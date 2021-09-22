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Шефір часто пересувався на автомобілі самостійно, держохорони у нього не було, - "слуга народу" Качура

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Шефір часто пересувався на автомобілі самостійно, держохорони у нього не було, -

Народний депутат від партії Слуга народу Олександр Качура повідомив, що, за його інформацією, державної охорони у Сергія Шефіра, авто якого обстріляли, не було.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не знаю точно, чи була державна охорона у Сергія Шефіра, оскільки він працював помічником президента на громадських засадах. Наскільки мені відомо, у нього такої охорони не було. Тобто він переміщався самостійно, з водієм або без нього. Особисто я бачив, як він не раз самостійно приїжджав за кермом авто", - зазначив нардеп.

Глава фракції Слуга Народу Давид Арахамія також підтвердив, що у Сергія Шефіра державної охорони не було. Але, за його словами, тепер вона точно з'явиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському надають всю інформацію щодо обстрілу автомобіля Шефіра. Скоро буде його публічна реакція на подію, - Никифоров

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
А что, каждому квартальному придурку полагается госохрана?
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22.09.2021 12:45
+8
теперь каждый сраный советник будет с госохоаной? Может налоги чутка поднять щоб хватило бюджету?
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22.09.2021 12:38
+8
теперь село "Лесники" переименуют в "Шефиривка"..
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22.09.2021 12:43
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Ермака спросите, зачем по водиле стреляли он знает
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22.09.2021 12:37 Відповісти
ты туда (тарифы , коррупция , реформы ...) - не смотри , ты сюда (покушение на ш ) - смотри
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22.09.2021 12:41 Відповісти
я то думал СЛУГА ездит на ското возке маршрутке...
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22.09.2021 12:47 Відповісти
теперь каждый сраный советник будет с госохоаной? Может налоги чутка поднять щоб хватило бюджету?
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22.09.2021 12:38 Відповісти
Так "влучно" стріляли, що схоже стрілець пуляв з Лугандону
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22.09.2021 12:42 Відповісти
теперь село "Лесники" переименуют в "Шефиривка"..
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22.09.2021 12:43 Відповісти
А что, каждому квартальному придурку полагается госохрана?
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22.09.2021 12:45 Відповісти
Тепер до кожного клоуна приставлять держохорону і кортеж з мигалками.
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22.09.2021 12:47 Відповісти
Отож а мудрый народ думал что эти клоуны будут на велосипедах ездить и правда?
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22.09.2021 13:13 Відповісти
ПОСЛАЛИ РУКОЖОПЫХ ДИЛЛИТАНТОВ..! ОТСЮДА И ТОПОРНАЯ РАБОТА... РАЗ НЕ ИМЕЮТ "КИЛЛЕРЫ" ТАЛАНТОВ... ШМАЛЯЛИ Б УЖЕ, Б#ЯТЬ, С ГРАНАТОМЁТА..!
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22.09.2021 12:47 Відповісти
Ну теперь понятно почему стреляли по водительской двери а не по стеклу.
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22.09.2021 12:47 Відповісти
Як все просто! Тепер тема цей "замах на водія" буде на першим у стрічках новин замість ВСК по Вагнерівцям!
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22.09.2021 12:48 Відповісти
Буде новий випуск шоу "Олігархи і кримінальні елементи проти найчеснішого президента всіх часів і народів".
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22.09.2021 12:53 Відповісти
Кожному клєрку ще й державну охорону.
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22.09.2021 12:57 Відповісти
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22.09.2021 13:05 Відповісти
Зразу "зелені" відповідають вам на закиди, що мол "потерпілий" сам частенько їздив за кермом і покушалися на нього. Чому такий лепет і крик про Шифіра? По ньомі ніхто не стріляв, всім видно, що стріляли по водію мабуть за те, що вночі в когось зняв запаску з машини, або вкрав із магазину 5 пляшок пива, чи комусь запропонував "анал", або покушався вкрасти у когось собачку, щоб розрахуватися взимку за газ,....?
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22.09.2021 13:06 Відповісти
Я тоже ПЕРЕМЕЩАЮСЬ без охраны. А чем он лучше меня? Должностью помощника ? ...!!!
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22.09.2021 13:07 Відповісти
Сериал студии квартал95 "шефир" набирает обороты. Все видели одну фотографию обстреленного авто, но никто не видел крови в салоне от "раненого" водителя. Точно также никто не видел того самого дырявого водилу. Страна выбравшая клоуном преза - должна привыкать жить в цирке
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22.09.2021 13:07 Відповісти
кіно про Голобородька пройшло, то чому на цей раз не пройде? Пройде, бо в країні 73% дебілів.
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22.09.2021 13:55 Відповісти
 
 