"Нафтогаз" витрачає на видобуток газу більше, ніж отримує від його продажу, - Вітренко
Новини Цензор.НЕТ Економіка
НАК "Нафтогаз України" витрачає на видобуток природного газу більше, ніж отримує від його продажу.
Про це в Facebook повідомив глава НАК Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Нафтогаз систематично витрачає більше реальних грошей на видобуток газу, ніж отримує від реалізації видобутого газу", - йдеться в повідомленні.
За словами Вітренка, різниця традиційно покривалася за рахунок перш за все надходжень від транзиту або фінансувалася за рахунок кредитів.
"Навіть в бухгалтерській звітності операційна собівартість в рази вище. А операційна собівартість - це не повна собівартість, це тільки частина", - додав він.
Глава правління НАК зазначив, що найактуальніші цифри щодо собівартості будуть розкриті в публікації звітності за перше півріччя, підготовку якої повинні завершити найближчим часом, і потім вона повинна бути підтверджена міжнародними аудиторами.
Будь ласка, зачекайте...
Чтобы зевыродки купили себе по бэнтли?
Верю. Всем твоим словам верю.
Об этом главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер заявил в интервью ЭП. Источник: https://biz.censor.net/n3289531
По твоему он врет?
С учетом транспортировки, экспортной пошлины, НДПИ и инвестиционной составляющей (позволит окупить недавно запущенные проекты) стоимость российского газа составит $130-140 за 1000 куб. м, стоимость газа с месторождений, инвестиции в которые уже окупились, меньше, оценивает Белова. Себестоимость российского газа без учета экспортной пошлины - $80-85 за 1000 куб. м,
у нас типа меньше?
Собственный газ по 3 гривны: кто нас обманывает и чего ждать (kosatka.media)
Исполнительный директор Нафтогаза Отто Ваттерландер о цене украинского газа.
Собственный газ по 3 гривны: кто нас обманывает и чего ждать (kosatka.media)
И что-то мне кажется что за аренду куска пустыни в Техасе платят больше.
Так может возьмем в свой контрголь и управление добычу газа? А украинцы как думаете справимся?
Поток-2 открылся
Что дальше?