зеленые.Что вообще несет Украине это ноу-хау с зеленой помойки?
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22.09.2021 10:59 Відповісти
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22.09.2021 11:01 Відповісти
Предлагаю считать олигархом всех кто имеет ( в семейном владении, движимого и не движимо - 1 миллион долларов, это по сути 27 миллионов в национальной валюте, для большинства населения Украины это уже мульти олигарх) и думаю у нас в сессионной зале, правительстве и во власти вообще сразу станет олигархический состав.
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22.09.2021 11:01 Відповісти
Может Порошенко и Ахметов с Пинчуком раздадут большинству населения по 1 миллиону долларов, чтобы им было не так обидно числиться олигархами в одиночестве?
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22.09.2021 11:04 Відповісти
Коломойського з боголюбовим, герег, мертвечука, новінського, жеваго чіпати не варто, бо це прояв антисемітизму?
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22.09.2021 11:08 Відповісти
А при чем здесь это?
Пинчук кажись чистый еврей, Порошенко наполовину, а Ахметов татарин... у вас там нет ни одного олигарха титульной нации - и ты называешь это антисемитизмом?
А впрочем ты прав с Коломойського з боголюбовим, герег, мертвечука, новінського, жеваго - тоже берите, может тогда получится по два миллиона...

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22.09.2021 11:17 Відповісти
от просто цікаво - звідки ти взяв, що саме оці особи мають роздавати бабло? Тому що ти вирішив, що вони олігархи? А якщо я вирішу, що ти олігарх - може, також пожертвуєш мільон?
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22.09.2021 11:51 Відповісти
Мрієте про країну жебраків? Чи щоб всі розумні і рукасті виїхали, залишивши вас у спокої? Дуже злиденного совка захотілось, з комуняками на чолі? Ви вважаєте комуняки жили так же здиженно, як і советський нарід?
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22.09.2021 11:06 Відповісти
Ну на юмор нужно тоже относиться с долей юмора, а не так серьезно.
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22.09.2021 11:09 Відповісти
Неужели...



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22.09.2021 11:19 Відповісти
А шо, Сява споёт:

Що ж це я

Що ж це я не зумів

Я обісрався без бою,

Я обісрався без боюююююю!!!!!
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22.09.2021 11:49 Відповісти
****...))) Надо трохи подумати .. НІ... )) Яот не пам'ятаю жодного разу щоб нардепи так виступали проти законопроету який підвишує податки для малого бізнесу знижує податки для круного бізнесу ...так ні коли не боролись за простих людей і їх право на хороше життя.. зато алігархів захищають майже груддю.. "як це "благоделей і кормільцев" ображають..." Та розстрілляти ціх алігархів прилюдно ..за грабіж і корупцію в 90х за підакування і ОЗУ в 2000х за доведення до зубожіння держави Україна за 30років і мільони смертей громадян України які були не взмозі отримати людськуц медецину ..за те що діти мільонів громадян не могли отримати хорошу освіту... словом ЗА ТЕ ЩО АЛІГАРХИ ПРИНИЗИЛИ ДЕРЖАВУ І ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЖИВИХ І МОМЕРЛИХ ЗА 30 РОКІВ ВІДІБРАЛИ У ЛЮДЕЙ ПРАВО НА РІВНІ ПРАВА...РОЗСТРІЛЯТЬ НА САМІЙ ВЕЛИКІЙ МУСОРНІЙ СВАЛЬЦІ...І ПОКИНУТИ ГНИТИ.
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22.09.2021 12:25 Відповісти
Вчора на "Прямому" в програмі Світлани Орловської "НЕЙТРАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ" була нардеп СН, але в додепутатську свою діяльність в структурах Ахметова Людмила Буймістер. Треба сказати, що це взагалі непересічна подія з липня, коли члени партії і фракції "Євросолідарність" в знак протесту проти брехні та гівна з боку Мосейчук-Скобеєввої та її "гостей" (зокрема, на Ірину Геращенко, це стало останньою краплею терпіння) відмовились приходити на ту її пердячку на Г+Г. Бо у відповідь слуги уродів забойкотували і "Прямий; але от, Буймістер прийшла вчора... Мало того, вона здала зрозуміти, що в СН існує велика група, яка категорично проти цього "закону". Вона сама вчора нещадно критикувала "закон", і навіть критикувала члена фракції/групи "Довіра" олігарха Верейського Бакунця, які готові пдтримати "закон". Ще більше того, вона дуже схвально відзивалась про Разумкова, з чого можна зробити висновки: 1) що Ахметов зі своїми людьми цей "закон" блокуватимуть; 2) що Разумков відійшов до сфери впливу Ахметова; 3) якщо уродам не вдасться знести Разумкова з посади - вони зноситимуть Шмигаля - оскільки дві особи Ахметова на ключових посадах, це явно перебор.
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22.09.2021 12:25 Відповісти
 
 