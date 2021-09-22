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У нас є голоси для затвердження спецпроцедури розгляду законопроєкту про олігархів, - "слуга народу" Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Фракція "Слуга народу" хотіла б на поточному пленарному тижні почати розгляд у Верховній Раді законопроєкту про деолігархізацію.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Будемо дивитися, як піде в залі", - зазначив він.
Відповідаючи на питання, чи є голоси для спецпроцедури розгляду законопроєкту, Корнієнко заявив: "Якщо є голоси за закон, то є і за спецпроцедуру. Якщо ми заходимо в розгляд, напевно, ми ж впевнені, що вони є".
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Например Билл Гейтс или Маск, они олигархи или нет? Надо ли с ними бороться?
Другое дело аферисты, мошенники и всякие бабломойские - тут надо разбираться о происхождении мильярдов. Но у власти нет желания, ума и возможностей в этом разобраться.
-Якщо замінять Разумкова малограмотним, але послушним Стефанчуком, політична орієнтація якого відсутня, а виключно крн'юктурна, то змінять шило на мило , але й "покалічать" (пограбують) Україну набагато швидшими темпами... але тоді - швидше "розбудять", нарешті, навіть тих, хто називається "терпилами"?
-Якщо сказати прямо і відвертіше, то ні Разумков, ні Стефанишин (як і вся ЗЕко-*****), Україні - геть не потрібні і шкідливі... а нині потрібне негайне, але патріотичне перезавантаження порядними професіоналами всіх гілок влади.
-Але чи дозріло до цього суспільство? Бо, як показала практика - революційне перезавантаження реальне і більш результативне - можливе після через 8-12 років після попереднього (коли на політичну арену виходить нова, більш-менш сформована, когорта борців)...
-Якщо суспільство перезавантажить владу раніше цих термінів, то наступники мало чим відрізнятимуться від попередників, якщо пізніше - то результативність, як і рівень нещадності до попередників зростає на порядок... але й зростає складність перезавантаження бо владі буде надано більше часу для зміцнення "своєї жандармерії"...
-А в діапазоні перезавантаження в (8-12) років, якість перезавантаження залежить від рівня поточної зрілості суспільства...