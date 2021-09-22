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Новини Події Замах на Шефіра
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поранення (2657) стрілянина (1676) Арахамія (1001) Шефір_Сергій (115)

Шефір у безпечному місці, живий-здоровий, але в шоковому стані. Упевнений, що стріляли в нього. У водія три вогнепальні поранення, - Арахамія. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Глава фракції "СН" Давид Арахамія мав двохвилинну розмову з Сергієм Шефіром після того, як його машину обстріляли.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Все нормально, живий-здоровий", - розповів Арахамія.

За словами голови фракції "СН", йому не відомо, чи надходили Сергію Шефіру погрози.

Відповідаючи на питання, чи знає президент Володимир Зеленський про те, що трапилося, нарадеп підкреслив: Там, (в Америці. - Ред.) глибока ніч. Ми всі написали повідомлення, як тільки прокинеться - відразу про це дізнається".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранено водія

Депутат поінформував, що за даним інцидентом вже відкрито кримінальне провадження.

Арахамія зазначив, що інцидент трапився, коли Шефір їхав на роботу.

"У 50% випадків він сам їздить за кермом, а в 50 - з водієм .... На нього було скоєно напад, машина була розстріляна з автоматичної зброї, на скільки мені відомо, водій отримав три вогнепальні поранення, госпіталізований. Сам Сергій Нахімович цілий, поліція миттєво відреагувала, його пересадили в службовий екіпаж і відвезли в безпечне місце. Станом на зараз проводиться спецоперація з перехоплення", - додав він.

Арахамія заявив, що Шефір у шоковому стані і припускає, що стріляли по ньому, а влучили у водія.

"Моя особиста думка, враховуючи, що він часто їздить сам, могли через скло не побачити і переплутати його з водієм", - підсумував політик.

Як повідомлялося, 22 вересня стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення дістав водій.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
Навіть не знаю на яких ідіотів розрахована ця вистава.
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22.09.2021 11:53
+30
Так хотіли влучити в шефіра, що кулі дістались тільки водію ....

Хто стріляв? "Розвідник" Люся Арестович?
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22.09.2021 11:50
+30
Хватит уже этот цирк разыгрывать, зеленое шапито сплошное. 10 дырок в машине, только водитель пострадал. 2 кг тротила и делов-то.
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22.09.2021 11:51
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Уверен, что стреляли в него, а вдруг стреляли в водителя?
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22.09.2021 11:50 Відповісти
Стреляли Красновы-Беловы.....явно москали!
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22.09.2021 12:04 Відповісти
Стріляв кілер найнятий коломойським і стріляв щоб налякати або поранити але не вбити. Якби хотіли вбити то вбили б. Тільки коломойський може наважитись на такий зухвалий злочин. Це відповідь коломойського на закон про олігархів.
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22.09.2021 12:10 Відповісти
Коломойский и придумал этот закон
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22.09.2021 12:32 Відповісти
Коломойський від цього закону постраждає в першу чергу, бо закон обмежує вплив Коломойського на владу, а Коломойський хоче отримати максимум від свого наближеного до влади статусу.
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22.09.2021 14:12 Відповісти
А ну ка расскажи как пострадает?
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22.09.2021 14:57 Відповісти
Не отримає тої вигоди яку запланував. Не зможе впливати на телеканали, на ЗМІ, на владу, на чиновників, на суддів.
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22.09.2021 15:00 Відповісти
Бред
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22.09.2021 15:10 Відповісти
Сам веришь в то что написал?
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22.09.2021 14:57 Відповісти
Вірю в те що Коломойський завжди відстоював свої інтереси дуже активно і агресивно, це один з найбільш агресивних олігархів України і тому він виграв у всіх інших і саме він найбільша небезпека для Зеленського!
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22.09.2021 15:01 Відповісти
Рука Коломойского по локоть в заднице сопли зелёной. Говорю же очнись, глаза раскрой и мозг включи
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22.09.2021 15:09 Відповісти
от якби тебе найняв, ти б не промахнувся. закон кажеш про аліхархів, ну не посміховисько?
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22.09.2021 14:10 Відповісти
пойдет срачь к вечеру ХОЛОКОСТ КСЕНОФОБИЯ ЕРЕЙСКИЕ РАССТРЕЛЫ В УКРАИНЕ вэй вэй а вы СУКИ НЕ ВОРУЙТЕ МИЛЛИАРДАМИ И не занимайтесь политическим ОНАНИЗМОМ...
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22.09.2021 12:31 Відповісти
ЧОМУ НЕ МАЄ ТАКОЇ АДЕКВАТННОЇ РЕАКЦЦІЇ НА ОБСТРІЛИ НАШИХ ВІЙСЬКОВИХ НА ДОНБАСІ НЕ ПРАЮЄ ПЛАН ПЕРЕХВАТ ТИХ ХТО ОБСТРІЛЮЄ УКРАЇНУ А ТІЛЬКИ ШЕФІРА В РАЗІ ВБИВСТВ ЛЮДЕЙ ВЛАДА ПОВИНА РЕАГУВАТИ ЗАВЖДИ А НЕ ПО МОРДАХ.
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22.09.2021 13:00 Відповісти
є план, потрібно Шефіра та ще пару депутатів відправити на передому, тоді і розслідування і план перехват і адекватна відповідь буде.
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22.09.2021 14:01 Відповісти
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22.09.2021 12:10 Відповісти
Він шо всрався?
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22.09.2021 12:28 Відповісти
Для них це справа звична.

Прийшла сусідка до молодої матусі подивилась на немовля та й каже:

- О, то твоє мале точно депутатом буде

- Чому? Звідки знаєш?

- А ти подивись, воно обісралось по самі вуха, але як голівку гордо тримає!
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22.09.2021 18:18 Відповісти
Это только начало !
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22.09.2021 11:50 Відповісти
искреннее хочется верить!!!!!
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22.09.2021 12:56 Відповісти
Так хотіли влучити в шефіра, що кулі дістались тільки водію ....

Хто стріляв? "Розвідник" Люся Арестович?
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22.09.2021 11:50 Відповісти
Стрелял Тимур Бекмансуров

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22.09.2021 11:51 Відповісти
Ні, той по-вправніше і поточніше. Цікаво, а цей жид довго памперси міняти буде, чи скоро на пресуху вийде?
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22.09.2021 13:28 Відповісти
BEREZOVIEW (Taras Berezovets official)
❓Характер пулевых отверстий на капоте и их отсутствие на лобовом стекле несколько странный. Непонятно, как в таком случае мог получить ранения водитель.
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22.09.2021 12:15 Відповісти
запрросто, автомобіль же не броньований
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22.09.2021 14:11 Відповісти
какая поразительная "кучность"

попали куда угодно, но НЕ в заднее сиденье где сидел шефир..

видать у кернеса учились инсценировать покушения))
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22.09.2021 12:45 Відповісти
Хватит уже этот цирк разыгрывать, зеленое шапито сплошное. 10 дырок в машине, только водитель пострадал. 2 кг тротила и делов-то.
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22.09.2021 11:51 Відповісти
причем все дырки вокруг да около заднего сиденья с шефиром..

очень уж осторожничали чтобы не задеть его))
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22.09.2021 12:47 Відповісти
Скоро пойдёт цепная реакция, и усё!
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22.09.2021 11:52 Відповісти
в борисе чалится?)
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22.09.2021 11:53 Відповісти
Ну знамо дело, у своих
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22.09.2021 12:32 Відповісти
Ну коли там вже візитівку Пороха знайдуть і обгортку Шаленої бджілки як доказ?
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22.09.2021 11:53 Відповісти
Навіть не знаю на яких ідіотів розрахована ця вистава.
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22.09.2021 11:53 Відповісти
на ошметки от 73% (кое-кто уже отнекивается))))
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22.09.2021 11:57 Відповісти
Кілька місяців тому, найупертіший шанувальник зелі, якого я знаю особисто, подзвонив мені і сказав "бил нє прав, еті варують как нікто до ніх".
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22.09.2021 12:03 Відповісти
мой сосед (одноклассник между прочим) таж фигня ))) сначала не разговаривал, потом во всем обвинял меня ))) теперь кается, жалеет шо я только спорил с ним а не дал в морду, чтоб вышел из-под гипноза))
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22.09.2021 12:11 Відповісти
Такі люди, як правило, невиліковні і невдоволені обраною їми владою лише тому, що не отримали обіцяної "шари". Вони проголосують навіть за Киву, якщо той пообіцяє їм "дабавіть".
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22.09.2021 12:16 Відповісти
ОП вирішив допомогти Безуглій затерти тему "вагнерівців"і провальної роботи ВСК - просто перемкнули всю увагу ЗМІ на це шапіто з обстрілом!
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22.09.2021 14:01 Відповісти
допомагаючи бєзухой вони допомогають і собі.... бо там вина бєзухой у тім що вона курка тупа і закококує процес, а їхня вина незрівняно вища, кримінальна і...потворно зрадницька!
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22.09.2021 14:06 Відповісти
На идиотов 73%-ных. Сейчас пойдут письма от доярок и ткачих с сочуствиями и возмущениями.

Виноват будет догадайтесь кто
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22.09.2021 12:34 Відповісти
И снова цирк....Отвлекают от предательства зе,как умеют..
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22.09.2021 11:53 Відповісти
"Мы все написали сообщение, как только проснется - сразу об этом узнает"

я представляю как охереет зелебобик когда утром ему придет 240+ смс
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22.09.2021 11:54 Відповісти
т.е. преЗЕ на ночь отключает телефон??? а вдруг ЧП, война, наводнение, раша сдалась)))) ...а оно спит в пижамке с мягкой игрушкой?
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22.09.2021 11:58 Відповісти
Когда Зечмо узнает о покушении, то будет какать в туалете весь полет до Киева.
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22.09.2021 12:08 Відповісти
Та может он знал все заранее. Вместе с Шефиром сценарий писали

Не переживайте
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22.09.2021 12:37 Відповісти
Зеле надо сидеть в Вашингтоне....
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22.09.2021 11:55 Відповісти
правильно.. схорониться ему надо))))
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22.09.2021 11:59 Відповісти
Бункер )(уйлом занятый, на "лыжи" - и в Оман.
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22.09.2021 12:20 Відповісти
на зовсім
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22.09.2021 13:47 Відповісти
у водителя три огнестрельных ранения,что есть доказанным фактом,что стреляли в него ,а не фантазии "зе-шерлокхимии " о том,что стреляли в кого-то другого.Само заявление ,наводит на режисеров постановки
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22.09.2021 11:55 Відповісти
поясни
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22.09.2021 13:48 Відповісти
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22.09.2021 11:56 Відповісти
Бедняжка. В шоковом состоянии.

Пусть поживет на минималку и каждый день походит в супермаркет в котором ежедневно подымаются цены. Шок сразу продет и настанет спокойствие на душе.
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22.09.2021 11:56 Відповісти
ШЕФИР ОТКАЗАЛСЯ ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ.

Однако ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО ИЗВЕСТНО, ЧТО У НЕГО В ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ С БРАТЬЯМИ ШЕФИРАМИ ЕСТЬ КВАРТИРА В КИЕВЕ ПЛОЩАДЬЮ 254.5 КВ. М. ТАКЖЕ У СЕРГЕЯ ШЕФИРА С ЗЕЛЕНСКИМ ЕСТЬ КВАРТИРА В СТОЛИЦЕ ПЛОЩАДЬЮ 198,6 КВ. М.

Об ином имуществе Сергея Шефира ничего не известно.
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22.09.2021 12:38 Відповісти
Если воровать вагонными нормами то нужно приготовиться и к "шоку".

Любой бандюк из 90-х подтвердит.
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22.09.2021 11:57 Відповісти
Боширов и Петров приехали....
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22.09.2021 11:58 Відповісти
оружие пристреливали... на шефира посмотреть?
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22.09.2021 12:00 Відповісти
Яка випадковість, Зе в ООН, а тут стріляють в борцунів з олігархатом. А, загалом, дивують оперативні заяви у ЗМІ і поліції, і ОП, і однопартійців. Дааа, це не аварія з Трухіним.
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22.09.2021 12:00 Відповісти
Так завтра налоговые законы надо принимать и лягархи, яснапанятна. Опять же еще можно шаленубджиоку приплесть- одним выстрелом кучу гешефта!!!
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22.09.2021 12:00 Відповісти
Коригування вогнем по Шніферу велось з "Шаленої бджілки"-безрілотника,випущеного Порохом на фабриці 'Рошен".Шмаркля,мабуть і в США памперси обгидив.
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22.09.2021 13:30 Відповісти
В воскресенье купил ведро картошки по 9 гривен за кило....сегодня у того же продавца уже 12 гривен....Весело живем...
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22.09.2021 12:01 Відповісти
Відро - 9 гривень, не за кілограм? Навіщо тоді її вирощувати.
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22.09.2021 12:05 Відповісти
Не будет в Украине ничего хорошего, пока не появятся украинские Ли Харви Освальды и не отстреляют зажравшуюся так называемую "ылиту". Впрочем можно и на столбы, на колы, однако отстрел эффективнее в плане затрат времени на единицу погани.
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22.09.2021 12:02 Відповісти
Стріляли у Шефіра, а влучили тричі у водія? Може це сам Шефір криворукий пуляв?
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22.09.2021 12:03 Відповісти
73 % мудрий нарід обирав Кучмистов
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22.09.2021 12:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=b9BL1zY2Hcg
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22.09.2021 12:09 Відповісти
як казав класик, "якщо б хотіли вбити, то б не помилися"..
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22.09.2021 12:13 Відповісти
Где мультики с камер видеонаблюдения?
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22.09.2021 12:14 Відповісти
Цирк на дроті для 73%
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22.09.2021 12:16 Відповісти
замовник сказав: "Стріляйте в Шефіра"
хлопці зрозуміли: "Стріляйте в шофера"
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22.09.2021 12:17 Відповісти
Обосгаться можно, как весело и интегесно!
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22.09.2021 12:22 Відповісти
Кгиша едет не спеша, тихо шефиром шурша!
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22.09.2021 12:24 Відповісти
Если бы убили, тогда поверю.
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22.09.2021 12:37 Відповісти
Перепутал? Килер из ПТУ ? Или из сн ?
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22.09.2021 12:53 Відповісти
Цирк для лохов
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22.09.2021 12:56 Відповісти
Могли бы для правдоподобности водилу грохнуть ,
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22.09.2021 12:57 Відповісти
а им что водителя жалко?
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22.09.2021 13:29 Відповісти
Одна брехня та показуха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.09.2021 13:19 Відповісти
Це як та неспражня зустріч з американськими інвесторами вчора зечма???
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22.09.2021 13:21 Відповісти
Косому покусителю дать подзатыльник за косячесть и криворукость, а вообще жаль что не закабанили жыдоперого. Уже достал этот жыдовский геноцид.
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22.09.2021 13:31 Відповісти
Чого ще чекати від кварталівців?)))))))))))))))))
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22.09.2021 13:38 Відповісти
У водителя три огнестрела, но стреляли в него. Осмотрите его памперс внимательно, если там кровь коричневого цвета, то он тяжело ранен.
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22.09.2021 13:58 Відповісти
Если стреляли в Шефира - почему тогда попали только в шофера и по авто, а Шефиру не досталось даже одной пули?

Цирк зеленых ублюдков продолжается, только страну жалко.
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22.09.2021 14:10 Відповісти
Відволікають від справи вагнерівців, як кацапи від виборів, але там у Пермі діло було. клоЗЕт і Ко вчаться у мацковського вови.
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22.09.2021 14:34 Відповісти
"Все нормально, жив-здоров" Во первых его в машине не было.Во вторых стельба была фейковой.

В третьих уже и виновных нашли-Дугарь и Антоненко, - рассказал Арахамия.
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22.09.2021 15:38 Відповісти
 
 