Шефір у безпечному місці, живий-здоровий, але в шоковому стані. Упевнений, що стріляли в нього. У водія три вогнепальні поранення, - Арахамія. ВIДЕО
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Глава фракції "СН" Давид Арахамія мав двохвилинну розмову з Сергієм Шефіром після того, як його машину обстріляли.
Про це він сказав в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Все нормально, живий-здоровий", - розповів Арахамія.
За словами голови фракції "СН", йому не відомо, чи надходили Сергію Шефіру погрози.
Відповідаючи на питання, чи знає президент Володимир Зеленський про те, що трапилося, нарадеп підкреслив: Там, (в Америці. - Ред.) глибока ніч. Ми всі написали повідомлення, як тільки прокинеться - відразу про це дізнається".
Депутат поінформував, що за даним інцидентом вже відкрито кримінальне провадження.
Арахамія зазначив, що інцидент трапився, коли Шефір їхав на роботу.
"У 50% випадків він сам їздить за кермом, а в 50 - з водієм .... На нього було скоєно напад, машина була розстріляна з автоматичної зброї, на скільки мені відомо, водій отримав три вогнепальні поранення, госпіталізований. Сам Сергій Нахімович цілий, поліція миттєво відреагувала, його пересадили в службовий екіпаж і відвезли в безпечне місце. Станом на зараз проводиться спецоперація з перехоплення", - додав він.
Арахамія заявив, що Шефір у шоковому стані і припускає, що стріляли по ньому, а влучили у водія.
"Моя особиста думка, враховуючи, що він часто їздить сам, могли через скло не побачити і переплутати його з водієм", - підсумував політик.
Як повідомлялося, 22 вересня стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення дістав водій.
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Прийшла сусідка до молодої матусі подивилась на немовля та й каже:
- О, то твоє мале точно депутатом буде
- Чому? Звідки знаєш?
- А ти подивись, воно обісралось по самі вуха, але як голівку гордо тримає!
Хто стріляв? "Розвідник" Люся Арестович?
❓Характер пулевых отверстий на капоте и их отсутствие на лобовом стекле несколько странный. Непонятно, как в таком случае мог получить ранения водитель.
попали куда угодно, но НЕ в заднее сиденье где сидел шефир..
видать у кернеса учились инсценировать покушения))
очень уж осторожничали чтобы не задеть его))
Виноват будет догадайтесь кто
я представляю как охереет зелебобик когда утром ему придет 240+ смс
Не переживайте
Пусть поживет на минималку и каждый день походит в супермаркет в котором ежедневно подымаются цены. Шок сразу продет и настанет спокойствие на душе.
Однако ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО ИЗВЕСТНО, ЧТО У НЕГО В ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ С БРАТЬЯМИ ШЕФИРАМИ ЕСТЬ КВАРТИРА В КИЕВЕ ПЛОЩАДЬЮ 254.5 КВ. М. ТАКЖЕ У СЕРГЕЯ ШЕФИРА С ЗЕЛЕНСКИМ ЕСТЬ КВАРТИРА В СТОЛИЦЕ ПЛОЩАДЬЮ 198,6 КВ. М.
Об ином имуществе Сергея Шефира ничего не известно.
Любой бандюк из 90-х подтвердит.
оружие пристреливали... на шефира посмотреть?
хлопці зрозуміли: "Стріляйте в шофера"
Цирк зеленых ублюдков продолжается, только страну жалко.
В третьих уже и виновных нашли-Дугарь и Антоненко, - рассказал Арахамия.