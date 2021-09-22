Замах на Шефіра - це реакція на реальні зміни в державі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прокоментував замах на свого помічника Сергія Шефіра і назвав одну з найвірогідніших версій того, що сталося.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "ДОМ".

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"Не хочу ображати Україну. Я думаю, що у нас такої якоїсь великої, фундаментальної мафії немає. Вона вся перейшла свого часу у великі фінансові групи. Звинувачувати їх прямо не буду. Я думаю, що ми будемо чекати слідство. Щодо мого ставлення, я сказав відверто. Я вважаю, що це просто тиск саме на мене. Я не відчуваю жодного тиску. Скажу вам відверто, для мене важлива ситуація, яка склалася. І навіть не через те, що це мій товариш. Хоча це мій дуже теплий і близький друг. Що в принципі в наш сучасний час знаходять саме такі спроби і такі кроки, щоб впливати. Впливати на мене неможливо", — сказав глава держави.

Зеленський також розповів, як буде реагувати на цей випадок правоохоронна система.

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"Я думаю що буде нормальне, предметне, згідно з законодавством (сліжство, — ред.). Жорстко точно. Безкомпромісно. В цьому впевнений. Будуть шукати виконавців замаху на вбивство Сергія Нахмановича. Я не можу сказати впевнено, що знайдуть. Я думаю, що будуть робити все, щоб знайшли. Тим не менш, ми живемо в інший час. Це не замахи на вбивство чи вбивство тих чи інших журналістів до мого терміна, коли ми не розуміли, що відбувається. І не впливали на ситуацію. Зараз, мені здається, правоохоронні органи набагато відкритіше працюють і для суспільства зокрема. Тому жодних залякувань. Просто треба зробити свою роботу та відповідні висновки", — підкреслив він.

За словами Зеленського, ця ситуація говорить про реакцію на реальні зміни в державі.

"Навіть те, що нам ще не вдалося, той напрямок, він обраний правильно. Це говорить про те, що якщо раніше все контролювалося різними групами, то сьогодні із рук це йде. І тому я вважаю, що це одна з наймовірніших версій того, що відбулось", - додав президент.

Як повідомлялося, 22 вересня 2021 року стріляли в автомобіль помічника Зеленського Шефіра, поранення зазнав водій. У поліції повідомили, що в автомобіль влучили понад 10 куль.

У прокуратурі розповіли, що в автомобіль вистрілили приблизно 18 разів. Життю водія, який зазнав поранення, нічого не загрожує.

В даний час поліція розслідує 3 версії замаху на Шефіра.