У центрі Черкас у кафе розстріляли з автомата місцевого бізнесмена Козлова: в області введено план "Сирена". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Черкасах 22 вересня в кафе розстріляли місцевого бізнесмена Михайла Козлова. Чоловік дістав вогнепальне поранення і загинув дорогою в медустанову.
Інцидент стався вранці середи в центрі міста по вулиці Байди Вишневецького, 32. Про це OBOZREVATEL повідомили джерела в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.
За вказаною адресою в Черкасах розташована "Львівська майстерня шоколаду". Відзначається, що двоє людей увірвалися в заклад і розстріляли з автомата чоловіка. Потім зловмисники зникли з місця події на автомобілі марки Skoda в невідомому напрямку.
Пораненого було доправлено до третьої міської лікарні, де від отриманих травм він помер. Виявилося, що це відомий у місті бізнесмен Михайло Козлов.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Для затримання правопорушника на території Черкас та області було введено в дію оперативний план "Сирена". Місцеперебування зловмисників встановлювалося.
Незабаром джерела в поліції уточнили, що в Черкасах знайдений ймовірний автомобіль кілерів, які стріляли в бізнесмена. Обгорілу Skoda помітили в районі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва Долина Троянд недалеко від центральної частини міста. На задньому сидінні авто лежав предмет, схожий на автомат.
За фактом злочину поліція Черкас відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.
Зазначимо, що Михайло Козлов був співзасновником ГО "Організований захист громадян" (ОЗГ) і приватної охоронної фірми "Сталь".
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Задержание преступника в "Львівській Майстерні Шоколаду"
Сегодня утром в одном из кафе Черкасс, СБУ провели спец. операцию по задержанию членов преступной группировки.
Как сообщает издание 18000, это обычная проверка на причастность к терроризму директора организации "организованная защита граждан" Михаила Козлова, без задержаний.
Так же осмотрели автомобиль, оружие, и изучили разрешение на него."
кто посмел??? шо за плагиат?
чим був відомий цей підприємець ?
Нічьо , вс лєдующій раз упєїть.