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Зеленський (17522) Осмаєв Адам (94) Окуєва Аміна (139) Шефір_Сергій (115) Шайтанов (29)

Осмаєв закликав Зеленського взяти під особистий контроль справи щодо резонансних убивств: Я не здивований, що відбуваються замахи вже на помічника президента - із судами у нас біда

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Осмаєв закликав Зеленського взяти під особистий контроль справи щодо резонансних убивств: Я не здивований, що відбуваються замахи вже на помічника президента - із судами у нас біда

Українські суди тягнуть із розглядом справ про резонансні вбивства і замахи, зокрема у справі про вбивство учасниці АТО Аміни Окуєвої.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, написав на своїй сторінці у Facebook чеченський доброволець, учасник АТО, вдівець убитої під час замаху учасниці АТО Аміни Окуєвої Адам Осмаєв.

"Сьогодні було вчинено замах на першого помічника Президента України. Як і мене з Аміною, його машину обстріляли з автомата 7.62. Тоді я був поранений, а Аміна загинула, прикривши собою мене. Виконавців знайшли, їхні сліди ДНК залишилися на зброї, але суд відпускає їх під домашній арешт, попри те, що державний обвинувач звинувачує їх у великій кількості замовних убивств громадян України", - розповів він.

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"Також суди тягнуть з розглядом справи обвинуваченого в державній зраді і замаху на мене, генерала Шайтанова, проти якого правоохоронці зібрали залізні докази вини. Тому я не здивований, що відбуваються замахи вже на помічника Президента, - злочинці повірили у свою безкарність", - додав Осмаєв.

"Закликаю Офіс Президента України і Президента України взяти під контроль не тільки справа про замах на його помічника, а й попередні резонансні замахи і вбивства, тому що із судами у нас біда, а безкарність веде до вседозволеності", - закликав він.

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Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента Сергія Шефіра було відкрито кримінальне провадження - з попередньою кваліфікацією замах на вбивство двох і більше осіб (ст. 115 КК).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
если бы хотели убить - убили бы
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22.09.2021 13:47
+3
Мистер вы идиот? Это долбанное чмо уже брало под свой контроль спасение Журавля, итог знаете или напомнить?
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22.09.2021 14:00
+1
Да хоть Папа Римский! Человек говорит, что у нас нет Суда. А население лишено права самозащиты
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22.09.2021 13:52
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если бы хотели убить - убили бы
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22.09.2021 13:47 Відповісти
Тому що наказ на вбивства віддавав Аваков, тому вбивці на волі.
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22.09.2021 13:47 Відповісти
Да хоть Папа Римский! Человек говорит, что у нас нет Суда. А население лишено права самозащиты
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22.09.2021 13:52 Відповісти
население лишено серого вещества, а право самозащиты - следствие.
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22.09.2021 17:43 Відповісти
Збудуєм літак, будем всіх бомбить - Зеленський
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22.09.2021 13:48 Відповісти
Осмаев это очень мутная личность и давно на подсосе у власти а о его участии в АТО и гибели его жены много вопросов и что-то он путает если возмущен тем как не раследуются дела, а кто у власти, а????
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22.09.2021 13:53 Відповісти
Чудово сказав і вірно.
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22.09.2021 13:53 Відповісти
Мистер вы идиот? Это долбанное чмо уже брало под свой контроль спасение Журавля, итог знаете или напомнить?
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22.09.2021 14:00 Відповісти
А що такоє? Уже немає довіри Зе, як колись? А дупу рвали за нього у 2019
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22.09.2021 14:29 Відповісти
Скромнічає вдівець Окуєвої. Одразу б вже закликав ввести надзвичайний стан,щоб "кальоним желєзом і желєзной рукой"....
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22.09.2021 14:35 Відповісти
надзвичайний стан ввести, чи військовий це фішка ИгорЛа, він вже вище відмітився.
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22.09.2021 17:47 Відповісти
 
 