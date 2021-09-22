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Новини Події Замах на Шефіра
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Шефір не помічав за собою стеження, тепер він планує найняти охорону, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Події

Шефір не помічав за собою стеження, тепер він планує найняти охорону, - Арахамія

Перший помічник президента України Сергій Шефір не помічав за собою стеження.

Про це глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив в інтерв'ю журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Говорячи про те, чи було стеження за Шефіром, Арахамія підкреслив, що його потрібно було ідентифікувати, а цим ніхто не займався.

Нардеп також поінформував, що Шефір планує найняти собі охорону.

Відповідаючи на запитання, чи буде тепер сам Арахамія з охороною, він підкреслив: "У мене була ідея тепер взяти хоча б водія для початку, якщо хтось захоче".

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Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

За фактом замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Судячи по цілій лобовусі і постріляній дверцяті,охорону треба наймати водію....
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22.09.2021 12:37
+6
глядя на фото стреляли исключительнот по водителю. Пасажирская дверь нетронутая.
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22.09.2021 12:35
+6
..кому цей лемент .. ХТО вірить ЦИМ брехунам ..

...95 квартал МІНЯЄ репертуар . а шо треба прикривати ПОВНУ дискридитацію Зе - ко ..

яка за ліком там серія Голоборотько ... ось так Українці водять " КОЗУ" по - базарі ..
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22.09.2021 12:36
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ну, как жи так-та? опитний чєкіст нє замєтіл слєжкі?
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22.09.2021 12:30 Відповісти
Да,да,дайте шиферу охрану,танки в кортеж и десяток модных секретуток,будут писать тексты,пока он лежит на полу автомобиля,менять памперсы и делать успокоительные укольчики с массажем простаты.
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22.09.2021 12:33 Відповісти
Тепер буде кортеж з надцяти машин їздити,щоб не здогадались в якій автівці цей видатний політик їде.Платники податків можуть собі це дозволити.
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22.09.2021 12:34 Відповісти
глядя на фото стреляли исключительнот по водителю. Пасажирская дверь нетронутая.
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22.09.2021 12:35 Відповісти
и очень аккуратно...по сиденью )))
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22.09.2021 13:01 Відповісти
..кому цей лемент .. ХТО вірить ЦИМ брехунам ..

...95 квартал МІНЯЄ репертуар . а шо треба прикривати ПОВНУ дискридитацію Зе - ко ..

яка за ліком там серія Голоборотько ... ось так Українці водять " КОЗУ" по - базарі ..
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22.09.2021 12:36 Відповісти
Шефир под охраной....

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22.09.2021 12:43 Відповісти
Судячи по цілій лобовусі і постріляній дверцяті,охорону треба наймати водію....
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22.09.2021 12:37 Відповісти
У ЭТОГО АБХАЗСКОГО ПАРАШНИКА СОВСЕМ МОЗГ ОТСУТСТВУЕТ? Первый помощник президента БУДЕТ НАНИМАТЬ СЕБЕ ОХРАНУ.
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22.09.2021 12:39 Відповісти
анитакиекаквсе )))) анижхарошие ))) вороватьнебудут))) будет весело и па-приколу!
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22.09.2021 13:03 Відповісти
фу, тупые зелёные скоты
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22.09.2021 12:40 Відповісти
Засрали сайти цим чефіром.
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22.09.2021 12:59 Відповісти
ну вот и поднялся зеленый шум с зеленого болота... вот и все новостные ленты забиты недобитым... а все прочие проё*** и зашквары на время забыты... кто впомнит про аргументы Бурбы, невидимку труху, звыздыкливого люську и пр?
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22.09.2021 13:07 Відповісти
А может быть, его лучше в одиночную камеру посадить. Это обеспечит самую высокую степень безопасности
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22.09.2021 13:07 Відповісти
І АраХламідія повинен найняти собі охорону-не дай Боже Україна втратить такого блазня.Воно завжди всіляку дурню верзе з таким розумним виразом мордяки,що аж страшно стає.
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22.09.2021 13:09 Відповісти
Не допоможе їм охорона. Від снайпера ще не вигадали порятунку. А від злого та ще й хворого пенсіонера або ветерана спасіння просто не існує - таким взагалі втрачати нічого. Так що пишіть, ублюдки, заповіти...
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22.09.2021 13:12 Відповісти
Геннадию Адольфовичу Кернесу охрана помогла, но не очень.... Доживал сидя...И добит был в лучшей из клиник - "Шарите".....Есть, на чем задуматься...
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22.09.2021 13:14 Відповісти
Думаю, йому дадуть за рахунок платників податків.

Або цей цирк улаштували навмисне, щоб виправдати охорону кожної зеленої тварини.
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22.09.2021 13:28 Відповісти
За чей счёт?
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22.09.2021 14:17 Відповісти
все как по сценарию сериала "СН"
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22.09.2021 14:32 Відповісти
З якою метою був інсценований "замах" на шофера шефіра, ми скоро довідаємося. Схоже на те, що 1) зе почувався дуже незатишно в Нью-Йорку і хотів злиняти під якимось приводом і 2) зе планує затягти тугіше гайки, бо восени зубожілий народ може збунтуватися.
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22.09.2021 20:34 Відповісти
 
 