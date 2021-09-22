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Стріляли з автоматичної зброї. Автомобіль Шефіра проїхав зі спущеним колесом ще 5 км, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Події

Стріляли з автоматичної зброї. Автомобіль Шефіра проїхав зі спущеним колесом ще 5 км, - Клименко

Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра після сьогоднішнього обстрілу проїхав зі спущеним колесом ще 5 кілометрів.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Автомобіль був обстріляний, імовірно, з автоматичної зброї. Було пробито заднє колесо, з ним автомобіль проїхав ще 5 кілометрів. Поранено водія. Можна говорити про те, що наміри злочинців були дуже серйозними", - уточнив Клименко.

Він також заявив, що до пошуку нападників підключено найкращих співробітників правоохоронних органів.

Зі свого боку глава МВС Денис Монастирський зазначив, що водій Шефіра, будучи пораненим, вказав правоохоронцям на місце, де був здійснений обстріл.

Також Монастирський уточнив, що водія вже прооперовано і його життю нічого не загрожує.

Читайте також: Шефір про замах: Жодних конфліктів у команді немає. Мета - залякування вищих ешелонів влади

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Я так понимаю, что всем уже насрать на Вангеровцов?
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22.09.2021 14:46
+18
Шоу продовжується.

"Однако, у меня появилось один вопрос к потенциальному киллеру! Попадания по корпусу автомобиля (до 14 пробоин) находятся исключительно со стороны водителя. То есть - слева. Шефир направлялся на работу - поэтому автомобиль двигался в северном направлении. Ехал он со скоростью - ну, пусть 60-80 километров в час, хотя мы же знаем как "мама Любит скорость". Таким образом, киллер спрятался ЧЕРЕЗ ДОРОГУ и, стреляя, в принципе, мог попасть и в транспорт, идущий в обратном направлении. К тому же, там две полосы, плюс раздел, плюс обочина (до первых деревьев). Таким образом, получается около 20 метров, может и больше. После посадки водитель проезжает чуть больше 200 метров, разворачивается и становится на парковке (молодец! Нельзя останавливаться, главное - быстро покинуть место атаки! Нет претензий!)", - продолжает Золотухин.

"Итого... Стрелок хотел совершить покушение на лицо приближенное к президенту, сидя в 20-25 метрах от цели, ожидая мишень, которая движется со скоростью до 80 км / ч. Вас ничто не смущает? А самое главное, как мне правильно подсказали, на разделительной полосе стоит отбойник (последний скриншот). А потому, когда машина движется, ее нижняя часть закрыта от огня слева именно отбойником. Вопрос: как пули попали в нижнюю часть двери водителя?" - интересуется он. Источник: https://censor.net/ru/p3289751
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22.09.2021 14:45
+16
Ну очень серьёзные намерения ...обстрелять водилу?зекрысы такие брехливые крысы ...
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22.09.2021 14:44
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Ну очень серьёзные намерения ...обстрелять водилу?зекрысы такие брехливые крысы ...
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22.09.2021 14:44 Відповісти
насмерть раненый водятел проехал 5 км.

я бы проверил его на употребление тяжелой наркоты. да и пассажира тоже.
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22.09.2021 14:53 Відповісти
Шоу продовжується.

"Однако, у меня появилось один вопрос к потенциальному киллеру! Попадания по корпусу автомобиля (до 14 пробоин) находятся исключительно со стороны водителя. То есть - слева. Шефир направлялся на работу - поэтому автомобиль двигался в северном направлении. Ехал он со скоростью - ну, пусть 60-80 километров в час, хотя мы же знаем как "мама Любит скорость". Таким образом, киллер спрятался ЧЕРЕЗ ДОРОГУ и, стреляя, в принципе, мог попасть и в транспорт, идущий в обратном направлении. К тому же, там две полосы, плюс раздел, плюс обочина (до первых деревьев). Таким образом, получается около 20 метров, может и больше. После посадки водитель проезжает чуть больше 200 метров, разворачивается и становится на парковке (молодец! Нельзя останавливаться, главное - быстро покинуть место атаки! Нет претензий!)", - продолжает Золотухин.

"Итого... Стрелок хотел совершить покушение на лицо приближенное к президенту, сидя в 20-25 метрах от цели, ожидая мишень, которая движется со скоростью до 80 км / ч. Вас ничто не смущает? А самое главное, как мне правильно подсказали, на разделительной полосе стоит отбойник (последний скриншот). А потому, когда машина движется, ее нижняя часть закрыта от огня слева именно отбойником. Вопрос: как пули попали в нижнюю часть двери водителя?" - интересуется он. Источник: https://censor.net/ru/p3289751
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22.09.2021 14:45 Відповісти
как-как... всё просто. стрелок бежал параллельно автомобилю со скоростью 120 км/ч, и потому стрелял неприцельно.
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22.09.2021 14:56 Відповісти
Вас ничто не смущает?

Нас дуже "смущает" професіоналізм режисера-постановника, якість виконання трюка каскадером (воділою), халтура від сценаристів цього шоу, призначеного для відволікання народної уваги від "Вагнергейту"!
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22.09.2021 16:00 Відповісти
А какое ранение у водителя...что он смог удерживать авто на курсе со спущенным колесом??

Наверное царапина...как там в сценарии 95 квартала написано??
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22.09.2021 14:46 Відповісти
Я так понимаю, что всем уже насрать на Вангеровцов?
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22.09.2021 14:46 Відповісти
Так отож...
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22.09.2021 14:49 Відповісти
Наріт отримав свіжу жуйку.
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22.09.2021 14:49 Відповісти
так про Чауса вже давно забули, його викрадення і шлях в трусах через кордон і де він тримався зникло, як роса на сонці. Зник інтерес і до "вагнерівців", будуть обсмоктувати версії, що було бажання залякати Володю, щоб не приймав закон про олігархів. Однієї подією зняв із себе на якийсь час підозру по "вагнерівцях", по Чаусу і відкринув бажання світових лідерів щось в нього запитувати про "вагнерівців" і провал в економіці, про заборгованість військовим, про відсутність оборонного замовлення і совість заїла медиків і вчителів йти до його офісу і запитувати про підвищення зарплати. Що вони, ось бандюки олігархи, а якщо він з ними в дружбі, то той один олігарх і всі його знають, залякує бідного-пребідного Володю. Нарід зразу зігрівся дорогим газом і підвищенням ціни на всі продукти, став задоволений корупцією і зарплатою депутатів у конвертах, аби тільки Шиферу було нормально і пройшов відосік. Ось вам і новий голобородько.
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22.09.2021 15:07 Відповісти
Та які тут вагнерівці! Друга Зєліного хотіли замочити. Безпека країни і простих громадян - то ніщо в порівнянні з членом ЗЄопг.
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22.09.2021 15:24 Відповісти
А если б на ваньку бакланова спокусились напасть? то ж ваще друг по садику и школе, вместе травку курили, за ленкой ухаживал)))
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22.09.2021 15:33 Відповісти
так и всегда было на них нахезать.
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22.09.2021 20:48 Відповісти
Тяжкопоранений водій проїхав 5 км, а потім ще показав де стріляли.
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22.09.2021 14:47 Відповісти
В состоянии шока и адреналина еще не такое можно сделать. Дед рассказывал что во время войны раненные и без куска головы или с разорванным животом еще десятки метров пробегали и стреляли
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22.09.2021 15:27 Відповісти
чето резина на заднем колесе на фото не выглядит что на ней проехали 5 км
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22.09.2021 14:48 Відповісти
В сценарії написано саме так - не прискіплюйтесь до незначних деталей, не ганьбіть дєтєктів!)
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22.09.2021 14:52 Відповісти
За инсценировку придусмотрена уголовная ответственность? Копы тоже участвовали в спектакле? Хотя бы копов могут уволить?
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22.09.2021 14:51 Відповісти
Уголовная ответственность будет за недостаточные сожаления по поводу покушения на шифера. Как раз закон о противодействии антисемитизму приняли...)))
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22.09.2021 15:02 Відповісти
водитель тяжело ранен

и ведет машину 5 км на спущенном колесе? правда?
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22.09.2021 14:52 Відповісти
А что тут удивительного? Никогда не ездил на спущенном колесе? Ето на Петебляхе далеко не уедешь а на хорошей машине не сразу и заметишь что колесо спущенное. Сам когда то 120км/час ехал и не сразу заметил что переднее колесо розбортировалось.
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22.09.2021 15:30 Відповісти
трындеть про "розбортированное" переднее колесо на скорости 120 км час ты будешь в школе
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22.09.2021 15:32 Відповісти
Ты хоть лисапет купи себе а потом будешь трындеть, если не знаешь
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22.09.2021 15:33 Відповісти
пасть закрой зеленожопый

сказки свои будешь таким же дебилам задвигать. я в отличии от тебя на своем авто уже проехал под пол ляма км.
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22.09.2021 15:36 Відповісти
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22.09.2021 14:53 Відповісти
На что уходят деньги налогоплательщиков? На это трэш-шапито?
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22.09.2021 14:54 Відповісти
А скільки кілометрів до гаражу???????????
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22.09.2021 14:56 Відповісти
А что такое вообще : первый помощник шифер?какими документами это чучело регламентируется и определяется ?почему его вообще охраняет УГО?
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22.09.2021 15:00 Відповісти
Почему министр ВД еще не уволен,у нас по киевских лесах бегают люди с автоматическим оружием,где полиция и её информаторы?
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22.09.2021 15:03 Відповісти
Шоу продовжується... Коли буде підпал ВР, щоб дати старт масовим репресіям, зеленому терору.
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22.09.2021 15:07 Відповісти
думаю, там криминальные разборки - кто-то кому-то должен много денег..., ну или типа шоу - шефир это борець з олигархами, а они его за это сильно невзлюбли и решили попугать..., мыло, конечно, но такой сценарий )))
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22.09.2021 15:09 Відповісти
раз вышла очередная информационная погремушка - значит опять что-то украли в крупных размерах. интересно, что на след.раз придумают - ленку-зеленку террористы захватят, чи шо
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22.09.2021 15:16 Відповісти
За наш счёт будут ремонтировать водительскую дверцу

и лечить водителя.

Если бы покушались на пассажира, то стрельнули бы в бошку

на выходе из ресторана.
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22.09.2021 15:21 Відповісти
Золотую клюкву сценаристам и актерам!! ХАЛТУРА!! Надо еще пару дублей!
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22.09.2021 15:22 Відповісти
«Золота́ мали́на» (англ. Golden Raspberry), також «Ра́ззі» (англ. Razzie, від англ. Razzie Award)
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22.09.2021 16:04 Відповісти
Да.. Принято..
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22.09.2021 16:21 Відповісти
вивод: якщо на твоєму авто спустило колесо, а ти проїхав ще 5км, то по тобі стріляли з автоматичної зброї
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22.09.2021 15:22 Відповісти
Ось тема для розмови замах на шефіра ,а те що кожен день на фронті ворог обстрілює наші позиціі де майже кожен день є загиблі і поранені іх не цікавить.
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22.09.2021 15:22 Відповісти
Вдячний народ дякує своїм "слугам"?
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22.09.2021 15:24 Відповісти
Все больше каких то традиционных для зеленых соплей нелепостей появляется в этом мутнорылом деле. Но главное,что все новости забиты этой половой а не вагнеровцами.Совпадение,наверное
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22.09.2021 15:37 Відповісти
Сразу вспоминаю дело Курочкина , которого сняли сразу у выхода из суда или сизо. Нашли форточку. Тут , скорее всего, работал "пугачь" который без церемонно обьясил волю заказчика , водитель в разборках не причем , но пострадал непосредственно он. Грязненько однако. Ситуация могла бы иметь более печальные последствия.
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22.09.2021 17:04 Відповісти
Це якесь шоу по відволіканн уваги від вагнергейту
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22.09.2021 17:16 Відповісти
Стріляли в Шефіра, попали в Шофера
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23.09.2021 09:56 Відповісти
 
 