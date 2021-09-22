Шефір часто пересувався на автомобілі самостійно, держохорони у нього не було, - "слуга народу" Качура

Народний депутат від партії Слуга народу Олександр Качура повідомив, що, за його інформацією, державної охорони у Сергія Шефіра, авто якого обстріляли, не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не знаю точно, чи була державна охорона у Сергія Шефіра, оскільки він працював помічником президента на громадських засадах. Наскільки мені відомо, у нього такої охорони не було. Тобто він переміщався самостійно, з водієм або без нього. Особисто я бачив, як він не раз самостійно приїжджав за кермом авто", - зазначив нардеп.

Глава фракції Слуга Народу Давид Арахамія також підтвердив, що у Сергія Шефіра державної охорони не було. Але, за його словами, тепер вона точно з'явиться.

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Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.