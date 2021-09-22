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Замах на Шефіра: у поліції вже є орієнтування на автомобіль нападників. У рамках спецоперації можливі перевірки на дорогах

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Замах на Шефіра: у поліції вже є орієнтування на автомобіль нападників. У рамках спецоперації можливі перевірки на дорогах

У поліції вже є орієнтування на автомобіль, який будуть розшукувати в зв'язку із замахом на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила прессекретар поліції Київської області Ірина Прянишникова.

"Дійсно, сьогодні о 10-й ранку стався напад, було поранено водія. За попередньою інформацією, близько трьох поранень він отримав. Щодо засідки — наразі ми ще цю інформацію не озвучуємо. По Київській області введено операцію "Перехоплення", ми шукаємо нападників", - поінформувала Прянішнікова.

За її словами, правоохоронці встановили, що праву сторону автомобіля було обстріляно, одна куля потрапила у задню частину авто.

"Справа резонансна, не така проста, як здається на перший погляд. Тому поліція наразі робить все можливе, щоб встановити нападників і безпосередньо визначити, хто причетний до цього нападу", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По автомобілю Шефіра вистрілили приблизно 18 разів, життю водія нічого не загрожує, - прокуратура

Як уточнила речниця поліції Київщини, поліція вже має орієнтування щодо авто, яке будуть розшукувати щодо цієї події.

"Ми закликаємо всіх громадян з розумінням поставитися до цієї ситуація, оскільки можуть перевірятися (правоохоронцями — ред.) автівки, водії, тому просимо всіх посприяти, тому що зараз дуже важливо за гарячим слідом встановити нападників", - зазначила Прянішнікова.

Вона уточнила, що спецоперація ще триває, і подальша інформація щодо події буде уточнюватися і надаватися пізніше.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента Сергія Шефіра було відкрито кримінальне провадження - з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 КК).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Попервах проверьте лысого из 95-й шайки. Шото мне его рожа не нравится...
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22.09.2021 13:18
+7
Покушение Шефира на Шофера
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22.09.2021 13:18
+4
У Ермака алиби! Он в ООН.
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22.09.2021 13:17
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У Ермака алиби! Он в ООН.
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22.09.2021 13:17 Відповісти
у Трухина тоже!!! он 100% не был за рулем, и алкоголь в крови не обнаружен!!!
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22.09.2021 13:27 Відповісти
Кримінальне провадження потрібно перекваліфікувати в терористичний акт, передати в СБУ, Антитерористичний центр СБУ має оголосити про проведення антитерористичної операції в Києві та області, підключити Національну гвардію України, перекрити всі дороги блок-постами і прочесати прилеглу місцевість.
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22.09.2021 13:40 Відповісти
Причому усю місцевість, також потрібно врахувати відстань на яку нападники мали можливість відбігти(відїхати, відлітити). Також потрібно врахувати, що вони мали можливість скинути зброю, той хапати потрібно всіх, з грибами, з дітьми (раптом то карлік або прикриття). Дідусів також хапати, тай бабусі бо вони такі.
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22.09.2021 15:21 Відповісти
Шукати потрібно не нападників а зброю. Нападники вже далеко або вбиті, але зброю скинули десь поруч і її будуть вивозити і переховувати. Потрібно знайти зброю, засоби зв'язку, амуніцію. Для цього потрібно перекрити всі дороги і перевіряти всі машини, а для цього потрібно ввести режим АТО в Києві та області і створити кілька зон з різним рівнем обмеженого доступу навколо місця нападу. Потрібно прочесати нацгвардією кожен сантиметр навколо місця події і знайти все що може допомогти слідству. Нападники готувались до нападу, отже залишили велику кількість слідів в цій лісосмузі, окурки, салфетки, обгортки. Все дасть важливий генетичний матеріал для пошуку виконавців та тих хто готував напад. Самі по собі ці системні дії влади змусять замовників нападу замітати сліди і вбивати виконавців та організаторів, а це дозволить владі запропонувати виконавцям та організаторам захист в обмін на покази!
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22.09.2021 15:37 Відповісти
Та перше що роблять це скидають зброю!
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22.09.2021 18:19 Відповісти
Покушение на шофёра скорей всего ))
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22.09.2021 13:17 Відповісти
А чего он, ****, ключ 17х19 уже две недели не отдает?
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22.09.2021 14:08 Відповісти
Покушение Шефира на Шофера
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22.09.2021 13:18 Відповісти
Тогда вести это дело надо только шерифу.
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22.09.2021 14:09 Відповісти
Попервах проверьте лысого из 95-й шайки. Шото мне его рожа не нравится...
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22.09.2021 13:18 Відповісти
стефанчук, ты?)
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22.09.2021 13:20 Відповісти
ну хз

но подозреваю что подоляки будут орать про "сопротивление" олигархов накануне принятия закона "о деолигархизации"

но я бы в это не верил
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22.09.2021 13:19 Відповісти
ишите жигули на макдональдсах...
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22.09.2021 13:20 Відповісти
В рамках спецоперации возможны проверки на дорогах

А когда будет покушение на зелю - подымут нацгвардию?
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22.09.2021 13:20 Відповісти
Шефир работал пассажиром у Шофера..
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22.09.2021 13:20 Відповісти
А де бурба?
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22.09.2021 13:20 Відповісти
Не киллеры а клоуны какие то

не уж то обиженные с 95 квартала кому депутатских кресел не хватило
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22.09.2021 13:21 Відповісти
Теперь нам этот спектакль будут крутить до конца отопительного сезона.
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22.09.2021 13:21 Відповісти
Я уверена, это та самая сволочь, которая на моем месте все время паркуеться
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22.09.2021 13:21 Відповісти
Шефиру стоит вернутся в Израиль..

из за него могли пострадать невинные украинцы, а теперь вот этих украинцев из за него еще будут трясти на дорогах..😐
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22.09.2021 13:21 Відповісти
Варианты - " Лысый из квартала", Юзик, Кива, Надюха- минометчица, Медведчук, Порох, Розумков, Ляшко ( тот что с вилами), Юля ( та что с косой), ФСБ- ГРУ, Богдан, Ермак...
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22.09.2021 13:22 Відповісти
А Ярема что, Табу?
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22.09.2021 13:31 Відповісти
А мне как-то пох... и на него и на всю эту кодлу
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22.09.2021 13:24 Відповісти
как говорил Станиславский :НЕ ВЕРЮ"
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22.09.2021 13:32 Відповісти
страна должна перейти на военное положение, пархатого жида напугали до обсирона кальсон
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22.09.2021 13:35 Відповісти
Самое важное в этой истории, это то, что никто из украинцев не сопереживает. И правильно. И ещё, заметьте, президент не стесняясь говорит что с ним во власти его друзья.
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22.09.2021 13:55 Відповісти


Кто-то уже привычно врет "правоохранители установили, что была обстреляна правая сторона автомобиля, одна пуля попала в заднюю часть авто." Источник: https://censor.net/ru/n3289726
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22.09.2021 14:15 Відповісти
Это шоу только мне одному напоминает "покушение" на старика Крупского???
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22.09.2021 14:18 Відповісти
та шо там на дорогах - границы перекройте
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22.09.2021 14:41 Відповісти
Визитка на месте преступления лежала?
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22.09.2021 14:41 Відповісти
 
 