Від початку доби війська РФ 5 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська від початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
У напрямку Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.
Біля населених пунктів Водяне і Павлопіль російсько-окупаційні війська застосували два ворожі безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17.
Поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, випустивши понад три десятки боєприпасів.
Крім того, російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі Зайцевого.
Втрат серед українських захисників немає.
Військовослужбовці Об'єднаних сил вели вогонь, застосовуючи дозволене мінськими угодами озброєння, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.
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однако после массовой расейской паспортизации на территории Донбасса и участие их в выборах расейских уже никак нельзя сказать, что ТАМ ИХ НЕТ! теперь это исключительно войска рф. иникакая это не ООС - это уже откровенная война с расеей.