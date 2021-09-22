У замаху на Шефіра не варто відкидати "російський слід", - "слуга народу" Корнієнко
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Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в справі про замах на радника президента Сергія Шефіра не варто виключати "російський слід".
Про це Корнієнко заявив журналістам у парламенті, передає Цензор.НЕТ.
"Російський слід не варто виключати абсолютно. Розуміючи, що останні події з виборами, вони сильно підняли цю тему російської агресії і "Кримська платформа". Багато робиться дій, які країні-агресору не подобаються. Ми знаємо їх здатність в інших країнах влаштовувати різні теракти. Починаючи від того, що в Україні відбувалося з учасниками наших бойових дій, представниками чеченського народу, і закінчуючи різними шпигунськими історіями, з полонієм тощо", - зазначив нардеп.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили близько 18 разів. Життю водія, який дістав поранення, нічого не загрожує.
Будь ласка, зачекайте...
"кучность" попаданий куда угодно но НЕ в район заднего сидения с шефиром говорит об одном - инсценировка ради видосиков клоуна о "вовОчко старается но ему мешают"))
есть и вторая версия.. очень маловероятная - что покушение было на шОфера.. от какого то ревнивого мужа)) Но это вряд ли.. бо тогда шЕфир прсто баласт))
тоже мне личность нашли для международного киллерства )))
Якби вбили, тоді б ще подумала, може дійсно...а так Нєа..
За дебільною версією корабельного Корнієнка.
Только все это инценировка.
Хотели бы убить - убили бы.
Московия наоборот оберегает эту синагогу Зели как зеницу ока - Шефира, Ермака, самого Зелю..
- это очень выгодно когда такие руководители у твоих врагов во время войны
- готовых предать и уехать
У меня отец воевал и даже после войны боролся с "бандеровцами". Его перебросили в Западную Украину. Рассказывал мне ужасные вещи, - Сергей Шефир Источник: https://censor.net/ru/n3138440
22.09.2021, 12:00 • 815 • 6
"Совершено покушение на Сергея Шефира, помощника президента Владимира Зеленского. Его машина обстреляна из автоматического оружия на дороге в Киев куда он выезжал из своего загородного дома. Полиция ведет розыск преступников", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.
"Шефир - доверенное лицо президента Зеленского. Именно он ведет все личные финансовые дела структур "95 квартала" и выполняет личные поручения президента.
Шефир лично контактирует со всеми олигархами, имеет право расставлять свои кадры на многие посты, например, в энергетике, государственной фискальной службе. Он лично гарант исполнения многих тайных соглашений и между Офисом президента и различными финансово-политическими группами.
Он единственный кроме главы офиса президента Андрея Ермака имеет неограниченный доступ к президенту и может доносить ему любую информацию", - завершает Бутусов.