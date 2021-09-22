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"Нафтогаз" витрачає на видобуток газу більше, ніж отримує від його продажу, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

НАК "Нафтогаз України" витрачає на видобуток природного газу більше, ніж отримує від його продажу.

Про це в Facebook повідомив глава НАК Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нафтогаз систематично витрачає більше реальних грошей на видобуток газу, ніж отримує від реалізації видобутого газу", - йдеться в повідомленні.

За словами Вітренка, різниця традиційно покривалася за рахунок перш за все надходжень від транзиту або фінансувалася за рахунок кредитів.

"Навіть в бухгалтерській звітності операційна собівартість в рази вище. А операційна собівартість - це не повна собівартість, це тільки частина", - додав він.

Також читайте: Вітренко про переговори з "Газпромом" щодо продовження транзитного контракту: У нас поки стадія обміну публічними люб'язностями

Глава правління НАК зазначив, що найактуальніші цифри щодо собівартості будуть розкриті в публікації звітності за перше півріччя, підготовку якої повинні завершити найближчим часом, і потім вона повинна бути підтверджена міжнародними аудиторами.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
12000 грн за куб мало надо 36000!

Чтобы зевыродки купили себе по бэнтли?
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22.09.2021 12:45
+10
Во брешет, только вчера один из руководителей отрасли назвал среднюю стоимость добычи в 1 грн.
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22.09.2021 12:41
+10
Висновок простий-підвищити лохам тарифи
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22.09.2021 12:49
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кто нам мєшаіт, тот нам попожєт!
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22.09.2021 12:40 Відповісти
Во брешет, только вчера один из руководителей отрасли назвал среднюю стоимость добычи в 1 грн.
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22.09.2021 12:41 Відповісти
В РФ сейчас с транспортировкой по России 80-85 долларов за 1000 кубов.У нас 20?ну-ну
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22.09.2021 12:57 Відповісти
Игорек, ану розшифруй своё писание. Шо означает 20 и за что 20?
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22.09.2021 13:05 Відповісти
Это по какому курсу у вас 1000 грн стали 20 долларов?
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22.09.2021 13:06 Відповісти
20 добыча+ НДС и транспорт получается 1000 за 1000 кубов
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22.09.2021 13:08 Відповісти
Так может лучше покупать у других? И всю шоблу разогнать?
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22.09.2021 12:42 Відповісти
У кого- у кого?
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22.09.2021 12:45 Відповісти
Катар, США, Австралія, Саудівська Аравія, Нігерія, Оман, Норвегія, Іран, Азербайджан, Кувейт, ОАЕ. В тих в кого весь світ купляє.
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22.09.2021 12:58 Відповісти
І ще, одне держава продає вам газ по 6,9, ринкова ціна в європі на даний момент 20грн за кубометр. Якщо ви хочете купляти газ по 20 то купляйте у Нафтогазу, нащо вам інші?
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22.09.2021 13:04 Відповісти
Хахахах - мы добыли за 2,продали за 7,имеем на 5 тысяч убытков,пожалейте наш прогрессивно-социалистический бизнес.
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22.09.2021 12:45 Відповісти
Добули за 2, 4.2 заплатили в бюджет (дивіденти, податок на прибуток, ПДВ, субсидії пенсіонерам) + транспортування - получається 6,9 за кубометр. По суті продаж нам газу це ще один податок, який з нас здирає держава через завищені ціни і які потім розкрадаються на дорогах, держпідприєствах, великих будівництвах, дальше ви самі знаєте.
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22.09.2021 13:01 Відповісти
12000 грн за куб мало надо 36000!

Чтобы зевыродки купили себе по бэнтли?
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22.09.2021 12:45 Відповісти
"себе по бэнтли?" - мелко мыслите.
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22.09.2021 12:53 Відповісти
Батьку! Кидайте торгувати, бо вже здачу геть давати нема чим!
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22.09.2021 12:46 Відповісти
Висновок простий-підвищити лохам тарифи
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22.09.2021 12:49 Відповісти
нафтогаз получает больше, чем стоит газ
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22.09.2021 12:52 Відповісти
Само собой. Вы же облгазам его за копейки продаёте. А в людей дерут 3 шкуры
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22.09.2021 12:53 Відповісти
Как неожиданно.
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22.09.2021 12:55 Відповісти
Прибуткова, до обрання беніного презЕдента, контора, стала збитковою. Все, що потрібно знати. Все інше, зебільна маячня.
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22.09.2021 12:55 Відповісти
Вітренко доплачує різницю і утримує нафтогаз за рахунок своїх премій.
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22.09.2021 12:56 Відповісти
Ну если такой монополист тратит на добычу больше чем получает от продажи газа, то в этом случае надо прежде всего гнать весь топ менеджмент Нафтогаза сраной метлой. Ибо в соседних странах в худших условиях предприятия, которые монополистами даже не являются дают прибыль. А наши при монопольном положении в убыток работают. Значит не койки в борделе переставлять надо, а таки проституток менять.
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22.09.2021 12:59 Відповісти
Батьку, досить торгувати, бо вже решту нічим давати

Верю. Всем твоим словам верю.
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22.09.2021 12:59 Відповісти
Понятно. Надо выжать у граждан еще денег, цену нарисуют любую. Только как так получается, что газ из России Беларусь покупает по 127 $, а нам наш собственный газ который не надо ниоткуда доставлять и платить другому государству стоит в 2 !!! раза дороже, и нам еще рассказывают что это мало. Вы там не охренели ублюдки ненажерливi ?
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22.09.2021 12:59 Відповісти
себестоимость добычи нашего газа в разы больше, чем в РФ.это порядка 200-250 долларов.научитесь жить по средствам, что бы вам Юля не говорила
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22.09.2021 13:01 Відповісти
Себестоимость добычи одного кубометра газа на месторождениях, разрабатываемых НАК "Нафтогаз Украины", составляет в среднем 1 гривню.

Об этом главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер заявил в интервью ЭП. Источник: https://biz.censor.net/n3289531

По твоему он врет?
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22.09.2021 13:08 Відповісти
врет.вот данные Газпрома.

С учетом транспортировки, экспортной пошлины, НДПИ и инвестиционной составляющей (позволит окупить недавно запущенные проекты) стоимость российского газа составит $130-140 за 1000 куб. м, стоимость газа с месторождений, инвестиции в которые уже окупились, меньше, оценивает Белова. Себестоимость российского газа без учета экспортной пошлины - $80-85 за 1000 куб. м,

у нас типа меньше?
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22.09.2021 13:11 Відповісти
Не надо сравнивать сотни и тысячи километров до месторождений в России и месторождения под Полтавой. Вы представляете какая разница в стоимости прокачки газа.
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22.09.2021 13:17 Відповісти
У частных компаний у нас себестоимость 200-250 долларов.Причем, они намного более эффективны чем Нафтогаз.Дальше считайте сами
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22.09.2021 13:20 Відповісти
прочитай хотя бы это

Собственный газ по 3 гривны: кто нас обманывает и чего ждать (kosatka.media)
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22.09.2021 15:59 Відповісти
вот так, газ дело убыточное, нужно по 1000дол за тыс куб
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22.09.2021 13:00 Відповісти
Какая разница. Европа поможет.
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22.09.2021 13:06 Відповісти
Вот новость-то. Любой коррупционер тратит больше чем зарабатывает. Зарплату озвучте у топ-менеджмента "Нфтогаза". Закупки через "свои" прокладки. Субподрядные работы через "свои" компании. И пр. и пр. "Себестоимость" говорите, ню, ню ...
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22.09.2021 13:16 Відповісти
Брехня!

Исполнительный директор Нафтогаза Отто Ваттерландер о цене украинского газа.

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22.09.2021 13:20 Відповісти
В єтом как бы нет новости. Себестоимость украинского газа многократно озвучивалась из разных источников - 50+- долларов за м3
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22.09.2021 14:34 Відповісти
ну да, в РФ она под 80, у нас 50?

Собственный газ по 3 гривны: кто нас обманывает и чего ждать (kosatka.media)
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22.09.2021 16:00 Відповісти
Це наступає момент,коли тебе цинічно і грубо обдирають і сміються у відповідь,коли ти намагаєшся щось довести,виставляючи якісь аргументи,цифри і факти...В такий момент комуняки давали "слово таваріщу Маузеру",а оунівці просто йшли і здійснювали атентат,втілюючи в життя принцип свого ворога - "нема людини - нема проблеми"...Проблема тарифів - це проблема створена конкретними людьми,їх небагато,можна порахувати на пальцях однієї руки,і вона зникне як зникнуть оці люди...Зникнуть політично,адміністративно,в законний спосіб,але я особисто не проти,щоб тут був використаний досвід Бандери і Шухевича...
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22.09.2021 13:22 Відповісти
Схоже на паразитарне та спекулятивне ціноутворення: бентлі топ-керівництву, середньому керівництву, наближеним особам...
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22.09.2021 13:24 Відповісти
В США себестоимость добычи сланцевого газа учитывая гидроразрыв пласта и закачиваемую химию от 35 до 65 долларов за тысячу кубов в зависимости от скаважены..., интересно какую себестоимость добычи озвучит нефтигаз
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22.09.2021 13:25 Відповісти
у нас есть тысячи километров пустынь в Техасе, которые можно почти бесплатно засрать?
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22.09.2021 13:32 Відповісти
Аренда гектара украинской земли (примерно площадь буровой) стоит около 100$ в год. В общей стоимости скважины это менее 0.01%.
И что-то мне кажется что за аренду куска пустыни в Техасе платят больше.
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22.09.2021 14:55 Відповісти
а площадь территории, которая загрязняется бесплатно?
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22.09.2021 15:57 Відповісти
нужно уменьшить зарплату и премии витренке.
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22.09.2021 13:32 Відповісти
Во врет ****, и не краснеет.

Так может возьмем в свой контрголь и управление добычу газа? А украинцы как думаете справимся?
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22.09.2021 13:35 Відповісти
значит скоро будут грабить
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22.09.2021 13:41 Відповісти
Цифри Зін. Цифри. А цифри по собівартості то є таємниця за 27 печатками.
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22.09.2021 13:54 Відповісти
це ось так готують електорат до новини про "треба проаналізувати можливість поновлення закупок газу в Адіннаротії, без них пропадьом!"
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22.09.2021 14:01 Відповісти
вотэт я понимаю - бизнес 😂
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22.09.2021 14:42 Відповісти
так зачем вы с бубачкой подписывали кабальный договор?
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22.09.2021 15:17 Відповісти
"это ж-ж-ж неспроста". ожидаем повышение тарифов для фсех потребителей
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22.09.2021 16:03 Відповісти
"Нафтогаз" газ не видобуває. Це звичайна прокладка, яка газ купує в "Укргазвидобування" та просто перепродає
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22.09.2021 16:32 Відповісти
Разница в цене покрывалась за счёт дохода от транзита.

Поток-2 открылся

Что дальше?
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22.09.2021 16:54 Відповісти
Наблюдательный совет всё устраивало. А этот, не спокойный, у ВВП отломал несколько ярдов, и нашим козлам мешает жить.
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23.09.2021 11:16 Відповісти
 
 