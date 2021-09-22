Ердоган на Генасамблеї ООН: Пандемія показала, що людство з тріском провалило тест на солідарність
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Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що під час пандемії коронавірусу людство "з тріском провалило" тест на солідарність.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, пише ABC News.
Він зазначив, що пандемія стала нагадуванням, що весь світ - "частина великої родини".
"Однак випробування на солідарність, якому нас піддали, було з тріском провалено", – сказав Ердоган.
Він також заявив про "вакцинальний націоналізм", який вважає "ганьбою для людства". За словами Ердогана, слаборозвинені країни і бідні верстви суспільства опинилися кинутими напризволяще перед обличчям пандемії.
Також під час свого виступу Ердоган говорив про кліматичну кризу, глобальне потепління, міграційну кризу і війну в Сирії. Президент Туреччини також висловив підтримку територіальної цілісності України і заявив про невизнання анексії Криму.
Нагадаємо, після 76-ї сесії Генасамблеї ООН Ердоган провів зустріч в США з президентом Володимиром Зеленським. Лідери обговорили гуманітарну ситуацію в Криму і те, як Туреччина може сприяти звільненню незаконно утримуваних окупантами осіб, в тому числі кримських татар.
Туреччина заявила, що не визнає результати проведених у тимчасово окупованому Росією українському Криму "виборів" до Державної думи РФ.
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С богатыми все понятно. Там деньги есть на все, в т.ч. на медицину.
С бедными тоже все понятно. Там денег нет ни на что вообще.
А вот с развивающимися вопрос интересный. Там деньги есть, но ограниченное кол-во. И куда эти деньги потратят решают именно вот такие Эрдоганы. Кто-то тратит на медицину, а кто-то на армию, ВПК и дороги. А потом: Спасите, помогите - нам вакцину не дают?
Эрдоган показывает около 6% на ВПК от ВВП Турции. (злые языки поговаривают, что сильно занижает). Наверное это неплохо и правильно. Но нафига тогда кого-то обвинять что тебе на медицину не хватает?
Якщо б таке волали всі нужденні, було б пів біди. Але величезна їх кількість з того радіє.