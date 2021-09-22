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Загрози життю водія Шефіра немає, його прооперували, стан стабільний, - головлікар "Феофанії" Семенів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

Водій Сергія Шефіра, який був поранений унаслідок замаху на помічника президента, зараз перебуває в лікарні "Феофанія", його прооперували, стан потерпілого стабільний.

Про це головлікар "Феофанії" Ігор Семенів заявив у спілкуванні із засобами масової інформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Пацієнт Іванько Олександр Григорович ... Медична допомога йому надана в повному обсязі. Його стан стабільний, загрози життю немає, він перебуває в одному з інтенсивних відділень", - зазначив головлікар.

Семенів відмовився відповісти, скільки було кульових поранень у водія Шефіра і порадив із цим запитанням звертатися в Нацполіцію, але додав, що поранення було в ногу.

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За його словами, операція пройшла гладко, без ускладнень.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, ніщо не загрожує.
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Топ коментарі
+18
кстате хорошо устроились голоборотьки. Все на бронированых "великах" с личными водителями и прислугой. Даже советники советников.
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22.09.2021 16:57
+15
Терракт? Клоуновское шапито теперь так называется?
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22.09.2021 17:05
+14
а был ли мальчик?
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22.09.2021 16:55
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Прокол СБУ полный.Не могут работать на упреждение.
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22.09.2021 16:53 Відповісти
на упреждение чего?
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22.09.2021 16:55 Відповісти
У семи нянек дитя без глазу.СБУ не упредило теракт.Полиция не должна заниматься терактами.
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22.09.2021 17:01 Відповісти
Терракт? Клоуновское шапито теперь так называется?
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22.09.2021 17:05 Відповісти
Треба було його зеленкою ******, тоді був би теракт.
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22.09.2021 17:08 Відповісти
По Авдііївці орки два дня херачили 122мм і нічо, - у бубосі всьо харашо було. А тут бачте "теракт".
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22.09.2021 17:13 Відповісти
Там херачат з 2014 року
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22.09.2021 17:15 Відповісти
И кто тебе внушил, что это был теракт, а не просто шальные пули, выстрелянные по пьяни?
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22.09.2021 18:45 Відповісти
та какой там "терракт".. розыграли шефира, он сам признался что это всё "связано с работой в квартале95"))
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22.09.2021 17:05 Відповісти
то есть чувак за солидную гасзарплату с госохрвной и госводителем занимается сьемками "Квартала"? Ай харашо.
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22.09.2021 17:21 Відповісти
а был ли мальчик?
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22.09.2021 16:55 Відповісти
А был ли Трухин?
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22.09.2021 16:56 Відповісти
кстате хорошо устроились голоборотьки. Все на бронированых "великах" с личными водителями и прислугой. Даже советники советников.
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22.09.2021 16:57 Відповісти
"Прооперировали" - это завели к кузнецу и пусть теперь попробует расскажет, что это спектакль...
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22.09.2021 16:57 Відповісти
та ягодичку одну прострелили с мелкашки, теперь год будет по курортам шарахаться, главное шо друг клоуна живой, а олигархи бандиты проклятые, теперь беня ахмета раскулачивать будет и все деньги в казну))))))))
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22.09.2021 17:00 Відповісти
Даже тут биг-борд этого мудака мураева 🤣🤣🤣.

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22.09.2021 16:57 Відповісти
да,порядком подзабеала эта рожа..
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22.09.2021 17:13 Відповісти
Стрелял Мураев - рекламный ход перед выборами)
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22.09.2021 17:38 Відповісти
конечно, весь этот квартальный боевик очень забавен, однако станет совсем не смешно, когда виновным назначат очередного Антоненко. мечтаю увидеть всю зелень за решеткой
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22.09.2021 17:00 Відповісти
Виглядає так, ніби вся справа шита білими нитками. Або автоматчик був дока снайпер , щоб так попасти в машину. А Шифір справжній сміливець.
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22.09.2021 17:03 Відповісти
когда снайпер (работал) рубероид возле машины курил и собирал гильзы в пакетик.
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22.09.2021 17:04 Відповісти
Вигляда так що це очевидна постановка. Якщо ціллю був пассажир авто, то обрана найгірша точка стрільби з усіх можливих.
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22.09.2021 17:10 Відповісти
Ну, мабуть, нарешті тепер усіх Українців (про військовослужбовців - тема окрема) будуть безкоштовно (Конституція України) оперувати та лікувати у Феофанії …., дочекалися…

Водію, мабуть, і страхування виплатити зобов'язані…, це ж не таксі Болт чи Тачки… Ну то таке..
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22.09.2021 17:12 Відповісти
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22.09.2021 17:13 Відповісти
Ндя... калібровані кацапи з заволжья розказують мудрим українцям новини
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22.09.2021 17:17 Відповісти
Если в итоге выяснится, что ранение водителя это единичная царапина на нижней конечности, то даже у людей не страдающих порохофилией, волей-неволей закрадётся доля скепсиса в отношении подлинности покушения.)
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22.09.2021 17:14 Відповісти
ранение в ногу... что сказать, вся эта история сплошной "выстрел в ногу"...
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22.09.2021 17:18 Відповісти
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22.09.2021 17:18 Відповісти
Сосни Подоляка працюють.

@GrishaSilence

Методичку ОПы «покушение на Шефира - привет от олигархов» уже отработали Фесенко, Наумович, Прокопишин, Охотин.

Бидоновна и Иванов пока просто кукарекают и ждут новых указаний.

Клоуны)
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22.09.2021 17:19 Відповісти
А чому прооперували? Адже була інформація, що жодна куля не влучила! Що там оперували тому Шефіру???
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22.09.2021 17:26 Відповісти
Ну слава Богу що всі живі....
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22.09.2021 17:38 Відповісти
"Водій Сергія Шефіра, який був поранений унаслідок замаху на помічника президента, зараз перебуває в лікарні "Феофанія", його прооперували, стан потерпілого стабільний." - а чіфірю серГєю памперс незабули поміняти, А ТО в адміністрації пріпіздєнта якось некошерно буде пахнути!
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22.09.2021 18:05 Відповісти
Фесенко стал дешевым клоуном...
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22.09.2021 18:18 Відповісти
конченым отсосником
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23.09.2021 02:01 Відповісти
УБД шоферу буде забезпечено як "батальону" військових прокурорів.
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22.09.2021 18:18 Відповісти
Єто очевидно что таких клоунов начали стрелять.Вопрос откуда у помошника новая ауди А8 за 100т. евро.Наеверное зарплата хорошая.
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23.09.2021 09:33 Відповісти
 
 