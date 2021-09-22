Мій будинок спалив обвинувачений у підпалі автомобіля "Схем" Баріхашвілі. Поліції потрібно було лишень пробити його телефон, - Шабунін

Глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін стверджує, що його будинок палив разом зі спільниками Кирило Баріхашвілі, який звинувачується в підпалі редакційного автомобіля "Схем".

Про це Шабунін повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Мій будинок спалив чоловік (зі спільниками), обвинувачений у підпалі редакційного авто "Схем" - Кирило Баріхашвілі. Щоб з’ясувати це правоохоронцями потрібно було усього лише пробити його телефон: злочинець був біля мого будинку за кілька днів до підпалу і власне в ніч підпалу", - пише він.

"Правда, елементарна слідча дія - перевірити перебування обвинуваченого в підпалі (авта журналістів-розслідувачів) на місці вчинення аналогічного злочину? Не вірю, що нацполіція/прокуратура випадково не зробила такої елементарної звірки", - додає глава ЦПК.

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Нагадаємо, Віталій Шабунін повідомив про підпал будинку 23 липня 2020 року, розмістивши фотографії з місця події. "На фото мій підпалений сьогодні вночі будинок. Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Слава Богу сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".