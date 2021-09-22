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Рада суддів висунула нереальні і незаконні вимоги до членів Етичної ради, - Жернаков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада суддів висунула нереальні і незаконні вимоги до членів Етичної ради, - Жернаков

Положення про обрання членів Етичної ради, прийняте напередодні Радою суддів, направлене на максимальний саботаж.

Так вважає координатор Громадської ради доброчесності, голова правління DEJURE, юрист Михайло Жернаков. Свою позицію він озвучив у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окрім речей, які явно не відповідають закону і спрямовані на максимальний саботаж (наприклад, вимоги мати стаж у 15 років), Рада суддів визначила, що:

  • мотиваційного листа кандидати мають писати виключно шрифтом Times New Roman, кеглем 14, з визначеними в міліметрах полями, а якщо ні - то документи не приймуть;
  • кандидати мають подати "документи про підтвердження бездоганної ділової репутації, високі професійні якості, діловий авторитет";
  • рішення про включення до списку кандидатів прийматимуться "за наслідками співбесіди"", - написав Жернаков.

Він вважає, що суддівським самоврядуванням в Україні "займаються дегенерати".

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"Хтось ще правда вірить, що плани щодо зриву реформи, які вони так старанно виконують - продукт їхньої інтелектуальної праці?" - додав юрист.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Рада суддів оголосила новий конкурс в Етичну раду.
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напоминает прием тендерной документации при наличии заранее выбранного победителя...
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22.09.2021 17:10 Відповісти
Я думаю, что если претендентом будет женщина, то нужна еще справка от гинеколога о девственности.
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22.09.2021 17:13 Відповісти
В Словакии склей полным ходом садят за заказные решения .

В Украине судьи создали мафиозное СЕМЕЙНОЕклановое объединение Перевоспитать их не получиться - только гиляка 😀😀😜
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22.09.2021 17:14 Відповісти
Не только судьи. Мафиозноым объединением является вся наша элита. По крайней мере она считает себя новым дворянством.
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22.09.2021 17:21 Відповісти
Мне тоже понравилось требование иметь стаж в 15 лет. Особенно это комично слышать от судьи Монича, который стал им в 26 лет... Такой абсурд есть только у нас. И почему-то никто и не говорит об этой проблеме, этих малолетних порешанных "судьях,прокурорах,сбушниках-милиционерах". Моложе 35 судей вообще не должно быть в принципе, но мы похоже ещё лет 20 будем хреформироваться
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22.09.2021 17:16 Відповісти
Хто би сумнівався, вони одразу стали би БІДНИМИ, а так ще є час!!!!!!!!!!!
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22.09.2021 17:19 Відповісти
Судебная мафия - каста неприкасаемых, которым все можно - убийства, воровство, коррупция, необъяснимые миллионные состояния и роскошная недвижимость. Они за это будут бороться до последнего. Пока не доведут народ своим издевательством до бешенства и их уже не станут уничтожать физически.
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22.09.2021 17:21 Відповісти
"документы о подтверждении безупречной деловой репутации, высоких профессиональных качеств, делового авторитета"; Источник:https://censor.net/ru/n3289806 - если Этический совет - то где в требованиях о морали и нравственности?? У нас уже есть юрист всех юристов - Портнов, очень профессионален, можно спросить у прокурора, которого он хотел....Да и вообще - требования, конечно НЕ реальные. Таких судей НЕ бывает...разве что Портнов будет в Совете...один...с Кивой!
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22.09.2021 17:22 Відповісти
Цікаво, а крім Етичної там ще немає Еститичної Ради??!
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22.09.2021 17:53 Відповісти
 
 