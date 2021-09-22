До кінця року в Україну надійде ще як мінімум 16 млн доз вакцин від COVID-19, - Ляшко

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляє, що до кінця року в Україну надійде не менше 16 млн доз вакцин від коронавірусної інфекції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр повідомив у соціальній мережі Facebook.

Сьогодні відбулася кластерна зустріч з керівниками департаментів охорони здоров'я Київської, Житомирської, Черкаської, Полтавської, Вінницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей, а також міста Києва.

"Кожен п’ятий дорослий українець вже отримав як мінімум одну дозу вакцини, і будь хто, хто ще очікує вакцинацію може це зробити без будь-яких обмежень, в той же день. Вже на сьогодні в Україну поставлено 22,5 мільйон доз вакцин, 11 млн доз доступні наразі для використання, ще як мінімум 16 млн доз буде поставлено до кінця року", - написав Ляшко.

Також міністр повідомив, що станом на зараз виділено 40 тис. 17 ковідних ліжок, з них 38 тис. 677 з киснем.

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"За останній тиждень в Україні додано 505 ковідних ліжок з киснем. Ми продовжуємо забезпечувати киснем ліжка, роблячи акцент виключно на централізованому постачанні і забезпеченістю потоків за Британськими стандартами – додаткові майже 400 млн гривень урядової субвенції найближчим часом надійдуть до регіонів", - заявив Ляшко.