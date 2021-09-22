У нас є голоси для затвердження спецпроцедури розгляду законопроєкту про олігархів, - "слуга народу" Корнієнко

Фракція "Слуга народу" хотіла б на поточному пленарному тижні почати розгляд у Верховній Раді законопроєкту про деолігархізацію.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Будемо дивитися, як піде в залі", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи є голоси для спецпроцедури розгляду законопроєкту, Корнієнко заявив: "Якщо є голоси за закон, то є і за спецпроцедуру. Якщо ми заходимо в розгляд, напевно, ми ж впевнені, що вони є".

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