УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8229 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниПодії Замах на Шефіра
2 792 68
замах (470) росія (47327) Шефір Борис (28) Шефір_Сергій (115) Корнієнко (649)

У замаху на Шефіра не варто відкидати "російський слід", - "слуга народу" Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

У замаху на Шефіра не варто відкидати

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в справі про замах на радника президента Сергія Шефіра не варто виключати "російський слід".

Про це Корнієнко заявив журналістам у парламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Російський слід не варто виключати абсолютно. Розуміючи, що останні події з виборами, вони сильно підняли цю тему російської агресії і "Кримська платформа". Багато робиться дій, які країні-агресору не подобаються. Ми знаємо їх здатність в інших країнах влаштовувати різні теракти. Починаючи від того, що в Україні відбувалося з учасниками наших бойових дій, представниками чеченського народу, і закінчуючи різними шпигунськими історіями, з полонієм тощо", - зазначив нардеп.

Також читайте: "Атветка олігархів!" - не смішіть! Шефір від Зеленського з ними головний комунікатор ", - ексзаступник генпрокурора Чумак

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили близько 18 разів. Життю водія, який дістав поранення, нічого не загрожує.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
скажите, так Шефира будут добивать или можно уже расходиться?
показати весь коментар
22.09.2021 13:22
+7
Разборки среди правящих клопов. Кому это интересно ?
показати весь коментар
22.09.2021 13:22
+6
Більше подібно на дешеву постанову, а не на розборки. Цікаво як себе волій почуває?
показати весь коментар
22.09.2021 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якби стріляли російські диверсанти, вони б не промахнулись.
показати весь коментар
22.09.2021 13:22 Відповісти
Да они тоже не Боги но со Скрипалем и Навальным хз, может и не они, идиотами они тоже не являются.
показати весь коментар
22.09.2021 13:23 Відповісти
Це терористичний акт направлений на залякування політичного керівництва держави та населення України і відповідь влади має бути системною. Потрібно застосувати системні рішення які унеможливлять продовження терористичної активності тих сил які зацікавлені в дестабілізації ситуації в Україні - ввести особливий правовий режим воєнного стану, перекрити дороги блок-постами і організувати тотальний контроль! Хто б не був замовником цього нападу, його потрібно зупинити! А для введення Воєнного стану в нас вже дуже багато причин і головна з них це активізація бойових дій на фронті.
показати весь коментар
22.09.2021 13:29 Відповісти
разнообразь коменты
показати весь коментар
22.09.2021 13:30 Відповісти
Ідіот
показати весь коментар
22.09.2021 13:31 Відповісти
а талибанский китайский палестинский след неее не прослеживается а след от Ермака самого Вовы.. ???? не поделила шобла финансовые потоки и все сразу Путина привлекли наверное путин затребовал досье на Шефира чтобы узнать что за холопа постреляли в Украине....
показати весь коментар
22.09.2021 13:54 Відповісти
Та да)))из за свинособачих "спецов" в прошлом году кацарылым столько санкций отсыпали.
показати весь коментар
22.09.2021 13:26 Відповісти
Ага ,сам путін з лавровим засіли в кущах і стріляли по зебілах !!!
показати весь коментар
22.09.2021 13:55 Відповісти
Должен признать российская агрессия штука местами даже очень удобная, что хочешь на нее бери и списывай.
показати весь коментар
22.09.2021 13:22 Відповісти
Разборки среди правящих клопов. Кому это интересно ?
показати весь коментар
22.09.2021 13:22 Відповісти
Більше подібно на дешеву постанову, а не на розборки. Цікаво як себе волій почуває?
показати весь коментар
22.09.2021 13:23 Відповісти
если бы так - то не промазали бы))

"кучность" попаданий куда угодно но НЕ в район заднего сидения с шефиром говорит об одном - инсценировка ради видосиков клоуна о "вовОчко старается но ему мешают"))

есть и вторая версия.. очень маловероятная - что покушение было на шОфера.. от какого то ревнивого мужа)) Но это вряд ли.. бо тогда шЕфир прсто баласт))
показати весь коментар
22.09.2021 13:35 Відповісти
Запросто. Вполне годная версия.
показати весь коментар
22.09.2021 13:36 Відповісти
Не країна, а балаган.
показати весь коментар
22.09.2021 13:22 Відповісти
скажите, так Шефира будут добивать или можно уже расходиться?
показати весь коментар
22.09.2021 13:22 Відповісти
хотелось бы....
показати весь коментар
22.09.2021 13:23 Відповісти
И мне б хотелось,но добивать ,скорее,водилу будут))
показати весь коментар
22.09.2021 13:28 Відповісти
Вроде женщина, а столько злобы
показати весь коментар
22.09.2021 13:32 Відповісти
довели женщину!..
показати весь коментар
22.09.2021 14:01 Відповісти
Ну хоть не клятый Порошенко.
показати весь коментар
22.09.2021 13:22 Відповісти
т.е. дома поцарапали водителя, в лесу вышли из машины, постреляли, сели, доехали до стоянки, и там ищем следы. сценаристы вашу мать)))))
показати весь коментар
22.09.2021 13:23 Відповісти
Какой след ? ))))

тоже мне личность нашли для международного киллерства )))
показати весь коментар
22.09.2021 13:23 Відповісти
Не скажіть. Шиферам і в мордорі є з ким сфери кримінального впливу ділити.
показати весь коментар
22.09.2021 13:25 Відповісти
Ну да,тот шефир до последнего Авакяна отстаивал,а ермачила очень бесился...)
показати весь коментар
22.09.2021 13:23 Відповісти
это тот, что в карты проиграл?
показати весь коментар
22.09.2021 13:23 Відповісти
О да, вот Шефир ну очень мешал рашке, больше же убивать некого.))
показати весь коментар
22.09.2021 13:24 Відповісти
Щось не віриться мені у все це. Просто черговий піар зеленського.

Якби вбили, тоді б ще подумала, може дійсно...а так Нєа..
показати весь коментар
22.09.2021 13:24 Відповісти
Та перестаньте вже робити з москалів ідіотів!Коли москалі "покушаются" то вже покушаємий потім інтерв"ю не дає...
показати весь коментар
22.09.2021 13:25 Відповісти
Лично йухло в кустиках сидел - он же так ненавидит "Сватов"!
показати весь коментар
22.09.2021 13:25 Відповісти
дааа? они б могли и тротил подложить... на фиг им палить по водителю?
показати весь коментар
22.09.2021 13:26 Відповісти
Дивні моцкалі, транслюють майже ціколобово серіали зеленського-шефіра, наповнюючи їхні кишені баблом, і тут же вчиняють замахи на шефіра.

За дебільною версією корабельного Корнієнка.
показати весь коментар
22.09.2021 13:26 Відповісти
Какой тонкий намек на Ермака!

Только все это инценировка.

Хотели бы убить - убили бы.
показати весь коментар
22.09.2021 13:26 Відповісти
Да у вас, *********, везде путин виноват! А то, что вас скоро свой народ крошить придет, мозгов не хватает понять?
показати весь коментар
22.09.2021 13:27 Відповісти
блин...своими комментами депутаны только самих себя напугают еще больше... и шифера ваще до инфаркта доведут... ой как нагнетается истерия...ой как дестабилизируется обстановка... а буба то как нервничает...
показати весь коментар
22.09.2021 13:27 Відповісти
эт врядли

Московия наоборот оберегает эту синагогу Зели как зеницу ока - Шефира, Ермака, самого Зелю..

- это очень выгодно когда такие руководители у твоих врагов во время войны

- готовых предать и уехать
показати весь коментар
22.09.2021 13:27 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 13:28 Відповісти
ой блін!!! Ціле ФСБ разом з ГРУ шоу влаштували?
показати весь коментар
22.09.2021 13:29 Відповісти
Ага. І не вбили..
показати весь коментар
22.09.2021 13:32 Відповісти
я вас прошу... у кіно про "слугу народу" перед виборами зєлєнський взагалі весь парламент розстріляв - і вся країна аж підстрибувала від радощів, шо аж вибрала його президентом. А тут одного не вельми публічного якогось навіть не підстрелили, а тільки налякали (водія жалко, йому то це нафіг треба) - і прям така ажіотація...
показати весь коментар
22.09.2021 13:31 Відповісти
вот поэтому и выбрали зеленского, что хоть виртуально парламент расстрелял
показати весь коментар
22.09.2021 13:34 Відповісти
Як в 1917 ...
показати весь коментар
22.09.2021 13:38 Відповісти
ну і вот вам. Зєлєнківці самі, по власній волі, додалися до цього ненависного шобла - і потрапили під вогонь
показати весь коментар
22.09.2021 13:57 Відповісти
Шефир по-прежнему управляет медиакомпанией "Студия Квартал 95" и продает фильмы в роSSию
показати весь коментар
22.09.2021 13:33 Відповісти
страхи божьи , шефир мешает пуйле и рассее, решили убрать, иначе жизни нет
показати весь коментар
22.09.2021 13:33 Відповісти
"Золотую малину" зеленопузым за худший сценарий и постановку.
показати весь коментар
22.09.2021 13:33 Відповісти
зелибобы зелибобов
показати весь коментар
22.09.2021 13:35 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 13:39 Відповісти
Если бы это действительно было правдой а не инсценировано самими слугами то это было бы великолепно в том случае если из этого жиденыша сделали друшлаг!!!!!!! В придверии досрочных выборов нас хотят убедить что какой он патриот и не устраивает кацапов( уже пошли вбросы о кацапском следе) и еще хотят упредить скандал связанный с нафтогазом( кака мы переплачиваем огромные суммы) Под суд всю эту свору после того как мы прокатим на выборах эту маланскую власть!!!!!
показати весь коментар
22.09.2021 13:43 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 13:50 Відповісти
точьна!!!!! замовник не точно передав мету замаху - поміхи були на лінії. От і всьо!
показати весь коментар
22.09.2021 13:59 Відповісти
Шефир - доверенное лицо президента Зеленского. Он ведет все личные финансовые дела "95 квартала" и контактирует со всеми олигархами - Бутусов

22.09.2021, 12:00 • 815 • 6



"Совершено покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского. Его машина обстреляна из автоматического оружия на дороге в Киев куда он выезжал из своего загородного дома. Полиция ведет розыск преступников", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"Шефир - доверенное лицо президента Зеленского. Именно он ведет все личные финансовые дела структур "95 квартала" и выполняет личные поручения президента.

Шефир лично контактирует со всеми олигархами, имеет право расставлять свои кадры на многие посты, например, в энергетике, государственной фискальной службе. Он лично гарант исполнения многих тайных соглашений и между Офисом президента и различными финансово-политическими группами.

Он единственный кроме главы офиса президента Андрея Ермака имеет неограниченный доступ к президенту и может доносить ему любую информацию", - завершает Бутусов.
показати весь коментар
22.09.2021 13:52 Відповісти
Такое впечатление , что половина членов партии СН - непуганые идиоты.
показати весь коментар
22.09.2021 13:52 Відповісти
Конечно! А может земляков?
показати весь коментар
22.09.2021 13:56 Відповісти
Барыге на скотах просто так кажется. Никаких российских следов нет, есть след дерьмеца, то бишь дерьмака. Впрочем, я ошибся, он таки российский.
показати весь коментар
22.09.2021 13:58 Відповісти
Російскі ЗЄвисєри з 95 кварталу десь нанюхали російський слід. Можете з цією версією виграти 1000грн на Розсміши коміка.
показати весь коментар
22.09.2021 14:08 Відповісти
Да ***,ещё Ирак Индонезия Китай и Папуа-Новая Гвинея!! Ваще ***********.
показати весь коментар
22.09.2021 14:15 Відповісти
А єврейський чи донецький?
показати весь коментар
22.09.2021 14:21 Відповісти
закусывать нужно чтоб такую х.йню не морозить
показати весь коментар
22.09.2021 14:40 Відповісти
идиоты!!!! кто ж вам такие сценарии пишет!??????????
показати весь коментар
22.09.2021 18:43 Відповісти
 
 