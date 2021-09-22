УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8453 відвідувача онлайн
Новини Події Замах на Шефіра
31 191 159
поранення (2657) стрілянина (1676) Бутусов Юрій (3123) Шефір_Сергій (115)

Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра стріляли на Київщині, поранений водій машини.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Скоєно замах на Сергія Шефіра, помічника президента Володимира Зеленського. Його машина обстріляна з автоматичної зброї на дорозі в Київ, коли він виїжджав зі свого будинку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліція веде розшук злочинців.

Відео PavlovskyNews

Також читайте: Батько "пермського стрілка" Бекмансурова воював на Донбасі в складі російських окупаційних сил, - сусід

Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 01
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 02
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 03
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 04
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 05
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 06
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 07
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 08
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 09
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 10
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 11
Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+47
Присоединяюсь к сожалениеям.

Совет стрелявшему-сходи к окулисту и почаще бывай в тире.
показати весь коментар
22.09.2021 11:27
+45
конченная шмара! в ней столько же "украинского" как в ермаке и зеленском!!!
показати весь коментар
22.09.2021 11:31
+43
Стрелок, как же ты мог промахнуться?
показати весь коментар
22.09.2021 11:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Теперь понятно кто это писал. А Бубочка обиделся. Вот же злопамятный паразит.
показати весь коментар
22.09.2021 11:51 Відповісти
"Мани, мани мани"...

(с) АББА
показати весь коментар
22.09.2021 11:46 Відповісти
Терпець урвався, почалося
показати весь коментар
22.09.2021 11:48 Відповісти
Путинские нацисты развязали новый холокост против евреев в Украине и России Немцов, Политковская,Шефир...
показати весь коментар
23.09.2021 08:37 Відповісти
*****, у стрелка обе руки левые, и те, из жопы растут Детвора с рогатки и то лучше бы заказ отработала
показати весь коментар
22.09.2021 11:49 Відповісти
а як тут попадеш коли всі оточуючі лізуть: "Дай я! Дай мнє!"

/старий радянський анекдот/
показати весь коментар
22.09.2021 13:17 Відповісти
Впевнений що навпаки. Стрілець профі. І здається що стріляли в нерухоме авто. А потім вже розпочалось шоу😉
показати весь коментар
22.09.2021 14:14 Відповісти
Не знаю як так може стріляти автомат. 4-5 кулі пряма, 6 нижче а відстань взагалі вражає, ну а потім вже як говориться автомат тягне вверх, причому відстань взагалі відрізняється між 4-5. Ну і 9-10.

10 куль чергою лігають не так!
показати весь коментар
22.09.2021 14:20 Відповісти
Нам этот кошелек Зебила еще живым нужен для дачи показаний в суде.

Если кого и валить, то это зебила.

Шефир главный свидетель всех денежных потоков Беня-Чмо-Беня.
показати весь коментар
22.09.2021 12:00 Відповісти
Ермак убирает конкурентов
показати весь коментар
22.09.2021 12:00 Відповісти
Пришла осень, открылся сезон охоты на клоунов?
показати весь коментар
22.09.2021 12:05 Відповісти
Фейковая стрельба

Понты на публику

Хотели бы застрелить-стреляли бы не в водителя
показати весь коментар
22.09.2021 12:05 Відповісти
согласен это понты, киллер всегда знает где в авто сидит жертва и хорошо видно, что заднюю дверь обстреляли вокруг, такое ощущение что стреляли в стоячую машину для предьявы олигархам типа меня хотели завалить, но я остался жив.
показати весь коментар
22.09.2021 15:03 Відповісти
Ждем відео де чоловік, схожий на Шефіра, замовляє стрільбу по автомобілю. Не одному Леросу "палити" автомобіль, тут крутіше.
показати весь коментар
22.09.2021 12:13 Відповісти
Єрмаку, як і його хозяєвам у кремлі, насрати, кого з кварталівців пришити, щоби черговим хайпом спробувати прикрити зраду та економічну дупу, в яку звалює Україну - лохторату тре перемкнути увагу... Заодно налякати зеленого папугу, щоби виправдати поліцейщину та майбутній терор...
показати весь коментар
22.09.2021 12:22 Відповісти
Напевно стрілок подумав, що на місці водія Шефір, тому і стриляв по водію. Надіюсь наступного разу буде стріляти по Шефіру і іншій земразоті.
показати весь коментар
22.09.2021 12:27 Відповісти
Шефір їздить сам - але цього разу знав, що будуть стріляти і взяв водія
показати весь коментар
22.09.2021 13:33 Відповісти
Евреи, кругом одни евреи. Видимо, Нахманович кому-то много задолжал - а евреи свои долги всем прощают.
показати весь коментар
22.09.2021 12:28 Відповісти
Началось утро в деревне.
показати весь коментар
22.09.2021 12:30 Відповісти
Крига скресла.
показати весь коментар
22.09.2021 12:33 Відповісти
...95 квартал МІНЯЄ репертуар . а шо треба прикривати ПОВНУ дискридитацію Зе - ко ..

яка за ліком там серія Голоборотько ... ось так Українці водять " КОЗУ" по - базарі ..
показати весь коментар
22.09.2021 12:35 Відповісти
такое мнение что стрелял тот кто не был в армии наверно зеленский
показати весь коментар
22.09.2021 13:03 Відповісти
або стріляв хз з якої відстані, ну однозначно дилетант
показати весь коментар
22.09.2021 13:49 Відповісти
в нашем цырке становицца грусна
показати весь коментар
22.09.2021 13:03 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 13:04 Відповісти
Обстріляли місце. де сидить шофер... А до чого тут шофер?...
показати весь коментар
22.09.2021 13:09 Відповісти
Шофер майже як Шефір
показати весь коментар
22.09.2021 13:50 Відповісти
А ще мене хвилює, хто злив справу вагнерівців і хто це злочинець-зрадник!
показати весь коментар
22.09.2021 14:45 Відповісти
Шефір спочатку постріляв по пустій машині а потім сів в неї і поїхав до поліції.

Ну а справку про тяжкі поранення водія вже зробили завчасно

Ці Кварталівські аферисти такі вигадливі!
показати весь коментар
22.09.2021 13:10 Відповісти
Головний лікар клінічної лікарні "Феофанія", де зробили операцію водію Іванькові, Ігор Семенів повідомляв, що Іванько дістав поранення у ногу, втрати крові у нього не було.
показати весь коментар
23.09.2021 10:09 Відповісти
да у нас през ,ранетий на всю голову і нелікуєтся!
показати весь коментар
23.09.2021 10:14 Відповісти
Стрелку надо или профессию менять или надо было к окулисту сходить перед нападением. 18 пуль в молоко
показати весь коментар
22.09.2021 13:11 Відповісти
і до лора хай загляне.

йому, може, сказали шефіра, а він почув шофера
показати весь коментар
22.09.2021 13:36 Відповісти
Стреляли со стороны водителя? Так это не на Шефира покушение.
показати весь коментар
22.09.2021 13:14 Відповісти
Хотели завалить водителя ?
Ещё бы в багажник стреляли с целью убить пассажира

квартальные видосики для слабоумных
показати весь коментар
22.09.2021 13:16 Відповісти
Сценарій від тамбовського волка-мусора, чи сам чєфірман для себе писав?! Ойц, там ще лєнка-опочлєнка в сценарістах чісліцца !
показати весь коментар
22.09.2021 13:28 Відповісти
В двери где заднее сиденье - ни пули. Это просто смешно. Отвлекают внимание от провалов Зели на международной арене последних неделб и используют для протягивания парочки законов, типа олигархического
П.С. Соболезнования водителю и его семье
показати весь коментар
22.09.2021 13:43 Відповісти
Хто бачив цього водія?
показати весь коментар
22.09.2021 13:55 Відповісти
як би ти знав скільки тому ізвозчику заплотять,то "соболезновав" тільки собі...
показати весь коментар
23.09.2021 10:11 Відповісти
зачьотний іпальнік у помощьніка прєпісдєнта.
показати весь коментар
22.09.2021 13:47 Відповісти
шкода, не влучив, ох шкода... таке б свято сьогодні моголо бути...
показати весь коментар
22.09.2021 13:50 Відповісти
Судячи по всьому стріляли в водія.
показати весь коментар
22.09.2021 13:53 Відповісти
И не одного выстрела по стеклу двери, все пули как по заказу легли ниже!!!! А был ли вообще киллер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
22.09.2021 14:04 Відповісти
Хотели бы убить стреляли бы со стороны пассажира, а не водителя.
показати весь коментар
22.09.2021 14:32 Відповісти
Людвиг Аристархович. А кто это сделал..?

Консьерж Людвиг Аристархович, кто кто ктооо это сделал?
показати весь коментар
22.09.2021 14:34 Відповісти
Тепер у Шефіра буде ще й посвідчення УБД
показати весь коментар
22.09.2021 14:50 Відповісти
здравствуй, Паша... новый год... напоминает "покушение" на пашу лазаренко на Рыбальском в Киеве в 1996 году... позже оказалось, что сам устроил... то же самое и стройматериал шифер... или доминирующая нация балуется?
показати весь коментар
22.09.2021 15:05 Відповісти
Прошу обратить внимание на комментарии по поводу покушения на Шефира. Это только маленькая часть народной "любви" к СН.
показати весь коментар
22.09.2021 15:12 Відповісти
Ну якщо в березні , або в квітні 2019 року судити по коментарям "Цензор-нету" , то Кондитер мав би виграти вибори вже в першому турі . Але ледь-ледь й через адмінресурс проштовхнули його у другий тур з позицією в 16% проти 32% у Бубочки .

"Цензор-нет" це улюбленний майданчик для порохоботів ... хоча Бутусов й його команда не є такими .

До речі , якщо б переглянути медиа від Бєні , то усе навпаки й крім Бубочки й нема в Україні інших політичних лідерів .

А правда вона - як завжди - десь по середині !
показати весь коментар
23.09.2021 02:11 Відповісти
буков забагато,а що сказати хотів,чоловіче?як казав мопасан"ближче до тіла!"
показати весь коментар
23.09.2021 10:09 Відповісти
Похоже шо водитель заработал себе судейскуб пенсию до конца жизни.

Это ж надо так стрелять - все рули в переднюю дверь и багажник и ни одно в заднюю дверь. Захотел бы, но не получится!
показати весь коментар
22.09.2021 16:04 Відповісти
СБУ!!!! да научите вы этих идиотов - правильно снимать видосик на такую тему......
показати весь коментар
22.09.2021 18:04 Відповісти
постановщики херови
показати весь коментар
22.09.2021 22:04 Відповісти
ЗеКлованы разводят лохов, типа какой то шЫфер прострадал...

Хотели бы убить вальнули бы приличным калибром или фугасом, мусорской разводняк
показати весь коментар
23.09.2021 08:53 Відповісти
Все фото с одного ракурса - а покажите лобовое.
показати весь коментар
23.09.2021 09:02 Відповісти
Очень правильный заголовок статьи:

Стреляли в АВТОМОБИЛЬ!!!!!

Никто никому никакого вреда не хотел

Просто кому-то не нравится автомобиль АУДИ
показати весь коментар
23.09.2021 09:33 Відповісти
"рабинович стрельнул,стрельнул промахнулся..." ой.вей! шилмазл! и сдается мине, шо етот шифир нахманович, имеет настоящу фамилию шулерман!
показати весь коментар
23.09.2021 10:06 Відповісти
«Замах на С.Шефіра». Не вірю. Спитаємо: кому вигідно? Відповідь однозначна: вигідно Зеленському, слугам народу, олігархам. Вони вирішують декілька завдань: проводять в Раді «закон проти олігархів» (фейк), відволікають народ від дійсних проблем, підвищують рейтінг Зеленського (головне для нього), намагаються закрутити гайки.

Згадаємо вибухи в Москві, Волгодонську, Рязанський цукор: той же сценарій.

Зеленський прийшов на брехні, прикинувся патріотом - без досвіда, без освіти, привів не фахових людей, Зеленський-Єрмак брешуть, імітують діяльність, руйнують державні інституції. Дуже бояться втратити владу. Вони небезпечні.
показати весь коментар
23.09.2021 10:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 