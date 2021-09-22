На саміті Україна-ЄС Зеленський порушить питання визнання європейської перспективи України, - Жовква
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Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква заявляє, що під час чергового саміту Україна-ЄС у жовтні глава держави Володимир Зеленський порушить питання визнання європейської перспективи України.
Про це Жовква сказав на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Президент порушить питання щодо визнання європейської перспективи України під час саміту", - сказав він.
Крім того, він заявив, що українська сторона запропонувала європейській стороні проект спільної заяви саміту, і, за його інформацією, більшість пропозицій буде враховано.
Очікується, що на саміті буде представлено українську оцінку виконання Угоди про асоціацію, щоб у майбутньому можна було говорити про спільну оцінку. На думку Жовкви, важливим є питання проведення першого раунду переговорів оновлення митних тарифів, а також питання оновлення доповнень до Угоди про асоціацію.
"Важливим питанням, яке буде обговорено на саміті, буде питання енергетичної безпеки, зокрема "Північний потік-2" та енергетика загалом", - додав він.
Серед іншого, заступник керівника ОПУ висловив сподівання на підписання угоди про спільний авіаційний простір, а також низки інших документів.
Черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня в Києві.
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Що зробив ВАЗелінський для цієї перспективи? По команді бабломойського, в турборежимі, протягує закон, який не має жодного відношення до боротьби з олігархом коломойським?
Моя история пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление всё же было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое коррумпированное государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 18 месяцев фальсифицирует дело. - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной бредовой экспертизой, где "эксперты", вопреки всей медицинской науке, написали, что 80-ти летний инвалид может 2 недели, без обращения к врачам, бегать по городу с переломом основания черепа, как ни в чём не бывало.- Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом в пользу преступника и следствия. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/