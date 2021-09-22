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Новини Політика України Замах на Шефіра
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замах (470) Шефір_Сергій (115) Подоляк Михайло (295)

Замах на Шефіра може бути пов'язаний не тільки з олігархами, є цілий пласт кланів, по яких уже були завдані удари, - радник глави ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Офісі Президента заявили, що мотивів замаху на помічника президента Сергія Шефіра може бути кілька.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

За його словами, "не слід все зводити тільки до олігархів".

"Олігархи - це такі, скажімо, не зовсім тіньові галузеві структури, але більше ризиків, на мій погляд, у зв'язку з рішеннями Ради національної безпеки і оборони, яка застосовувала санкції і щодо олігархів і їхніх структур, і щодо кримінальних структур, і щодо тих, хто займається контрабандою. тобто цілий пласт кланів, по яких уже були завдані удари", - пояснив радник голови ОП.

Читайте також: Замахом на Шефіра спецслужби РФ можуть нагнітати озлоблення Зеленського, щоб він включив режим сильної руки, - журналіст Ніколов

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

В даний час поліція розслідує 3 версії замаху на Шефіра.

Раніше Подоляк заявив, що обстріл автомобіля Шефіра пов'язаний з боротьбою Зеленського з олігархами.

Зазначимо, що радник голови ОП Подоляк раніше працював піарником екс-народного депутата і кримінального авторитета Юрія Іванющенка, також відомого як "Юра Єнакіївський".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
8 октября 2020 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что 31 августа зафиксировали, как первый помощник президента Украины Сергей Шефир тайно приезжал в имение олигарха Рината Ахметова под Киевом.

В ОПУ отметили, что глава государства никому не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи.

При этом там заявили, что олигарх делает большой вклад в экономику Украины, а его предприятия являются одними из крупнейших налогоплательщиков и обеспечивают рабочие места для сотен тысяч украинцев.
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22.09.2021 15:50
+13
Из Шефира начинаю лепить мегоборца с преступностью и олигархами, которые только и думают как бы убрать такого опасного человека.))
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22.09.2021 16:04
+12
ЗЕля, кино - говно!

народ не верит !
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22.09.2021 15:53
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Астанавитесь ! (с)
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22.09.2021 15:50 Відповісти
Організувати збройний напад на помічника і друга Президента можуть тільки олігархи! Хоча не тільки, я б ще Авакова не скидував з рахунку. Тому розслідування потрібно передати в СБУ. Для підготовки нападу потрібно було вести стеження не один день, залучати технічні засоби стеження, прослуховування, мати своїх агентів всередині команди влади. Такий рівень підготовки свідчить про надзвичайно потужний адміністративно-фінансовий ресурс замовників і тут немає інших варіантів ніж олігархи!
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22.09.2021 15:55 Відповісти
этот аферист подоляк и есть режиссером этого спектакля,причем хренового.Сейчас они начнут наезжать на пороха и ставить вопрос об усилении силового блока. КТО ТАКОЙ ЭТОТ шефир ? Если вальнули бы ермака--еще можно было о чем то говорить,а тут выпустили 10 !!!!!! пуль и попали шоферу в ляжку . На фотографии видно,что кучность от выстрелов была нулевая,разброс по всей машине. ВЫВОД--стрелял или монастырский или арахамия !!!!!!!
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22.09.2021 16:28 Відповісти
8 октября 2020 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что 31 августа зафиксировали, как первый помощник президента Украины Сергей Шефир тайно приезжал в имение олигарха Рината Ахметова под Киевом.

В ОПУ отметили, что глава государства никому не поручал и не уполномочивал представителей своей команды на такие встречи.

При этом там заявили, что олигарх делает большой вклад в экономику Украины, а его предприятия являются одними из крупнейших налогоплательщиков и обеспечивают рабочие места для сотен тысяч украинцев.
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22.09.2021 15:50 Відповісти
"Спят курганы темные

Солнцем опаленные
А в курганах тех..."

не, Ахметка уже не юноша и бил бы сразу в лоб
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22.09.2021 15:57 Відповісти
ахмедка с витьком по молодости крышевали ларьки, и самое интересное ходил в 40-ную жару в плаще, под плащём у него всегда был верный друг)) я думаю дырок было бы 30 и в другом месте.
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22.09.2021 16:05 Відповісти
Астанавитесь!!!
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22.09.2021 15:50 Відповісти
Гдє то там крикнув януковищ
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22.09.2021 15:51 Відповісти
по витьку с МАКСИМА кровавый пастор гасил но мощный мерседес ушел от погони))
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22.09.2021 15:55 Відповісти
Угу. Чайкою вскрикнув.
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22.09.2021 16:10 Відповісти
Так покушались скажу я вам.. якось кулі оминули відбійник і пробили автівку.
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22.09.2021 15:50 Відповісти
ЗЕля, кино - говно!

народ не верит !
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22.09.2021 15:53 Відповісти
ну вот и умнички !

с этого бы и начинали: криминальные разборки между шиферами и.....
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22.09.2021 15:51 Відповісти
черепицей
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22.09.2021 16:55 Відповісти
именно между шиферами, а не с ними
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22.09.2021 15:52 Відповісти
Уже мало кто помнит убийство Кирова и то, что после этого началось в России. История, как всегда, повторяется в виде фарса.
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22.09.2021 15:52 Відповісти
А чому б не згадати вбивство Юлія Цезаря, і головне де?????? В СЕНАТІ!!!!!!!!!! І до чого це тут!!!!!!!
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22.09.2021 15:59 Відповісти
Ну если вы не можете понять "до чего це тут", то о чем с вами можно говорить?
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22.09.2021 16:00 Відповісти
По перше чуФерін не кіров, по друге нічого із за цого зеленого ублюдка не почнеться, і третє ти про що, у нас в країні сьогодні що не ден то ФАРС!!!!!!!???????? І не на параші вБили а в сЄсЄсЄРЄ!!!!!!!! А ти бачу поважаєш парашу раз пишеш з великої літери!!!!!!!!!!
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22.09.2021 16:05 Відповісти
Не поважаю, але так пишуть грамотні люди.
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22.09.2021 16:10 Відповісти
Ми знаємо як пишуть грамотні люди, але не сьогодні!!!!!! У нас з парашею війна, нема кого поважати!!!!!!!
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22.09.2021 16:17 Відповісти
Дело не в уважении, а в воспитании. Я не могу писать неграмотно. а оттого, что я напишу слово "враг" с большой или маленькой буквы ничего не изменится. Не надо доводить ситуацию до абсурда.
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22.09.2021 16:40 Відповісти
Схоже, що Голобородбко так завзято розстрілював парламент, що шальні кулі он де дістали автомобіль.
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22.09.2021 15:53 Відповісти
А клани в курсі про страшний удар?
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22.09.2021 15:53 Відповісти
А про це нам розкаже ЛЮСьКА арестович!!!!!!!!!! А до речі де аРестовмч, чого воно свою версію не вкине!!!!!!
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22.09.2021 16:09 Відповісти
"В прокуратуре рассказали, что в автомобиль выстрелили около 18 раз. Жизни водителя, который получил ранение, ничего не угрожает." Я бы добавил: и не угрожало.
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22.09.2021 15:54 Відповісти
автомобіль був обстріляний з-зовні і обісраний з-середини! Кляті кілери!
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22.09.2021 15:56 Відповісти
Якi? Тi, що в серединi обiсрали?! Дiйсно клятi!
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22.09.2021 16:26 Відповісти
в жопу водиле попали, чтоб говно пархатое не возил
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22.09.2021 16:01 Відповісти
Стріляли в помічника клована - гармидеру у всіх СМІ на цілий тиждень. Вбивають і калічать наших хлопців майже щодня на фронті - згадують так собі, мимоходом. АБСУРД!
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22.09.2021 15:55 Відповісти
Як у цієї зеленої бидлоти швидко міняються напрямки, споглядають як народ над ними лахає, і шукають на кого перевести стрілки!!!!!!! Казав же хріновий сценарій для КІНО!!!!!!!!
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22.09.2021 15:55 Відповісти
Плохие ковбои хотели убить шерифа, но спьяну перепутали и обстреляли дилижанс Шефира.
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22.09.2021 15:56 Відповісти
например? о каких пластах и кланах речь?
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22.09.2021 15:57 Відповісти
как это о каких? пласты теста на торте Наполеон производства Рошен, клан Пороха
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22.09.2021 16:00 Відповісти
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22.09.2021 16:10 Відповісти
Так погано Порох потренувався вбиваючи брата, з 18 куль в машину 14, у каскадера (воділу) 1, у актора (шифера) -0!

Попутно пригадалася постановочка з волинським терористом.....

95 квартал здатен знімати лише ГовноСвати.
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22.09.2021 16:30 Відповісти
так машина-то бронированная, каскадер за штуку баксов помирать не нанимался. ему в виде бонуса и селфи с нелохом предлагали - ни в какую
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22.09.2021 16:32 Відповісти
- А! Конкурирующая фирма! Покупаем старые вещи, божья корова? (Бендер)

- Что вам угодно? (Отец Федор)

- Мне угодно продать вам от мертвого осла уши. Что, старые вещи покупаем, новые крадем? (Бендер)
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22.09.2021 15:58 Відповісти
чюваки возглавили контрабанду, а теперь с умным видом рассуждают о мести контрабандистов, лол
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22.09.2021 15:59 Відповісти
Так тобі в слідчий орган на працю, тут тобі не ма що робити!!!!!!!!!! Жарт!!!!!!
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22.09.2021 16:14 Відповісти
это инфа из открытых источников, тут не надо быть даже венедиктовой
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22.09.2021 16:33 Відповісти
шефир нанес удары по всем экономическим кланам- взял бабло а обещалку не выполнил,это единственная и правильная версия
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22.09.2021 16:00 Відповісти
Какие пласты ? Какие кланы ? Кроме как задавить простой народ ценами на все (особенно коммуналка и продукты) больше никаких ударов нету. Разве что у кого то отобрать что то чтобы своим отдать
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22.09.2021 16:00 Відповісти
это не покушение, это хулиганство.
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22.09.2021 16:00 Відповісти
Куда там! На админку даже не тянет! Плюнуть мимо урны-куда криминальнее проступок!
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22.09.2021 16:30 Відповісти
ну наконец то

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22.09.2021 16:01 Відповісти
"Боротьба" ВАЗеленського з олігарїами не на слові, а на ділі, виглядає так

"... сотрудники украинского МИД пытались ввести Лондонский суд в заблуждение, отправив официальное письмо о том, что Украина в лице МИД отказалась от государственного суверенного иммунитета по этому иску.

"Если бы суд признал эту версию, в конечном счете платить 350 млн долларов плюс проценты пришлось бы из бюджета Украины."
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22.09.2021 16:02 Відповісти
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

3 ч. ·



Интересно, о чем говорили Арахамия и Коломойский на футболе? Не о покушении ли на Шефира?

Да ну - бред какой-то…

Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

3 ч. ·



А теперь смотрите, как нам мастерски разыгрывают балаган.

Зеленский - в Нью-Йорке. Разумков - типа болеет.

Через Раду протягивают очередные антинародные законы. В стране тарифный кризис.

Как отвлечь внимание?

Первое - имитировать войну с Разумковым.

Второе - имитировать борьбу с олигархами. Для пущей убедительности даже «покушение» придумали.

В итоге все СМИ и вся страна следит за разумковыми, олигархами, покушениями. А за кулисами - народ опять грабят через новые законы.

Ну, а вы дальше смотрите по телевизору «Слугу народа». Там у Зеленского много всяких сценариев в запасе…
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22.09.2021 16:02 Відповісти
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22.09.2021 16:03 Відповісти
.... уже нанесены удары по кланам.... . Когда надо убить ---удары не наносят---сразу убивают. И нет проблемы.
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22.09.2021 16:04 Відповісти
Учительница в классе:
- Дети, сегодня мы пишем сочинение на тему "Кем я хочу стать, когда вырасту".

К сведению Вовочки: слово "олигарх" пишется через букву "О"...
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22.09.2021 17:41 Відповісти
Из Шефира начинаю лепить мегоборца с преступностью и олигархами, которые только и думают как бы убрать такого опасного человека.))
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22.09.2021 16:04 Відповісти
Це вже погроми чи ще ні?
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22.09.2021 16:07 Відповісти
Клан учителей, клан неполучателей субсидий, клан обманутых избирателей...
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22.09.2021 16:08 Відповісти
Зе, ты зачем сам по своим стреляешь? дурак что ли?
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22.09.2021 16:08 Відповісти
А у него есть выбор?

Накануне ЗЕ с Шефиром здорово побили пасочки. Если Шефир смоется и начнет говорить, то ЗЕ трындец.

Так что вариант один - закрыть Шефиру рот самым надежным способом.
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22.09.2021 22:56 Відповісти
Интересно кого найдут и "подставят" ?)
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22.09.2021 23:58 Відповісти
Какого-нить ветерана, увлекшегося ультранационалистическими идеями о рассовом превосходстве и конечно же работавшего на какого-нить загадочного олигарха, с которым ведеи неравную борьбу ЗЕ-власть.

Это не интересно. Это предсказуемо, как то, что сейчас несет ОП.

Интересно будет, когда ЗЕ лишится власти. И интересно, как он ее лишится.

И что-то мне подсказывает, что дырками в водительской двери дело не обойдется.
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23.09.2021 00:12 Відповісти
Проте у Єдиному державному реєстрі МВС стосовно зареєстрованих транспортних засобів, така автівка на першого помічника Зеленського не записана.

Між тим, автомобіль, яким користується Шефір, належить до авто бізнес-класу. Це Audi A8 L, яка, за даними офіційного магазину автовиробника в Україні, коштує на цей момент від 2 350 000 гривень, в залежності від комплектації. Кому офіційно належить ця автівка наразі не відомо.
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22.09.2021 16:13 Відповісти
Да как обычно записана на маму, кума, свата, на кого угодно но пользуются ими чиновники.
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22.09.2021 16:27 Відповісти
ШЕФИР ОТКАЗАЛСЯ ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ.

Однако ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО ИЗВЕСТНО, ЧТО У НЕГО В ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ С БРАТЬЯМИ ШЕФИРАМИ ЕСТЬ КВАРТИРА В КИЕВЕ ПЛОЩАДЬЮ 254.5 КВ. М. ТАКЖЕ У СЕРГЕЯ ШЕФИРА С ЗЕЛЕНСКИМ ЕСТЬ КВАРТИРА В СТОЛИЦЕ ПЛОЩАДЬЮ 198,6 КВ. М.

Об ином имуществе Сергея Шефира ничего не известно.
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22.09.2021 17:42 Відповісти
шапито пля
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22.09.2021 16:15 Відповісти
Может посты в таможне делили?

Интересно - какие будут ближайшие назначения на хлебные места после такого предупреждения?
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22.09.2021 16:42 Відповісти
Осталось дождаться высера аферистовича по этомуповоду.😁 Скорее всего традиционно предложит переименовать зеленского
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22.09.2021 16:42 Відповісти
Приобщить к делу о вагнеровцах: не сотрудничали со следствием, валяли дурака, лепили горбатого, устраивали дешевые инсинуации, зставляли стыдится всех испанцев. Как отягощающие обстоятельства
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22.09.2021 16:43 Відповісти
вариантов не много:

порошенко,

антоненко,

сорос.

разберутся.
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22.09.2021 16:51 Відповісти
Та облиште... Ну це ж наскільки треба бути тупим щоб так намагатись вплинути на президента країни...))) та ну на хрін... яка дурня... Ні тут щось особисте Шефіра...або інтузіазм якихось дурнів...
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22.09.2021 17:10 Відповісти
Похоже на тупую постановку зебилов для поднятия рейтинга
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22.09.2021 17:45 Відповісти
Ну вот теперь стало понятно, зачем Зеленский так отчаянно, вопреки мнению американской стороны вывез Ермака из Украины. Он отводил подозрение от него.

В покушении на Шефира, машину которого обстреляли на дороге в Киев, Ермак и Зеленский светятся как маяки у моря

У обоих с Шефиром недавний конфликт с угрозами по обе стороны.
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22.09.2021 17:46 Відповісти
Замах на шефіра -- це сильнодіюче проносне, з ОП лайно аж пре. Добре, хоч зе фізично в США. А то ми тут би втонули у цих фекаліях.
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22.09.2021 18:15 Відповісти
Замах на шофера - є це внутрішні розбірки банди зе. І не треба приплітати сторонніх.
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22.09.2021 18:46 Відповісти
версии - тупой и еще тупее..... ОПа... жги!!!!!!!!!!
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22.09.2021 19:33 Відповісти
Шта?

По версии ручной ОПы Коломоя в свою же шестерку Шефира стрелял Коломой?

Давно с футбола вместе с Кломоем пришли, борцы с олигархами *****?
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22.09.2021 22:54 Відповісти
Версий всего две:

1. Разборки внутри зеленого ОПГ.

2. Постановка, с целью отвлечь внимание от вагнергейта и протащить Закон о Зеолигархизации (+повышени налогов пересичным).
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23.09.2021 00:10 Відповісти
Возможен гибрид.

Используют криворуко организованное и провалившееся покушение на подельника хотя бы для отвлечения внимания от вагнергейта.

Нельзя сбрасывать со счетов, что у ЗЕ все получается через жопу.
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23.09.2021 00:16 Відповісти
 
 