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Ердоган на Генасамблеї ООН: Пандемія показала, що людство з тріском провалило тест на солідарність

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Ердоган на Генасамблеї ООН: Пандемія показала, що людство з тріском провалило тест на солідарність

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що під час пандемії коронавірусу людство "з тріском провалило" тест на солідарність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, пише ABC News.

Він зазначив, що пандемія стала нагадуванням, що весь світ - "частина великої родини".

"Однак випробування на солідарність, якому нас піддали, було з тріском провалено", – сказав Ердоган.

Він також заявив про "вакцинальний націоналізм", який вважає "ганьбою для людства". За словами Ердогана, слаборозвинені країни і бідні верстви суспільства опинилися кинутими напризволяще перед обличчям пандемії.

Також під час свого виступу Ердоган говорив про кліматичну кризу, глобальне потепління, міграційну кризу і війну в Сирії. Президент Туреччини також висловив підтримку територіальної цілісності України і заявив про невизнання анексії Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на полях Генасамблеї ООН зустрівся з Ердоганом: Відносини України і Туреччини наповнюються практичними проєктами

Нагадаємо, після 76-ї сесії Генасамблеї ООН Ердоган провів зустріч в США з президентом Володимиром Зеленським. Лідери обговорили гуманітарну ситуацію в Криму і те, як Туреччина може сприяти звільненню незаконно утримуваних окупантами осіб, в тому числі кримських татар.

Туреччина заявила, що не визнає результати проведених у тимчасово окупованому Росією українському Криму "виборів" до Державної думи РФ.

Автор: Наталя Джума
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слаборазвитые страны и бедные слои общества оказались брошенными на произвол судьбы перед лицом пандемии Ну явно Украина сильноразвита и богата слоями общества, хер заставишь на шару уколоться.
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22.09.2021 11:17 Відповісти
1 млрд евро с наших налогов уже потрачено на этот флешмоб.
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22.09.2021 11:47 Відповісти
Все страны условно делятся на три категории: Богатые, развивающиеся и бедные.

С богатыми все понятно. Там деньги есть на все, в т.ч. на медицину.

С бедными тоже все понятно. Там денег нет ни на что вообще.

А вот с развивающимися вопрос интересный. Там деньги есть, но ограниченное кол-во. И куда эти деньги потратят решают именно вот такие Эрдоганы. Кто-то тратит на медицину, а кто-то на армию, ВПК и дороги. А потом: Спасите, помогите - нам вакцину не дают?

Эрдоган показывает около 6% на ВПК от ВВП Турции. (злые языки поговаривают, что сильно занижает). Наверное это неплохо и правильно. Но нафига тогда кого-то обвинять что тебе на медицину не хватает?
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22.09.2021 11:28 Відповісти
..."Спасите, помогите - нам вакцину не дают"...

Якщо б таке волали всі нужденні, було б пів біди. Але величезна їх кількість з того радіє.
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22.09.2021 11:53 Відповісти
Все правильно сказал, на лицо глобальное вырождение и деградация, Вы посмотрите на Мировых лидеров, кто сейчас при власти. Или зажравшийся диктатор над ослоподобным, мычащим населением, а где еще люди могут избирать, то обязательно выберут какое ни будь недоразумение , популиста, со сказками про голубое небо и зеленую траву...
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22.09.2021 11:32 Відповісти
Ще важливіше, що людство провалило тест на адекватність. Вільний доступ до мережі всіх висвітлив це в усій красі.
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22.09.2021 11:48 Відповісти
 
 