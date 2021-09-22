УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4822 відвідувача онлайн
Новини Політика України
6 126 6
ВР (11782) регламент (101) Лерос Гео (380) Тищенко Микола (291)

Регламентний комітет Ради ухвалив рішення щодо інциденту з Леросом, - "слуга народу" Тищенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Регламентний комітет Ради ухвалив рішення щодо інциденту з Леросом, -

Регламентний комітет Верховної Ради розглянув інцидент між нардепом "Слуги народу" Миколою Тищенком та позафракційним Гео Леросом у сесійній залі.

Про це в коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ розповів нардеп "СН" Микола Тищенко.

За його словами, комітет прийняв рішення – проте, яке саме, він ще не знає.

Тищенко пообіцяв виконати будь-яке рішення комітету.

Говорячи про те, що його можуть відсторонити від відвідування п'яти пленарних засідань Ради, нардеп зазначив: "Це погана стратегія, тому що я прийшов в парламент працювати, а не відпочивати за державний рахунок".

Відповідаючи на питання, чи не шкодує він про свій вчинок, Тищенко заявив: "Кожен вчинок справжньоъ людини, справжнього народного депутата, це вчинок. Ми голосували за регламент і будь-яке його порушення веде за собою певні дії. Так і сталося. Ви ж пам'ятаєте, як все сталося. У нас був доповідач щодо ТСК стосовно "Укрзалізниці". Усі готувалися до цього питання. Якщо це нікого не цікавить, то навіщо ми створювали ТСК".

Політик також заявив, що у нього нульова толерантність до зрадників, тому сталася така ситуація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Юрчишин подав заяву до Офісу Генпрокурора і ДБР на "слугу народу" Тищенка через напад на Лероса. ДОКУМЕНТ

Розповідаючи, чи була у нього розмова з президентом Володимиром Зеленським щодо даного інциденту, депутат пояснив, що у Зеленського є більш важливі питання.

Нагадаємо, 9 вересня 2021 року  "слуга народу" Тищенко напав на нардепа Лероса під час його виступу про справу "вагнерівців" у ВР.

Після інциденту Лерос заявив, що поведінка Тищенка показує, як влада Зеленського діє в цілому по країні.

Тищенко ж, коментуючи свій вчинок, заявив, що Лерос матюкався і говорив брудні речі на адресу гаранта нашої Конституції.

Глава фракція "СН" Давид Арахамія зазначив, що агітуватиме колег, щоб вони підтримали відсторонення Миколи Тищенка і Гео Лероса від декількох пленарних засідань, оскільки у конфлікті винні обидві сторони.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
настояшчій чєлавєк!
показати весь коментар
22.09.2021 15:07 Відповісти
Коля Оболонский (Тищенко) негодує . В 90е он бы этого Лероса уже в лес вывез и закопал, а тут просто приходится с трибуны стягивать
показати весь коментар
22.09.2021 15:04 Відповісти
Прикалываются-"в конфликте виноваты обе стороны""!!

а также пенсионеры Киева только женского пола
показати весь коментар
22.09.2021 15:06 Відповісти
В 90-е Беня команды давал, а такие, как коля оболонский в лес вывозили. А клоуны развлекали и тех и других. А сейчас все в одной упряжке ржут над тем, как разводят и издеваются над всей страной.
показати весь коментар
22.09.2021 15:08 Відповісти
Леросу запретят неделю появляться в парламенте, а Коля получить недельный отпуск?
показати весь коментар
22.09.2021 15:15 Відповісти
 
 