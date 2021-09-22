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газ (2588) Європа (866) Пєсков (1442) росія (47340) транзит (162)

У Кремлі заявили, що для збільшення транзиту російського газу через Україну Європа має наростити його закупівлі

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

У Кремлі заявили, що для збільшення транзиту російського газу через Україну Європа має наростити його закупівлі

Росія нині близька до історичного максимуму щодо поставок газу в Європу, для збільшення транзиту через Україну європейські споживачі мають збільшити закупівлі "блакитного палива"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Під час спілкування з журналістами його попросили прокоментувати заяву старшого радника Держдепартаменту США з питань енергетичної безпеки Амоса Гогштайна, який вимагав від Росії збільшити постачання газу в Європу через Україну.

"Я не сумніваюся, що "Газпром" і фахівці "Газпрому" будуть готові панові Гогштайну пояснити суть того, що відбувається, а головне - пояснити дуже просту істину: газ спочатку продається, потім він видобувається і тільки потім він транзитується. Неможливо транзитувати газ, не продавши його", - відреагував представник Кремля.

За його словами, "російська сторона на 100% і навіть більше виконує зобов'язання перед європейськими споживачами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсяг транзиту газу через Україну після 2024 року залежатиме від попиту в Європі, - Пєсков

"Більш того, наскільки нам відомо, ми зараз близькі до історичного максимуму за обсягами постачань газу європейським покупцям", - продовжив Пєсков.

"Щоб збільшити обсяги постачань газу, наприклад, після 2024 року через Україну потрібно відповідно збільшити обсяги газу, купленого в Європі", - додав він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Ну вообще логично, чтоб продать товар сначала нужно найти покупателя. Значит нужен официальный запрос от европейских трейдеров. А вот если Газпром и тогда откажется то тогда иск в антимонопольный комитет ЕС.
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22.09.2021 13:54
+2
Ну понятно,шо москали хотят загрузить СП на полную мощность и отказаться от транзитов через Сябровку и Украину.Тактически верно,стратегически Мордор вылетит в трубу,бо ЕС будет снижать вообще потребление газа,а не повышать. И как бы москалям не хотелось загрузить СП на 100%,они его тупо не смогут загрузить,при всём желании из-за падающего спроса в будущей перспективе.И это ещё если не учитывать других поставщиков,которые могут нарастить добычу.СП не окупится.И ещё одна тактичемкая ошибка москалей,що они ради надежд на СП,сами рубят альтернативные пути поставок.Бо для безопасности и бесперебойного выполнения контрактов,ответственный бизнесмен всегда имеет альтернативные пути поставок на случай форсмажора.Москали в своём желании монополизма,и тактической победы сегодня,готовы зарубить альтернативу,тем самым закладывая под Газпром мину замедленного действия
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22.09.2021 15:53
+2
Не зарубить,а учитывать интересы не только Газпрома,а и других стран.Тем более,ЕС третьим пакетом оказывает услугу москалям,тем,що не даёт им зарубить альтернативные каналы поставок.Но москали в желании монополии и наказать Украину,не в состоянии видеть это
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22.09.2021 16:12
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А кого что удивляет? Больше газа- больше транзита.
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22.09.2021 13:51 Відповісти
Ну вообще логично, чтоб продать товар сначала нужно найти покупателя. Значит нужен официальный запрос от европейских трейдеров. А вот если Газпром и тогда откажется то тогда иск в антимонопольный комитет ЕС.
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22.09.2021 13:54 Відповісти
Идиотов покупать про запас за такую цену нет. Все ждут снижения. Такой парадокс.
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22.09.2021 13:55 Відповісти
Обратите внимание на две фразы Пескова:"Российская сторона на 100% и даже больше выполняет обязательства перед европейскими потребителями" и "Более того, насколько нам известно, мы сейчас близки к историческому максимуму по объемам поставок газа европейским покупателям".

Достоверность этих заявлений легко проверить. Получается ,что Европа занижала объём поставок газа, снижая на него цену, не думая ни на шаг вперёд о запасах на зиму и теперь, спохватившись и даже взвинтив цену поняла, что при " историческом максимуме по объемам поставок газа европейским покупателям",поняла что со своим шулерством с СП 2 оказалась в заднице. В общем" унтер-офицерская вдова сама себя высекла". Надо было думать с кем сели в карты играть.
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22.09.2021 15:29 Відповісти
по 960$ ?
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22.09.2021 13:54 Відповісти
Ты продаешь или покупаешь?
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22.09.2021 13:55 Відповісти
а какое тебе дело, кацапчик?
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22.09.2021 21:17 Відповісти
Шантаж розпочався.
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22.09.2021 13:55 Відповісти
Сильное заявление. И вполне ожидаемое.
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22.09.2021 13:56 Відповісти
В России опять самолет упал.
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22.09.2021 13:58 Відповісти
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22.09.2021 14:43 Відповісти
Риторичне питання до Грязьпрому: чому у минулі роки таких проблем не існувало?
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22.09.2021 15:19 Відповісти
Ну понятно,шо москали хотят загрузить СП на полную мощность и отказаться от транзитов через Сябровку и Украину.Тактически верно,стратегически Мордор вылетит в трубу,бо ЕС будет снижать вообще потребление газа,а не повышать. И как бы москалям не хотелось загрузить СП на 100%,они его тупо не смогут загрузить,при всём желании из-за падающего спроса в будущей перспективе.И это ещё если не учитывать других поставщиков,которые могут нарастить добычу.СП не окупится.И ещё одна тактичемкая ошибка москалей,що они ради надежд на СП,сами рубят альтернативные пути поставок.Бо для безопасности и бесперебойного выполнения контрактов,ответственный бизнесмен всегда имеет альтернативные пути поставок на случай форсмажора.Москали в своём желании монополизма,и тактической победы сегодня,готовы зарубить альтернативу,тем самым закладывая под Газпром мину замедленного действия
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22.09.2021 15:53 Відповісти
всем все понятно, и все почему то хотят зарубить сп, парадокс
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22.09.2021 16:07 Відповісти
Не зарубить,а учитывать интересы не только Газпрома,а и других стран.Тем более,ЕС третьим пакетом оказывает услугу москалям,тем,що не даёт им зарубить альтернативные каналы поставок.Но москали в желании монополии и наказать Украину,не в состоянии видеть это
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22.09.2021 16:12 Відповісти
Мечты, мечты... Падение спроса в будущей перспективе - это когда? На фоне закрытия АЭС и прекращения угольной генерации? Чем все это замещать? Зеленой энергетикой? Да что вы? При существующем уровне промышленного производства и промышленного энегропотребления? При штрафах на угольную генерацию? Даже в сравнительно отдаленном будущем, кроме газа - что? Причем понятно, нельзя ориентироваться только на спот, без долгосрочных контрактов. Что будет при ориентации на спот - сейчас живой пример. Повысились цены на СПГ в Азии, и ау, где обещанный СПГ в Европе? И здраствуй цены по 1000.

Другие поставщики, которые МОГУТ нарастить добычу? Так им и сейчас не запрещено. И где они?
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23.09.2021 10:04 Відповісти
долой транзит, долой торговлю накрови!

дайош реверс "словацкого" до 100% загрузки!
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22.09.2021 20:10 Відповісти
 
 