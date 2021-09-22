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Новини Політика України
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Зеленський (17522) Трускавець (81) Разумков Дмитро (1445) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

"Слуга народу" Корнієнко про нараду в Трускавці: Буде Кабмін у повному складі, правоохоронці, депутати з родинами, очікуємо на участь Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народні депутати "Слуги народу" поїдуть до Трускавця за власні кошти.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, деякі депутати будуть із сім'ями.

"Це нормальна історія. Це ж вихідні. Робочий день буде тільки п'ятниця. Ми почнемо ввечері, а продовжимо в суботу-неділю (йдеться про 1-3 жовтня. - Ред.)", - зазначив перший заступник голови фракції "СН".

Корнієнко розповів, що нарада в Трускавці буде присвячена стратегічним питанням - буде підбито підсумки, що вдалося зробити за час перебування при владі, а також сплановано подальші дії.

Політик поінформував, що зараз визначають місце проведення наради в Трускавці - який із готелів підійде для такого заходу.

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"Є хайп написати, що депутати знову в Трускавці. Але в нас не так багато туристичних потужностей", - наголосив Корнієнко і додав, що в Києві немає можливості в найкоротші терміни розмістити майже 300 осіб.

Перший заступник голови фракції "СН" сподівається, що президент буде присутній на заході. За його словами, мають приїхати представники Офісу Президента, що відповідають за певні напрями, Кабмін у повному складі, а також силовики. Говорячи про те, чи буде присутній на заході спікер ВР Дмитро Разумков, нардеп пояснив, що все залежатиме від "його медичних показників". Відповідаючи на запитання, чи запросили Разумкова, глава партії "СН" зазначив, що офіційно ще нікого не запрошували.

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Говорячи про заходи безпеки у зв'язку з COVID-19, депутат сказав, що на вході всім присутнім, у кого немає вакцинації, буде зроблено тест.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
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22.09.2021 11:39
+11
Скільки за це чергове збіговсько заплатять платники податків?
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22.09.2021 11:41
+9
"Депутаты с семьями"? Оригинальный шабаш А карусели для детей будуть?
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22.09.2021 11:42
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А корабельные сосны будут?
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22.09.2021 11:38 Відповісти
НЕПРЕМЕННО! Как же без них? Без них никак нельзя.
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22.09.2021 11:39 Відповісти
ой смотрите главное Нафтосю не напейтесь а то как посыпятся от вас камушки не успеют и на стол покласть чтобы распаханать...
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22.09.2021 12:26 Відповісти
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22.09.2021 11:39 Відповісти
Під виглядом сімей депутатів. 😊 Цікаво, якщо та пиятика буде тривати декілька днів і Кабмін буде у повному складі, як і правоохоронці, то що буде з країною? Хоча про що це я. За такої влади країна просто відпочине!
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22.09.2021 11:52 Відповісти
ще візьмуть Корд і два батальони нацгвардії. Буде похлеще ніж в Умані серед "агресивних хасидів"-
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22.09.2021 13:49 Відповісти
Оце буде відпочинок: з шашликами, корабельними соснами і концертом для піаніно з оркестром. Соліст.....
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22.09.2021 12:21 Відповісти
Будут учиться писать латиницей.
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22.09.2021 11:38 Відповісти
а семьи тоже будут на совещании?

за чей счет шабаш?
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22.09.2021 11:38 Відповісти
А что будут делать "силовики" на партийном мероприятии ???!!! У нас уже партийные "силовики"???
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22.09.2021 12:15 Відповісти
За наші з вами налоги.
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22.09.2021 12:28 Відповісти
Бонбы уже заложили? А то такие снайперы косоглазые...
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22.09.2021 11:39 Відповісти
Тут треба цілі літаки, які будуть бамбіть.
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22.09.2021 12:23 Відповісти
Короче будет пикничок на 1000-1500 рыл, и все за счет бюджета.
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22.09.2021 11:40 Відповісти
нормально. мудрый нарит необеднеет
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22.09.2021 11:42 Відповісти
Сделаем себя вместе третий раз!
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22.09.2021 11:46 Відповісти
Но у нас не так много туристических мощностей", - подчеркнул Корниенко и добавил, что в Киеве нет возможности в кратчайшие сроки разместить около 300 человек.

Во всем Киеве нет такого места? Проведите в Раде свой шабаш после окончания рабочего дня.
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22.09.2021 11:40 Відповісти
Нехер Раду превращать в притон и отхожее место.
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22.09.2021 11:47 Відповісти
Уже третий год как это случилось.
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22.09.2021 11:48 Відповісти
Скільки за це чергове збіговсько заплатять платники податків?
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22.09.2021 11:41 Відповісти
Это в воюющей стране! А если теракт, то кто останется?
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22.09.2021 11:42 Відповісти
Дай то боже.
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22.09.2021 11:45 Відповісти
От да, чомусь Гадя згадалася...
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22.09.2021 11:48 Відповісти
Мабуть знала хто прийде під купол
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22.09.2021 12:29 Відповісти
"Депутаты с семьями"? Оригинальный шабаш А карусели для детей будуть?
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22.09.2021 11:42 Відповісти
Збір чертів!!! А за чий рахунок цих дебілів збирають???
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22.09.2021 11:42 Відповісти
тут не за чий рахунок, а чому там буде президент, кабмін, генпрокурор, сбу!? вони що партії сн підзвітні, чи партія буде їм роказувать що робить,,,,
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22.09.2021 14:14 Відповісти
А як же, ці всі неподобства зі слуг д"явола!!!!!!!!!!
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22.09.2021 14:21 Відповісти
Вся ******* собирается.
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22.09.2021 11:43 Відповісти
А чего они с таким нетерпением шмарклю ждут?Будет играть на пианине?
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22.09.2021 11:46 Відповісти
органы самоуправления Трускавца должны всех проверить на наличие прививки ,согласно европейских стандартов,в случае отсутсвия таковой,вакцинировать индийским непризнаным шмурдяком и отправлять домой Трускавец был избран местом сбора по идеологическим соображениям.")- онлайн "зеленый" в руки ,как и школам школьникам и учителям (помнить прошлое зимнее катание президента,спустя неделю через которое в "красную зону" попала целая область
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22.09.2021 11:47 Відповісти
Гетьманович с мамой миллионершей тоже будет?
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22.09.2021 11:47 Відповісти
Мабуть все ЗЄшобло поїде в Трускавець "вилизаними" поїздами Укрзалізниці, нє?
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22.09.2021 11:48 Відповісти
Надеюсь, квартал95 будет в полном составе.
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22.09.2021 11:48 Відповісти
шефира не забудьте пригласить) думаю что после сегодняшнего *типа* нападения на шефира клован в каске и в бронике даже в туалет будет ходить а не то что в компании 1500 клоунов светиться...
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22.09.2021 11:49 Відповісти
та Єрмак навіть на прийомі в папи Римського в Броніку був
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22.09.2021 13:52 Відповісти
Вся здота в одному місці збирається...
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22.09.2021 11:49 Відповісти
депутаты будут с семьями.!!!!!!!!

а у налогоплательщиков не спросили об этих "расходах" ???

Хам считал бюджет общаком, эти видать тоже.
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22.09.2021 11:54 Відповісти
То есть за наши с вами деньги.
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22.09.2021 11:57 Відповісти
быдлота устраивает корпоративчик
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22.09.2021 12:03 Відповісти
поедут за свой счет? возможно, а жилье, еда и тд? за счет бюджета
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22.09.2021 12:04 Відповісти
Тусуються ссуки з сім'ям своїм за наш рахунок, падли...
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22.09.2021 12:26 Відповісти
Навіть якщо поїдуть своїм коштом то це не знімає витрати з бюджету Оренда, силовики , проїзд, харчування і тд..Це все бюджетні кошти . І взагалі, як на мою думку, повинен бути громадський контроль за витратами президента, ВР, кабміну. А то для них бюджет як своя власна кишеня Всім можут зменшити бюджетне фінансування ..лише собі постійно збільшують..
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22.09.2021 12:34 Відповісти
Есть серьезное основание полагать, что после этой бандитской сходки нагадят нам по полной.
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22.09.2021 12:38 Відповісти
А причем тут Кабмин и силовики? Или они тоже записались по зову сердца в СН?
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22.09.2021 12:44 Відповісти
В программе стриптиз, эротический массаж, обмен опытом (женами)...
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22.09.2021 12:54 Відповісти
Как в стране дураков !!!

Корпоративчик, за счёт налогоплательщиков но не за свой счёт !!! Не надо...
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22.09.2021 13:03 Відповісти
"Так це було вже ".

Трускавець, якось мілкувато. Чиновнички прокатались до Японії..., нормально. Чому не зібрать все зелене кодло, їх сімьї, шлюх, з пельменями на обличчах, та в Дубай. Результат буде ще білшь "маштабний" ніж після Трускавця. Бюджет держави великий. Стадо буде аплодувати.
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22.09.2021 13:32 Відповісти
серед екзотики будуть гонки на автомобілях по нічному Трускавцю на вибування на приз Трухіна.

Ще ніколи Трускавець, з моменту свого заснування, не бачив і незнав такої кількості "титулованих" прохіндеїв.
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22.09.2021 13:55 Відповісти
"Слуги Каннабиса" затевают какую-то очередную гадость.
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22.09.2021 15:29 Відповісти
Триста рыл пристроить под Киевом поесть,попить разве это проблема ?
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22.09.2021 17:09 Відповісти
а семьи тоже поедут за деньги 73% - плебса?
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22.09.2021 18:05 Відповісти
"...будут подведены итоги, что удалось сделать за время пребывания при власти, а также будут спланированы дальнейшие действия..."

А будут подведены итоги сколько украли?
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22.09.2021 18:31 Відповісти
 
 