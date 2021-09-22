Стріляли з автоматичної зброї. Автомобіль Шефіра проїхав зі спущеним колесом ще 5 км, - Клименко
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Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра після сьогоднішнього обстрілу проїхав зі спущеним колесом ще 5 кілометрів.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Автомобіль був обстріляний, імовірно, з автоматичної зброї. Було пробито заднє колесо, з ним автомобіль проїхав ще 5 кілометрів. Поранено водія. Можна говорити про те, що наміри злочинців були дуже серйозними", - уточнив Клименко.
Він також заявив, що до пошуку нападників підключено найкращих співробітників правоохоронних органів.
Зі свого боку глава МВС Денис Монастирський зазначив, що водій Шефіра, будучи пораненим, вказав правоохоронцям на місце, де був здійснений обстріл.
Також Монастирський уточнив, що водія вже прооперовано і його життю нічого не загрожує.
Будь ласка, зачекайте...
я бы проверил его на употребление тяжелой наркоты. да и пассажира тоже.
"Однако, у меня появилось один вопрос к потенциальному киллеру! Попадания по корпусу автомобиля (до 14 пробоин) находятся исключительно со стороны водителя. То есть - слева. Шефир направлялся на работу - поэтому автомобиль двигался в северном направлении. Ехал он со скоростью - ну, пусть 60-80 километров в час, хотя мы же знаем как "мама Любит скорость". Таким образом, киллер спрятался ЧЕРЕЗ ДОРОГУ и, стреляя, в принципе, мог попасть и в транспорт, идущий в обратном направлении. К тому же, там две полосы, плюс раздел, плюс обочина (до первых деревьев). Таким образом, получается около 20 метров, может и больше. После посадки водитель проезжает чуть больше 200 метров, разворачивается и становится на парковке (молодец! Нельзя останавливаться, главное - быстро покинуть место атаки! Нет претензий!)", - продолжает Золотухин.
"Итого... Стрелок хотел совершить покушение на лицо приближенное к президенту, сидя в 20-25 метрах от цели, ожидая мишень, которая движется со скоростью до 80 км / ч. Вас ничто не смущает? А самое главное, как мне правильно подсказали, на разделительной полосе стоит отбойник (последний скриншот). А потому, когда машина движется, ее нижняя часть закрыта от огня слева именно отбойником. Вопрос: как пули попали в нижнюю часть двери водителя?" - интересуется он. Источник: https://censor.net/ru/p3289751
Нас дуже "смущает" професіоналізм режисера-постановника, якість виконання трюка каскадером (воділою), халтура від сценаристів цього шоу, призначеного для відволікання народної уваги від "Вагнергейту"!
Наверное царапина...как там в сценарии 95 квартала написано??
и ведет машину 5 км на спущенном колесе? правда?
сказки свои будешь таким же дебилам задвигать. я в отличии от тебя на своем авто уже проехал под пол ляма км.
и лечить водителя.
Если бы покушались на пассажира, то стрельнули бы в бошку
на выходе из ресторана.