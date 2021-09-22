Штам "Дельта" практично витіснив усі варіанти коронавірусу, що викликають занепокоєння, - ВООЗ
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Штам коронавірусу "Дельта" практично витіснив три інші варіанти, що викликають занепокоєння.
Як пише MedicalXpress, про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. У досліджуваних зразках ці штами тепер зустрічаються дуже рідко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
"На даний момент в обігу перебуває менше 1% кожного штаму Альфа, Бета і Гамма. На даний момент по всьому світу зустрічається в основному Дельта", - заявила Марія Ван Керхове, технічний керівник ВООЗ по COVID-19. Вона також додала, що Дельта "стала більш пристосованою, вона більше передається і перевершує конкурентів, вона замінює інші циркулюючі віруси".
Всі віруси мутують згодом, і SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, - не виняток. В кінці 2020 року поява варіантів, які представляють підвищений ризик для глобальної охорони здоров'я, спонукала ВООЗ позначати їх як "варіанти, що становлять інтерес" і "варіанти, що викликають занепокоєння".
Штами вирішили позначати буквами грецького алфавіту для того, щоб не таврувати країни, в яких вони вперше були виявлені. Крім чотирьох штамів, які викликають занепокоєння, існують ще п'ять варіантів, що викликають інтерес. За словами Ван Керхове, три з них - Ета, Йота і Каппа - на даний момент переходять в штами під наглядом.
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Во вторых. Вирусы мутируют,как в сторону агрессивности,так и в сторону ослабления,возвращаясь к первичному состоянию сезонных ОРВИ, и я не вижу увеличения агрессивности короновируса.
По моему кто то врет.Сейчас у кого то банальный насморк,у кого то кашель,типичные сезонные ОРВИ, вызываемые короновирусами. Вы же пытаетесь и здесь нагнетать панику, и как только прошла информация из Англии и Австралии,что вакцины можно применять детям, у нас сразу увеличилось количество якобы зараженных детей в херсонской и харьковской областях. Вы же все будете сидеть,беспринципные сволочи,СЛУГИ ОЛИГАРХОВ! Я не верю,что фармацевтические коорпорации такие альтруисты и хотят быстрее избавить мир от от этого вируса,а вы получаете огромные откаты от них.
Тепер істерика стоїть про маленьких діток - і вуаля: вакцинка готова, від 6 місяців до 11-ти років.
І ще про мю пишуть ?