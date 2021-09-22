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Новини Події Замах на Шефіра
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авто (2018) Зеленський (17522) поранення (2657) стрілянина (1676) Шефір_Сергій (115) Сергій Никифоров (125)

Зеленському надають всю інформацію щодо обстрілу автомобіля Шефіра. Скоро буде його публічна реакція на подію, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Події

Зеленському надають всю інформацію щодо обстрілу автомобіля Шефіра. Скоро буде його публічна реакція на подію, - Никифоров

Зеленському продовжують надавати всю необхідну інформацію щодо інциденту зі стріляниною по автомобілю Сергія Шефіра.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретар глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожна новина про обстріл автомобіля Сергія Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США. Попри ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію", - зазначив він.

За його словами, публічна реакція президента на подію також скоро буде.

"Станом на зараз можна сказати, що виконавець замаху, а також замовники і їхні поплічники не уникнуть покарання. А також, що курс Офісу Президента на детінізацію і деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть", - резюмував Никифоров.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Четверо погибших на прошлой неделе солдат - никакой реакции. Обосраные портки одной гниды и сразу все забегали.
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22.09.2021 12:26
+13
за неделю в зоне ООС убито 2 и ранено 10 украинских винов! - где реакция гавнокомандующего зеленского????????
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22.09.2021 12:28
+10
Цікава о, чи по морпіха Журавля теж так детально Зєлєнскому доповідати, коил воїн декілька днів помирав під палаючим сонцем?
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22.09.2021 12:58
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Уж очень все четко ложится, и Зеля сейчас вступит в ООН с криками о нападении на его людей и голосование завтра про олигархов и там тоже начнут кричать что нужно побыстрее закон принять.
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22.09.2021 12:23 Відповісти
Чергова серія Галабаротьки.
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22.09.2021 12:27 Відповісти
за неделю в зоне ООС убито 2 и ранено 10 украинских винов! - где реакция гавнокомандующего зеленского????????
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22.09.2021 12:28 Відповісти
Публичная реакция от зекрысы -уже звучит,как анекдот
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22.09.2021 12:25 Відповісти
имя шефира недострелянного прозвучит с высокой трибуны ООН...боюсь даже представить что может начаться ... (тоже мне эрцгерцог Фердинанд))
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22.09.2021 12:26 Відповісти
Четверо погибших на прошлой неделе солдат - никакой реакции. Обосраные портки одной гниды и сразу все забегали.
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22.09.2021 12:26 Відповісти
А пианину уже привезли?!
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22.09.2021 12:26 Відповісти
СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЗЕЛОЕНСКОГО ВОВЫ..ребята я все понял я хароший и я уже слинял остаюсь в США и в Украину не возвращаюсь...
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22.09.2021 12:40 Відповісти
Стрельба по этому квартальном отбросу ничто иное, как информационный шум и попытка отвлечь внимание народа от "вагнергейта"! Кому оно найух сдалось, этот квартальное недоразумение???
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22.09.2021 12:26 Відповісти
Зря вы так. Уверен, очередь бы выстроилась пострелять по этим скотам.
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22.09.2021 13:08 Відповісти
Заступав той шефір дружину з водієм і сам його того..може таке бути?
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22.09.2021 12:26 Відповісти
ой, а що з контактною групою по вагнерівцям? а кому це вже цікаво? терміново збираємо комісію по виколупуванню куль з машини шефіра и скидаємось на ремонт
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22.09.2021 12:29 Відповісти
публичная реакция на то как он бегает , своих людишек на бюджетное бабло рассаживает ...тоже будет ???
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22.09.2021 12:38 Відповісти
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22.09.2021 12:44 Відповісти
Реакція ШмарклІ,це ще один броніка,та запасні памперси.
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22.09.2021 12:46 Відповісти
будет топать ножками и кричать "прийди, розбійнику, здайся владі"?
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22.09.2021 12:47 Відповісти
Шо? Снова - " причастна группа волонтеров и ветеранов войны на Донбассе" ?
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22.09.2021 12:50 Відповісти
На этот раз лично Порошенко нанял лично Бурбу!
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22.09.2021 13:05 Відповісти
Оно смешно, но по аналогии с делом Шеремета.....
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22.09.2021 13:09 Відповісти
С делом Шеремета уже обгадились по самое не горюй. Второая такая мулька уже тупо не пролезет.
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22.09.2021 13:13 Відповісти
Я тебя умоляю... Обгадились они, угу. В чём это выражается? Полетели головы? У главпоца рейтинг упал? Признали свои факапы? Не?
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22.09.2021 17:42 Відповісти
Рейтинг себе слуги поднимают, все методы хороши.
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22.09.2021 12:54 Відповісти
Справу зроблено - неділю булуть "експерти" на всіх ЗМІ "перетирати", хто з чого стріляв по чефіру, з якої зброї і навіщо. Про "вагнерівців" забули. Та і зібрання та різні мітинги в Києві можна прикитити назавжди.
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22.09.2021 12:55 Відповісти
Цікава о, чи по морпіха Журавля теж так детально Зєлєнскому доповідати, коил воїн декілька днів помирав під палаючим сонцем?
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22.09.2021 12:58 Відповісти
Обосрались маланцы. Теперь Шмаркля без сопровождения бронетехники хрен покажется на улице.
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22.09.2021 13:05 Відповісти
Знову бюджет на кортежі для Зе-бабуїна тріщатиме.
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22.09.2021 13:06 Відповісти
В Раді закон про антисемітизм приймуть конституційною більшістю і без обговорення?
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22.09.2021 13:09 Відповісти
*******! А реакция на регулярное убийство наших военнослужащи ГДЕ!

Зеленое коротконогое дерьмо!
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22.09.2021 13:12 Відповісти
Гарно сфабрикували. Не вірю, якби стріляни на убой,то стріляли б по бензобаку і- бум, а так по "ногах стріляли". А що так Зелі припекло, що знову скажуть: ато, або націоналісти! КГБ також переодягалося в воїнів УПА і потім вбивали "односельчан"! Нічого нового- методичка КГБ!
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22.09.2021 14:03 Відповісти
 
 