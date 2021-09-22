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У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план "Сирена". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

У Черкасах 22 вересня в кафе розстріляли місцевого бізнесмена Михайла Козлова. Чоловік дістав вогнепальне поранення і загинув дорогою в медустанову.

Інцидент стався вранці середи в центрі міста по вулиці Байди Вишневецького, 32. Про це OBOZREVATEL повідомили джерела в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

За вказаною адресою в Черкасах розташована "Львівська майстерня шоколаду". Відзначається, що двоє людей увірвалися в заклад і розстріляли з автомата чоловіка. Потім зловмисники зникли з місця події на автомобілі марки Skoda в невідомому напрямку.

Також читайте: Поліція про обстріл машини Шефіра: В авто влучило понад 10 куль, оголошено спецоперацію "Сирена". ФОТОрепортаж

У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план Сирена 01
У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план Сирена 02
У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план Сирена 03
У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план Сирена 04

Пораненого було доправлено до третьої міської лікарні, де від отриманих травм він помер. Виявилося, що це відомий у місті бізнесмен Михайло Козлов.

У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план Сирена 05

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Для затримання правопорушника на території Черкас та області було введено в дію оперативний план "Сирена". Місцеперебування зловмисників встановлювалося.

Незабаром джерела в поліції уточнили, що в Черкасах знайдений ймовірний автомобіль кілерів, які стріляли в бізнесмена. Обгорілу Skoda помітили в районі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва Долина Троянд недалеко від центральної частини міста. На задньому сидінні авто лежав предмет, схожий на автомат.

У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план Сирена 06

За фактом злочину поліція Черкас відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Зазначимо, що Михайло Козлов був співзасновником ГО "Організований захист громадян" (ОЗГ) і приватної охоронної фірми "Сталь".

Також дивіться: Чоловік застрелив людину в барі Затоки, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
вот тут серьезно.... без шоу и каскадеров...
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22.09.2021 13:15
+31
пили утреннее кофе во "Львовской мастерской шоколада"

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22.09.2021 13:18
+24
Врете вы все. В Украине огнестрельное оружие запрещено. Оружие есть только у ментов, судей и депутатов. Делайте выводы.
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22.09.2021 13:16
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вот тут серьезно.... без шоу и каскадеров...
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22.09.2021 13:15 Відповісти
А если б Шерифа по настоящему убили, тоже бы все писали это розыгрыш квартал-95
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22.09.2021 13:16 Відповісти
только б если показали тельце (а то вдруг действительно розыгрыш))) и имитация (томатным соком по штанам)... этим жабам киношным доверять... корвалола не хватит)))))
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22.09.2021 13:20 Відповісти
Серія нападів - терористичних актів показує що МВС та СБУ не контролюють ситуацію в країні, потрібно підключати військових і ставити блок-пости на дорогах. Потрібно вводити воєнний стан.
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22.09.2021 13:25 Відповісти
ого! преЗЕ должен срочно прервать визит (интересно он уже проснулся и прочитал СМСки?)
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22.09.2021 13:31 Відповісти
так и в Швейцарии можно сделать пару нападений при желании и что? это будет значить шо полиция и прочие в стране - говно? и пусть вводят ВП? поднимай бомбардировщики, будем киллеров бамбить)
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22.09.2021 13:31 Відповісти
Чомусь в Швейцарії такого розгула криміналу та бандитизму немає, дивно навіть! Може тому що там поліція працює а не ставить собі пам'ятники!
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22.09.2021 13:35 Відповісти
я тебе говорю шо при желании - в любой стране мона пару нападений сделать. а то шо бандитизма нету - так уровень жизни высокий - кому оно надо идти криминалить, если мона спокойно и нормально жить?
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22.09.2021 13:46 Відповісти
Здійснити теракт в Швейцарії можна якщо ти терорист смертник, але якщо ти хочеш втікти з місця злочину, то тут варіантів немає. А в нас терористи вчиняють терористичні акти і зникають з місця злочину у невідомому напрямку.
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22.09.2021 14:05 Відповісти
Ну не тормози, в благополучном (спокойном и расслабленном) районе даже легче пострелять. Если это не какойто пермский стрелок. Стрельнул и свалил быстро. Ну а если ты с ружжом по городу будешь шарится, то тебя конечно какой нибудь швейцарский стрелок из окошка подстрелит не дожидаясь полиции, благо у них там наверное в каждом доме есть огнестрел, при этом легальный.
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22.09.2021 15:11 Відповісти
Ми зараз говоримо про те що нападників не знайшли, а в Швейцарії таке неможливо!
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22.09.2021 15:38 Відповісти
Якщо все ретельно сплановано то можливо, якщо це якійсь маньяк - його звичайно пристрялить, бо в нього немає завдання вийти, у нього одне завдання - *вбити якомога більше людей, до поки не вбьють його*. Скіко там до того кордону
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22.09.2021 18:18 Відповісти
ИгорЛ можеш собі ділду ввести
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22.09.2021 14:03 Відповісти
Врете вы все. В Украине огнестрельное оружие запрещено. Оружие есть только у ментов, судей и депутатов. Делайте выводы.
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22.09.2021 13:16 Відповісти
і у злочинців. Але в Україні вогнепальна зброя не заборонена, а просто не врегульовано законодавчо її обіг.
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22.09.2021 14:05 Відповісти
Кто такой,откуда,связи,кто его крышевал и на кого он работал,нам нужно знать чью сторону взять.
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22.09.2021 13:17 Відповісти
Прошлогодняя новость, видать веселый чувак был : "
Задержание преступника в "Львівській Майстерні Шоколаду"
Сегодня утром в одном из кафе Черкасс, СБУ провели спец. операцию по задержанию членов преступной группировки.

Как сообщает издание 18000, это обычная проверка на причастность к терроризму директора организации "организованная защита граждан" Михаила Козлова, без задержаний.
Так же осмотрели автомобиль, оружие, и изучили разрешение на него."
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22.09.2021 13:21 Відповісти
Добавлю... сегодня тоже были в форме СБУ. "Также сообщается, что нападавшие были одетые в черную форму с надписью СБУ." ... Кто-то конкретно угорнул.
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22.09.2021 13:32 Відповісти
по лицу видно, что он работал либо дирижером, либо воспитателем в яслях. Ну еще похож на известного шахматиста
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22.09.2021 14:04 Відповісти
филателист и профессор-єнтомолог, проездом на Суматру для ловли бабочек
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23.09.2021 13:01 Відповісти
Парашенко прикрати срилять!
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22.09.2021 13:17 Відповісти
пили утреннее кофе во "Львовской мастерской шоколада"

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22.09.2021 13:18 Відповісти
Свідки шоколадної секти всюду тулять свого забутого ідола. Не набридло?
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22.09.2021 14:46 Відповісти
Пригласите ЭТИХ киллеров на бис пошмалять по кефиру. Местные не справились.
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22.09.2021 13:18 Відповісти
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22.09.2021 13:19 Відповісти
back in 90s...
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22.09.2021 13:19 Відповісти
Можно подумать 90е когда-то заканчивались))))
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22.09.2021 13:24 Відповісти
ну так это ж целый бизнесмен, тут профи отработали... в другом случае, похоже, детишки баловались
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22.09.2021 13:19 Відповісти
киношные спецы...каскадеры и умельцы при постановке трюков (с расстрелом авто в том числе))) целая ж киностудия есть...чего ж не поработать...))))
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22.09.2021 13:23 Відповісти
Єто ван не кєфир...
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22.09.2021 13:19 Відповісти
Welcome to 90-е,зеленые ублюдки,вы довольны своим клоунским выбором?Абы не Порошенко,твари?
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22.09.2021 13:21 Відповісти
Шеремет, Вороненков... Кляті зелені блюдки...
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22.09.2021 14:49 Відповісти
Окуєва, Сотник, Зіновенко та інші... Що, зелені ублюдки, задоволені вибором?
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22.09.2021 14:53 Відповісти
Хватит тут гадить, бот убогий. Убейся лучше об угол
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22.09.2021 15:44 Відповісти
Правда очі коле?
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22.09.2021 15:58 Відповісти
Во как я и говорил, если реально хотят убить то убивают и не стреляют по шоферу.
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22.09.2021 13:21 Відповісти
что-то этим вторым ЧП сбивается вся интрига, шум и важность от покушения на главного борцуна с олигархатом шифира...

кто посмел??? шо за плагиат?
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22.09.2021 13:22 Відповісти
"В салоне предмета похожего на тачку лежал предмет похожий на автомат" - сказал предмет похожий на мусора.
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22.09.2021 13:23 Відповісти
ищите Торпеду..
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22.09.2021 13:24 Відповісти
Ох сегодня день веселый, прям в 90е вернулись
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22.09.2021 13:35 Відповісти
Друг Шефира, что ли?
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22.09.2021 13:40 Відповісти
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22.09.2021 13:40 Відповісти
Центр города....Свидетелей как минимум десятка три должно было быть...
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22.09.2021 13:47 Відповісти
Відповідь про замах на Шифера. Як "замахаються", то і виконують, відслідкували і поцілили, так що черговий відосік і біла піна не проходить. Правда до деяких може і прилипнути, якщо будуть викладати різні монтовані відеофайли, або робити якісь затримання. Але не забувайте, що у єрмака і його підлеглого жалізобетонне алібі - вони в США.
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22.09.2021 13:52 Відповісти
якщо хотіли вбити, то зробили.. а не зробили шоу..

чим був відомий цей підприємець ?
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22.09.2021 13:57 Відповісти
Неужели несяно - бандюк он был
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22.09.2021 14:21 Відповісти
і тут буде сильна відповідь від президента ???
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22.09.2021 14:14 Відповісти
А от шифер не постраждав. Дивно якось у нас працюють кілери.
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22.09.2021 16:37 Відповісти
Сер Ґєй чіфір напевно так спішив з містером казловим хлєбнути кахвєйку, а таки запіздав через кієфсіє пробкі!

Нічьо , вс лєдующій раз упєїть.
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22.09.2021 18:17 Відповісти
 
 