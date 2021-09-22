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Новини Події Замах на Шефіра
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У Кремлі вже заявили, що Москва не причетна до замаху на Шефіра: "Нічого спільного з реальним станом справ"

Новини Цензор.НЕТ Події

У Кремлі вже заявили, що Москва не причетна до замаху на Шефіра:

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував обстріл автомобіля помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра і твердження про те, що до події може бути причетна Москва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РИА.Новости.

"На жаль, у наш час в Україні що б не сталося, ніхто з чинних політиків, на наш жаль, не в змозі відкинути російського сліду. Звичайно, це не має нічого спільного з реальним станом справ", - сказав Пєсков журналістам.

За його словами, подібні заяви свідчать про надмірно екзальтований емоційний стан їхніх авторів.

Раніше глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія назвав російський слід однією з версій. Іншими причинами, за його словами, могли стати помста контрабандистів і криміналітету, а також протидія олігархів.

Також читайте: Якщо ОП вважає причиною замаху на Шефіра боротьбу з олігархами, то треба викликати на допит Ахметова, Коломойського, Пінчука - всіх, до кого приїздив Шефір, - Бутусов

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Как это не причастна? А агент кремля позывной Козырь, который вице-презедент это чей казачок?
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22.09.2021 14:45
+8
Впервые письков не сбрехал,т к ну нафиг никому тот шефир не впал,а его водила тем более -зеленый дебильный цирк
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22.09.2021 14:47
+5
Андрей Елдак, он самый
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22.09.2021 14:53
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Как это не причастна? А агент кремля позывной Козырь, который вице-презедент это чей казачок?
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22.09.2021 14:45 Відповісти
Ермак Тимофеич что-ли ?
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22.09.2021 14:49 Відповісти
Андрей Елдак, он самый
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22.09.2021 14:53 Відповісти
Значит причастны, козломордые ублюдки
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22.09.2021 14:45 Відповісти
такой "боевик" 95 квартал мог снять только сам
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22.09.2021 14:47 Відповісти
Там сидят, наверное, и ржут над этими инсценировками.
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22.09.2021 14:45 Відповісти
тихо радуются что есть еще кто-то рукожопей их
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22.09.2021 14:51 Відповісти
теперь ясно что наследили уйобки срашки - тот кто первьій начинает оправдьіваться
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22.09.2021 14:46 Відповісти
Впервые письков не сбрехал,т к ну нафиг никому тот шефир не впал,а его водила тем более -зеленый дебильный цирк
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22.09.2021 14:47 Відповісти
единственній раз когдя я верю Маскве !!!!

Ермак тимофеич он то не московский персонаж
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22.09.2021 14:48 Відповісти
Это дело рук наёмников.
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22.09.2021 14:55 Відповісти
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22.09.2021 15:06 Відповісти
письков как закрутит, что тяжело понять вообще о чем речь.
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22.09.2021 15:09 Відповісти
А чого Зеля посміхався при виступі щодо цього "замаху"?
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22.09.2021 15:12 Відповісти
Опять за 15 минут до *покушения* опровержение написали?
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22.09.2021 15:13 Відповісти
Унитазный ёршик аж поседел от страха.
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22.09.2021 15:23 Відповісти
Раз бросились опровергать, значит 100% причастны.
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22.09.2021 16:02 Відповісти
Дело не так обстоит. Им предъявили, мол не ваших ли рук дело, товарищи? И, кстати, где доблестные Петров и Боширов?
В таком духе.

Ну и варианты у МСК:

1. Признать, что они

2. Сказать, что не они.

Разумеется, выбор останавливается на п.2
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22.09.2021 17:45 Відповісти
Путин на стерхе
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22.09.2021 16:14 Відповісти
В первые соглашусь. Если бы Москва хотела грохнуть, то стреляла бы в в цель с другой стороны дороги, а не в водителя. Но речь не об этом, эта цель и на хрен ни кому не нужна.

событие для отвлечения внимания от чего то другого, например от варнергейта …
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22.09.2021 17:39 Відповісти
редкий случай, когда он, скорее всего, не соврал.
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22.09.2021 20:47 Відповісти
 
 