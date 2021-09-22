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Використовувати під час уроків примусову дитячу працю заборонено, - освітній омбудсмен Горбачов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Використовувати під час уроків примусову дитячу працю заборонено, - освітній омбудсмен Горбачов

Залучати школярів під час навчального процесу до виконання робіт або до участі в заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми, заборонено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу освітнього омбудсмена.

"Новий навчальний рік не лише дозволив повернутися учням до очного навчання у школах, а й, на жаль, став "хорошою" можливістю для деяких вчителів, керівників закладів загальної середньої освіти, представників місцевих влад, зокрема, освітніх управлінців ганебно використовувати під час уроків примусову дитячу працю. Такі історії останнім часом почастішали в медіа та у соціальних мережах", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, мова про: заготівлі (посадка, догляд і збір урожаю) ягід і овочів на зиму учнями і педагогами; носіння важких предметів, зокрема гарбузів, на уроках; прибирання парку учнями і студентами з усього міста в урочний час.

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"Нагадаю, що залучення здобувачів освіти при освітнього процесу до виконання робіт або до участі в заходах, не пов'язаних з реалізацією освітньої програми заборонено", - підкреслив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Автор: Анастасія Потіха
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Эх помню нас постоянно заставляли территорию школы убирать, надо было слать лесом.))
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22.09.2021 12:15 Відповісти
Ну...картинка не совсем к месту...мне кажется, посадка растений весьма полезный практический элемент изучения ботаники. Если при этом растения будут высажены на школьную клумбу...почему бы и нет? Хотя высаживать сейчас бархатцы, конечно, поздно - разве что только именно ради учебного процесса.
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22.09.2021 12:18 Відповісти
Тільки після уроків.
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22.09.2021 12:20 Відповісти
Правильно, пусть тиктокают друг друга в опу, и флаги жгут, онижедети.
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22.09.2021 12:41 Відповісти
И вырастают с двумя левыми руками

Все можно в разумных пределах

Помню у нас были уроки труда не говорю что надо

Сохранять в том виде как было все должно прогрессивно меняться

И многие пошли по направленности уроков труда

Мужчина должен уметь минимум /женщина свой

В школашх надо приручать к ответственности и обязательности

Если надо забить гвоздь то его обязательно нужно забыть
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22.09.2021 12:46 Відповісти
На уроках труда трудится запрещено.

На уроках письма логично запретить писать и читать, на уроках физкультуры запретите спорт. Клоунада в стиле типичной укр власти. При этом на западе школьники счастливы что их хоть чему то учат реальному в колах, дают професию которая сможет прокормить. Но не у нас, мы поскачем в европу по своему.
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22.09.2021 12:55 Відповісти
щас хз с окна физра а раньше лет 10 назад фотал их вскапывание огорода..
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22.09.2021 14:01 Відповісти
 
 