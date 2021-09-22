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У рекомендаціях СБУ про заборону гастролей фігурують обидва прізвища російського репера: і Валєєв, і Моргенштерн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У рекомендаціях СБУ про заборону гастролей фігурують обидва прізвища російського репера: і Валєєв, і Моргенштерн

Російському реперу Моргенштерну заборонено гастролювати в Україні.

Про це сказано у відповіді Міністерства культури і інформполітики на запит Цензор.НЕТ і в коментарі СБУ.

В Україні заборонено концерти і гастрольні заходи, в яких беруть участь люди, які фігурують у переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Наказом Міністерства культури й інформаційної політики України від 14 вересня 2021 року Алішера Моргенштерна внесено в цей список. Отже, йому заборонено виступати в Україні впродовж наступних трьох років, сказано у відповіді Міністерства культури й інформполітики на запит Цензор.НЕТ.

У рекомендаціях СБУ про заборону гастролей фігурують обидва прізвища російського репера: і Валєєв, і Моргенштерн 01

У рекомендаціях СБУ про заборону гастролей фігурують обидва прізвища російського репера: і Валєєв, і Моргенштерн 02

У свою чергу Служба безпеки України, за поданням якої російський репер був включений у "список Мінкульту", в коментарі зазначає, що в рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища виконавця: як Валєєв, так і Моргенштерн.

Позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи. Вона підтвердила, що у "творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Це створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів та учасників концерту за його участю.

Також читайте: Гастролі російського репера Моргенштерна на території України заборонені, - СБУ

Таким чином, будь-які гастролі "Моргенштерна" на території України - заборонені.

Про те, чи може Моргенштерн перебувати на території України поза концертною діяльністю, не повідомляється.
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Топ коментарі
+3
Млин, впустите алишера валеева в Украину, и дайте ему по башке моргенштерном.
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22.09.2021 19:40
+2
А дружбан зе-упыря - киркоров, стоит в рекомендациях сбу или еще нет?
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22.09.2021 19:34
+2
Вы, Пане, на святое для зелектората замахнулись....
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22.09.2021 19:41
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А дружбан зе-упыря - киркоров, стоит в рекомендациях сбу или еще нет?
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22.09.2021 19:34 Відповісти
Вы, Пане, на святое для зелектората замахнулись....
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22.09.2021 19:41 Відповісти
Млин, впустите алишера валеева в Украину, и дайте ему по башке моргенштерном.
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22.09.2021 19:40 Відповісти
А нафіга цей утирок в Україні
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22.09.2021 19:57 Відповісти
Колись в цирку клоун "Карандаш" влаштував істерику: "Ъто для домоуправления я Румянцев! А здесь я КАРАНДАШ!!!" От і для наших прикордонників не "Моргенштерн" а "Валєєв"

А якщо вже башкир хоче буть "моргенштерном" то хай придурку скажуть що у тюркських народів "совка" "Ранкова зірка" іменується "Чолпон" - "Красуня"! (Так іменували молодших жінок в гаремах їх правителів")
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22.09.2021 20:00 Відповісти
Мати цього хворого на голову розмальованого чмо - Марина Юрьевна Валеева живе в Іспанії, єврейка, мала дівоче прізвище Моргенштерн яке він взяв як псевдонім бо йому видно дуже кортіло виглядати "по западному". Хотілось бути "звєздой", а вийшов "звєздун" ))
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22.09.2021 23:33 Відповісти
Бачив юдеїв-блондинів - у Європі Бачив юдеїв кавказьського типу - в Азербайджані та Криму Бачив юдеїв-африканців (по телевізору (фалаші в Абіссінії - родичі Пушкіна) Юдея-монголоїда бачу вперше!!!
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23.09.2021 07:08 Відповісти
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23.09.2021 13:42 Відповісти
своих ватных отбросов девать некуда... накойхер этот обдолбанный ватный обсос тут нужен? пусть свои "верещалки для недоумков" верещит в своем Кацапстане...
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22.09.2021 21:14 Відповісти
Ни являюсь поклонником его "творчества", мне вообще чужда современная молодежная субкультура и есть что сказать почему именно (не только потому, что "старый" я уже), но все же считаю, что запретами ничего добиться не получится, а лишь наоборот подстегнет фанатов и увеличит популярность среди подростков и молодежи. Запреты - это признание в беспомощности что-либо сделать и хоть как-то повлиять на происходящее!
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22.09.2021 22:34 Відповісти
 
 