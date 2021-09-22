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авто (2018) журналістика (1617) підпал (498) Шабунін (469)

Мій будинок спалив обвинувачений у підпалі автомобіля "Схем" Баріхашвілі. Поліції потрібно було лишень пробити його телефон, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Події

Мій будинок спалив обвинувачений у підпалі автомобіля

Глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін стверджує, що його будинок палив разом зі спільниками Кирило Баріхашвілі, який звинувачується в підпалі редакційного автомобіля "Схем".

Про це Шабунін повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Мій будинок спалив чоловік (зі спільниками), обвинувачений у підпалі редакційного авто "Схем" - Кирило Баріхашвілі. Щоб з’ясувати це правоохоронцями потрібно було усього лише пробити його телефон: злочинець був біля мого будинку за кілька днів до підпалу і власне в ніч підпалу", - пише він.

"Правда, елементарна слідча дія - перевірити перебування обвинуваченого в підпалі (авта журналістів-розслідувачів) на місці вчинення аналогічного злочину? Не вірю, що нацполіція/прокуратура випадково не зробила такої елементарної звірки", - додає глава ЦПК.

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Нагадаємо, Віталій Шабунін повідомив про підпал будинку 23 липня 2020 року, розмістивши фотографії з місця події. "На фото мій підпалений сьогодні вночі будинок. Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Слава Богу сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід", - написав він на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

Автор: Анастасія Потіха
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Швіллі .... ну а Мішань допоміг спалити здобутки всієї країни.
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22.09.2021 13:29 Відповісти
Аваков організовував ці напади, тому поліція нікого не знайшла, хоч нападники взагалі не маскували свою присутність на місці злочину. Сьогодні потрібно міняти міністра МВС, бо команда Авакова непроможна контролювати ситуацію і ми це бачимо по ситуації з криміналом - гучні замовні вбивства - терористичні акти по всій Україні, а поліція безпорадна!
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22.09.2021 13:33 Відповісти
та кому потрібен той ручний жабунька, воно тільки грошей просить і імітує протидію корупції, щоб його палити.
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22.09.2021 17:50 Відповісти
Може тому що перестав бути ручним.
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22.09.2021 18:12 Відповісти
а може нє нада
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22.09.2021 18:20 Відповісти
ой, шабуня, ты еще тут со своим шкурными интересами ! )))
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22.09.2021 13:33 Відповісти
Шото при Порохе твою хату нє жглі . Але ти, Віталія, такі доборовся до зелі. Нє, ну звичайно, винуватий Порох!
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22.09.2021 13:36 Відповісти
Лучше бы самого шабунина сожгли, а вместе с ним и прочих "антикоррупциеров"
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22.09.2021 13:37 Відповісти
це не гуманно, от жабуню, наприклад, вислати на його істєріческую родіну - кацапстан, воно хоч і народилось в Україні, але етнічний кацап за походженням, от нехай там і бореться. потім оті два пуштуна їх назад з ріденю в Афганістан, тим більш,що пуштуни там перемогли, от там з корупцією треба боротись так що капець, без них нікуди.
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22.09.2021 17:52 Відповісти
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22.09.2021 13:38 Відповісти
Революцію зробили праві з Правого Сектору та Свободи, владу захопиили соросята які згодні не повістки на фронт отримувати як даний ухилянт, а"реформи" проводити, в наглядових радах "працювати" та з педиками на вулицях хороводити. Хлопці спаліть їх *****
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22.09.2021 13:48 Відповісти
 
 