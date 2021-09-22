Поліція про обстріл машини Шефіра: В авто влучило понад 10 куль, оголошено спецоперацію "Сирена". ФОТОрепортаж
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В автомобіль помічника президента Зеленського Сергія Шефіра стріляли невідомі, правоохоронці оголосили операцію "Сирена".
Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила начальниця Департаменту комунікації Нацполіції Оксана Блищик.
"Це сталося біля села Лісники. В автомобіль влучило понад 10 куль, зараз триває огляд, поки не розуміємо. У машині було двоє людей, водій постраждав. Проводимо спеціальну поліцейську операцію "Сирена". Приблизно о 10 годині це було, скільки їх (нападників. - Ред.) було, що було, поки що не можу нічого сказати", - розповіла вона.
За даними поліції, у водія поранення, проте його серйозність поки невідома. Шефір поранення не зазнав.
Відомо також, що вогонь по автомобілю відкрили з кущів з автомата Калашникова. Крім того, стріляли з місця, яке недоступне камерам відеоспостереження.
Водночас Нацполіція у Facebook просить усіх, хто має будь-яку інформацію про обставини замаху на життя двох людей, повідомляти в поліцію на 102.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра.
Будь ласка, зачекайте...
Однако ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО ИЗВЕСТНО, ЧТО У НЕГО В ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ С БРАТЬЯМИ ШЕФИРАМИ ЕСТЬ КВАРТИРА В КИЕВЕ ПЛОЩАДЬЮ 254.5 КВ. М.
ТАКЖЕ У СЕРГЕЯ ШЕФИРА С ЗЕЛЕНСКИМ ЕСТЬ КВАРТИРА В СТОЛИЦЕ ПЛОЩАДЬЮ 198,6 КВ. М.
Об ином имуществе Сергея Шефира ничего не известно.
черепицяшифер може спати спокійно.
Это уже не первый раз и не последний, это уже их метод
18 выстрелов - 6 попаданий. Ну кто ж таких киллеров нанимает ...
И я уверен на тысячу процентов, что это так называемое "покушение" на вора, мошенника иудея Шефира, это лживое иудейское мошенничество , лживая, мошенническая, иудейская инсценировка преступной иудейской власти.
Это лживое иудейское мошенничество и наглую публичную ложь иудейской преступной власти вскрывают следующие неопровержимые факты :
1. Лживая иудейская власть и вор, мошенник иудей Шефир публично нагло лгут, что якобы в машину Шефира якобы попало 18 пуль . На видео в новостях четко видно что следы от пуль есть на - задней части багажника машины одна пуля, на передней части машины на радиаторе двигателя две пули, на передней двери машины, слева, где якобы сидел водитель Шефира пять пуль, четыре из них в двери автомобиля на уровне от поясницы водителя и до его груди, пятая в нижней части двери автомобиля, где якобы сидел водитель. И если бы водитель сидел в автомобиле на этом месте, то он бы был давно мертв, все четыре пули попали бы ему в туловище от поясницы и до груди.
Итого восемь отверстий от пуль на автомобиле Щефира , а не 18 отверстий от пуль.
2. Лживая, преступная иудейская власть нагло лжет что якобы водитель якобы был ранен тремя пулями в ногу, а затем он якобы после ранения якобы проехал ещё пять километров и якобы остановился он на автостоянке возле супермаркета, и затем водителя якобы, забрала скорая помощь.
Если бы было реальное, а не лживое иудейское сфальсифицированное вооруженное нападение на автомобиль Шефира, то после ранения водителя в ногу тремя пулями было бы полно крови и в автомобиле и возле дверцы автомобиля на асфальте на стоянке автомобилей возле супермаркета , а на видео и на фото видно что на асфальте возле автомобиля нет ни капли крови.
Кроме того, на передней дверце автомобиля слева, где якобы сидел водитель, и которого якобы ранили в ногу тремя пулями, на дверце автомобиля нет отверстий от пуль на уровне ног водителя, что также неопровержимо говорит о наглой публичной лжи вора, мошенника иудея Шефира и воровской, мошеннической иудейской власти .
3. На задней дверце автомобиля, где якобы сидел вор, мошенник иудей Шефир, нет ни одного пулевого отверстия , что тоже говорит что это не покушение, а наглая, тупая иудейская инсценировка.
Когда собираются убить, то реально убивают, а не делают тупую, дебильную иудейскую фальсификацию инсценировку.
Если хотят убить то убивают :
1. Уничтожают машину двумя гранатомётами, один бьёт по передней части машины , по двигателю,, а второй бьёт по салону автомобиля , и если автомобиль бронирован, то из гранатомётов останавливают, и разрушают автомобиль, а затем добивают пассажиров.
2. На автомобильную трассу резко и неожиданно выпускают тяжело груженные (песком, гравием, камнем) грузовые автомобили "КАМАЗ", или "Маз" с прицепами и перегораживают движение автомобилю, который на скорости врезается в грузовой автомобиль и пассажиры гибнут, а если не гибнут, то их добивают, как добили Вячеслава Черновола железным кастетом в голову.
Так были убиты ворами, убийцами иудеями националисты украинцы Черновол и Ермак, убийства которых заказал вор, мошенник, убийца иудей Кучман Лейба, его лживый псевдоним Кучма Леонид, который в то время узурпировал кресло президента Украины.
3. Летом , весной, осенью используют мотоциклистов а темных закрытых шлемах , и их невозможно опознать, которые подъезжают к автомобилю на близкое расстояние и расстреливают автомобиль и пассажиров в упор, расстреливают из автоматического оружия с бронебойными и зажигательными пулями , или из гранатомётов.
4. Под автомобиль ставят радиоуправляемую магнитную мощную мину, которая при взрыве полностью уничтожает автомобиль и пассажиров.
Есть ещё очень много методов выполнения заказных убийств, но я их не буду перечислять, чтобы ими не воспользовались убийцы.
Очень многие не понимают зачем вору, мошеннику, убийце иудею Шефиру и воровской иудейской власти нужна эта мерзкая фальсификация, а ответ прост, она нужна для того чтобы поднять свой лживый, мошеннический иудейский рейтинг перед очередными парламентскими, и президентскими выборами, и также для того , чтобы умышленно нагнетать страх, панику и напряжённую обстановку в Украине, под прикрытием которых воры, мошенники, убийцы иудеи всегда совершают умышленно наглый , массовый, тотальный геноцид в отношении народа Украины.
Воры, мошенники, убийцы иудеи и иудейки для достижения своих преступных иудейских целей всегда применяют масовые фальсификации, манипуляции, мошенничества, наглую ложь, как это было в США, где воры, мошенники, убийцы иудеи и иудейки 11 сентября 2001 года специально взорвали два небоскреба , свалив все на несуществующих арабских террористов, убив больше трёх тысяч не иудеев и не иудеек, а за трое суток до этого массового убийства мерзкая спецслужба иудейских убийц ""Моссад " из мерзкого, сатанинского, иудейского Израиля разослала более двух тысяч смс на мобильные телефоны иудеев и иудеек, чтобы они 11 сентября 2001 года не выходили на работу в эти два небоскреба, и в результате в ад отправился только один вор, мошенник, убийца иудей, который в одном из небоскребов спал в стельку пьяным .
Кроме того, используя как повод взорванные ворами, мошенниками, убийцами иудеями, иудейками два небоскреба, воры, мошенники, убийцы иудеи из США под лживым поводом борьбы с терроризмом незаконно ввели в США тотальный массовый цифровой контроль за всем населением, незаконно ввели тотальную массовую цензуру, стали незаконно преследовать честных людей за их борьбу с чиновничьей коррупцией,
захватили в Афганистане огромные поля опийного мака наркотиков, захватили Ирак, разграбили Ирак.
В Украине наглое иудейское мошенничество и ложь применил на президентских выборах, вор, мошенник, убийца иудей Адельгейм, его лживый псевдоним Ющенко, и его преступный, мошеннический, лживый иудейский кагал, которые при помощи этого наглого иудейского мошенничества захватили всю власть в Украине.
Но сколько верёвке не виться, всегда у нее будет конец.
Придет конец и ворам, мошенникам, убийцам иудеям и иудейкам в Украине.
Народ Украины по отношению воров, мошеников, убийц иудеев и иудеек в Украине сделает то, что уже в своих странах сделали не иудейские народы Киргизстана, Румынии , Перу, Парагвая, Аргентины и других стран мира, которые воров, мошенников, убийц иудеев и иудеек публично расстреляли, вырезали, повесили, и конфисковали у них все наворованное и вернули своим не иудейским народам
Исследуя и системно анализируя все факты возникает неопровержимый вывод - эта тупая, дебильная иудейская инсценировка "покушения" на вора, мошенника, убийцу иудея Шефира была осуществлена следующим образом.
Машину вора, мошенника, убийцы иудея Шефира его подручные иудейские провокаторы и фальсификаторы расстреляли пустой, в это время в автомобиле этом не было никого, а затем вор, мошенник, лжец, убийца иудей Шефир. запустил в прессу эту свою лживую инсценировку.
Об этом говорит и то, что вор, мошенник, лжец, убийца иудей Шефир является главным мошенником, лжецом, провокатором, фальсификатором,, манипулятором, инсценировщиком, всех иудейских мошенничеств и преступлений в Украине, в иудейской преступной команде "слуг иудеев" воров, мошенников, предателей, лжецов, убийц иудеев Зеленского и Коломойского.
Не иудеи и не иудейки не верьте этим иудейским ворам, мошенникам, лжецам, предателям, убийцам иудеям и иудейкам Шефиру, Зеленскому, Коломойскому и их преступному лживому иудейскому кагалу.
В этой Части 3 моего независимого расследования и в последующих частях моих независимых расследований я публично вскрою преступные иудейские провокации, фальсификации, манипуляции, наглую массовую, тотальную иудейскую ложь, иудейские заказные убийства украинских националистов Вячеслава Черновола, Ермака, честного журналиста Георгия Гонгадзе , которых умышленно заказали и убили воры, мошенники, лжецы, предатели, убийцы иудеи Кучман Лейба, который в то время узурпировал кресло президента Украины, его лживый псевдоним Кучма Леонид, и его преступный иудейский подельник вор, мошенник, лжец, предатель, убийца иудей Литвин Владимир, который в то время был главой администрации вора, мошенника, предателя, лжеца, убийцы иудея Кучмана Лейбы.
Когда меня спрашивают почему я в своих независимых расследованиях акцентирую внимание на иудейских массовых преступлениях, я отвечаю что иудейские массовые преступления - наглый обман, массовое воровство, грабежи , массовое зомбирование , массовые иудейские фальсификации, манипуляции, наглая , массовая, тотальная иудейская ложь, моральное и физическое уничтожение всегда направлены со стороны воров, мошенников, лжецов, убийц иудеев и иудеек против не иудеев и не иудеек.
И недаром не иудеи и не иудейки, воров, мошенников, лжецов, предателей , убийц иудеев и иудеек называют мерзкой, смертельной раковой опухолью на теле всего мирового не иудейского человечества.
И вся эта преступная, массовая иудейкам мерзость в Украине и в России уже длится на протяжении последних 30 лет, как воры, мошенники, лжецы, убийцы иудеи и иудейки захватили власть в Украине и в России. Все эти 30 лет и в Украине и в России все президенты, премьер - министры, министры, главы генеральных прокуратур, МВД, других спецслужб, национальных банков, парламентов, всех государственных структур от самого верху и до низу, от президентов Украины и России и до мелких государственных клерков районного масштаба состояли и сегодня состоят из воров, мошенников, лжецов, предателей, убийц иудеев и иудеек.
Вот потому то и в Украине и в России действовали раннее, и действуют сегодня иудейские массовые преступные группировки, которые массово, тотально, умышленно и целенаправленно осуществляют преступный, массовый иудейский геноцид в отношении не иудеев и не иудеек народов Украины и России.
Воры, мошенники, лжецы, убийцы, предатели иудеи и иудейки всегда пытались ранее и пытаются сегодня купить не иудеев и не иудеек, чтобы они выполняли иудейские преступные провокации, фальсификации, манипуляции, мошенничества и иудейские преступления.
Эта преступная иудейская мерзость ранее пыталась купить и меня не иудея, предлагая мне руководящие должности в генеральной прокуратуре Украины, в Министерстве Внутренних дел Украины, в Службе безопасности Укоаины. Но после того как я эту преступную иудейскую мерзость публично послал их на три буквы, эта иудейская преступная мерзость стала меня преследовать. Но я никогда никого не боялся и не боюсь, и после того как я поломал руки и ребра, поразбивал тупые иудейские головы, которые нападали на меня, эта иудейская преступная иудейская мерзость притихла.
Я был всегда, есть и буду всегда профессиональным независимым ни от кого независимым судебно.- медицинским экспертом, профессиональным независимым системным аналитиком, профессиональным независимым психологом, который всегда и ранее, и сегодня, и в будущем руководствовался, руководствуюсь и буду руководствоваться только неопровержимыми фактами и Правдой. И никто и ничто не заставит меня отступить от этого.
Если вы все честные люди не иудеи и не иудейки в Украине, в России, в Европе, в Америке, во всем мире хотите узнать Правду о тщательно скрываемых иудейских преступных, сатанинских ритуалах и символах, о массовом, тотальном иудейском геноциде в отношении не иудеев и не иудеек, в Украине, в России, в Европе, в Америке, во всем мире, читайте мои материалы моих независимых расследований в хронологической последовательности, начиная с Части 1 моего независимого расследования. На этом сайте вы будете читать материалы моих независимых расследований, которые уже опубликованы во всемирной сети интернет на многочисленных честных не иудейских сайтах, опубликованы на русском, английском, французском, итальянском, испанском, немецком, японском, китайском, индийском языках, которыми я свободно владею. Эти мои материалы независимых расследований по всему миру только за эти 9 месяцев 2021 года прочитали более 350 миллионов человек по всему миру, и число читателей астрономически увеличивается каждый день, ведь каждый честный человек не иудей и не иудейка хотят знать правду, и это очень радует. Ведь ещё древние античные философы Древнего Рима говорили, цитирую : «Знающий человек это хозяин жизни, не знающий это не человек, это мерзкий, тупой, забитый раб, который всю жизнь живёт мерзким, тупым, послушным рабом, и затем когда он умирает, то и в своей могиле он остается мерзким, тупым и послушным рабом «. И ни один честный не иудей и ни одна честная не иудейка не хотят быть рабами. А превратить всех честных не иудеев и не иудеек в мерзких иудейских , послушных рабов, в иудейское быдло, это главная, преступная цель всех воров, мошенников, убийц, проституток мерзких обрезанных иудеев и иудеек, иудомасонов, иудосатанистоа, которые выполняя свой иудейский, сатанинский преступный план по массовому моральному и физическому уничтожению 6 миллиардов не иудеев и не иудеек из 7 проживающих на Земле, собираются на Земле оставить менее 1 миллиарда не иудеев и не иудеек, преимущественно молодых людей, которых они хотят сделать мерзкими, послушными иудейскими рабами. В моих книгах я подробно вскрыл эти преступные, мерзкие, сатанинские, иудейские планы, с которыми вы также сможете ознакомиться в моих дополнительных публикациях на многочисленных не иудейских честных сайтах во всемирной сети интернет, в том числе вы с ними сможете ознакомиться и на этом сайте. Я независимый ни от кого профессиональный психолог, я независимый ни от кого профессиональный системный аналитик с 45 летним стажем, на протяжении этих 45 лет я публично по всему миру вскрываю эту мерзкую, преступную, сатанинскую, иудейскую раковую опухоль на теле всего мирового не иудейского человечества. Во многих странах мира, в том числе и в Украине, и в России, в Европе, в Америке, мне пришлось публично не только отстаивать свои публичные правдивые высказывания и независимые правдивые расследования, мне пришлось многократно при помощи кулаков и ног защищать свою жизнь от подлых нападений , в том числе и от вооруженных нападений, воров, мошенников, убийц иудеев. И только когда я этим ворам, мошенникам, убийцам иудеям во время их мерзких иудейских нападений на меня, я поломал их ребра, руки, ноги , я поразбивал их мерзкие и тупые иудейские головы, эти мерзкие воры, мошенники, убийцы иудеи стали меньше на меня нападать. Ведь по своей мерзкой, преступной иудейской, сатанисткой сути, воры, мошенники, убийцы иудеи и иудейки это мерзкие трусы, которые всегда подло нападают из под тишка, подло нападают из - за спины, и им нужно не только ломать их кости, и разбивать из тупые иудейские головы, их нужно массово физически уничтожать по всему миру, что правильно ранее делали, и правильно сегодня делают все честные не иудеи и не иудейки по всему миру, в Украине, в России, в Европе, в Америке в том числе. Ну а теперь я перейду к результатам нового дополнительного независимого расследования по той же теме предательства, публичной наглой, умышленной лживости продажной иудейской проститутки, лживого не иудея Комарова, который умышленно лживо поет на весь мир лживые восхваления вору, мошеннику, иудомасону, иудосатанисту, убийце, предателю, мерзкому обрезанному иудею Зеленскому и его мерзкому, преступному, иудейскому, сатанинскому кагалу. В своих многочисленных публичных лживых выступлениях в Украине, в России, в Европе, в Америке, по всему миру, мошенник, лжец, продажная иудейская проститутка не иудей Комаров публично и лживо заявляет, цитирую : «Владимир Зеленский и его команда это честные люди, которые всеми силами борются с коррупцией и организованной преступностью в Украине » И скорее всего за эту массовую, тотальную комаровскую ложь,вор, мошенник, убийца, мерзкий обрезанный иудей Зеленский присвоил продажной иудейской, лживой проститутке, не иудею Комарову звание «заслуженного журналиста Украины». Но в отличие от мерзкой, продажной иудейской проститутки, предателя не иудейского народа, не иудея Комарова, в Украине ещё остались честные не иудеи и не иудейки настоящие журналисты, которые публично категорически отказываются от подобных мерзких иудейских подачек вора, мошенника, убийцы, иудея Зеленского и от его мерзкого, преступного, воровского иудейского, сатанинского кагала. Это к примеру не иудеи и не иудейки 1- го телевизионного украинского телеканала , из программы независимых журналистских расследований «Схемы», которые провели подробное независимое расследование, результаты которого они показали в своей телепередаче. А вот и результаты этого независимого расследования. Независимые настоящие журналисты не иудеи и не иудейки обнаружили на Кипре, в столице Кипра, на его центральной улице оффшорный банк в котором они раскрыли тайные оффшорные многомиллиардные банковские счета воров, мошенников, убийц иудеек и иудеев -Зеленского, Коломойского, Вальцмана, его лживый псевдоним Порошенко, Рабиновича, Бойко, Медведчука, Фирташа, Левочкина, Этинзонов Виталия и Владимира, их лживые псевдонимы Кличко , Разумкова, Стефанчука, Третьяковой, Капительман - Розенберг Юльки , ее лживый псевдоним Тимошенко, Блюма, его лживый псевдоним Кравчук, Адельгейма, его лживый псевдоним Ющенко, Януковича, Кучмана Лейбы, его лживый псевдоним Кучма Леонид и ещё очень многих воров, мошеннико
А вот и результаты этого независимого расследования. Независимые настоящие журналисты не иудеи и не иудейки обнаружили на Кипре, в столице Кипра, на его центральной улице оффшорный банк в котором они раскрыли тайные оффшорные многомиллиардные банковские счета воров, мошенников, убийц иудеек и иудеев -Зеленского, Коломойского, Вальцмана, его лживый псевдоним Порошенко, Рабиновича, Бойко, Медведчука, Фирташа, Левочкина, Этинзонов Виталия и Владимира, их лживые псевдонимы Кличко , Разумкова, Стефанчука, Третьяковой, Капительман - Розенберг Юльки , ее лживый псевдоним Тимошенко, Блюма, его лживый псевдоним Кравчук, Адельгейма, его лживый псевдоним Ющенко, Януковича, Кучмана Лейбы, его лживый псевдоним Кучма Леонид и ещё очень многих воров, мошенников, убийц иудеек и иудеек . В этом списке находятся шесть воров, мошенников, убийц мерзких предателей обрезанных иудеев, и среди них вор, мошенник, предатель, убийца, мерзкий обрезанный иудей Зеленский, которые на протяжени последних 30 лет узурпировав кресло президента Украины, нагло, безнаказанно, массово, тотально обманывали, грабили, и сегодня обманывают и грабят, морально и физически уничтожают народ Украины, не иудеев и не иудеек. Нужно сказать о том что Кипр является огромной мировой оффшорный зоной, в которой воры, мошенники, убийцы, проститутки иудеи и иудейки с Украины, с России, с Европы, с Америки , со всего мира прячут украденные у не иудейских народов многие сотни миллиардов американских долларов и европейских евро. А теперь все честные не иудеи и не иудейки посмотрите в эти лживые, мошеннические, глаза продажной иудейской проститутки, предателя не иудея Комарова, и спросите его о его лживых, публичных многочисленных заявлениях о так называемой «честности» и о «борьбе с коррупцией и организованной преступностью» со стороны вора, мошенника, лжеца, убийцы, мерзкого обрезанного иудея Зеленского, Коломойского, продажной иудейской проституированной подстилкой которых стал иудейская продажная проститутка не иудей Комаров.
Цитирую наглую публичную ложь продажного не иудея Комарова которую он нагло и лживо озвучил на мошенническом, лживом иудейском телеканале «1+1» в Украине, в Киеве, который принадлежит вору, мошеннику, убийце иудею Коломойскому , который также является главой всех воров, мошенников, убийц иудеев и иудеек в Украине, в Европе и он также является секретарем всемирного иудейского преступного кагала, и от вора, мошенника, убийцы иудея Коломойского продажный не иудей Комаров получает огромную зарплату около двух миллионов долларов в год. Фактически можно сказать что вор, мошенник, убийца иудей Коломойский купил себе двух лживых и послушных марионеток, вора, мошенника, убийцу иудея Зеленского, и иудейского продажного приспособленца и лжеца не иудея Комарова, цитирую Комарова : «Владимир Зеленский это честный, справедливый человек. Он беспокоится о народе Украины, он думает , беспокоится о пенсионерах и социально незащищённых людях. Он честный президент Украины, который активно борется с коррупцией на всех уровнях власти в Украине, он переживает за народ Украины, он любит весь народ Украины».
Когда я увидел на экране телевизора лживую физиономию продавшегося ворам, мошенникам, убийцам иудеям Коломойскому и Зеленскому, не иудея Комарова, который с экранов телевизоров нагло врал всему народу Украины, я честно скажу, я получил такой эмоциональный шок, который я никогда в жизни не получал ранее. Я считал не иудея Комарова честным человеком, я считал Комарова честным журналистом, а Комаров оказался продажной иудейской мерзкой проституткой, которую с потрохами купили воры, мошенники, убийцы иудеи Коломойский и Зеленский. А теперь чтобы вскрыть наглую публичную ложь продажного не иудея Комарова приведу неопровержимые факты.
Первое, в природе не существует честного иудея и честной иудейки , не существует потому, что в иудейском, преступном , сатанинском, человеконенавистническом «Талмуде», который переводится с иудейского языка иврита как главная инструкция для всех иудеев и иудеек по обману, грабежам, моральному и физическому уничтожению не иудеев и не иудеек, и в первую очередь физическому уничтожению лучших не иудеев и не иудеек, чтобы они не повели свои не иудейские народы против воров, мошенников, убийц иудеев и иудеек написано столько мерзкой иудейской грязи , что его отвратительно и мерзко читать .
Цитирую из этой талмудической иудейской, сатанисткой мерзости : «Каждый еврей и еврейка , которые имеют власть, должны открыто убивать гоев и гоек, а если у евреев и евреек нет власти, то они должны тайно убивать гоев и гоек. Каждый еврей может насиловать любую гойку, начиная с трёх лет, затем эту гойку еврей должен убить, чтобы она не выдала еврея. Все евреи и еврейки в первую очередь должны убивать лучших гоев и гоек, чтобы они не повели свои гойские народы против евреев и евреек.». Это я процитировал три мерзкие, иудейские, сатанинские, человеконенавистнические талмудические цитаты . А такой мерзкой сатанисткой, иудейской мерзости в иудейском мерзком «Талмуде» аж 22 толстенных тома. И эти мерзкие, сатанинские, иудейские, человеконенавистнические инструкции воры, мошенники, убийцы иудеи - Коломойский, Зеленский, Рабинович, Вальцман, его лживый псевдоним Порошенко, Блюм, его лживый псевдоним Кравчук, Кучман Лейба, его лживый псевдоним Кучма Леонид, Адельгейм, его лживый псевдоним Ющенко, Янукович и их преступный иудейский кагал на протяжении последних 30 лет активно выполняют.
Более того, каждый из этих воров, мошенников, убийц иудеев, как и все воры, мошенники, убийцы иудеи и иудейки в 13 лет дают в иудейской преступной синагоге клятву сатане Люциферу, которого воры, мошенники, убийцы, проститутки иудеи и иудейки называют своим богом, и они публично заявляют что они всю жизнь будут обманывать, грабить, морально и физически будут уничтожать гоев и гоек, что они и делают в иудейской сатанисткой синагоге, которая переводится с иудейского языка иврита как дом великого князя сатаны Люцифера, когда во время этого сатанинского, иудейского ритуала они убивают детей не иудеев и пьют их кровь в сатанинских, иудейских ритуальных целях
Нужно сказать и о том, что воры, мошенники, убийцы иудеи и иудейки всех не иудеев и не иудеек презрительно называют гоями и гойками, что с иудейского языка иврита переводится как навоз, свиньи, звери, нелюди, а не иудеек эта иудейская обрезанная преступная мерзость ещё называет и шиксами, что переводится с иудейского языка иврита как проститутки.
Хотя как неопровержимо свидетельствует история, именно все воры, убийцы, мошенники иудеи и иудейки и есть навозом, свиньями , зверями, нелюдями, проститутками, вампирами, каннибалами, предателями, мошенниками, лжецами, вампирами, убийцами.
Второе, лживая, продажная проститутка Комаров публично и лживо заявляет что якобы иудей Зеленский очень беспокоится о народе Украины, и любит весь народ Украины, и особенно якобы иудей Зеленский якобы любит и беспокоится о народе Украины . А вот вам факты этой иудейской, сатанисткой «любви» вора, мошенника, убийцы мерзкого преступника иудея Зеленского и в его преступного иудейского кагала, которые за последние 30 лет в Украине физически уничтожили 30 миллионов граждан Украины.
А воровка, мошенница, убийца иудейка Третьякова, креатура вора, мошенника, убийцы иудея Зеленского в Верховной Раде Украины, которая занимает должность главы комитета по делам пенсионеров и других социально незащищённых украинцев, нагло , цинично и публично заявила, цитирую :
«Пенсионеры нам не нужны, они отработанный материал , пусть.они вымирают. И не нужно выплачивать украинцам деньги на детей, потому что все равно у украинцев рождаются неполноценные дети.
И мы вообще скоро совсем отменим пенсии, и пенсии совсем не будем выплачивать пенсионерам».
А вот это и есть мерзкий сатанисткий, иудейский массовый геноцид в отношении не иудеев и не иудеек Украины, который сегодня в Украине массово, тотально воплощают воры, мошенники, убийцы, проститутки иудеи и иудейки - Зеленский, Коломойский, Третьякова, Вальцман, его лживый псевдоним Порошенко, Рабинович, Бойко, Медведчук, и весь из мерзкий, преступный иудейский, сатанисткий кагал. Вот все не иудеи и не иудейки и сравните эти многочисленные и неопровержимые факты с наглой публичной ложью продажной иудейской проститутки не иудея Комарова, которого с его мерзкими потрохами полностью купили воры, мошенники, убийцы мерзкие обрезанные иудеи Коломойский и Зеленский.
Продолжаю публично вскрывать массовые, тотальные иудейские преступления в отношении не иудеев и не иудеек, мерзкие иудейские, сатанинские символы и ритуалы , наглую ложь и мошенничества продажной иудейской, лживой проститутки, не иудея Комарова, так называемого «заслуженного журналиста Украины», эту мерзкую иудейскую подачку от вора, мошенника, лжеца, иудосатаниста, иудомасона, предателя, убийцы мерзкого обрезанного иудея Зеленского, предатель не иудей, мерзкая иудейская продажная проститутка Комаров получил за многочисленные лживые , массовые публичные восхваления вора, мошенника, лжеца, предателя, иудомасона, иудосатаниста, убийцы, мерзкого обрезанного иудея Зеленского.
Напомню, что мерзкая продажная иудейская проститутка не иудей Комаров множество раз, публично и умышленно лживо восхвалял вора, мошенника, лжеца, иудосатаниста, иудомасона, убийцу мерзкого обрезанного иудея Зеленского, цитирую мерзкую наглую публичную комаровскую ложь : » Президент Украины Зеленский и его команда «слуги народа»» любят народ Украины, они думают о народе Украины, они повышают социальный уровень жизни народа Украины, особенно пенсионеров,они борются с коррупцией и организованной преступностью в Украине, президент Украины Владимир Зеленский и его команда делают все чтобы народ Украины жил лучше .»
Когда я
Когдая услышал эту мерзкую, наглую ложь этой мерзкой продажной иудейской проститутки не иудея Комарова, то мне честно говорю, захотелось плюнуть в мерзкую продажную рожу этой мерзкой продажной иудейской проститутке не иудею Комарову. Продавшись за два миллиона американских долларов в год, ворам, мошенникам, лжецам, убийцам, мерзким обрезанным иудеям Зеленскому и Коломойскому, не иудей Комаров не хочет видеть как от массового, тотального мерзкого иудейского геноцида народ Украины не иудеи и не иудейки массово вымирают, как нищие украинцы роются в мусорных баках в поисках еды, а это может увидеть каждый на улицах городов Украины, как нищие и обворованные ворами, мошенниками, проститутками, убийцами мерзкими иудеями и иудейками, украинцы выбрасываются с балконов и окон своих квартир, не в состоянии заплатить за так называемые коммунальные иудейские услуги, как иудейские воры, мошенники, лжецы, иудомасоны, иудосатанисты, мерзкие проститутки, мерзкие обрезанные иудеи убийцы - Зеленский, Коломойский, братья Шефиры, Стефанчук, Разумков, Вальцман, его лживый псевдоним Порошенко, Рабинович, Бойко, Медведчук, , Ахметов, Фирташ, Левочкин, Пинчук, Ярославский, Суркисы, Блюм, его лживый псевдоним Кравчук, Кучман Лейба, его лживый псевдоним Кучма Леонид, Адельгейм, его лживый псевдоним Ющенко, Янукович, воровка, мошенница иудейка Капительман - Розенберг Юлька, ее лживый псевдоним Тимошенко, и их мерзкий , преступный иудейский, сатанисткий кагал массово, тотально обманывает, грабит, морально и физически уничтожает народ Украины не иудеев и не иудеек.
А вот и неопровержимые факты, которые должны знать все честные не иудеи и не иудейки.
25 сентября 2015 года в мерзком, сатанистком Израиле, вор, мошенник, лжец, иудомасон, иудосатанист, убийца мерзкий обрезанный иудей, глава всех воров, мошенников, убийц, проституток иудеев и иудеек в Украине, в Европе, секретарь всемирного мерзкого преступного сатанинского всемирного кагала Коломойский, в день мерзкого, сатанинского, иудейского так называемого праздника Рош ха Шана, выступая перед ворами, мошенниками, лжецами, иудомасонами, иудосатанистами иудейскими раввинами, сказал, цитирую :
"Мы евреи захватили всю власть в Украине. И теперь в Украине все гои и гойки являются послушными рабами евреев. Мы за последние 20 лет украинским гоям и гойкам внушили что их главными смертельными врагами являются русские, и теперь каждый украинский гой и гойка с радостью убивают русских гоев и гоек, и считают эти убийства героизмом. Наша еврейская массовая пропаганда сделала свое дело, украинские гои и гойки наши тупые и послушные рабы, которые под влиянием их вышиванковой так называемой незалежности, которую мы им массово внушили, убьют и свою мать, если мы им скажем что она их враг. Мы евреи идём к своей главной цели, создания нашей третьей еврейской Хазарии, на территории Украины и России, где украинские и русские гои будут рабами евреев, и этот путь мы начали с украинского Майдана, при помощи гоев и гоек , которых мы стравили между собой, мы окончательно захватили власть в Украине . Затем мы стали разваливать Украину, мы отдали украинский Крым нашему еврейскому единоверцу, еврею Владимиру Владимировичу Путину, затем на Донбассе мы стравили украинских и русских гоев, которые евреям на радость убивают друг друга, и в этом нам очень помогает наш еврейский единоверец, еврей Владимир Владимирович Путин, который финансирует со стороны России эту гоевскую русско - украинскую бойню, на которой мы евреи зарабатываем очень много денег. Но мы евреи должны избежать главной для нас опасности, мы не должны допустить объединения украинских и русских гоев, если мы допустим их объединение, то мы евреи и еврейки не только потеряем всю власть в Украине и в России, мы евреи и еврейки потеряем свои жизни " .
Как вам всем честным не иудеям и не иудейкам, выступление этой мерзкой, иудейской проститутки, вора, мошенника, лжеца, иудосатаниста, иудомасона, убийцы мерзкого обрезанного иудея Коломойского, а ведь эта иудейская мерзость, этот иудейский обрезанный выродок Коломойский фактически в Украине захватил всю власть, и его иудейские мерзкие марионетки, воры мошенники, иудомасоны, иудосатанисты, убийцы, мерзкие обрезанные иудеи Зеленский, братья Шефиры выполняют все преступные указания вора, мошенника, убийцы Коломойского.
За этим иудейским подонком, вором, мошенником, лжецом, иудомасоном, иудосатанистом, убийцей, мерзким обрезанным иудеем Коломойском выступил вор, мошенник, убийца, иудомасон, иудосатанист, мерзкий обрезанный иудей, заместитель убийцы иудея Коломойского по преступному иудейскому, сатанисткому кагалу в Украине, Рабинович, он сказал , цитирую : "Евреи в Украине стали полноправными хозяевами, а украинские гои и гойки являются самыми лучшими послушными рабами для евреев. За последние 30 лет нашего еврейского господства в Украине фактически не было ни одного еврейского погрома, что конечно нам евреям на руку. Если так и дальше пойдет то мы евреи к 2025 году осуществим нашу многовековую еврейскую мечту и создадим на территории Украины нашу еврейскую третью Хазарию, в которой нашими еврейскими рабами мы оставим не более пяти миллионов молодых гоев и гоек из двадцати пяти миллионов гоев и гоек которые сегодня остались в Украине. А 20 миллионов гоев и гоек , которые нам не нужны, мы отправим в могилы. "
И вот в этот иудейский, сатанисткий преступный кагал иудейских воров, мошенников, убийц, проституток, иудосатанистов, иудомасонов, затесался продажная иудейская проститутка не иудей Комаров, который публично лживо многократно тявкает дефирамбы, восхваления этим иудейским ворам, мошенникам, убийцам, иудомасонам, сатанистам, проституткам, мерзким обрезанным иудеям и иудейкам. Тьфу, какая мерзость.
Напомню, воры, мошенники, лжецы, убийцы, иудомасоны, иудосатанисты, мерзкие обрезанные иудеи, проститутки иудейки всех не иудеев и не иудеек презрительно называют гоями и гойками, что переводится с иудейского языка иврита как навоз, свиньи, животные, нелюди. Также вся эта мерзкая, проституированная обрезанная иудейская мерзость всех не иудеек называет шиксами, что переводится с иудейского мерзкого языка иврита как проститутки.
Весь не иудейский мир, воров, мошенников, лжецов, вампиров, инцестников, педофилов, половых извращенцев, предателей, проституток, убийц мерзких обрезанных иудеев, иудеек, иудомасонов, иудосатанистов, называет мерзкими жидами, иудами.
Вся эта мерзкая, преступная жидовская, иудейская мерзость очень не любит когда их так называют.
А не любит потому, что слово жид и жидовка переводится как собачьи половые члены, а иудей и иудейка переводится как мерзкие, иудейские продажные предатели, которые произошли от мерзкого, продажного жида предателя Иуды.
Жиды, жидовки, иуды, иудеи и иудейки решили себя "облагородить" и пытаются весь не иудейский мир насильно пытаются заставить называть их евреями и еврейками.
Но очень многие даже не знают что евреи и еврейки переводятся с жидовского, иудейского языка иврита как воры, мошенники, насильники, убийцы .
Как видим все воры, мошенники, лжецы, вампировы, инцестники, педофилв, половые извращенцы, предатели, проститути, убийцы мерзкие обрезанные жиды, жидовки, иудеи, иудейки, иудомасоны, иудосатанисты, очень не хотят быть жидами, жидовками, собачьими половыми членами, не хотят быть мерзкими предателями иудеями и иудейками, а они очень хотят быть евреями - ворами, мошенниками, насильниками, убийцами.
Мерзкие иудейские телеканалы в Украине 22 сентября 2021 года завопили от перепуга, в этот день из автомата публично средь белого дня якобы расстреляли правительственный автомобиль Шефира - вора, мошенника, убийцы, иудомасона, иудосатаниста, мерзкого обрезанного иудея, первого помощника вора, мошенника, убийцы, лжеца, иудомасона, иудосатаниста Зеленского.
Очень многие и не знают что эту мерзкую иудейскую провокацию инсценировку организовали воры мошенники, лжецы, предатели, вампиры, половые извращенцы, инцестники, каббалисты, икдосатанисты, иудомасоны ,убийцы мерзкие обрезанные иудеи Шефир, Зеленский, Коломойский, которые при помощи этой мерзкой лживой, мошеннической фальсификации манипуляции инсценировки пытаются в Украине запугать не иудеев, и не иудеек, эта мошенническая, лживая иудейская мерзость пытается при помощи этой лживой, мошеннической фальсификации инсценировки пытается поднять свой упавший ниже плинтуса иудейский рейтинг, чтобы на следующих парламентских и президентских выборах в Украине, снова захватить всю власть и снова продолжить массовый, тотальный иудейский геноцид в отношении народа Украины в отношении не иудеев и не иудеек.
Но об этой иудейской фальсификации, иудейской мошеннической манипуляции инсценировке не знают другие воры, мошенники, убийцы, иудосатанисты, иудомасоны, мерзкие обрезанные проститутки иудеи и иудейки, которые с перепугу сразу же заголосили публичного о лживом иудейском антисемитизме и заторопились удирать с Украины с наворованными в Украине миллиардами в свой мерзкий, преступный иудейский, сатанисткий Израиль.
Но вся эта преступная иудейская, сатанисткая мерзость не успеет удрать с Украины с наворованными в Украине миллиардами. Всю эту воровскую, мошенническую, проституированную иудейскую, сатанинскую мерзость ждёт участь подобной иудейской преступной мерзости из Румынии, Перу, Парагвая, Киргизстана, Аргентины, других стран мира, в которых не иудейские народы, воров, мошенников, проституток, убийц мерзких обрезанных иудеев, иудеек, иудомасонов, иудосатанистов, публично повесили, расстреляли, вырезали, сожгли, а все украденные этой иудейской, воровской преступной мерзостью миллиарды у них конфисковали и вернули своим не иудейским народам.
Воры, мошенники, убийцы, мерзкие обрезанные иудеи , проститутки иудейки, иудомасоны, иудосатанисты получат такой же ответ от не
Воры, мошенники, убийцы, мерзкие обрезанные иудеи , проститутки иудейки, иудомасоны, иудосатанисты получат такой же ответ от не иудейского народа Украины на массовый, тотальный иудейский геноцид в Украине, и это только начало, это ответ и тебе мерзкой продажной иудейской проститутке не иудею Комарову, ответ от не иудейского народа Украины на твою наглую публичную, многократную ложь о "честности, порядочности, любви" воров, мошенников, убийц, мерзких обрезанных иудеев и проституток иудеек, иудомасонов, иудосатанистов к не иудейскому народу Украины.
Ведь ты продажная иудейская проститутка не иудей Комаров для твоих мерзких хозяев воров, мошенников, убийц мерзких обрезанных иудеев и проституток иудеек являешься гоем - навозом, животным, скотом, нелюдем, свиньёй.
И когда народ Украины , не иудеи и не иудейки Украины адекватно воздадут ворам, мошенникам, убийцам, мерзким обрезанным иудеям и проституткам иудейкам за все их многочисленные иудейские особо тяжкие преступления, совершенные в отношении народа Украины, в отношении не иудеев и не иудеек, ответишь и ты перед народом Украины , ответишь и ты мерзкая продажная иудейская лживая проститутка не иудей Комаров. Помни об этом.
В следующей части своего независимого расследования я публично вскрою заказные иудейские убийства честных не иудеев , украинских националистов Вячеслава Чорновола, Ермака, честного независимого журналиста , не иудея Георгия Гонгадзе .
Также я публично вскрою преступников, воров, мошенников, лжецов, убийц мерзких обрезанных иудеев из генеральной прокуратуры Украины - Потебенько, Винокурова, Обихода, Баганца, Христенко и других, которые умышленно занимались массовыми, тотальными фальсификациями, мошенничествами, манипуляциями, умышленно занимались наглой публичной ложью , в так называемой расследовании этих и других заказных убийств честных не иудеев и не иудеек.
Вся эта вышеперечисленная преступная иудейская мерзость все свои многочисленные иудейские преступления умышленно совершала, и сегодня совершает, с целью не допустить уголовной ответственности заказчиков этих убийств - воров, мошенников, лжецов, предателей, убийц, мерзких обрезанных иудеев - Кучмана Лейбы, его лживый псевдоним Кучма Леонид, который ранее узурпировал кресло президента Украины, и его преступного иудейского пособника, вора, мошенника, лжеца, предателя, убийцы , мерзкого обрезанного иудея Литвина Владимира, который был главой администрации вора, мошенника, лжеца, предателя, убийцы, мерзкого обрезанного иудея Кучмана Лейбы.