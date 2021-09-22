У Кремлі вже заявили, що Москва не причетна до замаху на Шефіра: "Нічого спільного з реальним станом справ"
Новини Цензор.НЕТ Події
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував обстріл автомобіля помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра і твердження про те, що до події може бути причетна Москва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РИА.Новости.
"На жаль, у наш час в Україні що б не сталося, ніхто з чинних політиків, на наш жаль, не в змозі відкинути російського сліду. Звичайно, це не має нічого спільного з реальним станом справ", - сказав Пєсков журналістам.
За його словами, подібні заяви свідчать про надмірно екзальтований емоційний стан їхніх авторів.
Раніше глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія назвав російський слід однією з версій. Іншими причинами, за його словами, могли стати помста контрабандистів і криміналітету, а також протидія олігархів.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.
Будь ласка, зачекайте...
Ермак тимофеич он то не московский персонаж
В таком духе.
Ну и варианты у МСК:
1. Признать, что они
2. Сказать, что не они.
Разумеется, выбор останавливается на п.2
событие для отвлечения внимания от чего то другого, например от варнергейта …