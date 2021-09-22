Загрози життю водія Шефіра немає, його прооперували, стан стабільний, - головлікар "Феофанії" Семенів. ВIДЕО

Водій Сергія Шефіра, який був поранений унаслідок замаху на помічника президента, зараз перебуває в лікарні "Феофанія", його прооперували, стан потерпілого стабільний.

Про це головлікар "Феофанії" Ігор Семенів заявив у спілкуванні із засобами масової інформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Пацієнт Іванько Олександр Григорович ... Медична допомога йому надана в повному обсязі. Його стан стабільний, загрози життю немає, він перебуває в одному з інтенсивних відділень", - зазначив головлікар.

Семенів відмовився відповісти, скільки було кульових поранень у водія Шефіра і порадив із цим запитанням звертатися в Нацполіцію, але додав, що поранення було в ногу.

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За його словами, операція пройшла гладко, без ускладнень.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, ніщо не загрожує.