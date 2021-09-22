Зеленський про замах на Шефіра: Передавати мені "привіт" стріляниною з лісу по автомобілю мого друга - це слабкість, відповідь буде сильною. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував замах на свого помічника Сергія Шефіра.

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, зараз у Нью-Йорку 6 ранку і десь дві години тому главі держави повідомили про замах на його радника Сергія Шефіра.

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"Сергій живий, водій, на жаль, поранений. Зараз він перебуває в лікарні, на місці працюють правоохоронці й уведенио план перехоплення. Вважається, що це був замах на вбивство. Відразу після виступу на Генасамблеї ООН я навправляюсь у столицю. Хто за цим стоїть, скажу відверто, не знаю, поки що. Що це за сили? Можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами їх не вважаю, тому що передавати мені "привіт" стріляниною з лісу по автомобілю мого друга - це слабкість. А ось відповідь буде сильною", - підкреслив президент.

За словами глави держави, ця подія не вплине на той курс, який обрала його команда.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

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