УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8448 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Боротьба з коронавірусом
1 611 17
вакцина (3523) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18055)

До кінця року в Україну надійде ще як мінімум 16 млн доз вакцин від COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

До кінця року в Україну надійде ще як мінімум 16 млн доз вакцин від COVID-19, - Ляшко

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляє, що до кінця року в Україну надійде не менше 16 млн доз вакцин від коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив у соціальній мережі Facebook.

Сьогодні відбулася кластерна зустріч з керівниками департаментів охорони здоров'я Київської, Житомирської, Черкаської, Полтавської, Вінницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей, а також міста Києва.

"Кожен п’ятий дорослий українець вже отримав як мінімум одну дозу вакцини, і будь хто, хто ще очікує вакцинацію може це зробити без будь-яких обмежень, в той же день. Вже на сьогодні в Україну поставлено 22,5 мільйон доз вакцин, 11 млн доз доступні наразі для використання, ще як мінімум 16 млн доз буде поставлено до кінця року", - написав Ляшко.

Також міністр повідомив, що станом на зараз виділено 40 тис. 17 ковідних ліжок, з них 38 тис. 677 з киснем.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні у Верховній Раді вакциновано щонайбільше 50% депутатів, це ганьба, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

"За останній тиждень в Україні додано 505 ковідних ліжок з киснем. Ми продовжуємо забезпечувати киснем ліжка, роблячи акцент виключно на централізованому постачанні і забезпеченістю потоків за Британськими стандартами – додаткові майже 400 млн гривень урядової субвенції найближчим часом надійдуть до регіонів", - заявив Ляшко.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Я не буду интересоваться по той самой причине почему меня и сейчас это не интересует. Я не собираюсь идти в прививочный пункт и колоться. И мне все равно какой шмурдяк они там закупают лишь бы мне не выкручивали руки и не занимались тупой сегрегацией общества. Я уже понял, что у нас спасение утопающих как было так и остается делом рук самих утопающих. Посему надежды на медицину нет. И поэтому я сам о себе как нибудь позабочусь. Что собственно успешно и сделал на прошлой неделе когда заболел ОРВИ.
показати весь коментар
22.09.2021 14:05
+1
Ну, если сидеть дома и странствовать виртуально, то колоться незачем. Вон, как ты из Украины в Штата пропутешествовал - и никаких сертификатов не надо.
показати весь коментар
22.09.2021 18:54
+1
Мой нижайший поклон и огромное спасибо. Наконец я понял для чего нужна вакцинация. Оказывается только лишь для того, чтобы получить сертификат и путешествовать. Странно, но до 2021-го года никаких сертификатов не нужно было. Да собственно и сейчас для путешествий во многие страны он не обязателен. Достаточно теста. Так что хотя и хорошая попытка была, но нет. А на счет моего флажка я особо упоротым псевдопатриотам говорил уже не раз, что работаю я удаленно и когда нахожусь в своей рабочей сети через ВПН соединение с проверкой сертификата, то могу отображаться по-другому. Я на цензоре не зарабатываю. Посему подлядываю сюда когда работаю. И переключаться на основную сеть мне неудобно ибо тогда меня отбросит от рабочей. Я не виноват, что мое руководство арендует вычислительные мощности не в Украине. Так, надеюсь, понятно?
показати весь коментар
22.09.2021 19:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И куда они их девать будут если делается только около 100 тыс прививок в день.
показати весь коментар
22.09.2021 12:18 Відповісти
Ключевое в его месидже - ПОСТУПЯТ, а это в основном закупят. Есть схема, есть поток денег. Есть с чего курточки на осень и зиму покупать.
показати весь коментар
22.09.2021 13:01 Відповісти
Хорошо бы этому санвредителю было уточнить каких именно вакцин.
показати весь коментар
22.09.2021 12:19 Відповісти
А это сильно важно?
показати весь коментар
22.09.2021 13:02 Відповісти
После закупок китайского шмурдяка архиважно.
показати весь коментар
22.09.2021 13:09 Відповісти
Страна происхождения шмурдяка может быть важна только в плане признания сертификата о вакцинации в ЕС. Только и всего. А это больше политический вопрос чем медицинский.
показати весь коментар
22.09.2021 13:10 Відповісти
То есть неважно что закупается за бюджетные деньги, главное 16 лямов доз?
показати весь коментар
22.09.2021 13:13 Відповісти
Я бы даже сказал главное не 16 лямов доз. Главное деньги которыми можно распорядиться, покупая эти 16 лямов доз.
показати весь коментар
22.09.2021 13:26 Відповісти
Для этого хорошо работает программа великого крадвництва. А по приходу в прививочный пункт ты тоже не будешь интересоваться чем тебя уколют, или будет достаточно знать это из тех 16 лямов?
показати весь коментар
22.09.2021 13:32 Відповісти
Я не буду интересоваться по той самой причине почему меня и сейчас это не интересует. Я не собираюсь идти в прививочный пункт и колоться. И мне все равно какой шмурдяк они там закупают лишь бы мне не выкручивали руки и не занимались тупой сегрегацией общества. Я уже понял, что у нас спасение утопающих как было так и остается делом рук самих утопающих. Посему надежды на медицину нет. И поэтому я сам о себе как нибудь позабочусь. Что собственно успешно и сделал на прошлой неделе когда заболел ОРВИ.
показати весь коментар
22.09.2021 14:05 Відповісти
Ну, если сидеть дома и странствовать виртуально, то колоться незачем. Вон, как ты из Украины в Штата пропутешествовал - и никаких сертификатов не надо.
показати весь коментар
22.09.2021 18:54 Відповісти
Мой нижайший поклон и огромное спасибо. Наконец я понял для чего нужна вакцинация. Оказывается только лишь для того, чтобы получить сертификат и путешествовать. Странно, но до 2021-го года никаких сертификатов не нужно было. Да собственно и сейчас для путешествий во многие страны он не обязателен. Достаточно теста. Так что хотя и хорошая попытка была, но нет. А на счет моего флажка я особо упоротым псевдопатриотам говорил уже не раз, что работаю я удаленно и когда нахожусь в своей рабочей сети через ВПН соединение с проверкой сертификата, то могу отображаться по-другому. Я на цензоре не зарабатываю. Посему подлядываю сюда когда работаю. И переключаться на основную сеть мне неудобно ибо тогда меня отбросит от рабочей. Я не виноват, что мое руководство арендует вычислительные мощности не в Украине. Так, надеюсь, понятно?
показати весь коментар
22.09.2021 19:01 Відповісти
Ты сделал открытие века! Когда откроешь второе веко, то, возможно, увидишь смайлик в конце моего поста. Или антиваксеры так много болеют, что у них и чувство юмора поражается?
показати весь коментар
22.09.2021 19:07 Відповісти
Не много, но болеют. Вот на прошлой неделе ОРВИ подхатывал. Лечился. К пятнице вроде в норму вошел. Ну а смайлик в конце поста можно и как издевку интерпретировать.
показати весь коментар
22.09.2021 19:12 Відповісти
Ну, в Киеве в горздраве сидят сплошные клептоманы, под стать меру города.

Организовать что-либо, кроме воровства, они в принципе не спобны.
показати весь коментар
22.09.2021 12:20 Відповісти
 
 