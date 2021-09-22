Замахом на Шефіра спецслужби РФ можуть нагнітати озлоблення Зеленського, щоб він включив режим сильної руки, - журналіст Ніколов
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Перший помічник президента України Сергій Шефір був найкращим провідником Зеленського в світ олігархів, в якому опонентів не стріляють вже дуже давно.
Про це заявив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.
"Шефір, який з давніх-давен контролює "квартальний общак", був кращим провідником Зеленського в світ олігархів, в якому опонентів не стріляють вже дуже давно. Тому нісенітниця Подоляка про розстріл через деолігархізацію - це просто нагадування для "слуг народу", щоб вони не ухилялися від генеральної лінії партії щодо відповідного законопроєкту (нагадаю, я його вважаю повною дурістю, але зараз не про це)", - заявив він.
"Якщо всі згодні відкинути версії:
- про "самостріл" (Шефір нагадав Зеленському про їхню дружбу в контексті війни з Єрмаком, який спить і бачить монополію над головою президента),
- про переділ потоків (Шефір за родом діяльності не поділив з кимось бабки. Або з ним хтось не поділив, і вирішив замести сліди. Або тупо вирішили забрати у Шефіра контроль над "касою");
- про інсценування (у Зеленського вирішили послухати, хто що скаже після замаху для перевірки слуху і кристалізації почуттів),
то вийде, що можливих мотивів демонстративного замаху не так і багато", - додав журналіст.
"Один розумний чоловік вважає, що північні спецслужби таким чином можуть нагнітати остраху заради озлоблення Зеленського, щоб президент включив режим сильної руки. І нехай він навіть включить його в північному напрямку, головне - що Зеленський нарешті навчиться закручувати гайки. А знаючи його схильність до простих рішень - він швидко на це підсяде і Україна дуже швидко отримає войовничого диктатора. За прикладом самих жителів півночі. Тобто ми станемо такими ж, як вони, причому без будь-якого примусу. А якщо 18 куль по машині не вистачить - можна ще додати. Я сподіваюся, у Зеленського є люди, які йому пояснять нехитру розводку, в яку не можна потрапляти в будь-якому випадку", - резюмував Ніколов.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.
В даний час поліція розслідує 3 версії замаху на Шефіра.
Будь ласка, зачекайте...
а зачем он мне нужен ?
пусть гуляет,
не-ЛОХ !
<<Операція «За двома зайцями». На початку 2019 року Центр Миротворець оприлюднив дані про операцію, розпочату в 2016 році. В ході операції співробітниками Центру було створено мережу вебсторінок, на яких проводилося вербування найманців для служби у складі кількох приватних військових компаній (зокрема, ПВК «Вагнер»), які здійснюють військові злочини на території України і інших країн (Сирія, Венесуела, Центральноафриканська Республіка, і т. ін.). В рамках т. зв. «вербувальних процедур» російські найманці проходили відеоінтерв'ю, в ході яких надавали свідчення щодо своєї участі в окупації Криму, участі у військових діях на території України та інших країн, а також називали інших членів російських незаконних збройних формувань та своїх командирів. Представники Центру заявили, що відеозаписи цих інтерв'ю використовувались українськими спецслужбами в оперативній роботі, а пізніше будуть надані в міжнародні суди для підкріплення доказової бази російської агресії>>
Операція друга - Операція «Охота на зайца».
<<Операція «Охота на зайца». Восени 2019 року співробітники Центру під виглядом вербувальників російської ПВК вийшли на контакт з російським військовим за міста Моршанськ Дмитром Зайцевим. В ході переговорів Зайцев надав співробітникам Центру оригінали документів щодо проходження служби в Сирії і свідчення про співробітництво російської армії і спецслужб з терористичною організацією Хезболла. Після цього Зайцев, погодившись на участь в терорі та безсудних вбивствах кримських татар, виїхав до окупованого Сімферополя. Всі переміщення Зайцева і переговори з ним були задокументовані на відео. В ході висвітлення операції стало зрозуміло, що Центр Миротворець вже неодноразово займався вербуванням російських військових від імені російських ПВК для, немовби, проведення операцій за кордонами Росії>>
А операція з вагнерівцями у білорусі то вже відповіть мордору на дві українські.
Інакше трева допустити що не тільки наші спецслужби працюють на рівні ідиотизму, раз по раз повторюючи один і той же сценарій, оприлюднюючи цого щоразу, але і спецслужби мордору ладні безліч раз наступати на одні і ті ж граблі.
Чи може всі дурні і його можно повторювати багато, багато разів?
Поки що це виглядає, як повне квартальне фуфло.
Его старшему брату, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру, перешли доли в двух компаниях.
СМЕНА СОБСТВЕННИКОВ - НОМИНАЛЬНАЯ, РАССКАЗЫВАЛ ЖУРНАЛИСТАМ СЕРГЕЙ ШЕФИР.
1 ч ·
Ну, и серьезно про покушение на Шефира.
Мы прекрасно понимаем, что заказчиками не являются олигархи, поскольку Зеленский - это их детище. И никакой реальной борьбы с олигархами нет. Наоборот - при Зеленском они только становятся богаче.
Кроме того, именно Шефир общался со всеми олигархами от имени Зеленского.
Поэтому варианта два.
Первый - это инсценировка, чтобы мы поверили, что олигархи якобы воюют с Зеленским.
Второй - «привет» Зеленскому из Кремля за невыполнение взятых на себя обязательств.
Всего через несколько месяцев вдруг вспыхнула Врадиевка, а осенью - Майдан, миллионам стало не все равно, что будет со страной.
Пусть попробует "закрутить гайки" в стране, где столько оружия на руках, где сотни тысяч прошли войну и опыт Майданов, да и ВСУ власть (российскую агентуру) ненавидит и будут на стороне народа.
первый раз когда не договорились и начался по их понятиям беспредел - это янукович))) этот решил без излишних реверансов отхапать что считал нужным - получил майдан и ростов.
алексеич как бы лавировал и более менее нормально петлял.
зе пошел по пути януковича - но в отличие от него начал полный беспредел-передел не только там наверху, но и народ стрижет безбожно.
так зима обещает быть интересной
Не думаю,що це патріоти роблять йому попередження. Адже останнім часом Бубочка своїми "патріотичними" меседжами про НАТО і ЄС намагається перетягнути на свій бік електорат Порошенка, Кличка, Голосу, Тимошенко. Правда у щирість його "патріотизму" їх виборці не дуже спішать вірити.
Щодо спецслужб РФ, то там добре розуміють, що "рускій мір" в Україні, як і проросійський кандидат (приклад Медведчука) перспектив не мають. Всі опитування показують, що максимум 15% за дружбу з Лаптєстаном. А спроба замаху російських спецслужб на українського президента і його оточення ще більше відштовхне українців від Росії.
ЗЕ дрочить начнет шоле в своих видосиках?
Потому что все другие вариантиы "сильной руки" закончатся мозгами ЗЕ на стенке.