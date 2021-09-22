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Міністр фінансів Марченко провів переговори з главою місії МВФ в Україні щодо перегляду програми Stand-By

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Міністр фінансів Марченко провів переговори з главою місії МВФ в Україні щодо перегляду програми Stand-By

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) почала працювати в Україні. Глава місії Іванна Владкова-Холлар провела переговори з міністром фінансів Сергієм Марченком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Сторони обговорили прогрес у виконанні структурних "маяків" у межах Програми співробітництва та питання, які ще залишились, зокрема, забезпечення незалежності Національного банку та антикорупційних органів", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили "важливість ухвалення Верховною Радою України законопроєкту 5600, який створює додатковий ресурс для бюджету 2022". (Податки збільшуються на 30 млрд гривень на рік. - Ред.).

"Вітаю з початком роботи місії МВФ для продовження нашої дискусії з метою здійснення першого перегляду Програми. Фонд є одним із ключових партнерів України для відновлення економіки країни та забезпечення макроекономічної стабільності. Протягом року ми багато співпрацювали для досягнення позитивного результату. Сподіваюсь, що під час цієї місії ми зможемо якнайшвидше вирішити питання, які ще залишилися на порядку денному", - сказав Марченко.

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Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів. Представники фонду проведуть низку зустрічей з органами виконавчої влади для оцінки досягнення цілей програми.

За результатами роботи місії очікується підготовка необхідних документів для першого перегляду спільної програми Stand-By і розгляду Радою директорів МВФ, резюмували в пресслужбі Мінфіну.

Автор: Наталя Джума
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22.09.2021 11:11 Відповісти
- Какие идиоты писали закон 5600, это же полностью убьет всю экономику страны!

- Нормальный закон! Он лично нам столько бабла даст, как и не мечтали.

....

СМИ: Стороны конструктивно и плодотворно обсудили принятие закона 5600.

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22.09.2021 11:14 Відповісти
Да , украинцы могут забыть про эпоху бедности... Лебеду будут жрать...
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22.09.2021 11:17 Відповісти
Ой, Белараше вообще сейчас лучше молчать в тряпочку сидя на бутылке у Путина.

Что бы вас поменьше вспоминали.
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22.09.2021 11:19 Відповісти
Флаг - не национальность . И не гражданство . По теме заметки есть что сказать ? Нет ? Вы готовы отдать 30 миллиардов своих кровных правительству на хотелки блазня ? Надеюсь для вас не секрет , что в конечном итоге налоги платит не бизнес , а народ ?
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22.09.2021 11:27 Відповісти
Совсем ослеп белавата? Я выше уже два поста по теме настрочил.

А по поводу "30 миллиардов" - ведь именно столько же твой Таракан готов заплатить Путину за его металлолом С-400 нафиг никому не нужный.
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22.09.2021 11:32 Відповісти
Вiн мiй такий саме як твiй , пости бачив , ги-ги , га-га . Так шо там по грошах ? Вiддаси блазню заначку ?
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22.09.2021 11:39 Відповісти
 
 