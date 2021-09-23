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Командиру бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру у захопленні українського корвета "Хмельницький" у 2014 році, - Офіс генпрокурора. ФОТО

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Командиру бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру у захопленні українського корвета

Повідомлено про підозру командиру 41 бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, який у 2014 році керував захопленням корвета "Хмельницький" ВМС України в Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Російського військового підозрюють у скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурюванні до скоєння державної зради, веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст . 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Командиру бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру у захопленні українського корвета Хмельницький у 2014 році, - Офіс генпрокурора 01

"За даними слідства, командир 41 бригади ракетних кораблів ЧФ РФ 20 березня 2014 р. безпосередньо віддав незаконні накази озброєним стрілецькою зброєю військовослужбовцям Збройних Сил РФ, які за підтримки членів так званої "Добровільної народної дружини "Рубіж" - структурного підрозділу не передбаченого законом збройного формування "Самооборона Криму", керував збройним нападом і захопленням цими особами протичовнового корвета "Хмельницький" 1-ї бригади надводних кораблів Військово-Морських Сил ЗСУ біля причалу №177 в Стрілецькій бухті м.Севастополя. Всього в захопленні судна під його керівництвом брали участь від 60 до 80 осіб", - сказано в повідомленні.

Командиру бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру у захопленні українського корвета Хмельницький у 2014 році, - Офіс генпрокурора 02

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Крім того, командир бригади ЧФ РФ з 20 по 22 березня 2014 року, перебуваючи на протичовновому корветі "Хмельницький" у Карантинній бухті міста Севастополя, куди він був відбуксований після захоплення, схиляв військовослужбовців старшого офіцерського складу і військових посадових осіб 1 бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ до вчинення державної зради. Це здійснювалося шляхом умовлянь, підкупу обіцянками подальшого проходження служби на території півострова Крим у новосформованих військових частинах ЗС РФ з підвищенням розміру грошового забезпечення, а також шляхом примусу і погроз створенням російськими військовослужбовцями неприємностей для їх сімей у разі відмови виконувати вимоги.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.
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Цирк на дроте. Интересно Американцы тоже открывали уголовку за Перл Харбор?

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22.09.2021 18:18 Відповісти
Насколько я помню( лень копаться сейчас), таки открывали по факту эпического про*ба средствами ПВО и ПДСС массированой атаки. Звезды с нашивок полетели.
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22.09.2021 18:22 Відповісти
Ні якого цирка. Буде рішення суду, можно оголосити у розшук до Інтерпола. Для моряка офіцера загранка буде закрита. А ще може пощастити його десь у Египті чи Туречинні арештувати коли він буде у відпустці, наприклад.
А ще, коли прийде час, спираючись на це попереднє рішення, ухвалити ще якесь у Гаазі чи десь ще. Сподіваюсь, такий час настане.
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22.09.2021 18:29 Відповісти
В Интерпол заявку на всех окупантов подавать. Чтобы они и их семьи боялись и носа из Рашки высунуть. И как бы они не хихикали, ето по нервам бьет. И ихние дети будут им *благодарны* что они невыезные.
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22.09.2021 18:23 Відповісти
Если бы ему в подворотне финку в печень вставили,вот это бы и было подозрение..
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22.09.2021 18:27 Відповісти
А толку? Во-первых "не достанут", а во-вторых - если и "достанут", отпустят как Топаза" и разную "беркутню". Медведчук , находясь под домашним "арестом", поздравляет ЕДРО с "победой" на "выборах". Врага поздравляет и НИЧЕГО !!!
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22.09.2021 18:58 Відповісти
А чого б його просто не ліквідувати за місцем проживання? Я думаю серед українців є лицарі які дістануть його на параші там де він живе.
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22.09.2021 19:06 Відповісти
просто на Хмельницькому не було офіцерів , якщо б був хоча б один це кацап вже здох !
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22.09.2021 21:00 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи. Уявляю, як у вояки чакра опустилась. Мабуть, думав: піде на пенсію, буде жити в Севастополі, відпочиватиме в Туреччині, Болгарії, Єгипті. А тут такий удар під дих. Сиди дома, падлюка, ми тебе і там дістанемо.
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22.09.2021 21:17 Відповісти
 
 