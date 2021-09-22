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Якщо закон про олігархів розглядатимуть з порушенням регламенту, то не мовчатимемо, готуємо креативний підхід, - нардеп "Голосу" Железняк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Опозиція перешкоджатиме, якщо під час розгляду законопроєкту про деолігархізацію буде порушення регламенту.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Ми готуємо креативний підхід. В тому числі зі спецефектами. Точно мовчати не будемо. Я зараз говорю не тільки про фракцію "Голос". Думаю, інші фракції приєднаються", - зазначив він.
За словами нардепа, поки точно невідомо, коли в залі буде цей законопроєкт, тому що влада знає про такі плани опозиційних фракцій.
"Але не турбуйтеся. Ми обов'язково підготуємося", - підкреслив політик.
Топ коментарі
+3 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар22.09.2021 10:59
+3 Ан Мур
показати весь коментар22.09.2021 12:25
+2 Ан Мур
показати весь коментар22.09.2021 11:51
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Будь ласка, зачекайте...
Пинчук кажись чистый еврей, Порошенко наполовину, а Ахметов татарин... у вас там нет ни одного олигарха титульной нации - и ты называешь это антисемитизмом?
А впрочем ты прав с Коломойського з боголюбовим, герег, мертвечука, новінського, жеваго - тоже берите, может тогда получится по два миллиона...
Що ж це я
Що ж це я не зумів
Я обісрався без бою,
Я обісрався без боюююююю!!!!!