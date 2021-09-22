Гігант travel retail-торгівлі Gebr. Heinemann відзначив 11 років на українському ринку

У вівторок, 21 вересня, один зі світових лідерів ринку travel retail Gebr. Heinemann разом зі своїм українським довгостроковим партнером, компанією BF&GH Travel Retail Limited, відзначив 11-річчя роботи в Україні. За роки роботи компанія заплатила в бюджет України податків та соціальних платежів на суму близько 1 млрд грн.

Вище керівництво Gebr. Heinemann

"Попри COVID-19 і падіння економіки, наші компанії в Україні заплатили в 2020 році 177 млн ​​грн, за 8 місяців цього року - 182 млн грн. Крім податків ми заплатили у вигляді орендних платежів аеропорту "Бориспіль" з початку нашої роботи 2,4 млрд грн. Іншим аеропортам, в Одесі і в Жулянах, ми заплатили орендних платежів близько 300 млн грн", - акцентував співвласник BF&GH Travel Retail Артур Гранц.

BF&GH Travel Retail відкрила перший duty-free магазин у 2010 році в Терміналі F аеропорту "Бориспіль". На сьогоднішній день компанія також є частиною Терміналу D, відкрила магазини в аеропорту "Жуляни" і 13-ти наземних пунктах пропуску на території України.

Співвласник і член консультативної ради Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн зазначив, що BF&GH Travel Retail приносить в Україну продукти, концепції і клієнтський досвід світового класу.

"З 2010 року ми інвестували в Україну понад 600 млн гривень, найбільша частина цих інвестицій спрямована на реконструкцію аеропортів у Борисполі, Жулянах та Одесі", - підкреслив Клаус Хайнеманн.

З 2010 року компанія створила близько 800 робочих місць з європейським рівнем заробітної плати і надає співробітникам повний соціальний пакет і офіційне працевлаштування з усіма гарантіями трудового законодавства.

Генеральний директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн, Співвласник BF&GH Travel Retail Артур Гранц, співвласник та член консультативної ради Gebr. Heinemann Клаус Хайнеман.

"Україна важлива для Gebr. Heinemann, і ми пишаємося нашою роботою тут. Ми продовжимо інвестувати в поточну інфраструктуру, починаючи з деяких магазинів в аеропорту "Бориспіль" в 2022 році, і продовжимо розширювати бізнес", - заявив генеральний директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн.

Gebr. Heinemann була заснована в 1879 році, працює більш ніж в 100 країнах і 200 міжнародних аеропортах. Штаб-квартира компанії знаходиться в Гамбурзі.