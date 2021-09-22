"Атвєтка олігархів!" - не смішіть! Шефір від Зеленського з ними головний комунікатор ", - ексзаступник генпрокурора Чумак
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Радник президента Сергія Шефіра є головним комунікатором з олігархами від Президента України Володимира Зеленського, тому навряд чи версія, озвучена в ОП, слушна.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак передає Цензор.НЕТ.
"Тіки но з літака зліз, хотів фоточки про морько показати, а тут таке Палєрмо! "Атветка олігархів!" - не смішить! Шефір від Зеленського з ними головний комунікатор, вони його як поштового голуба кормлять і лєлєють! Їм це зовсім не потрібно", - написав він.
Чумак зазначив, що політику в ОП "під себе всю забрав Єрмак, а от бізнес поки ні, і Сергій Нахманович залишається повіреним у серьйозні бізнесові справи.
"Так що шукайте який бізнес в кого недавно "віджали". В тому яйці Кощєєва голка!", - резюмував Чумак.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента Сергія Шефіра було відкрито кримінальне провадження - з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 КК).
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и Шефир это Зе объяснил . Но бубочка побежала советоваться с секретаршей . Теперь Шефир для Ермака - враг номер один .
- Вы слышали?! Начались покушения на наших активистов! По автомобилю Шефира стреляли!!!
- Слышал! Я вам кой-чего пострашнее скажу - Порошенко готовится к вооружённому захвату власти! Некоторые цеха "Рошен" засекречены! Там под видом конфет "Шалена бджілка" выпускаются бронебойные патроны, а на линии для выпуска конфет "Джмелик" делают настоящие "Шмели" - ручные огнемёты!
Березовец только час назад разместил видео ( 15-00)
А я коммент написала 13- 42 . Так что это он меня читает , наверно.
это что же выходит - НИКОМУ не жаль Сергея Нахмановича ??
Поздгавляю! Пгеступление гаскгыто!
(с) Александр Бородач, сесюрити
У шеріфа стріляли! Мабуть порошен.... соррі індєйці!