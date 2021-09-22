Якщо ОП вважає причиною замаху на Шефіра боротьбу з олігархами, то треба викликати на допит Ахметова, Коломойського, Пінчука - всіх, до кого приїздив Шефір, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Оскільки Офіс Президента миттєво визначив головну версію замаху, дуже важливо розслідувати, а які ж олігархи мали конфлікти з Шефіром.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у Facebook.
"Офіс Президента вже озвучив причину замаху на Шефіра - "боротьба з олігархами". Тобто версія про конфлікти Шефіра з керівництвом Офісу Президента не розглядається від початку, ок. Таким чином, закон про олігархів буде проголосований найближчим часом (я також підтримую прийняття цього закону)", - йдеться в повідомленні.
За словами Бутусова, тепер, оскільки Офіс Президента миттєво визначив головну версію замаху, дуже важливо розслідувати, а які ж олігархи мали конфлікти з Шефіром.
"Тепер важливо, щоб Сергій Шефір дав свідчення, з якими олігархами, скільки разів він зустрічався за останні три роки, про що говорили, які давалися зобов'язання. Чи все було виконано. Список буде довгий, адже Шефір контактував з олігархами постійно, але тільки так тепер можна встановити хто і що знає.
І тепер треба викликати на допит усіх олігархів, зустрічі яких з Шефіром потрапляли на відео журналістів. І Ахметова, і Коломойського, і Пінчука, всіх, до кого вечорами приїжджав в офіс Шефір, всіх, з ким спілкувався. Думаю, ця справа матиме великий резонанс", - підкреслив головний редактор Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.
На подію відреагував також президент Зеленський, заявивши, що відповідь буде сильною.
Будь ласка, зачекайте...
Чекаємо смішних відмазок про "чесний бізнес" ))
А що Фуйло за обід їсть? Бачиш?
Александр, вы Киевскую цирковую академию заканчивали, или в одной палате с Igor L лежите?
Слава ПВО Вейшнории!
А вот отвлечение от расследования ТСК по "ванергейту" СРАБОТАЛО, оно ушло на последний план. И под этот шумок могут физически отстранить главных свидетелей.
точно также как Авакян мгновенно обосрал "Свободу" за то что кто-то(кто?) бросил гранату в сторону ментов. Точно так же как за отправку Шеремета "на тот свет/тьму" сразу Аваков и ОП-а назначили виновных. Там у них экстрасенсов видать батальон на довольствии, раз моментально знают кто, почему и как это сделал. если реально шофер ранен, то он лох получается, ибо не взял хотя бы бабла за - "Сожми ягодицы, щас будут по нам стрелять с лесополосы".
хотя, всякое бывает, может Путину так присмалил штаны шифер, что тот послал Петрова и Боширова?)
@tZEinform
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44 мин
Последним олигархом, с которым виделся Шефир перед покушением был Ахметов. Но, насколько нам известно, они расстались взаимно довольными друг другом. Предпоследним конфликтом Шефира был конфликт с Ермаком и Зеленским, в котором Шефир упрекал их в отстранении его от "решения депутатом Трухиным (фигурантом аварии с жертвами) и депутатом Молотком (оба "слуги народа") по поводу попытки оных, при поддержке Ермака, сменить главу бюджетного комитета Аристова, которого поддерживали Шефир и Баканов.
Собственно - это большой вопрос раздела бюджетных средств на дорожное строительство объемом до 30 млрд. гривен. * 2021-01-18 "Лига смеха" Зеленского - офшоры и государственная измена.
tZE inform
@tZEinform
·
44 мин
Последним олигархом, с которым виделся Шефир перед покушением был Ахметов. Но, насколько нам известно, они расстались взаимно довольными друг другом. Предпоследним конфликтом Шефира был конфликт с Ермаком и Зеленским, в котором Шефир упрекал их в отстранении его от "решения
Как дети, честное слово...
Хєрово,що цю хрєнь наше дрібне ***** може використати,як велике(хоча насправді теж дрібне) ***** ситуацію з "рязанським цукром".
Бутусов тролить ЗЕлених.
За час президенства Зеленського статки українських олігархів офіційно виросли в РАЗИ, навіщо їм різати зеленого "гусака" що несе їм золоті яйця? Варто увімкнути канали Ахметова, Пінчука, Коломойського щоб переконатися що блаЗЕнь для них друг а не ворог.
Слава Україні !!!