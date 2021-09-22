УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8173 відвідувача онлайн
Новини Політика України Замах на Шефіра
29 671 321
Зеленський (17522) замах (470) Шефір_Сергій (115)

Зеленський про замах на Шефіра: Передавати мені "привіт" стріляниною з лісу по автомобілю мого друга - це слабкість, відповідь буде сильною. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський прокоментував замах на свого помічника Сергія Шефіра.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, зараз у Нью-Йорку 6 ранку і десь дві години тому главі держави повідомили про замах на його радника Сергія Шефіра.

"Сергій живий, водій, на жаль, поранений. Зараз він перебуває в лікарні, на місці працюють правоохоронці й уведенио план перехоплення. Вважається, що це був замах на вбивство. Відразу після виступу на Генасамблеї ООН я навправляюсь у столицю. Хто за цим стоїть, скажу відверто, не знаю, поки що. Що це за сили? Можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами їх не вважаю, тому що передавати мені "привіт" стріляниною з лісу по автомобілю мого друга - це слабкість. А ось відповідь буде сильною", - підкреслив президент.

За словами глави держави, ця подія не вплине на той курс, який обрала його команда.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Атветка олігархів!" - не смішіть! Шефір від Зеленського з ними головний комунікатор ", - ексзаступник генпрокурора Чумак

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+53
После этих слов рука в заднице наинезависимейшего удивленно зашевелилась.... )))
показати весь коментар
22.09.2021 13:41
+44
показати весь коментар
22.09.2021 13:45
+38
ишь как вислюк оманський поторопился.. уже ЗНАЕТ что это именно "передача привета"..

четко по сценарию отррабатывают свои реплики, ток торопятся))
показати весь коментар
22.09.2021 13:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Это тот херой который усрался когда на него рыкнул Кадыров??? Это недоразумение ссцыкло кому то может ответить? Когда убивают наших ребят эта тварь даже не открыла свой поганый рот чтобы дать команду на ответ.. ничтожество оно вызывает уже не ненависть а отвращение...
показати весь коментар
23.09.2021 00:30 Відповісти
Зе, ти вважаєш себе сильним, то чого тоді так старанно робиш всілякі перепони по розгляду депутатською комісією розгляд справи по "вагнеровцям". Всі розуміють, о це найбільший твій переляк. Ти трусько найвишого гатунку.
показати весь коментар
23.09.2021 00:32 Відповісти
Сценарій або Єрмака, або самого Шефіра.
показати весь коментар
23.09.2021 00:53 Відповісти
Боооооже !

Як же ти дістало зі своїм кагалом ! Щезни уже з наших очей, щоб не бачити тебе і не чути !
показати весь коментар
23.09.2021 01:08 Відповісти
тепер я розібрався! Це дядя Джо руками свого ЦРУ організував стрілянину в Шефіра (ну і так, щоб не дуже больно було...) щоб бубочка достроково змився нафіг з Америки! Бо минулого разу він затримався - і пів-Каліфорнії згоріло! А нафіга дяді Джо така чи інша біда?
показати весь коментар
23.09.2021 01:21 Відповісти
А по Шеремету вже закінчили? ммм. Ну то швидше кінчайте той паскудний роман і починайте новий
показати весь коментар
23.09.2021 01:30 Відповісти
Н самом деле происходит страшное. Через этот спектакль зеля открывает вопрос о внутренних врагах.... это 37-йгод машет ручкой.... Вместо беззаконных трибунальных троек -РНБО...вместо оппозиции "экстремисты" ... скоро закричат "кровь за кровь " ?
показати весь коментар
23.09.2021 02:31 Відповісти
"Не бійся, дурний Зеноне, хто має висіти той не потоне".
показати весь коментар
23.09.2021 07:04 Відповісти
Ответ будет настолько сильным, что зелошня будет записывать по 20 видосов в день на эту тему.
показати весь коментар
23.09.2021 07:43 Відповісти
Ось і почалося...

Шкода, що не по всій країні😀
показати весь коментар
23.09.2021 07:49 Відповісти
Розваги бєні-песиголовця приголомшують.....та й кому потрібен його тупий нацюцюрник:вже й два слова не складе разом...тільки щось масляне бекає.....бородата тварь знала ,що воно таке тупе...овоч відпочиває.......і оце бачить увесь світ....
показати весь коментар
23.09.2021 07:56 Відповісти
Що дурко робив в Омериці?Для чого було весь цей прайм?Шоферу прострелили "мягку" ткань і воно вилетіло подмухати?Ото бєня регоче з українців...а українці ж знали ,що цей голоборотько бєнін прєкт.....ввесь світ знав гравця на піаніно......бєня ще продовжує знущатись....
показати весь коментар
23.09.2021 08:04 Відповісти
Сцикло,на війні кожен день гинуть люди,а ти нічого не робиш! Все в очі путлеру заглядуєш!

А тут блін якесь поранення і в тебе сила появилась?

Хто вбив Катю Ганзюк,Шеремета, ти вже знайшов?

Всі сили кидаєш на пошуки своїх подєльніков.... Йшов би ти геть від нас пісюнограй янелох!
показати весь коментар
23.09.2021 08:06 Відповісти


показати весь коментар
23.09.2021 08:10 Відповісти
SOS Срочно закупить бронированные Майбахи, Бэхи и Ауди
показати весь коментар
23.09.2021 08:23 Відповісти
Краще на Т-64 або Т-80. А ще краще прорити тунелі.
показати весь коментар
23.09.2021 08:28 Відповісти
Країна зЄдЄбілів, ні сценарій написати не здатні, ні нормального кілера найняти.
показати весь коментар
23.09.2021 08:25 Відповісти
А сильним, це яким, жиде? знов почнеш саджати ДОБРОВОЛЬЦІВ? То тепер так не пройде, винесуть не двері, а тебе на палі, і ніякі дуті рейтинги не спасуть.
показати весь коментар
23.09.2021 11:20 Відповісти
Йому кожного дня "прівєт" без "отвєт" на Донбасі передають, але за ото-ні чичирк. А як стрільнули в друга,так:-гвалт,як вискочу,як випригну, підуть клочки по заковулочкам! Звісно,якесь чмо із автоматом-то не *****, йому в очі зазирать не потрібно, СБУ зазирне.
показати весь коментар
23.09.2021 11:28 Відповісти
вот так выглядит реальная реакция прездобола-сцыкуна на неподготовленное событие



висновки робіть самі
показати весь коментар
23.09.2021 12:30 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 