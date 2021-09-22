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Штам "Дельта" практично витіснив усі варіанти коронавірусу, що викликають занепокоєння, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Штам

Штам коронавірусу "Дельта" практично витіснив три інші варіанти, що викликають занепокоєння.

Як пише MedicalXpress, про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. У досліджуваних зразках ці штами тепер зустрічаються дуже рідко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"На даний момент в обігу перебуває менше 1% кожного штаму Альфа, Бета і Гамма. На даний момент по всьому світу зустрічається в основному Дельта", - заявила Марія Ван Керхове, технічний керівник ВООЗ по COVID-19. Вона також додала, що Дельта "стала більш пристосованою, вона більше передається і перевершує конкурентів, вона замінює інші циркулюючі віруси".

Всі віруси мутують згодом, і SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, - не виняток. В кінці 2020 року поява варіантів, які представляють підвищений ризик для глобальної охорони здоров'я, спонукала ВООЗ позначати їх як "варіанти, що становлять інтерес" і "варіанти, що викликають занепокоєння".

Штами вирішили позначати буквами грецького алфавіту для того, щоб не таврувати країни, в яких вони вперше були виявлені. Крім чотирьох штамів, які викликають занепокоєння, існують ще п'ять варіантів, що викликають інтерес. За словами Ван Керхове, три з них - Ета, Йота і Каппа - на даний момент переходять в штами під наглядом.

Читайте також: У поточному епідсезоні циркулюватиме 4 штами вірусу грипу в Україні, - ВООЗ
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Топ коментарі
+3
А как же старый добрый ковид-19? Куда он пропал?
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22.09.2021 16:42
+3
Для него больше нет эфирного времени на ТВ, не оплатил...
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22.09.2021 17:04
+2
а грипп исчез вообще?
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22.09.2021 17:51
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22.09.2021 16:42 Відповісти
А как же старый добрый ковид-19? Куда он пропал?
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22.09.2021 16:42 Відповісти
Для него больше нет эфирного времени на ТВ, не оплатил...
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22.09.2021 17:04 Відповісти
Если заставляют от него прививаться значит не пропал. А если серьёзно, то как-то одночасно в одессе,черновцах, франковске, николаеве появились решалы с вакцинацией и занесением в базу (...)за нехилую сумму. В это время зелёные кричат что 2миллиона вакцин надо срочно освоить ибо срок годности поджимает. Говорят что учителей и госслужащих от работы отстранят если не привиты. Нехилая афёра. Юлька со своим свинячим гриппом и тамифлю уходит на второй план. Не слишком ли много на себя берёт ВОЗ. Не потому ли Трамп с ними закусился. Как говорил Мишка Водяной в роли Попандопало-здается мне.....
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22.09.2021 17:32 Відповісти
это и есть старый добрый ковид, только он насытился "мудристю нарида" и немного эволюционировал
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22.09.2021 18:01 Відповісти
Ну наканецта, ато я волновался очинь.
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22.09.2021 16:43 Відповісти
нам по... , в нас універсальна обовязкова вакцинація від усіх штамів
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22.09.2021 16:54 Відповісти
????

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22.09.2021 17:04 Відповісти
а грипп исчез вообще?
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22.09.2021 17:51 Відповісти
Брєд психопатів знайшов собі глухий закуток у власному лабіринті!
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22.09.2021 18:13 Відповісти
Ударными темпами в лабораториях мировым правительством создаются все новые и новые штаммы вируса и мнгновенно их вертолетные эскадрилии распыляют в странах.Конвейер работает без остановок.
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22.09.2021 19:55 Відповісти
Во первых. С такой "статистикой" какую вы рисуете,за год мы уже бы вымерли.

Во вторых. Вирусы мутируют,как в сторону агрессивности,так и в сторону ослабления,возвращаясь к первичному состоянию сезонных ОРВИ, и я не вижу увеличения агрессивности короновируса.

По моему кто то врет.Сейчас у кого то банальный насморк,у кого то кашель,типичные сезонные ОРВИ, вызываемые короновирусами. Вы же пытаетесь и здесь нагнетать панику, и как только прошла информация из Англии и Австралии,что вакцины можно применять детям, у нас сразу увеличилось количество якобы зараженных детей в херсонской и харьковской областях. Вы же все будете сидеть,беспринципные сволочи,СЛУГИ ОЛИГАРХОВ! Я не верю,что фармацевтические коорпорации такие альтруисты и хотят быстрее избавить мир от от этого вируса,а вы получаете огромные откаты от них.
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22.09.2021 20:49 Відповісти
Хіба в грошах річ? Десь в африках-азіях плодяться, як скажені, в нас якась пандемія, а в них прирост населення, а винищують чомусь нас.
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22.09.2021 21:13 Відповісти
Не лише звідти. В багатьох країнах вже покололи дітей від 12 років.

Тепер істерика стоїть про маленьких діток - і вуаля: вакцинка готова, від 6 місяців до 11-ти років.
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23.09.2021 00:53 Відповісти
А куди ж лямбда поділася ?

І ще про мю пишуть ?
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23.09.2021 00:54 Відповісти
 
 