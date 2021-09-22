Шефір не помічав за собою стеження, тепер він планує найняти охорону, - Арахамія
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Перший помічник президента України Сергій Шефір не помічав за собою стеження.
Про це глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив в інтерв'ю журналістам у Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Говорячи про те, чи було стеження за Шефіром, Арахамія підкреслив, що його потрібно було ідентифікувати, а цим ніхто не займався.
Нардеп також поінформував, що Шефір планує найняти собі охорону.
Відповідаючи на запитання, чи буде тепер сам Арахамія з охороною, він підкреслив: "У мене була ідея тепер взяти хоча б водія для початку, якщо хтось захоче".
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
За фактом замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб.
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...95 квартал МІНЯЄ репертуар . а шо треба прикривати ПОВНУ дискридитацію Зе - ко ..
яка за ліком там серія Голоборотько ... ось так Українці водять " КОЗУ" по - базарі ..
Або цей цирк улаштували навмисне, щоб виправдати охорону кожної зеленої тварини.