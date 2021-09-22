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"Жовта" зона: школи з рівнем вакцинації нижче 80% перейдуть в онлайн, а початкова школа і дитсадки продовжать працювати, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Дистанційна освіта є і буде, а найменші здобувачі зможуть продовжувати вчитися в офлайн-режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram написав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Він нагадав, що з 23 вересня Україна переходить у "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У зв'язку з цим Уряд оновив карантинні умови, зокрема щодо роботи закладів освіти.

При "жовтому" рівні відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде дозволено за умови наявності не менш ніж у 80% працівників закладу освіти одного з обов’язкових документів. Їх перелік опублікований тут.

"Якщо в закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, навчання має продовжуватися (!) з використанням технологій дистанційного навчання. Підкреслюю, освітній процес триватиме в дистанційному форматі", - написав він.

Шкарлет також підкреслив, що вихованці дитячих садів, учні початкової школи та спеціальних навчальних закладів вимагають безпосереднього контакту з педагогічними працівниками. Тривала "дистанційка" для малюків може привести до не поновлюваних втрат в навчанні.

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"Тому за моєю ініціативою та за підтримки Уряду сьогодні були внесені відповідні зміни до постанови КМУ:

- умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу НЕ поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів ЗСО. Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм;

- такий "виняток" діятиме під час "жовтого" та "червоного" рівнів епіднебезпеки", - зазначив Шкарлет.

"Водночас укотре звертаюся до голів ОДА, директорів обласних департаментів освіти, керівників усіх закладів освіти та кожного освітянина окремо. Прошу свідомо поставитися до необхідності вакцинації, адже сьогодні COVID-19 стає "пандемією невакцинованих"".

Запроваджені Урядом обмежувальні заходи – це кроки до стримування темпів поширення вірусу, до мінімізації ризиків захворюваності серед населення, до збереження економічної стабільності в державі. Але без нас із вами ці кроки не спрацюють. На сьогодні Україна повністю забезпечена вакциною, організована зручна та доступна інфраструктура роботи пунктів щеплення. А тому залишилося лише кожному з нас зробити свій вибір на користь здоров’я та безпеки оточення", - додав міністр освіти.

.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
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22.09.2021 15:08
+5
Бред сивой кобылы!!!!

Им просто нужны рабы, ведь они не бросят маленьких детишек самих дома. Можно подумать корововирус пощадит детские садики и прочие подобные заведения.

Власть ворюг, брехунов и безграмотных лиц.
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22.09.2021 15:18
+4
Усі 30 років незалежності оці двоногі знищували українців.Знищили медецину,освіту,задушили тарифами,випхали за кордон в кріпацтво,а тепер раптом вони стали такі турботливі за моє здоровя...Не вірю сволоті,не вірю жодному слову.Раз вирішили масово щепити то тут мова не про наше здоровя,а виключно про їх кишеню.
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22.09.2021 15:24
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22.09.2021 15:08 Відповісти
Бред сивой кобылы!!!!

Им просто нужны рабы, ведь они не бросят маленьких детишек самих дома. Можно подумать корововирус пощадит детские садики и прочие подобные заведения.

Власть ворюг, брехунов и безграмотных лиц.
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22.09.2021 15:18 Відповісти
Усі 30 років незалежності оці двоногі знищували українців.Знищили медецину,освіту,задушили тарифами,випхали за кордон в кріпацтво,а тепер раптом вони стали такі турботливі за моє здоровя...Не вірю сволоті,не вірю жодному слову.Раз вирішили масово щепити то тут мова не про наше здоровя,а виключно про їх кишеню.
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22.09.2021 15:24 Відповісти
вот как божинька молвите! пусть закупают свои вакцины никчемные, пусть наживаются на откатах - а мы назло им прививаться не будем, хай думают, куда эти пузырьки купленные девать! шах и мат, бабушка, уши-то отморожены уже!
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22.09.2021 15:41 Відповісти
А их кто-то просил закупать пзырьки больше чем есть желающих?
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22.09.2021 16:24 Відповісти
при чем тут "желающие"?
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22.09.2021 16:26 Відповісти
В смысле причем? Вакцинация у нас добровольная или нет? Как Вы понимаете термин "добровольная"?
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22.09.2021 16:31 Відповісти
я за обязательную.
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22.09.2021 16:43 Відповісти
Ага, діти 1-4 класів не переносять короновірус на вчителів? Навіщо тоді вакцинуватися вчителям старших класів, якщо можна в дома розслаблятися?
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22.09.2021 15:33 Відповісти
тому що, учні молодших класів нет здатні ще навчатися дистанційно. Крім того, у них багато вправ на дрібну моторику під час писання.
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22.09.2021 15:41 Відповісти
І їх не можна дома самих залишати. Отупіють пізніше. Отакий собі карантин.
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22.09.2021 15:56 Відповісти
Дибіли. Якщо у мене двоє дітей одна дитина в старшій школі друга в молодшій то ЗВИЧАЙНО Ж молодша дитина коли принесе вірус не заразить нікого! А старша заразить всіх. Дибілізм в тому що коли менша дитина щойно вийшла з карантину а старша ходила до школи. До ідіотів навіть не доходить що коли заганяєте одну дитину на карантин то потрібно і другу. І ще цікаво кому легше наверстати пропущене - дитині в 3 класі чи дитині в 9?!!! Але звичайно ж для них яка різниця скільки ти потім візьмеш репетиторів 2 чи 5. Чекає на якусь нове придбання в Ляшка пальтішко вже якось плагіатом буде тхнути. ІДІОТИ!
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22.09.2021 16:01 Відповісти
У них дебілізм практично у всіх засобах щодо ковіду. Ось наприклад прості питання в данному випадку. А чому саме 80% персоналу шкіл повинно бути вакциновано? Чому саме такий відсоток? Який сенс вакцинувати персонал, якщо діти не вакциновані взагалі. Припускаю, що діти менше хворіють на ковід, але розповсюджують вірус вони так само як і дорослі. А якщо так, то сам персонал може приймати рішення самостійно в якій мірі наражатися на небезпеку. З вакциною чи без неї. Здавалося б що все логічно. Але маємо що маємо.
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22.09.2021 16:30 Відповісти
Вот этих 20% долбодятлов нужно просто уволить, а остальные должны жить нормальной жизнью. Не могут и должны страдать люди из-за тупых дремучих пещерных ящеров, не желающих прививаться. Пускай они вымирают себе потихоньку, а нам жить дальше.
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22.09.2021 16:42 Відповісти
Тут аналогічно. З аусвайсом, дистанція, маски, штрафи, перевірки поліції: страшні ж "злочинці".

Мусили випхати якогось дядечку з транспортного управління, який буквально заявив, що незважаючи на трафік - жодного ризику підчепити єдину хворобу у світі в транспорті нема.

Люди в коментах лежали: пишуть, що в метро і автобусах пасажири набиваються, як сардини в банці (в години пік) - і жодних тобі спалахів.

Зате, наприклад, джим - ідеальне місце, вірус його прям облюбував.
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23.09.2021 01:43 Відповісти
За що і мова 😉
Охлос вже ні знають як зашугати,щоб пришелепкуватий народ тільки був у "масочках" і щоб не гавкав
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24.09.2021 22:23 Відповісти
роблять з людей і дітей дурачков((((( щоб ніхто не пішов у школу то знали би як таке барахло дітям робить.... хто їми управляє коли все так одінаково у всьому світі?чим більше людей візьмуть прививку тим хуже буде на світі жити....
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22.09.2021 17:30 Відповісти
 
 