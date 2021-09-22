Загрози життю водія Шефіра немає, його прооперували, стан стабільний, - головлікар "Феофанії" Семенів. ВIДЕО
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Водій Сергія Шефіра, який був поранений унаслідок замаху на помічника президента, зараз перебуває в лікарні "Феофанія", його прооперували, стан потерпілого стабільний.
Про це головлікар "Феофанії" Ігор Семенів заявив у спілкуванні із засобами масової інформації, інформує Цензор.НЕТ.
"Пацієнт Іванько Олександр Григорович ... Медична допомога йому надана в повному обсязі. Його стан стабільний, загрози життю немає, він перебуває в одному з інтенсивних відділень", - зазначив головлікар.
Семенів відмовився відповісти, скільки було кульових поранень у водія Шефіра і порадив із цим запитанням звертатися в Нацполіцію, але додав, що поранення було в ногу.
За його словами, операція пройшла гладко, без ускладнень.
Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.
У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, ніщо не загрожує.
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Водію, мабуть, і страхування виплатити зобов'язані…, це ж не таксі Болт чи Тачки… Ну то таке..
@GrishaSilence
Методичку ОПы «покушение на Шефира - привет от олигархов» уже отработали Фесенко, Наумович, Прокопишин, Охотин.
Бидоновна и Иванов пока просто кукарекают и ждут новых указаний.
Клоуны)