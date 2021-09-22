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Найманець РФ з танкового батальйону "Дизель" засуджений до 9 років позбавлення волі, - прокуратура

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Найманець РФ з танкового батальйону

Найманець РФ, який воював проти України в одному з танкових підрозділів НЗФ РФ, засуджений судом до 9 років позбавлення волі. 31-річний уродженець Покровська засуджений за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Прокурором у суді доведено, що в період з квітня 2015 по січень 2019 року. Зловмисник брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України у складі "2 мотострілецького батальйону 5 окремої мотострілкової бригади 1 Армійського корпусу Міністерства оборони ДНР" і танкового батальйону "Дизель" як водія-механіка. Крім того, був старшим стрільцем розвідувальної роти "5 окремої мотострілецької бригади".

Після проходження військових навчань на танковому полігоні окупованого м. Шахтарська, найманець РФ відвідував передові позиції бойовиків в околицях м. Докучаєвська, де чинив активний збройний спротив українським захисникам.

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У січні 2019 року чоловік за власним бажанням залишив лави бойовиків і в жовтні 2019 року під час перетину лінії розмежування в районі КПВВ "Мар'їнка" його затримали співробітники Служби безпеки України.

Вироком суду 31-річний уродженець Покровська засуджений за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) до 9 років позбавлення волі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
9 лет...В Чехии за такое дали вроде 20.
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22.09.2021 17:16
+4
Никак не могу найти по каких ето законах террористу участвовавшему в боевых действиях и убивавших людей дают всего 9 лет? И на фоне етого рядом статья за хранение марихуаны или ложное минирование по телефону дают срок до 6-7 лет. Вы хоть где земля и небо различаете?
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22.09.2021 17:20
+3
Путинские суды нашим патриотам гораздо больше дают...
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22.09.2021 17:29
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22.09.2021 17:13 Відповісти
9 лет...В Чехии за такое дали вроде 20.
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22.09.2021 17:16 Відповісти
Сенцову в РФ впаяли 20 за то, что он якобы хотел памятник ленину терроризировать. А тут всего 9.
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22.09.2021 17:25 Відповісти
У нас максималка 15.. Але часто за навмисне вбивство дають 10-12
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22.09.2021 17:57 Відповісти
Порох и Гонтарева выиграли лондонский суд у Суркиса. Так вот, ЗЕбильётки.
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22.09.2021 17:18 Відповісти
Ну чтобы было понятно о чем речь:

"Высокий суд Лондона отказал Игорю Суркису и шести аффилированным с ним офшорным компаниям в иске против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать средства за невыполненные условия соглашения, по которому Порошенко должен был купить долю в телеканале "1+1".

Как сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, Суркис требовал компенсации на сумму более $350 млн. "Эти претензии суд признал несостоятельными", - цитирует адвоката пресс-служба партии Европейская солидарность."
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22.09.2021 20:49 Відповісти
А фотография кокочленца где? Какая зона и адрес проживания? Почему в Европе дают 20-ку за наёмничество и терроризм, а у нас за то же самое 8-9?... Не слишком ли много вопросов к нашей "Фемиде"?
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22.09.2021 17:19 Відповісти
Никак не могу найти по каких ето законах террористу участвовавшему в боевых действиях и убивавших людей дают всего 9 лет? И на фоне етого рядом статья за хранение марихуаны или ложное минирование по телефону дают срок до 6-7 лет. Вы хоть где земля и небо различаете?
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22.09.2021 17:20 Відповісти
У наших судей и прокуроров в глазах вместо зрачков долларовые знаки. Поэтому их логику простым смертным не понять.
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22.09.2021 17:31 Відповісти
В Чехии ему бы дали больше.
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22.09.2021 17:58 Відповісти
Все равно сколько, потом будут обменивать.
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22.09.2021 17:24 Відповісти
Путинские суды нашим патриотам гораздо больше дают...
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22.09.2021 17:29 Відповісти
То же патриоты, а тут воры, жулики и грабители.
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22.09.2021 17:59 Відповісти
Чому його просто не пристрелити? Його ж Єрмак з зельою знову на якогось таксиста з лугандона обміняє
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22.09.2021 19:09 Відповісти
В сорок років вийде на волю зовсім іншою людиною. Хворим і розбитим.
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22.09.2021 20:17 Відповісти
 
 