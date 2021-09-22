Рада суддів висунула нереальні і незаконні вимоги до членів Етичної ради, - Жернаков
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Положення про обрання членів Етичної ради, прийняте напередодні Радою суддів, направлене на максимальний саботаж.
Так вважає координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков. Свою позицію він озвучив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Окрім речей, які явно не відповідають закону і спрямовані на максимальний саботаж (наприклад, вимоги мати стаж у 15 років), Рада суддів визначила, що:
- мотиваційного листа кандидати мають писати виключно шрифтом Times New Roman, кеглем 14, з визначеними в міліметрах полями, а якщо ні - то документи не приймуть;
- кандидати мають подати "документи про підтвердження бездоганної ділової репутації, високі професійні якості, діловий авторитет";
- рішення про включення до списку кандидатів прийматимуться "за наслідками співбесіди"", - написав Жернаков.
Він вважає, що суддівським самоврядуванням в Україні "займаються дегенерати".
"Хтось ще правда вірить, що плани щодо зриву реформи, які вони так старанно виконують - продукт їхньої інтелектуальної праці?" - додав юрист.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Рада суддів оголосила новий конкурс в Етичну раду.
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В Украине судьи создали мафиозное СЕМЕЙНОЕклановое объединение Перевоспитать их не получиться - только гиляка 😀😀😜