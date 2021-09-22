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Новини Політика України Замах на Шефіра
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Якщо ОП вважає причиною замаху на Шефіра боротьбу з олігархами, то треба викликати на допит Ахметова, Коломойського, Пінчука - всіх, до кого приїздив Шефір, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо ОП вважає причиною замаху на Шефіра боротьбу з олігархами, то треба викликати на допит Ахметова, Коломойського, Пінчука - всіх, до кого приїздив Шефір, - Бутусов

Оскільки Офіс Президента миттєво визначив головну версію замаху, дуже важливо розслідувати, а які ж олігархи мали конфлікти з Шефіром.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у Facebook.

"Офіс Президента вже озвучив причину замаху на Шефіра - "боротьба з олігархами". Тобто версія про конфлікти Шефіра з керівництвом Офісу Президента не розглядається від початку, ок. Таким чином, закон про олігархів буде проголосований найближчим часом (я також підтримую прийняття цього закону)", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, тепер, оскільки Офіс Президента миттєво визначив головну версію замаху, дуже важливо розслідувати, а які ж олігархи мали конфлікти з Шефіром.

Також читайте: "Атветка олігархів!" - не смішіть! Шефір від Зеленського з ними головний комунікатор ", - ексзаступник генпрокурора Чумак

"Тепер важливо, щоб Сергій Шефір дав свідчення, з якими олігархами, скільки разів він зустрічався за останні три роки, про що говорили, які давалися зобов'язання. Чи все було виконано. Список буде довгий, адже Шефір контактував з олігархами постійно, але тільки так тепер можна встановити хто і що знає.

І тепер треба викликати на допит усіх олігархів, зустрічі яких з Шефіром потрапляли на відео журналістів. І Ахметова, і Коломойського, і Пінчука, всіх, до кого вечорами приїжджав в офіс Шефір, всіх, з ким спілкувався. Думаю, ця справа матиме великий резонанс", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.

Також читайте: По автомобілю Шефіра вистрілили приблизно 18 разів, життю водія нічого не загрожує, - прокуратура

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

На подію відреагував також президент Зеленський, заявивши, що відповідь буде сильною.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
плевать на Шефира.. на Рашке в Хабаровском крае разбился военно-транспортный АН-26..

Слава ПВО Вейшнории!

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22.09.2021 14:10
+10
на месте Шофёра и Шефира, должен был быть Панталоний Гриценко, что бы защитить перЗедента своей задницей!
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22.09.2021 14:13
+10
Панталоний Гриценко, пишущий комменты из под юбки мадам Мостовой, "обладает решимостью" поставить олигархов в стойло.. ага, ага..
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22.09.2021 14:17
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Последний - Ахметов. Всегда пожалуйста.
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22.09.2021 14:09 Відповісти
Олігархи б'ють по Зеленському, але спочатку стріляють по помічнику, щоб показати що буде з Зеленським якщо приймуть антиолігархічний закон!
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22.09.2021 14:11 Відповісти
на месте Шофёра и Шефира, должен был быть Панталоний Гриценко, что бы защитить перЗедента своей задницей!
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22.09.2021 14:13 Відповісти
Анатолій Гриценко може зараз повернутись в політику, як людина яка не боїться олігархів і готова поставити олігархів в стойло.
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22.09.2021 14:14 Відповісти
Панталоний Гриценко, пишущий комменты из под юбки мадам Мостовой, "обладает решимостью" поставить олигархов в стойло.. ага, ага..
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22.09.2021 14:17 Відповісти
Гриценко єдиний політик України який ніколи не брав гроші в олігархів на свою політичну діяльність і тому саме Гриценко не має не перед ким жодних зобов'язань і може допомогти Зеленському реалізувати обмеження впливу олігархів на владу!
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22.09.2021 14:28 Відповісти
Єдиний хто точно не брав грошей це Порошенко - тому що йому вистачає. А тепер розкажи звідки у відставного чинуші та його дружини-журналістки мільйони на рекламні кампанії в Президенти, в Раду і т.п..
Чекаємо смішних відмазок про "чесний бізнес" ))
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22.09.2021 14:44 Відповісти
порошенко все життя був чиновником і як він став мільярдером незрозуміло! Але в 2008 році з НБУ вкрали 10 млрд. доларів коли порошенко був Головою Ради НБУ і скорше за все частина з цих грошей осіла в кишені порошенка!
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22.09.2021 14:50 Відповісти
ООО! Бачу в пана "глаз-алмаз".

А що Фуйло за обід їсть? Бачиш?
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22.09.2021 15:20 Відповісти
Насчет честности Гриценко - согласен с Igor L , но не следует забьівать о Ю. Тимошенко , которая всегда бьіла грозой всех олигархов , с самого их зарождения в Украине.
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22.09.2021 15:59 Відповісти
это пипец блин!(не передаваемое ощущение шока)..

Александр, вы Киевскую цирковую академию заканчивали, или в одной палате с Igor L лежите?
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22.09.2021 18:31 Відповісти
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22.09.2021 14:18 Відповісти
Та засунь ти свого гріценка в дупу, яке воно політик хто за нього крім тебе!!!! зажати його треба було за продаж техніки і літаків!!!!!!
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22.09.2021 14:19 Відповісти
Ігоре Лі, Гриценко професійний війський, якого вчила Україна за гроші податків простого народу і він мав би боротися проти зовнішнього ворога Росії, яка напала на Україну, але він як відважний, заховався під спідницю своєї дружини щоб зберегти таланіще військового для потомків, а то на війні могли б і вбити.
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22.09.2021 14:47 Відповісти
Гриценко професійний військовий авіаційний інженер. Потреби в додаткових авіаційних інженерах в ЗСУ немає і не було.
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22.09.2021 14:51 Відповісти
Гриценко , как бьівшего министра обороньі , с началом российской агрессии , ОБЯЗАНЬІ бьіли пригласить в МО или аппарат президента в ранге советника , как минимум. Но Порошенко побоялся его компетентности и принципиальности , имхо.
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22.09.2021 15:53 Відповісти
😁
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22.09.2021 14:24 Відповісти
Твои слова - еще одно доказательство того, что украинцы как этнос нежизнеспособны. Они не способны учиться. Евреи себя защищают всеми возможными методами, учась на собственной истории. Украинцам - история не указ. И потому у них нет шансов…
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22.09.2021 14:18 Відповісти
Похоже Шефир бадяжил плохой кефир или зефир
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22.09.2021 14:19 Відповісти
Ще раз пишу, чому не підпрацювують версію, що стріляли не по Шиферу, а по його водію? Стріляли у водія і цьому є підтвердження - попадання куль в машину з його сторони і ні ОДНІЄЇ з боку Шифера. Як будуть шукати злочинця, якщо з самого початку роблять такі грубі помилки. Чи це так комусь потрібно?
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22.09.2021 14:44 Відповісти
плевать на Шефира.. на Рашке в Хабаровском крае разбился военно-транспортный АН-26..

Слава ПВО Вейшнории!

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22.09.2021 14:10 Відповісти
А що тут дивного????? На болотах це вже нормальне явище, кожного тижня хтось десь муси впасти!!!!!!!!
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22.09.2021 14:14 Відповісти
Випускайте єнота
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22.09.2021 14:25 Відповісти
Вангую... Ща...на ЗЕбеню буде покушение шоколадкой Рошен....или заложат фугас на дороге киевским тортом)
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22.09.2021 14:11 Відповісти
Завтра голосуют закон об олигархах. Сегодняшняя стрельба - это послание. Зеленскому.
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22.09.2021 14:11 Відповісти
Від кого? (здивуй тупістю)
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22.09.2021 14:13 Відповісти
а воно контактувало зі всіма крім Пороха!!!!!!!! Пороха шваль не цікавить!!!!!!
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22.09.2021 14:13 Відповісти
Теперь называть Зеленский, Шефир, Коломойский, Пинчук- антисемитизм.
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22.09.2021 14:13 Відповісти
Цікаво - у Пороха є алібі?
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22.09.2021 14:15 Відповісти
о 10-00 він був в парламенті!
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22.09.2021 16:33 Відповісти
Мое мнение, что закон об олигархах вряд ли что-нибудь им сделает, как покупали депутатов, так и будут покупать, а те продаваться. Олигархические СМИ будут на подставных лицах.

А вот отвлечение от расследования ТСК по "ванергейту" СРАБОТАЛО, оно ушло на последний план. И под этот шумок могут физически отстранить главных свидетелей.
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22.09.2021 14:17 Відповісти
Поскольку Офис Президента мгновенно определил главную версию покушения Источник: https://censor.net/ru/n3289743\\\\\\\\\\\

точно также как Авакян мгновенно обосрал "Свободу" за то что кто-то(кто?) бросил гранату в сторону ментов. Точно так же как за отправку Шеремета "на тот свет/тьму" сразу Аваков и ОП-а назначили виновных. Там у них экстрасенсов видать батальон на довольствии, раз моментально знают кто, почему и как это сделал. если реально шофер ранен, то он лох получается, ибо не взял хотя бы бабла за - "Сожми ягодицы, щас будут по нам стрелять с лесополосы".

хотя, всякое бывает, может Путину так присмалил штаны шифер, что тот послал Петрова и Боширова?)
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22.09.2021 14:17 Відповісти
Похоже ,ни по чину запросил ...
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22.09.2021 14:18 Відповісти


@tZEinform

·
44 мин



Последним олигархом, с которым виделся Шефир перед покушением был Ахметов. Но, насколько нам известно, они расстались взаимно довольными друг другом. Предпоследним конфликтом Шефира был конфликт с Ермаком и Зеленским, в котором Шефир упрекал их в отстранении его от "решения депутатом Трухиным (фигурантом аварии с жертвами) и депутатом Молотком (оба "слуги народа") по поводу попытки оных, при поддержке Ермака, сменить главу бюджетного комитета Аристова, которого поддерживали Шефир и Баканов.



Собственно - это большой вопрос раздела бюджетных средств на дорожное строительство объемом до 30 млрд. гривен. * 2021-01-18 "Лига смеха" Зеленского - офшоры и государственная измена.












tZE inform


@tZEinform

·
44 мин



Последним олигархом, с которым виделся Шефир перед покушением был Ахметов. Но, насколько нам известно, они расстались взаимно довольными друг другом. Предпоследним конфликтом Шефира был конфликт с Ермаком и Зеленским, в котором Шефир упрекал их в отстранении его от "решения






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22.09.2021 14:23 Відповісти
И что? Ну вызвали, пришли они (почему нет?). Можно подумать, что кто-то из них лично стрелял. Нет. А раз нет, о чем говорить? Или они с порога расскажут, кому и сколько заплачено (а может, кто сколько скинулся скажут).

Как дети, честное слово...
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22.09.2021 14:31 Відповісти
І це правильно і запитати, з кого Шифер вимагав більше "данини", чим домовилися раніше.
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22.09.2021 14:38 Відповісти
ТЬху.Скільки галасу з ранку.По-перше якось по-дебільному скоєно "замах".По кому шмаляли,якщо об'єкта не було в машині?Тут вже смердить "театром",або замовник і виконавці - ідіоти.Або хотіли завалити самого водія.А мотивів, як завжди по класиці,два.Або шерше ля фам,або бабло.

Хєрово,що цю хрєнь наше дрібне ***** може використати,як велике(хоча насправді теж дрібне) ***** ситуацію з "рязанським цукром".
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22.09.2021 15:08 Відповісти

Бутусов тролить ЗЕлених.
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22.09.2021 15:10 Відповісти
Офис Президента уже озвучил причину покушения на Шефира - "борьба с олигархами" Источник: https://censor.net/ru/n3289743😂

За час президенства Зеленського статки українських олігархів офіційно виросли в РАЗИ, навіщо їм різати зеленого "гусака" що несе їм золоті яйця? Варто увімкнути канали Ахметова, Пінчука, Коломойського щоб переконатися що блаЗЕнь для них друг а не ворог.
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22.09.2021 15:29 Відповісти
Ну тепер хана, знайдуть усіх замовників убивства Гетьмана, Гонгадзе, Семенючки, Чорновола, Кушнарьова, Кірпи, Кравченка, Чечетова, Каті - залитої кислотою, Шеремета, депутата Рибака та студента….
Слава Україні !!!
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22.09.2021 15:46 Відповісти
Не стоит забьівать об олигархе Порошенко , которьій открьіто конфликтует с президентом и резко против принятия Радой закона об олигархах , которьій может поставить крест на его будущем в политике.
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22.09.2021 16:05 Відповісти
пам'ятай завжди! Це корисно
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22.09.2021 16:34 Відповісти
согласен - у дебилов во всем виноват Порошенко...
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22.09.2021 19:06 Відповісти
У дебилов Порошенко не виноват априори , и он даже не пукает...
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22.09.2021 20:05 Відповісти
Чтобы разговаривать с тобой на одном уровне, мне надо лечь…..
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22.09.2021 20:08 Відповісти
Вот это блестяще! И действительно, прочтя такое, говорящие головы ОПЫ тут же начали сьежать с темы и уже начали петь об "криминалитете" или там "российском следе". Особено про "россиский"- чуваки из штанов выпрыгивают, шоб Путину угодить, обстрелов на фронте не замечают, оценок этому не дают, а наоборот, хотят "заглянуть в глаза Путину".
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22.09.2021 19:03 Відповісти
и пригласить на допрос ещё одного всем известного политики-олигарха к которому Шефир не приезжал.
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22.09.2021 20:11 Відповісти
 
 