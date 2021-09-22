Рада суддів висунула нереальні і незаконні вимоги до членів Етичної ради, - Жернаков

Положення про обрання членів Етичної ради, прийняте напередодні Радою суддів, направлене на максимальний саботаж.

Так вважає координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков. Свою позицію він озвучив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окрім речей, які явно не відповідають закону і спрямовані на максимальний саботаж (наприклад, вимоги мати стаж у 15 років), Рада суддів визначила, що:

мотиваційного листа кандидати мають писати виключно шрифтом Times New Roman, кеглем 14, з визначеними в міліметрах полями, а якщо ні - то документи не приймуть;

кандидати мають подати "документи про підтвердження бездоганної ділової репутації, високі професійні якості, діловий авторитет";

рішення про включення до списку кандидатів прийматимуться "за наслідками співбесіди"", - написав Жернаков.

Він вважає, що суддівським самоврядуванням в Україні "займаються дегенерати".

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"Хтось ще правда вірить, що плани щодо зриву реформи, які вони так старанно виконують - продукт їхньої інтелектуальної праці?" - додав юрист.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Рада суддів оголосила новий конкурс в Етичну раду.