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Новини Політика України Замах на Шефіра
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"Атвєтка олігархів!" - не смішіть! Шефір від Зеленського з ними головний комунікатор ", - ексзаступник генпрокурора Чумак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Радник президента Сергія Шефіра є головним комунікатором з олігархами від Президента України Володимира Зеленського, тому навряд чи версія, озвучена в ОП, слушна.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак передає Цензор.НЕТ.

"Тіки но з літака зліз, хотів фоточки про морько показати, а тут таке Палєрмо! "Атветка олігархів!" - не смішить! Шефір від Зеленського з ними головний комунікатор, вони його як поштового голуба кормлять і лєлєють! Їм це зовсім не потрібно", - написав він.

Чумак зазначив, що політику в ОП "під себе всю забрав Єрмак, а от бізнес поки ні, і Сергій Нахманович залишається повіреним у серьйозні бізнесові справи.

"Так що шукайте який бізнес в кого недавно "віджали". В тому яйці Кощєєва голка!", - резюмував Чумак.

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Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента Сергія Шефіра було відкрито кримінальне провадження - з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 КК).

Атвєтка олігархів! - не смішіть! Шефір від Зеленського з ними головний комунікатор , - ексзаступник генпрокурора Чумак 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
прочел несколько десятков страниц комментов,и вот ведь что интересно - не нашёл НИ ОДНОГО хотя бы сочуственного..

это что же выходит - НИКОМУ не жаль Сергея Нахмановича ??
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22.09.2021 13:35
+25
Напомню о предыдущих "терактах"

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22.09.2021 13:34
+17
Логічно. Україну захопил етнічно-кримінальне угрупування.
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22.09.2021 13:35
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22.09.2021 13:34 Відповісти
Чумак не правий. Замовника потрібно шукати в найближчому оточенні Зеленського і організувати напад такого рівня міг тільки Коломойський.
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22.09.2021 13:37 Відповісти
Вот не нужно так говорить. В случае бородатого бабушки уровень организации был бы повыше и результат убедительнее. Разве что кто-то очень на исполнителях сэкономил.
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22.09.2021 13:39 Відповісти
Скорше за все не хотіли вбивати, а хотіли поранити або налякти. З близької відстані не влучити в водія та пасажира, це потрібно дуже постаратись.
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22.09.2021 13:41 Відповісти
Це все дійство КІНО!!!!!!Не ма про що казати!!!!!!
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22.09.2021 13:42 Відповісти
Мог быть такой вариант : Зе , чтобы выгребсти из скандала с вагнеровцами , надо сдать Ермака.
и Шефир это Зе объяснил . Но бубочка побежала советоваться с секретаршей . Теперь Шефир для Ермака - враг номер один .
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22.09.2021 13:42 Відповісти
Зеленський ніколи не піде на вбивство свого друга.
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22.09.2021 13:43 Відповісти
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22.09.2021 13:45 Відповісти
А де тут убивство? Тут ціль була налякати! Усі кулі - у двері водія, добивати кілери не прийшли...
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22.09.2021 13:45 Відповісти
та ему всё равно сидеть пожизненное после президентства. пожизненное +15 не велика разница.
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22.09.2021 13:47 Відповісти
Гарно виглядало би, але ці недоробкі одним гівном мазані, тому наврядчи!!!!!!!
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22.09.2021 13:45 Відповісти
Чого ви всі прицепилися, що стріляли по Шефіру? Стріляли по водію і його машині. Можливо він комусь заборгував, чи приставав до якоїсь дівчини, чи можливо посцяв у підїзді багатоповерхівки, чи когось "підразав" на трасі? З боку, де сидів Фефір ні однієї дірочки і царапинки.
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22.09.2021 14:04 Відповісти
Зустрічаються два "ЗЕбіла"- "подолячки" Один другому каже:

- Вы слышали?! Начались покушения на наших активистов! По автомобилю Шефира стреляли!!!

- Слышал! Я вам кой-чего пострашнее скажу - Порошенко готовится к вооружённому захвату власти! Некоторые цеха "Рошен" засекречены! Там под видом конфет "Шалена бджілка" выпускаются бронебойные патроны, а на линии для выпуска конфет "Джмелик" делают настоящие "Шмели" - ручные огнемёты!
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22.09.2021 15:03 Відповісти
Березовця дивитеся? https://www.youtube.com/watch?v=xIP40UkQyKo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86
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22.09.2021 15:16 Відповісти
😀😀😀

Березовец только час назад разместил видео ( 15-00)

А я коммент написала 13- 42 . Так что это он меня читает , наверно.
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22.09.2021 16:09 Відповісти
Напомню о предыдущих "терактах"

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22.09.2021 13:34 Відповісти
Логічно. Україну захопил етнічно-кримінальне угрупування.
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22.09.2021 13:35 Відповісти
прочел несколько десятков страниц комментов,и вот ведь что интересно - не нашёл НИ ОДНОГО хотя бы сочуственного..

это что же выходит - НИКОМУ не жаль Сергея Нахмановича ??
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22.09.2021 13:35 Відповісти
жаль, что не исполнили
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22.09.2021 13:36 Відповісти
жалко конечно.. что промазали))
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22.09.2021 13:38 Відповісти
Сергія жалко...Нахмановича ...ні
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22.09.2021 13:49 Відповісти
Да пох на нах...мановича
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22.09.2021 14:07 Відповісти
жаль, что не застрелили
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23.09.2021 07:02 Відповісти
Всьо это пгоиски погохоботов!
Поздгавляю! Пгеступление гаскгыто!
(с) Александр Бородач, сесюрити
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22.09.2021 13:36 Відповісти
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22.09.2021 13:36 Відповісти
Фильм Земляне смотреть всем
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22.09.2021 13:42 Відповісти
будут носится с этим куском говна, вроде как дел больше нет у полиции и у всей страны
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22.09.2021 13:37 Відповісти
щас все силы ГБР будут брошены на поиски заказчика - Порошенко.
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22.09.2021 13:41 Відповісти
из того же материала
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22.09.2021 13:42 Відповісти
последствия психологической травмы от просмотра г+г? понимаю...
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22.09.2021 13:44 Відповісти
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22.09.2021 13:39 Відповісти
От і нагадали про такий день https://web.archive.org/web/20081014165811/http://www.president.gov.ua/documents/324.html
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22.09.2021 14:51 Відповісти
Как правильно - Ответка или Атветка?
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22.09.2021 13:40 Відповісти
Атвертка
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22.09.2021 14:21 Відповісти
Проходимца и подонка шефира поставить на главную роль в этом дурацком спектакле могли лишь идиоты. Кем зеленопузые и являются.
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22.09.2021 13:40 Відповісти
откуда столько конспирологии? все же просто: это братки из конкурирующей группировки. в среде шифера обстрелять братка из другой банды - нормальное, обыденное явление.
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22.09.2021 13:40 Відповісти
повірю тоді коли декого по справжньому розстріляють, насмерть.
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22.09.2021 13:42 Відповісти
шукайте сліди рошенок і канхвет шалена бджілка
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22.09.2021 13:42 Відповісти
Согласен на 1000% прав
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22.09.2021 13:44 Відповісти
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22.09.2021 13:49 Відповісти
на бабло кого то кинул
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22.09.2021 13:54 Відповісти
У це, що сказав п.Чумак вірю
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22.09.2021 13:59 Відповісти
А хто зараз Чумак? Чому він розвалив справи Майдану? Балабол
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22.09.2021 13:59 Відповісти
стьопка, не пи@ди
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22.09.2021 20:12 Відповісти
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22.09.2021 14:01 Відповісти
Гарно сфабрикували. Не вірю, якби стріляни убой стріляли б по бензобаку і бум, а так по "ногах стріляли". А що так Зелі припекло, що знову скажуть ато, або нацвоналісти! КГБ також переодягалося в воїнів упа і вбивали одномильчан! Нічого нового методичка КГБ!
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22.09.2021 14:05 Відповісти
теперь про вагнеровцев забудут? у БЕЗМОЗГЛОЙ есть время все обмозговать!

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22.09.2021 14:06 Відповісти
Нужно было из гранатомёта ипашить, чтобы наверняка, а то как дети малые
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22.09.2021 14:09 Відповісти
Видать зеленые сами организовали.Только зеленые могут так обосраться с результатом. Их фишечка
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22.09.2021 14:10 Відповісти
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22.09.2021 14:16 Відповісти
Да у них всегда что то происходит, когда надо отвлечь внимание людей от чего то более важного и неприятного для власти.
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22.09.2021 14:24 Відповісти
срочно собрать ТСК во главе с безуглой --- эта ..красавица.. нас проинформирует -- это была спецоперация или спецзахид и куда перед этим звонил гидрант нашей демократии
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22.09.2021 14:51 Відповісти
Афера Офісу Президента вдалася! Сьогодні ні гу гу про роботу ТСК і Мар'яшу Бездумну - вміло перемкнули на Шеріфа!

У шеріфа стріляли! Мабуть порошен.... соррі індєйці!
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22.09.2021 14:59 Відповісти
Это или падающий рейтинг ... или новая облава на патриотов, добровольцев и волонтёров...
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22.09.2021 15:13 Відповісти
ясновидящий вылез.
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22.09.2021 19:59 Відповісти
Точно не знаю. Но Зеленскому-Ермаку не верю. Кому выгодно? Покушение на Шефира именно в интересах этого тандема. Им надо протолкнуть фиктивный закон о борьбе с олигархами и поднять рейтинг Зеленского. Скорее всего - их же провокация.
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22.09.2021 22:15 Відповісти
 
 