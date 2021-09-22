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Новини Політика України
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У нас є голоси для затвердження спецпроцедури розгляду законопроєкту про олігархів, - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У нас є голоси для затвердження спецпроцедури розгляду законопроєкту про олігархів, -

Фракція "Слуга народу" хотіла б на поточному пленарному тижні почати розгляд у Верховній Раді законопроєкту про деолігархізацію.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Будемо дивитися, як піде в залі", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи є голоси для спецпроцедури розгляду законопроєкту, Корнієнко заявив: "Якщо є голоси за закон, то є і за спецпроцедуру. Якщо ми заходимо в розгляд, напевно, ми ж впевнені, що вони є".

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Автор: Анастасія Потіха
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а почему "слуга народа" в скобках а "законопроекта о деолигархизации" нет?)
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22.09.2021 11:54 Відповісти
Примитивный пополизм для зебилов. Если умный человек заработал большие деньги и заплатил все положеные налоги то какая борьба с ним?

Например Билл Гейтс или Маск, они олигархи или нет? Надо ли с ними бороться?

Другое дело аферисты, мошенники и всякие бабломойские - тут надо разбираться о происхождении мильярдов. Но у власти нет желания, ума и возможностей в этом разобраться.
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22.09.2021 12:11 Відповісти
Разумков, безумовно ж, грамотніший за ЗЕ (не згадуючи навіть Стефанчука)... але й відвертіший антиукраїнець, який просто почав "брикатися" в ЗЕко-Манді..., бо націлився на власне президентство.
-Якщо замінять Разумкова малограмотним, але послушним Стефанчуком, політична орієнтація якого відсутня, а виключно крн'юктурна, то змінять шило на мило , але й "покалічать" (пограбують) Україну набагато швидшими темпами... але тоді - швидше "розбудять", нарешті, навіть тих, хто називається "терпилами"?
-Якщо сказати прямо і відвертіше, то ні Разумков, ні Стефанишин (як і вся ЗЕко-*****), Україні - геть не потрібні і шкідливі... а нині потрібне негайне, але патріотичне перезавантаження порядними професіоналами всіх гілок влади.
-Але чи дозріло до цього суспільство? Бо, як показала практика - революційне перезавантаження реальне і більш результативне - можливе після через 8-12 років після попереднього (коли на політичну арену виходить нова, більш-менш сформована, когорта борців)...
-Якщо суспільство перезавантажить владу раніше цих термінів, то наступники мало чим відрізнятимуться від попередників, якщо пізніше - то результативність, як і рівень нещадності до попередників зростає на порядок... але й зростає складність перезавантаження бо владі буде надано більше часу для зміцнення "своєї жандармерії"...
-А в діапазоні перезавантаження в (8-12) років, якість перезавантаження залежить від рівня поточної зрілості суспільства...
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22.09.2021 18:08 Відповісти
Нічорта у вас вже немає за душею, тільки пижитеся, надуваючи щоки, нікчеми.
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22.09.2021 12:27 Відповісти
Вчора на "Прямому" в програмі Світлани Орловської "НЕЙТРАЛЬНА ТЕРИТОРІЯ" була нардеп СН, але в додепутатську свою діяльність в структурах Ахметова Людмила Буймістер. Треба сказати, що це взагалі непересічна подія з липня, коли члени партії і фракції "Євросолідарність" в знак протесту проти брехні та гівна з боку Мосейчук-Скобеєввої та її "гостей" (зокрема, на Ірину Геращенко, це стало останньою краплею терпіння) відмовились приходити на ту її пердячку на Г+Г. Бо у відповідь слуги уродів забойкотували і "Прямий; але от, Буймістер прийшла вчора... Мало того, вона здала зрозуміти, що в СН існує велика група, яка категорично проти цього "закону". Вона сама вчора нещадно критикувала "закон", і навіть критикувала члена фракції/групи "Довіра" олігарха Верейського Бакунця, які готові пдтримати "закон". Ще більше того, вона дуже схвально відзивалась про Разумкова, з чого можна зробити висновки: 1) що Ахметов зі своїми людьми цей "закон" блокуватимуть; 2) що Разумков відійшов до сфери впливу Ахметова; 3) якщо уродам не вдасться знести Разумкова з посади - вони зноситимуть Шмигаля - оскільки дві особи Ахметова на ключових посадах, це явно перебор.
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22.09.2021 12:32 Відповісти
 
 