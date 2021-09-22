Обстріл автомобіля Шефіра пов'язуємо з протидією політиці Зеленського щодо боротьби з олігархами, - радник глави ОП
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Обстріл автомобіля першого помічника президента України Сергія Шефіра пов'язаний з агресивною кампанією протидії активній політиці глави держави Володимира Зеленського щодо зниження впливу олігархів на суспільні процеси.
Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми, безумовно, пов'язуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави. Політиці, спрямованій на значне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, які відверто працюють на наших зовнішніх опонентів", - йдеться в повідомленні.
Подоляк назвав обстріл автомобіля Шефіра "відкритим, навмисним і вкрай жорстким нападом, який не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди".
"Просто зараз ми бачимо, що вже відбулося ситуативне об'єднання напівкримінальних політичних і економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи - пряма загроза їхньому безбідному існуванню. Не маючи суспільної підтримки, вони явно пішли шляхом прямих погроз і спроб фізичного залякування... Безумовною відповіддю на будь-які злочинні дії проти представників держави будуть іще жорсткіші антиолігархічні й антикримінальні рішення влади", - підкреслив радник глави ОП.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра.
У поліції повідомили, що в автомобіль влучило понад 10 куль.
Зазначимо, що радник голови ОП Подоляк раніше працював піарником екснародного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як "Юра Єнакіївський".
Будь ласка, зачекайте...
П.С. Щас поступит команда раздать всем зелёным памперсы...
Закінчив Криворізький гірничорудний інститут, Писав разом з братом Борисом Шефіром для команд КВН: «Мінськ», «Махачкалинские бродяги», «Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит» (Чемпіон СНД), «95-й квартал», «Збірна ХХ століття», «Збірна ХХI століття».
Режисер, продюсер, сценарист, грав в командах «Криворізька шпана» і «Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит»[4].
21 травня 2019 року був призначений першим помічником 6-го президента України Володимира Зеленського
Видатний діяч і політик.
Последним олигархом, с которым виделся Шефир перед покушением был Ахметов. Но, насколько нам известно, они расстались взаимно довольными друг другом.
Предпоследним конфликтом Шефира был конфликт с Ермаком и Зеленским, в котором Шефир упрекал их в отстранении его от "решения депутатом Трухиным (фигурантом аварии с жертвами) и депутатом Молотком (оба "слуги народа") по поводу попытки оных, при поддержке Ермака, сменить главу бюджетного комитета Аристова, которого поддерживали Шефир и Баканов. Собственно - это большой вопрос раздела бюджетных средств на дорожное строительство объемом до 30 млрд. гривен.
Стреляли со стороны водителя, в нижнюю часть машины. Это предупреждение. Убивать Шефира не собирались
Клоун с большой буквы!
Чекаємо нових
висерівперлів від цього "спеціаліста".