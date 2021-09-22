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Від початку доби війська РФ 5 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

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Від початку доби війська РФ 5 разів порушили режим

Російсько-окупаційні війська від початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У напрямку Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

Біля населених пунктів Водяне і Павлопіль російсько-окупаційні війська застосували два ворожі безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання ВОГ-17.

Поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем, випустивши понад три десятки боєприпасів.

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Крім того, російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі Зайцевого.

Втрат серед українських захисників немає.

Військовослужбовці Об'єднаних сил вели вогонь, застосовуючи дозволене мінськими угодами озброєння, чим змусили супротивника припинити вогневу активність.
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"Зелений режим тиші" виглядає саме так.
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22.09.2021 17:59 Відповісти
ну єто ж не шифир
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22.09.2021 18:17 Відповісти
что тут скажешь? счастье, что нет потерь.

однако после массовой расейской паспортизации на территории Донбасса и участие их в выборах расейских уже никак нельзя сказать, что ТАМ ИХ НЕТ! теперь это исключительно войска рф. иникакая это не ООС - это уже откровенная война с расеей.
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22.09.2021 18:34 Відповісти
 
 