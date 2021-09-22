Штам "Дельта" практично витіснив усі варіанти коронавірусу, що викликають занепокоєння, - ВООЗ

Штам коронавірусу "Дельта" практично витіснив три інші варіанти, що викликають занепокоєння.

Як пише MedicalXpress, про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. У досліджуваних зразках ці штами тепер зустрічаються дуже рідко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"На даний момент в обігу перебуває менше 1% кожного штаму Альфа, Бета і Гамма. На даний момент по всьому світу зустрічається в основному Дельта", - заявила Марія Ван Керхове, технічний керівник ВООЗ по COVID-19. Вона також додала, що Дельта "стала більш пристосованою, вона більше передається і перевершує конкурентів, вона замінює інші циркулюючі віруси".

Всі віруси мутують згодом, і SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, - не виняток. В кінці 2020 року поява варіантів, які представляють підвищений ризик для глобальної охорони здоров'я, спонукала ВООЗ позначати їх як "варіанти, що становлять інтерес" і "варіанти, що викликають занепокоєння".

Штами вирішили позначати буквами грецького алфавіту для того, щоб не таврувати країни, в яких вони вперше були виявлені. Крім чотирьох штамів, які викликають занепокоєння, існують ще п'ять варіантів, що викликають інтерес. За словами Ван Керхове, три з них - Ета, Йота і Каппа - на даний момент переходять в штами під наглядом.

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