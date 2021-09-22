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Новини Політика України Замах на Шефіра
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Замахом на Шефіра спецслужби РФ можуть нагнітати озлоблення Зеленського, щоб він включив режим сильної руки, - журналіст Ніколов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Замахом на Шефіра спецслужби РФ можуть нагнітати озлоблення Зеленського, щоб він включив режим сильної руки, - журналіст Ніколов

Перший помічник президента України Сергій Шефір був найкращим провідником Зеленського в світ олігархів, в якому опонентів не стріляють вже дуже давно.

Про це заявив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Шефір, який з давніх-давен контролює "квартальний общак", був кращим провідником Зеленського в світ олігархів, в якому опонентів не стріляють вже дуже давно. Тому нісенітниця Подоляка про розстріл через деолігархізацію - це просто нагадування для "слуг народу", щоб вони не ухилялися від генеральної лінії партії щодо відповідного законопроєкту (нагадаю, я його вважаю повною дурістю, але зараз не про це)", - заявив він.

"Якщо всі згодні відкинути версії:

- про "самостріл" (Шефір нагадав Зеленському про їхню дружбу в контексті війни з Єрмаком, який спить і бачить монополію над головою президента),

- про переділ потоків (Шефір за родом діяльності не поділив з кимось бабки. Або з ним хтось не поділив, і вирішив замести сліди. Або тупо вирішили забрати у Шефіра контроль над "касою");

- про інсценування (у Зеленського вирішили послухати, хто що скаже після замаху для перевірки слуху і кристалізації почуттів),

то вийде, що можливих мотивів демонстративного замаху не так і багато", - додав журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замах на Шефіра - виклик нашому президенту. Злочинці повинні відповісти, - Єрмак

"Один розумний чоловік вважає, що північні спецслужби таким чином можуть нагнітати остраху заради озлоблення Зеленського, щоб президент включив режим сильної руки. І нехай він навіть включить його в північному напрямку, головне - що Зеленський нарешті навчиться закручувати гайки. А знаючи його схильність до простих рішень - він швидко на це підсяде і Україна дуже швидко отримає войовничого диктатора. За прикладом самих жителів півночі. Тобто ми станемо такими ж, як вони, причому без будь-якого примусу. А якщо 18 куль по машині не вистачить - можна ще додати. Я сподіваюся, у Зеленського є люди, які йому пояснять нехитру розводку, в яку не можна потрапляти в будь-якому випадку", - резюмував Ніколов.

Замахом на Шефіра спецслужби РФ можуть нагнітати озлоблення Зеленського, щоб він включив режим сильної руки, - журналіст Ніколов 01
Замахом на Шефіра спецслужби РФ можуть нагнітати озлоблення Зеленського, щоб він включив режим сильної руки, - журналіст Ніколов 02

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

В даний час поліція розслідує 3 версії замаху на Шефіра.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Режим сильной руки это когда рука Коломойского еще сильнее сжимается в жопе клоуна?
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22.09.2021 15:45
+15
Просьба к ЦЕНЗОРУ, не забывайте освещать о ТСК по вагнергейту, о то за эту клоунаду пишите чуть ли не каждые полчаса!!!!
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22.09.2021 15:48
+14
Версію про причетність кацапів можна буде розглядати поміж інших тільки після того, як монастирський з венедиктовою наведуть докази того, що "замах" дійсно був.

Поки що це виглядає, як повне квартальне фуфло.
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22.09.2021 15:51
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Журналісти бувають тупими і дебільними. Ми це бачимо щодня, навіть далеко ходити не потрібно. Висновки цього говножурналіста абсолютно ідіотські і примітивніші ніж тези Зеленського! Тупішими за владу можуть бути тільки опоненти влади!
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22.09.2021 15:48 Відповісти
А будет заявления Толика Гриценка по поводу ситуации с Шерифом
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22.09.2021 15:52 Відповісти
Режим сильной руки это когда рука Коломойского еще сильнее сжимается в жопе клоуна?
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22.09.2021 15:45 Відповісти
ЗЕленский - сильная рука ?

а зачем он мне нужен ?

пусть гуляет, не-ЛОХ !
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22.09.2021 15:47 Відповісти
Просьба к ЦЕНЗОРУ, не забывайте освещать о ТСК по вагнергейту, о то за эту клоунаду пишите чуть ли не каждые полчаса!!!!
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22.09.2021 15:48 Відповісти
Ошибся - уже 4 минуты.
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22.09.2021 15:49 Відповісти
Операція перша- Операція «За двома зайцями».

<<Операція «За двома зайцями». На початку 2019 року Центр Миротворець оприлюднив дані про операцію, розпочату в 2016 році. В ході операції співробітниками Центру було створено мережу вебсторінок, на яких проводилося вербування найманців для служби у складі кількох приватних військових компаній (зокрема, ПВК «Вагнер»), які здійснюють військові злочини на території України і інших країн (Сирія, Венесуела, Центральноафриканська Республіка, і т. ін.). В рамках т. зв. «вербувальних процедур» російські найманці проходили відеоінтерв'ю, в ході яких надавали свідчення щодо своєї участі в окупації Криму, участі у військових діях на території України та інших країн, а також називали інших членів російських незаконних збройних формувань та своїх командирів. Представники Центру заявили, що відеозаписи цих інтерв'ю використовувались українськими спецслужбами в оперативній роботі, а пізніше будуть надані в міжнародні суди для підкріплення доказової бази російської агресії>>

Операція друга - Операція «Охота на зайца».

<<Операція «Охота на зайца». Восени 2019 року співробітники Центру під виглядом вербувальників російської ПВК вийшли на контакт з російським військовим за міста Моршанськ Дмитром Зайцевим. В ході переговорів Зайцев надав співробітникам Центру оригінали документів щодо проходження служби в Сирії і свідчення про співробітництво російської армії і спецслужб з терористичною організацією Хезболла. Після цього Зайцев, погодившись на участь в терорі та безсудних вбивствах кримських татар, виїхав до окупованого Сімферополя. Всі переміщення Зайцева і переговори з ним були задокументовані на відео. В ході висвітлення операції стало зрозуміло, що Центр Миротворець вже неодноразово займався вербуванням російських військових від імені російських ПВК для, немовби, проведення операцій за кордонами Росії>>

А операція з вагнерівцями у білорусі то вже відповіть мордору на дві українські.

Інакше трева допустити що не тільки наші спецслужби працюють на рівні ідиотизму, раз по раз повторюючи один і той же сценарій, оприлюднюючи цого щоразу, але і спецслужби мордору ладні безліч раз наступати на одні і ті ж граблі.

Чи може всі дурні і його можно повторювати багато, багато разів?
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22.09.2021 21:27 Відповісти
Чего клоун включит? Смотри клавиши не поломай, сильнорукий.
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22.09.2021 15:48 Відповісти
Дуся! Вы меня **********. Я человек, измученный нарзаном... (с)
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22.09.2021 15:48 Відповісти
У вас есть ..миры олигархов???!!!
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22.09.2021 15:48 Відповісти
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22.09.2021 15:49 Відповісти
Как уже достали с зефиром. Тем более, что жив-здоров. Жизнь любого украинского воина, намного важнее всяких зефиров.
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22.09.2021 15:50 Відповісти
Версію про причетність кацапів можна буде розглядати поміж інших тільки після того, як монастирський з венедиктовою наведуть докази того, що "замах" дійсно був.

Поки що це виглядає, як повне квартальне фуфло.
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22.09.2021 15:51 Відповісти
ПЕРВОМУ ПОМОЩНИКУ ПРЕЗИДЕНТА СЕРГЕЮ ШЕФИРУ ОТОШЛИ ДОЛИ ЗЕЛЕНСКОГО В ВОСЬМИ КОМПАНИЯХ.

Его старшему брату, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру, перешли доли в двух компаниях.

СМЕНА СОБСТВЕННИКОВ - НОМИНАЛЬНАЯ, РАССКАЗЫВАЛ ЖУРНАЛИСТАМ СЕРГЕЙ ШЕФИР.
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22.09.2021 15:52 Відповісти
брати Шефіри завжди були реальними хазяями Кварталу - а бубочка у них всього лиш свадєбний генерал
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22.09.2021 16:38 Відповісти
Ги ги ...сильна рука
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22.09.2021 15:53 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·



Ну, и серьезно про покушение на Шефира.

Мы прекрасно понимаем, что заказчиками не являются олигархи, поскольку Зеленский - это их детище. И никакой реальной борьбы с олигархами нет. Наоборот - при Зеленском они только становятся богаче.

Кроме того, именно Шефир общался со всеми олигархами от имени Зеленского.

Поэтому варианта два.

Первый - это инсценировка, чтобы мы поверили, что олигархи якобы воюют с Зеленским.

Второй - «привет» Зеленскому из Кремля за невыполнение взятых на себя обязательств.
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22.09.2021 15:57 Відповісти
Ти забув про третій варіант - ні пари з вуст про правління жидівською мафією. До речі, в рашці саме так жиди і правлять, і біда кацапів, що вони їх майже не відрізняють від себе: брат дружини колись з подивом дізнався від мене, що дмітрій мєдмєдєв - жид
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22.09.2021 16:22 Відповісти
так то так дивись що рада розглядала про антісемітізм і так за іншим другі законопроекти для відводу очей
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22.09.2021 16:38 Відповісти
ну можно без херни о том, что димка-кампот - еврей, может и не будешь казаться дураком
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22.09.2021 17:30 Відповісти
Луценко вспоминал, что, когда его выпустили из Менской колонии весной 2013, проукраинские силы собрали митинг во Львове против регионалов. Пришло мало людей, говорили, что власть забетонировала Украину, людям - все равно, "какая разница" (по Зеле), народ спит и не на что не способен.

Всего через несколько месяцев вдруг вспыхнула Врадиевка, а осенью - Майдан, миллионам стало не все равно, что будет со страной.

Пусть попробует "закрутить гайки" в стране, где столько оружия на руках, где сотни тысяч прошли войну и опыт Майданов, да и ВСУ власть (российскую агентуру) ненавидит и будут на стороне народа.
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22.09.2021 16:10 Відповісти
Да не будет больше никакого Майдана. В 2014-м был первый и последний. В 2004-м был утренник с концертами.
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22.09.2021 18:43 Відповісти
Я думаю после включения сильной руки, Зеленский поедет на хер за Януковичем , тоже мне диктатор ))))))
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22.09.2021 16:14 Відповісти
У народу рука сильніша. Полюбому
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22.09.2021 16:17 Відповісти
И пошли фантазии...
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22.09.2021 16:19 Відповісти
так до зепередела все как-то договаривались)))

первый раз когда не договорились и начался по их понятиям беспредел - это янукович))) этот решил без излишних реверансов отхапать что считал нужным - получил майдан и ростов.

алексеич как бы лавировал и более менее нормально петлял.

зе пошел по пути януковича - но в отличие от него начал полный беспредел-передел не только там наверху, но и народ стрижет безбожно.

так зима обещает быть интересной
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22.09.2021 16:26 Відповісти
Зима будет как обычно скучной. Только хвастать горазды. Обидно.
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22.09.2021 18:39 Відповісти
... а как насчет версии: "Заколебали гешефтмахеры?"
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22.09.2021 16:45 Відповісти
Тогда бы Шефира соскребали с сидения, а не водителя оперировали.
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22.09.2021 23:00 Відповісти
сільная рука-друг вована та ніяк не пєрша лядя
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22.09.2021 16:46 Відповісти
если отбросить все версии..., то может и пьяные охотники были
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22.09.2021 16:52 Відповісти
Скорее всего так и есть.Выборы на Мордоре закончились.Руки развязались для пакостей Украине
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22.09.2021 17:07 Відповісти
Журналисту Николову про руку москвы московской же поговоркой - "Мели, Емеля, твоя неделя!".
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22.09.2021 17:17 Відповісти
Бубочці Ківа режим сильної руки включе.
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22.09.2021 17:20 Відповісти
Тут два варіанти: або це кримінальні розбірки, бо Вава і ко всі потоки і всі відкати перетягують на себе. Або це шоу для лохотрата, щоб розв'язати руки Зеваві в "боротьбі" з олігархами та проти опозиції. Бубочка боїться масових протестів, як чорт ладану. А Марш ветеранів 24 серпня показав, що ряди патріотичних українських проєвропейських сил сильні і згуртовані. Йому треба привід щоб закрутити гайки. Нехай попробує, то дуже швидко опиниться в Ростові. Але не факт, що добіжить.

Не думаю,що це патріоти роблять йому попередження. Адже останнім часом Бубочка своїми "патріотичними" меседжами про НАТО і ЄС намагається перетягнути на свій бік електорат Порошенка, Кличка, Голосу, Тимошенко. Правда у щирість його "патріотизму" їх виборці не дуже спішать вірити.

Щодо спецслужб РФ, то там добре розуміють, що "рускій мір" в Україні, як і проросійський кандидат (приклад Медведчука) перспектив не мають. Всі опитування показують, що максимум 15% за дружбу з Лаптєстаном. А спроба замаху російських спецслужб на українського президента і його оточення ще більше відштовхне українців від Росії.
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22.09.2021 17:47 Відповісти
наша бубочка решила метить на кресло беларусЬкого бульбафюрера....
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22.09.2021 19:32 Відповісти
могут нагнетать озлобление Зеленского, чтобы он включил режим сильной руки

ЗЕ дрочить начнет шоле в своих видосиках?

Потому что все другие вариантиы "сильной руки" закончатся мозгами ЗЕ на стенке.
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22.09.2021 22:59 Відповісти
 
 