Міністр фінансів Марченко провів переговори з главою місії МВФ в Україні щодо перегляду програми Stand-By

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) почала працювати в Україні. Глава місії Іванна Владкова-Холлар провела переговори з міністром фінансів Сергієм Марченком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

"Сторони обговорили прогрес у виконанні структурних "маяків" у межах Програми співробітництва та питання, які ще залишились, зокрема, забезпечення незалежності Національного банку та антикорупційних органів", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили "важливість ухвалення Верховною Радою України законопроєкту 5600, який створює додатковий ресурс для бюджету 2022". (Податки збільшуються на 30 млрд гривень на рік. - Ред.).

"Вітаю з початком роботи місії МВФ для продовження нашої дискусії з метою здійснення першого перегляду Програми. Фонд є одним із ключових партнерів України для відновлення економіки країни та забезпечення макроекономічної стабільності. Протягом року ми багато співпрацювали для досягнення позитивного результату. Сподіваюсь, що під час цієї місії ми зможемо якнайшвидше вирішити питання, які ще залишилися на порядку денному", - сказав Марченко.

Також читайте: Місія МВФ сьогодні розпочинає роботу в Україні: Зустрічі відбуватимуться в онлайн-режимі

Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів. Представники фонду проведуть низку зустрічей з органами виконавчої влади для оцінки досягнення цілей програми.

За результатами роботи місії очікується підготовка необхідних документів для першого перегляду спільної програми Stand-By і розгляду Радою директорів МВФ, резюмували в пресслужбі Мінфіну.