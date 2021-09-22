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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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230 тис. громадян України, які проживають в ОРДЛО, проголосували на "виборах" у Держдуму РФ, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

230 тис. громадян України, які проживають в ОРДЛО, проголосували на

230 тис. громадян України, які проживають на території окупованого Донбасу, взяли участь у так званих "виборах" у Держдуму РФ.

Про це в Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Участь у так званих "виборах" у Держдуму РФ взяли 230 тис. громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях. Їх примусово паспортизували і вивезли для голосування на територію Росії. Ще 150 тис. працівників бюджетної сфери і студентів, при обов'язковій реєстрації на порталі "держпослуги", голосували в 255 "Інфоцентр" у Донецькій області і в 141 - на Луганщині", - сказано в повідомленні.

Крім того, за словами Денісової, на території тимчасово окупованого Криму незаконно працювало понад тисяча виборчих дільниць.

"Окупант насильно змушував бюджетників іти голосувати і звітувати про "зроблений вибір". Зокрема, у Феодосії педагоги повинні були сфотографуватися в кабінці для голосування і надіслати фото в одну із соціальних мереж, в іншій кримській школі потрібно було фотографуватися біля урни з бюлетенями" з правильним вибором", - зазначила омбудсмен. 

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Денісова підкреслила, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України є грубим порушенням загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, перш за все щодо поваги суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів України.

"Сподіваюся, що правоохоронними органами буде вжито заходів щодо встановлення всіх учасників протиправних дій з організації та проведення виборів у Держдуму РФ на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей з метою притягнення їх до відповідальності", - підсумувала омбудсмен.
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Топ коментарі
+12
Цих 230 000 осіб депортувати до Московії. Це не громадяни України, а громадяни ворожої країни!
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22.09.2021 17:51
+10
Це та "какая разніца", кому ми шлем гуманітарку й платимо пенсії?
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22.09.2021 17:55
+10
... родственники, через "решал" получают пенсии в мирных частях Украины на давно умерших людей... восьмой год Украина платит пенсии мертвым людям....и родня, получающая и платящая "решалам", живущая в ОРДЛО, потирает ручки

это у них называется "доить хунту",

такое возможно, только в воюющей стране - Украине...
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22.09.2021 18:05
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Цих 230 000 осіб депортувати до Московії. Це не громадяни України, а громадяни ворожої країни!
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22.09.2021 17:51 Відповісти
Если в автобус штабелями положить 100 человек, то в Ростовскую область должны отправиться караван из автобусов .... (правильно, 230000/100=2300 автобусов) - Чумацький шлях, - *** на!
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22.09.2021 18:37 Відповісти
Це новоспечені кацапи.
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22.09.2021 17:53 Відповісти
Це та "какая разніца", кому ми шлем гуманітарку й платимо пенсії?
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22.09.2021 17:55 Відповісти
9 липня 2019, 00:26
Зеленський запропонував спростити виплату пенсій пенсіонерам з ОРДЛО

Президент запропонував збільшити термін з 59 днів до 1 року, повідомляють Новини Донбасу.

"Давайте розширимо можливість людям бути людьми. Ми запропонували термін в 1 рік. Хоча я дуже сподіваюся, що через рік у нас не буде цієї війни", - підкреслив Зеленський.

Також Зеленський запропонував спростити процедуру провезення товарів через лінію зіткнення на непідконтрольну територію Донбасу.
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22.09.2021 18:04 Відповісти
Теперь нужно установить их личности, лишить избирательного права и социального обеспечения, а по-максимуму лишить гражданства и каждые пол-года обязать оформлять разрешение на пребывание на территории Украины.
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22.09.2021 17:56 Відповісти
Це вже не наші гражданє. Не вимушені - тут, і вони повернуться.
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22.09.2021 17:59 Відповісти
Бывший футболист сборной России и главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в Солнцевский суд Москвы иск к компании Facebook из-за того, что соцсеть блокирует его фамилию в публикациях.
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22.09.2021 17:59 Відповісти
На Ютуб тоже пусть жалуется , не проходит в коментах фамилия ))
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22.09.2021 20:21 Відповісти
На карандаш их и вместо украинского паспорта выдать им документы *бомжа* как в странах прибалтики. Конечно для етого власть должна быть с яйцами
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22.09.2021 18:00 Відповісти
Такі "громадяни України" повинні бути особами з обмеженими можливостями (без права брати участь в виборах в Україні і без пенсій, іншої соціальної допомоги) і вважатися тимчасово проживаючими на території України.
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22.09.2021 18:01 Відповісти
Интересно другое. Что сами кацапы не хотят голосовать за ***** что он завозит дикарей из чужих стран. Разве ето не позор?
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22.09.2021 18:02 Відповісти
Быдло массу на покатушки возили, проведать овощя.
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22.09.2021 18:03 Відповісти
... родственники, через "решал" получают пенсии в мирных частях Украины на давно умерших людей... восьмой год Украина платит пенсии мертвым людям....и родня, получающая и платящая "решалам", живущая в ОРДЛО, потирает ручки

это у них называется "доить хунту",

такое возможно, только в воюющей стране - Украине...
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22.09.2021 18:05 Відповісти
Ну а вы думали как и почему в Украине растут цены и тарифы уже переплюнувшие европейские. Окупантов власть подкармливает за наш счет
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22.09.2021 18:08 Відповісти
Без різниці, заставляли їх чи не заставляли, для них діє правило - хоч голосуй, хоч не голосуй, отримаєш "причандали" і побагатому в різні місця.
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22.09.2021 18:06 Відповісти
А вы говорите наши люди , это как в той майсе . Когда муж слушает рассказ жены ,как ее изнасиловали , а потом спрашивает , почему она тогда подмахивала и стонала от удовольствия
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22.09.2021 18:20 Відповісти
Предлагаю повысить им пенсии и социальные выплаты, не ну а что, это же НАШЫЛЮДЫ
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22.09.2021 18:21 Відповісти
Тобто прізвища на екстрадицію вже відомі?
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22.09.2021 18:25 Відповісти
Список на лишение украинского гражданства и лишение всех социальных выплат Украины на сейчас и на будущее. И это как минимум. Хотя тут явно прослеживается статья - гос измена.
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22.09.2021 18:33 Відповісти
Які вони в біса громадяни України якщо голосували за окупантів? Валіза вокзал ваоркута всіх хто голосував позбавити громадянства довічно.
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22.09.2021 18:35 Відповісти
Громадяне Украины не могут голосовать, только те у кого российское. А из них большинство заставили, иначе с работы уволять и тому подобное, в основном это бюджетники, силовики
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22.09.2021 19:37 Відповісти
А звати ***** і проганяти своє військо їх теж змушували?Вата має бути позбавлена українського громадянства. Чим бюджетники відрізняються від решти, що їм можна зраджувати?
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22.09.2021 21:00 Відповісти
По законам Украины можно иметь только одно гражданство. Выходит они уже не граждане Украины а российские коллаборанты. Война как никак.
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22.09.2021 18:38 Відповісти
Что она морозит ? Это быдло уже не граждане Украины.
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22.09.2021 18:49 Відповісти
В реале столько вывезти и вернуть врядли возможно за световой день автобусами. Либо завышена цифра, либо голосовали на местах без выезда. Что запрещено абсолютно. Но если решили не признавать эти выборы, то большого значения цифры не имеют.
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22.09.2021 18:51 Відповісти
так, шо вы тут кипишь подняли, им разрешил сам гидрант
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22.09.2021 18:56 Відповісти
стоп! каких граждан Украины??? они все голосовали с расейскими паспортами!!! там практически нет уже никакихграждан Украины! и вследствие этого у нас уже никакая не ООС - а реальная и документально подтвержденная паспортами и выборами война с расеей!
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22.09.2021 19:17 Відповісти
Нужно разрывать дипломатические отношения , объявить полную мобилизацию , промышленность перевести на выпуск военной техники и конечно же прекратить все торговые отношения с агрессором.
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22.09.2021 20:32 Відповісти
аниженашилюди
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22.09.2021 19:37 Відповісти
Списочки надати в пф для уточнення. Негромадянин України не має права на пенсію, інші соцвиплати.
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22.09.2021 19:53 Відповісти
А потім приідуть украінські пенсіі отримувати ,може хватить самих себе дурити "наші люди".
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22.09.2021 20:10 Відповісти
Что значит- Принудительно?
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22.09.2021 20:58 Відповісти
 
 